Rosario, febrero de 1959. En el asado dominical, la parentela habla a los gritos y sus comentarios giran en torno al personaje que anda en boca de todos. El abuelo filofranquista que acaba de llegar de Madrid, destaca las ra铆ces espa帽olas de Fidel, y estira una oreja para o铆r al sobrino comunista que siempre explica todo aunque nadie entienda nada.

El primo socialista sin excesos, asocia la ca铆da de Batista con la de Per贸n, mientras la t铆a librepensadora que no pierde la esperanza de encontrar novio, enciende un cigarrillo y descoloca a los comensales: 鈥淒igan lo que quieran. Pero el rosarino que lo acompa帽a, est谩 鈥榗hurr铆simo鈥欌.

Meses despu茅s, por debajo de la puerta de casa, el conserje desliza la 煤ltima edici贸n de la revista Life. En portada, una impactante fotograf铆a de Fidel, y en p谩ginas interiores el reportaje que a inicios de 1957 le hizo el periodista Herbert Matthews para el New York Times, en la finca El Chorro de Sierra Maestra (鈥渂efore the year ended 鈥揾e said鈥 he could be a hero or a martyr鈥 (antes del final de a帽o -dijo- podr铆a ser un h茅roe o un martir); Life, 3/8/1959).

Desde entonces, desfilaron por la Casa Blanca 13 presidentes, 22 directores de la CIA y 37 secretarios de Estado (incluyendo los interinos). Y todos, habiendo exportado bombardeos sobre ciudades abiertas, borrando a pa铆ses enteros del mapa, derrocando o asesinando presidentes, junto con millones de muertos, torturados y heridos so pretexto de la libertad. Pero con Cuba, nunca pudieron.

Tras la pen煤ltima cruzada de Washington a la isla, volvieron a circular las tres valoraciones que acompa帽aron el derrotero de la revoluci贸n cubana: 1) la del general Ignacio de Loyola (en toda plaza sitiada, disentir es traici贸n); 2) la del ciudadano consciente y de a pie (revoluci贸n acosada, revoluci贸n defendida), y 3) la de los herederos de Lucky Luciano que en Miami nunca olvidaron el d铆a en que lleg贸 el Comandante y mand贸 a parar.

Atributos de la fe y la raz贸n que empezaron a recalentarse en el decenio de 1980, cuando los propios nietos de la revoluci贸n de octubre se encargaron de apagar, una tras otra, las luces que en 1917 encendieron la esperanza de los parias de la Tierra. Aunque a decir verdad, el 煤nico con motivos v谩lidos para putear haya sido el cosmonauta de la Soyuz, que desde el espacio gritaba con desesperaci贸n: 隆Hola, hola…! 驴Me oyen? 驴Queda alguien por ah铆?

El cimbronazo en la patria universal del proletariado peg贸 fuerte en Cuba. Varias generaciones de revolucionarios peligrosos dieron un paso al costado, y otros se atrevieron a pensar que el materialismo hist贸rico reclamaba, por lo menos, conocer la historia material de Am茅rica Latina. Porque Cuba segu铆a ah铆.

Entonces, el 26 de mayo de 2003, en Buenos Aires, Fidel despej贸 algunas interrogantes en una larga entrevista concedida al diario Clar铆n. Uno de los periodistas le pregunt贸:

鈥撀緾贸mo imagina usted la transici贸n en Cuba?

鈥撀緼 cu谩l te refieres, a la que hicimos o a una nueva?

鈥揂 la nueva.

鈥撀縔 hacia d贸nde? (鈥) B煤squenme un mejor modelo, y yo les juro que har铆a todo lo posible, empezar铆a otra vez a luchar otros 50 a帽os por el nuevo modelo鈥︹.

Palabras como transici贸n y modelo no eran inocentes. Al presidente Joe Biden, por ejemplo, nadie le preguntar铆a qu茅 tipo de transici贸n y modelo piensa impulsar en su pa铆s despu茅s del 6 de enero pasado. 驴O ya olvidamos el d铆a en que el extraterrestre Jake Angeli, envuelto en la bandera estadunidense y luciendo un bonito gorro sioux con cuernos de bisonte, asalt贸 junto con un grupo de dementes el templo mundial de la democracia y la libertad?

Mientras aquella reuni贸n familiar de Rosario ten铆a lugar, el vicepresidente Richard Nixon se reun铆a en Washington con un joven Fidel de 33 a帽os. Luego de lo cual, redact贸 un memo confidencial para la CIA, el Departamento de Estado y la Casa Blanca: O bien Castro es incre铆blemente ingenuo acerca del comunismo o est谩 ya bajo su f茅rula.

Washington DC, 30 de julio de 2021. El presidente Biden se re煤ne con l铆deres de la mafia cubana de Miami, con el fin de apoyar al pueblo caribe帽o, que vive bajo un r茅gimen comunista fallido (sic). Ocasi贸n en que Biden dio un paso hist贸rico. En lugar del senador republicano-trumpista Marco Rubio, Biden nombr贸 al senador dem贸crata-trumpista Bob Men茅ndez para que lo oriente en asuntos cubanos.

Han transcurrido 62 a帽os y las redes antisociales consiguieron que pasado y futuro del mundo se conjuguen en presente perpetuo. Con excepci贸n de la pol铆tica de EEUU hacia Cuba. Pol铆tica que, parafraseando a un c茅lebre escritor ingl茅s, se parece a la instalaci贸n el茅ctrica de la Casa Blanca: llega un nuevo inquilino, pulsa el interruptor, y se encienden otra vez las luces de siempre.

