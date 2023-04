–

Esta traducci贸n proviene del cap铆tulo titulado 鈥淐uba: nonviolent strategies for autonomy and independence, 1810s鈥1902鈥 escrito por Alfonso W. Quiroz en el libro 鈥淩ecuperaci贸n de la historia noviolenta. La resistencia civil en las luchas de liberaci贸n鈥, editado por Maciej J. Bartkowski en Lynne Rienner Publishers.

Alfonso Walter Quiroz Norris (Lima, 4 de octubre de 1956-Nueva York, 2 de enero de 2013) fue un historiador y profesor peruano. Especialista en temas de la historia econ贸mica e institucional peruana y latinoamericana. Realiz贸 sus estudios escolares en el Markham College de Lima y curs贸 estudios superiores en la Pontificia Universidad Cat贸lica del Per煤, donde obtuvo el bachillerato en Historia con una tesis sobre la deuda interna peruana (1980). En la Universidad de Columbia realiz贸 una maestr铆a (1981) y un doctorado (1986).

Cuba es un pa铆s insular asentado en las Antillas del Mar Caribe. Su capital es La Habana. Su superficie es algo mayor de 109.000 km2. Su poblaci贸n es de casi 11 millones de personas. Su 脥ndice de Desarrollo Humano es de 0鈥764, considerado alto, y le sit煤a en el puesto 83 de 191 pa铆ses.

Visiones tradicionales de las luchas nacionalistas del siglo XIX en todo el mundo han enfatizado los medios violentos necesarios para lograr objetivos patri贸ticos. Se considera que las haza帽as heroicas violentas confirman que las naciones se forjan con la sangre de los patriotas en la lucha armada contra la opresi贸n extranjera. Las interpretaciones de los esfuerzos cubanos por lograr la independencia de Espa帽a no son una excepci贸n. De hecho, el culto a los h茅roes nacionales y luchadores por la libertad racial, como el m谩rtir 鈥淎p贸stol鈥 Jos茅 Mart铆 y el 鈥淭it谩n de Bronce鈥 General Antonio Maceo, muertos en combate durante la insurrecci贸n de 1895鈥1898, sigue siendo hoy un tema dominante en la praxis pol铆tica, la educaci贸n, identidad, cultura y escritura hist贸rica en Cuba.

Si por el contrario estudiamos m谩s ampliamente el registro hist贸rico de Cuba y luchas por la autodeterminaci贸n lideradas por movimientos pol铆ticos y c铆vicos de base civil durante el control espa帽ol de la isla, se pueden encontrar innumerables esfuerzos noviolentos a煤n no reconocidos. Estas fueron luchas desafiantes para oponerse a las restricciones y abusos colonialistas, y para lograr plenos derechos constitucionales y autonom铆a pol铆tica sin conflicto armado. Como reconoci贸 el general insurreccional M谩ximo G贸mez en 1891, los l铆deres civiles cubanos comprometidos en la resistencia noviolenta 鈥渘o creen que sea necesario usar la fuerza bruta jam谩s. Tienen raz贸n en parte porque cuando se logra el triunfo con esa fuerza el camino por delante est谩 plagado de desastres鈥. Un colectivo civil nativo fortalecido firmemente arraigado en las realidades socioecon贸micas restringidas de la isla ten铆a posibilidades prometedoras de liderar una transici贸n noviolenta hacia la independencia y una democracia resistente despu茅s de la independencia en Cuba. Esta promesa se cumpli贸 sustancialmente a pesar del ascenso de los grupos separatistas violentos y la intervenci贸n militar estadounidense.

Despu茅s de 1826, las 煤nicas colonias hispanoamericanas que quedaban eran Cuba y Puerto Rico. La importancia estrat茅gica de Cuba y los crecientes ingresos coloniales extra铆dos de una floreciente econom铆a de exportaci贸n de az煤car, caf茅 y tabaco que depend铆a de la mano de obra esclava y campesina hicieron que la isla fuera indispensable para Espa帽a. En consecuencia, los acontecimientos pol铆ticos y militares en Cuba y Espa帽a se entrelazaron a煤n m谩s 铆ntimamente. La 茅lite de Cuba sigui贸 colaborando mientras el gobierno de Madrid otorgaba concesiones fiscales y aduaneras. Sin embargo, tras la muerte del rey Fernando VII en 1833, sucesivos capitanes generales espa帽oles (gobernadores coloniales a cargo de la administraci贸n colonial espa帽ola en Cuba) en La Habana reforzaron el despotismo militar y las pol铆ticas comerciales y fiscales nocivas. Madrid endureci贸 la discriminaci贸n colonial contra aquellos nacidos en Cuba. Sucesivas oleadas de espa帽oles llegaron a Cuba, particularmente despu茅s de la d茅cada de 1840, para reforzar el ej茅rcito regular, la burocracia colonial y el sector de servicios urbanos, desplazando as铆 a los criollos (nacidos en Cuba de ascendencia europea) y a los habitantes negros libres de sus posiciones anteriores. Simult谩neamente, la poblaci贸n esclava en Cuba aument贸 dram谩ticamente y los grupos negros libres perdieron algunos de sus derechos tradicionales. El uso colonialista de la fuerza abusiva y una pol铆tica de divide y vencer谩s para controlar la sociedad cubana y explotar las marcadas divisiones entre personas libres y esclavas, y criollos y nacidos en Espa帽a, provoc贸 la organizaci贸n de los primeros movimientos reformistas y separatistas.

Dos estrategias hist贸ricas distintas se desarrollaron entre grupos divididos de reformistas y separatistas cubanos. Una estrategia se bas贸 en tradiciones gradualistas noviolentas que presionaban por la reforma colonial, el logro de los derechos constitucionales y civiles ya reconocidos en Espa帽a, una educaci贸n cubana distintiva y un autogobierno aut贸nomo. La otra estrategia se bas贸 en conspiraciones violentas, expediciones navales rebeldes e insurrecci贸n armada que finalmente desencaden贸 dos guerras destructivas por la independencia: la Guerra de los Diez A帽os (1868鈥1878) y la Guerra de 1895鈥1898. La acci贸n y reacci贸n militar violenta y, finalmente, la intervenci贸n militar estadounidense en 1898, debilitaron la posici贸n pol铆tica y el liderazgo de los estrategas noviolentos. Sin embargo, al construir un n煤cleo de base a trav茅s de la unificaci贸n de la identidad civil-nacional y una sociedad civil aut贸noma claramente diferenciada de los dise帽os sociales divisivos del estado colonialista, las contribuciones de la organizaci贸n y acci贸n noviolentas hacia una Cuba independiente fueron irreversibles.

Las posturas nacionalistas radicales 鈥攊nspiradas en el l铆der insurreccional Mart铆 y sus puntos de vista sobre la violencia revolucionaria鈥 han considerado las acciones noviolentas cruciales como antipatri贸ticas y procoloniales porque no contribuyeron a la lucha armada por la independencia. Con una l贸gica pol铆tica similar, la disidencia noviolenta en Cuba hoy se declara persistentemente reaccionaria y proimperialista. Lo notable es que, a pesar de la violenta reacci贸n colonialista, las estrategias y objetivos noviolentos se mantuvieron constantes y recibieron un amplio apoyo y reconocimiento popular entre los cubanos a lo largo del siglo XIX. Es, por lo tanto, importante dejar las cosas claras con respecto a los movimientos noviolentos de base civil en Cuba a trav茅s de la evaluaci贸n de su alcance e influencia antes de la independencia, as铆 como sus 茅xitos, fracasos, legados y funciones para futuras transiciones noviolentas.

Desarrollos socioecon贸micos y pol铆ticos en la Cuba del siglo XIX

La importancia estrat茅gica de Cuba en el Atl谩ntico la coloc贸 en el centro del escenario hist贸rico de las disputas imperiales y de la geopol铆tica. Despu茅s de la invasi贸n brit谩nica de La Habana en 1762, el imperio espa帽ol reforz贸 sus defensas, fortaleciendo las fortificaciones, fortaleciendo la armada y militarizando la sociedad cubana mediante la reorganizaci贸n del ej茅rcito regular y las milicias locales. Las 茅lites empresariales y terratenientes cubanas vincularon el avance de sus intereses con las autoridades colonialistas espa帽olas, las redes transatl谩nticas espa帽olas de comercio de bienes y esclavos, y intereses monopolistas y proteccionistas en Espa帽a.

La llegada masiva de esclavos a Cuba tras la rebeli贸n de esclavos en Hait铆 (1791鈥1804) y la prohibici贸n brit谩nica del comercio de esclavos (1807) estuvo acompa帽ada por la introducci贸n de nueva maquinaria y reformas econ贸micas que llevaron a un auge del az煤car. Inicialmente, los terratenientes criollos dominaron la producci贸n de az煤car, a Francisco Arango y Parre帽o (1765鈥1837) se le atribuye su modernizaci贸n, mientras que los comerciantes espa帽oles controlaron el comercio. Los cambios demogr谩ficos y 茅tnicos resultantes de la afluencia de esclavos intensificaron las divisiones que fueron reforzadas y manipuladas por los gobernantes espa帽oles cada vez m谩s desp贸ticos y militaristas que reafirmaron el colonialismo en la isla. La isla enfrent贸 as铆 una transformaci贸n que puso en peligro su condici贸n de sociedad de colonos y reforz贸 elementos de una sociedad de plantaci贸n colonial y un mercado cautivo que beneficiaba principalmente a los intereses comerciales espa帽oles.

La r谩pida independencia de la mayor铆a de las colonias hispanoamericanas hab铆a sido alcanzado en el per铆odo 1810-1826 en un momento de inestabilidad y crisis de poder en la propia Espa帽a. Los criollos cubanos notaron la agitaci贸n en las rep煤blicas latinoamericanas reci茅n independizadas y, en general, se mantuvieron leales a la corona espa帽ola. En la d茅cada de 1820, miles de soldados espa帽oles derrotados e inmigrantes leales de las antiguas colonias se reasentaron en Cuba, que cada vez m谩s estaba dirigida por una burocracia oficial y militar centralizada que privilegiaba a los oficiales espa帽oles y dejaba poco espacio para el autogobierno local o la autoridad municipal. Las crecientes clases media y profesional criolla fueron desplazadas de sus anteriores posiciones de influencia. Bajo la constituci贸n espa帽ola de 1812, los espa帽oles 鈥渆n ambos hemisferios鈥 fueron reconocidos como ciudadanos, y los criollos de ascendencia espa帽ola ten铆an derecho a votar y ser representados en las Cortes en Espa帽a. Sin embargo, las revisiones posteriores los privaron de sus derechos. Bajo la creciente tiran铆a del capit谩n general, reforzada por el 鈥減artido鈥 espa帽ol envalentonado de la isla (intereses en el tr谩fico de esclavos) y la inmigraci贸n de soldados y funcionarios p煤blicos espa帽oles, Cuba se convirti贸 en la vaca lechera que proporcion贸 ingresos fiscales estrat茅gicos a una monarqu铆a espa帽ola necesitada. En Espa帽a, la regente Mar铆a Cristina y su hija Isabel II, en alianza con el Partido Moderado colonialista, l铆deres militares ambiciosos e intereses agr铆colas y manufactureros proteccionistas en Espa帽a, utilizaron los ingresos coloniales para luchar contra Don Carlos, el archiconservador pretendiente al trono.

Resistencia noviolenta y formaci贸n de una identidad cubana

Dos estrategias b谩sicas pronto se hicieron evidentes para los l铆deres civiles cubanos y movimientos de la d茅cada de 1830 a la de 1850, un per铆odo de reafirmaci贸n colonialista y gobierno militar autoritario en Cuba. La primera estrategia fue apoyar conspiraciones separatistas que organizaban levantamientos violentos en Cuba, as铆 como expediciones 鈥渇ilibusteras鈥, principalmente de Estados Unidos, que desembarcaban en Cuba e incitaban a la insurrecci贸n armada. Las principales expediciones filibusteras fueron dirigidas por l铆deres militaristas insurreccionales y apoyadas por exiliados cubanos a favor de la esclavitud de 茅lite, aliados con los intereses del sur de los EE. UU. que buscaban la anexi贸n de Cuba por parte de los EE. UU. En 1851 la derrota y fusilamiento del filibustero anexionista Narciso L贸pez, ex militar descontento, fue una lecci贸n importante: la insurrecci贸n armada podr铆a apaciguar el honor militar y patri贸tico lesionado, pero ten铆a pocas posibilidades de vencer al establecimiento militar espa帽ol m谩s fuerte fuera de Espa帽a. Adem谩s, tales acciones violentas plantearon peligros de ambici贸n de caudillo dictatorial, as铆 como la intervenci贸n de otras potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos. A pesar de estos escollos evidentes y las derrotas y represiones recurrentes que afectaron a toda la poblaci贸n de la isla, la violencia separatista estall贸 repetidamente en las d茅cadas siguientes.

La segunda estrategia consist铆a en continuar y potenciar la pol铆tica liberal, esfuerzos econ贸micos y pol铆ticos noviolentos iniciados por los criollos de la generaci贸n de Arango. Esta estrategia eventualmente abarc贸 acciones para exigir y obtener derechos constitucionales, aumento de la autonom铆a institucional, libertad de prensa y asociaci贸n aut贸noma en sociedades y clubes voluntarios culturales, educativos, profesionales y de autoayuda.

Ya en la primera d茅cada del siglo XIX, los 贸rganos de prensa vinculados a las sociedades patri贸ticas -asociaciones voluntarias formadas principalmente por 茅lites y profesionales criollos- cultivaron un sentido de la identidad econ贸mica y cultural distintiva de la isla en las p谩ginas de los diarios Papel Peri贸dico y Aurora (Amanecer) de La Habana. Esto ocurri贸 a pesar de los l铆mites a la libertad de prensa impuestos por capitanes generales y gobernadores provinciales. Durante el primer per铆odo constitucional de 1812-1814, folletos y peri贸dicos privados e independientes, como el Diario C铆vico de La Habana (Civic Daily) y El Patriota Americano (American Patriot) y La Sabatina de Santiago de Cuba (s谩bado), abogaron por la reforma administrativa y la plena extensi贸n de los derechos constitucionales de libertad de prensa y asociaci贸n, a pesar de estar sujetos a la censura oficial y severa vigilancia. Tambi茅n se busc贸 m谩s activamente la autonom铆a asociativa. En 1813, audaces miembros de La Sociedad Patri贸tica de La Habana cuestionaron la legalidad de la injerencia pol铆tica del capit谩n general en los asuntos internos de la sociedad. Otras asociaciones culturales y 茅tnicas tempranas incluyeron sociedades negras que preservaron las identidades afrocubanas y liceos literarios y sociedades filarm贸nicas, cultivando contribuciones art铆sticas y literarias a una cultura cubana distinta y una identidad colectiva. Los habitantes de la isla nacidos en Cuba pod铆an as铆 contar con un tejido social y una polis alternativos que contrastaban y compet铆an con el r铆gido r茅gimen establecimiento social colonial.

Un ciclo constitucional renovador en 1820-1823 consolid贸 el liberal car谩cter constitucionalista de una nueva generaci贸n de intelectuales civiles criollos que publicaron en los peri贸dicos independientes Revisor Pol铆tico y Literario y Observador Habanero. En estos peri贸dicos, los art铆culos de los influyentes autores y educadores F茅lix Varela y Jos茅 Agust铆n Caballero, los primeros defensores de la autonom铆a pol铆tica y la independencia de Cuba, y sus disc铆pulos m谩s j贸venes instaban a cambios constitucionales que implicaban una profunda reforma colonial y una mayor autonom铆a administrativa. Este esp铆ritu constitucionalista-reformista se extendi贸 a sociedades patri贸ticas provinciales y asociaciones culturales que publicaron peri贸dicos como La Aurora de Matanzas (Amanecer de Matanzas) entre 1828 y 1856 y la Revista Bimestre Cubana (Cuban Bimester Review) fundada en 1832. Otros peri贸dicos culturales incluyen La Siempre Viva (Siempre vivo) y La Moda. Estas publicaciones reafirmaron la identidad literaria y cultural cubana al promover autores cubanos como el poeta afrocubano Pl谩cido y Cirilo Villaverde, autor de Cecilia Vald茅s (1839).

En 1836, una revuelta palaciega en Espa帽a condujo al restablecimiento de la Constituci贸n de 1812, que fue adoptada de inmediato por el gobernador espa帽ol de Santiago de Cuba, Manuel Lorenzo, quien convoc贸 elecciones sin esperar autorizaci贸n de Madrid ni del Capit谩n General Miguel Tac贸n en La Habana. Tac贸n envi贸 tropas a Santiago y destacados partidarios de Lorenzo en la Sociedad Patri贸tica de Santiago, entre ellos el educador Juan Bautista Sagarra, fueron castigados con una pena de exilio. Otros l铆deres importantes con popularidad en toda la isla que abogaban por estrategias noviolentas en ese momento eran los constitucionalistas liberales y los abolicionistas gradualistas Jos茅 Antonio Saco y Domingo del Monte, quien particip贸 en la oposici贸n oficial y no oficial activa en la prensa y las asociaciones, organiz贸 redes de intelectuales criollos en tertulias (soir茅e) y alent贸 a los autores negros a publicar. Estas actividades tambi茅n trajeron persecuci贸n por parte de las autoridades espa帽olas y per铆odos en el exilio.

Detr谩s de los esfuerzos patri贸tico asociativos y de la prensa independiente, un 茅nfasis consciente en la difusi贸n de la educaci贸n de base desde principios del siglo XIX contribuy贸 a la formaci贸n de una identidad cubana m谩s amplia. Las Sociedades Econ贸micas en las ciudades y pueblos m谩s importantes de la isla financiaron y establecieron cientos de escuelas primarias gratuitas y no religiosas para miles de estudiantes blancos y negros, hombres y mujeres. Pr谩cticamente sin subsidio oficial, la Sociedad Econ贸mica de La Habana financi贸 m谩s de cuarenta escuelas gratuitas con casi 1,000 estudiantes en 1846. Se establecieron varias 鈥渆scuelas modelo鈥, incluidas escuelas secundarias privadas dirigidas por reverenciados educadores liberales como Jos茅 de la Luz y Caballero, el desafiante director de Sociedad Econ贸mica en la d茅cada de 1840, y Juan Bautista Sagarra quien fund贸 el Colegio de Santiago de Cuba a su regreso del exilio. En la educaci贸n superior, tambi茅n, se establecieron alternativas innovadoras y los profesores y m茅dicos reformistas nacidos en Cuba formaron una mayor铆a entre la facultad de educaci贸n superior de la isla.

Generaciones de ni帽os y j贸venes cubanos fueron educados en estas escuelas con libros de texto actualizados de autores cubanos cr铆ticos con los m茅todos tradicionales espa帽oles de instrucci贸n e interpretaci贸n hist贸rica. Las autoridades educativas en Espa帽a censuraron los libros de texto cubanos por sus puntos de vista irreverentes sobre el fanatismo religioso espa帽ol y la conquista violenta. Adem谩s, las autoridades pol铆ticas espa帽olas en la isla desconfiaban del desaf铆o que representaba la educaci贸n primaria y superior cubana para el control colonial y, por lo tanto, redoblaron los esfuerzos para 鈥渁similar鈥 a la poblaci贸n de la isla a la cultura espa帽ola. En 1847, el estado colonial espa帽ol se hizo cargo de la administraci贸n de las escuelas primarias anteriormente financiadas por las Sociedades Econ贸micas locales. La subsiguiente administraci贸n centralizada de la educaci贸n por parte del estado colonial espa帽ol estuvo permanentemente subfinanciada. A pesar de las continuas pol铆ticas educativas anticubanas y el acoso burocr谩tico, los maestros nacidos en Cuba en las escuelas p煤blicas y en las escuelas privadas sobrevivientes contribuyeron a aumentar los niveles de alfabetizaci贸n y, con ello, a elevar la conciencia pol铆tica y nacional de la poblaci贸n cubana.

La primavera del reformismo colonial civil

En la d茅cada de 1860, el cambio pol铆tico en Espa帽a condujo a un interludio reformista en Cuba que los estrategas civiles noviolentos pudieron explotar para avanzar en el objetivo de la autonom铆a cubana. En Espa帽a, una ola de 铆mpetu asociativo revigorizado barr铆a las principales ciudades, dando vida a grupos de presi贸n civiles, reformistas, econ贸micos, sociales y culturales, liberales que se opon铆an a la protecci贸n arancelaria y defend铆an la abolici贸n de la esclavitud en las colonias espa帽olas.

En Cuba, un movimiento de reforma cada vez m谩s amplio tambi茅n presion贸 por una mayor autonom铆a fiscal y pol铆tica, derechos constitucionales y electorales, el cumplimiento de los tratados internacionales que proh铆ben la trata de esclavos (prohibida formalmente en 1820), y prensa y asociaci贸n m谩s libres. Una sociedad civil m谩s aut贸noma surgi贸 con la innovaci贸n de las asociaciones de ayuda mutua, parte de un creciente movimiento mutualista internacional. El mutualismo facilit贸 el autofinanciamiento de grupos populares como artesanos y trabajadores que ahora pod铆an aunar recursos. Los primeros sindicatos de trabajadores urbanos del tabaco y otros artesanos y trabajadores de la industria y los servicios se formaron en Cuba sobre la base de asociaciones de ayuda mutua. La primera huelga exitosa de trabajadores del tabaco se organiz贸 en agosto de 1865 para exigir el derecho a la negociaci贸n colectiva y salarios m谩s altos. En marzo de 1866, los esclavos de los mayores ingenios azucareros de Matanzas se negaron a seguir trabajando como esclavos y exigieron el pago de su trabajo. Sin embargo, esta huelga de esclavos sin precedentes pronto fue sofocada por las tropas gubernamentales.

El establecimiento de logias mas贸nicas secretas, previamente prohibidas por las autoridades espa帽olas toleraron oficialmente el regreso de los emigrados cubanos. Las asociaciones de ocio y cultura dominadas por cubanos, como casinos, centros y c铆rculos, albergaban una membres铆a animada por ideas de reforma pol铆tica y autonom铆a. El liderazgo asociativo obrero, mas贸nico y cultural estuvo estrechamente vinculado en este per铆odo a las actividades pol铆ticas, educativas y culturales reformistas. El peri贸dico reformista El Siglo (Century) (1862鈥1868), y el pro-obrero Aurora (1865鈥1868), obtuvieron un creciente apoyo p煤blico para el club pol铆tico (los partidos a煤n estaban prohibidos) conocido como C铆rculo Reformista. Las exitosas campa帽as electorales dieron como resultado la elecci贸n de l铆deres como Jos茅 Antonio Saco para representar a Santiago de Cuba en un foro oficial de pol铆tica colonial, la Junta de Informaci贸n (1866鈥1867) establecida en Madrid. Representantes reformistas de Cuba y Puerto Rico aspiraban a utilizar esta asamblea oficial sobre asuntos coloniales para introducir reformas econ贸micas y civiles.

Actuaciones p煤blicas en teatros, asociaciones culturales y espacios p煤blicos acentuaron las manifestaciones noviolentas cubanas de solidaridad y demandas c铆vicas. Las piezas cr铆ticas y sat铆ricas del teatro Bufo cubano atrajeron a un p煤blico lleno de espectadores cubanos como los que colmaron el Teatro Villanueva de La Habana durante una tr谩gica noche de 1869 cuando fan谩ticos colonialistas dispararon contra la multitud por vitorear la libertad de Cuba.

En 1862 y 1866, en los funerales primero del educador Jos茅 de la Luz y Caballero y luego del 铆cono cultural y reformista-separatista Gaspar Betancourt Cisneros, miles de ciudadanos se reunieron en pac铆ficas procesiones p煤blicas. Estas reuniones pol铆ticamente cargadas simbolizaron la realidad de la 煤ltima d茅cada: que desde mediados de la d茅cada de 1850, la organizaci贸n y movilizaci贸n civil noviolenta hab铆a hecho avanzar la causa de obtener importantes derechos civiles para los cubanos, as铆 como una fuerte reducci贸n del tr谩fico il铆cito de esclavos en Cuba. Una sociedad civil firmemente independiente se hab铆a convertido en un baluarte importante que desafiaba el despotismo colonial. Lo que vino despu茅s de 1867, sin embargo, suprimi贸 violentamente avances acumulados a trav茅s de una lucha noviolenta abierta y ardua.

Reversiones de guerra, 1868-1878

El gobierno espa帽ol en Madrid gir贸 a la derecha y cerr贸 la Junta de Informaci贸n en 1867, asestando as铆 un duro golpe a las aspiraciones cubanas de reforma colonial. Se nombr贸 un nuevo capit谩n general para deshacer todas las reformas adelantadas durante los 煤ltimos a帽os en Cuba y aumentar los impuestos. Espa帽oles reaccionarios y leales en Cuba, organizados en las llamadas milicias de voluntarios, trabajaron para erradicar los espacios y asociaciones civiles reformistas. Sin embargo, cuando en Espa帽a La Gloriosa Revoluci贸n derroc贸 a Isabel II en 1868, Carlos Manuel de C茅spedes, un terrateniente en el este de Cuba, aprovech贸 la oportunidad para lanzar una insurrecci贸n armada por la independencia. Esto condujo a la Guerra de los Diez A帽os (1868-1878). La guerra brutal en las zonas rurales incluy贸 la forzada reubicaci贸n de poblaciones rurales, m谩s tarde conocida como la reconcentraci贸n mortal.

La represi贸n espa帽ola sobre la poblaci贸n urbana pr谩cticamente aniquil贸 a la sociedad civil. Casi todas las asociaciones de mayor铆a criolla, as铆 como las sociedades negras fueron cerradas por la fuerza o no pudieron soportar la persecuci贸n pol铆tica y las dificultades econ贸micas. Miles de civiles fueron encarcelados u obligados a exiliarse. El n煤mero total de muertos por la guerra entre la poblaci贸n cubana se estim贸 en 200.000 personas, alrededor del 14 % de la poblaci贸n total. La mayor铆a de los civiles perseguidos no apoyaron activamente la insurrecci贸n separatista. Muchos de los encarcelados o exiliados eran reformistas noviolentos o civiles comunes. La guerra interna suplant贸 el compromiso c铆vico y el reformista movimiento noviolento disminuy贸 cuando qued贸 atrapado en medio de dos facciones violentas.

El movimiento insurreccional separatista en el centro y oriente de Cuba inicialmente enfatiz贸 el liderazgo civil sobre el militar, nombrando a C茅spedes jefe de un gobierno separatista sujeto al control parlamentario rebelde. Pronto, sin embargo, las facciones militares procaudillos prevalecieron y depusieron a C茅spedes. El nuevo gobierno separatista emprendi贸 campa帽as diplom谩ticas a trav茅s de sus representantes en Nueva York, quienes presionaron sin 茅xito a la gobierno de los Estados Unidos para el reconocimiento. A varias oleadas de exiliados cubanos a los Estados Unidos durante las d茅cadas anteriores se unieron 30.000 o m谩s emigrados debido a la persecuci贸n pol铆tica posterior a 1869. Formaron una comunidad cubana militante, aunque dividida, en el exilio. Viejos l铆deres anexionistas y reformistas en el exilio se enfrentaron a revolucionarios intransigentes y radicales que rechazaron cualquier negociaci贸n con el gobierno de los Estados Unidos o la m谩s m铆nima posibilidad de un arreglo diplom谩tico con Espa帽a a trav茅s de la mediaci贸n estadounidense o la 鈥渃ompra鈥 de Cuba. En cambio, los revolucionarios favorecieron el apoyo a las expediciones filibusteras y la escalada de acciones militares insurreccionales en la rica regi贸n occidental de Cuba para aumentar los costes econ贸micos de los esfuerzos b茅licos espa帽oles. Sin embargo, a pesar de los costes infligidos al gobierno espa帽ol en Cuba, la insurrecci贸n nunca logr贸 triunfar militarmente ni obtener un amplio apoyo en los principales centros urbanos. La lucha prolong贸 el conflicto y condujo a una contraofensiva espa帽ola masiva que retras贸 la reconstrucci贸n noviolenta de la base cultural, pol铆tica y civil para una Cuba independiente.

El contexto internacional y geopol铆tico m谩s amplio no era favorable para insurrecci贸n armada. A pesar de las presiones expansionistas y anexionistas, el enfoque diplom谩tico estadounidense a largo plazo prefer铆a una Cuba estable bajo el gobierno espa帽ol reformado a la guerra y la inestabilidad. A pesar de sus presiones abolicionistas, la pol铆tica exterior brit谩nica y de otros pa铆ses europeos tambi茅n favoreci贸 el dominio espa帽ol sobre la toma del poder por parte de Estados Unidos. Una vez que Espa帽a abandon贸 el intento de reimponerse militarmente en varias ex colonias, los gobiernos latinoamericanos se mostraron mayoritariamente indiferentes a la causa separatista cubana durante la Guerra de los Diez A帽os, carentes de peso geopol铆tico, o principalmente preocupados por una posible intervenci贸n estadounidense en Cuba.

La salida negociada del conflicto y la reforma en Cuba ganaron as铆 impulso en 1876. En circunstancias de guerra, los movimientos noviolentos por la ampliaci贸n de los derechos y la autonom铆a hab铆an fracasado. Algunas acciones clandestinas noviolentas terminaron en la m谩s dura represi贸n y represalia de los leales espa帽oles. En 1871, bajo sospecha de haber profanado la tumba de un propagandista colonialista, ocho estudiantes de medicina fueron juzgados y ejecutados sumariamente y otros treinta y uno fueron encarcelados. Los estudiantes hab铆an protestado previamente por la abolici贸n del doctorado de la Universidad de La Habana por parte del capit谩n general. Muchos l铆deres reformistas noviolentos hab铆an sido perseguidos, expropiados, exiliados, y encarcelados durante los primeros a帽os de la guerra. Una vez liberado de prisi贸n o regresados del exilio, sin embargo, estos l铆deres formaron movimientos para tratar de poner fin a la guerra. Para llegar a un compromiso pol铆tico de transici贸n con las facciones violentas derrotadas y noviolentas, las autoridades espa帽olas prometieron importantes reformas constitucionales y abolicionistas que el movimiento reformista noviolento de principios de la d茅cada de 1860 hab铆a exigido y apoyado previamente durante la guerra.

Movimientos c铆vicos noviolentos renovados

La esclavitud era, por supuesto, un tema central. Con el tiempo, llegaron a Cuba m谩s esclavos que al resto de Hispanoam茅rica juntos. A mediados del siglo XIX, alrededor de la mitad de ellos trabajaban en plantaciones de az煤car que suministraban un tercio o m谩s de la ca帽a de az煤car del mundo. Un poderoso grupo de presi贸n apoyaba la esclavitud: traficantes de esclavos hispano-cubanos, hacendados, funcionarios coloniales e intereses colonialistas proteccionistas en Espa帽a. Los abolicionistas criollos, como Jos茅 Antonio Saco, generalmente adoptaron una postura gradualista, temerosos de la violencia que podr铆a desencadenar la abolici贸n. La trata de esclavos, ilegal desde 1820, termin贸 finalmente en 1867, poco despu茅s de la decisi贸n de EE. UU. de abolir la esclavitud, pero la esclavitud en s铆 misma no se aboli贸 hasta 1886.

Durante la Guerra de los Diez A帽os, ambos bandos prometieron abolir la esclavitud y liberar a los esclavos que se alistaban militarmente en sus filas. Al mismo tiempo, la propia Espa帽a, el 煤ltimo pa铆s europeo en tolerar la esclavitud, comenz贸 a cambiar. La Ley Moret de Espa帽a (1870) liber贸 a los ni帽os nacidos de esclavos y esclavos mayores de sesenta a帽os. En 1873, la esclavitud fue abolida por completo en Puerto Rico (con compensaci贸n a los due帽os de esclavos). Cuando Alfonso XII nombr贸 capit谩n general al reformista Arsenio Mart铆nez Campos, Mart铆nez Campos no s贸lo firm贸 el Tratado de Zanj贸n para poner fin a la guerra (y emancipar a los esclavos que hab铆an combatido), sino que ampli贸 la autonom铆a y los derechos civiles y pol铆ticos de Cuba, incluidos el derecho a organizar partidos pol铆ticos. Sin embargo, la ley antiesclavista aprobada en 1880, despu茅s del regreso de Mart铆nez a Espa帽a, se bas贸 en un concepto de Patronato: los esclavos todav铆a ten铆an que cumplir un per铆odo de ocho a帽os como esclavos trabajadores contratados antes de ser libres. El Partido Liberal Autonomista y el Partido Dem贸crata, fundado en 1881, hicieron campa帽a contra el sistema de Patronato, al igual que la Sociedad Abolicionista en Espa帽a. Y finalmente, la esclavitud fue abolida por decreto real en 1886. En enero de 1887 se llev贸 a cabo en La Habana una gran manifestaci贸n noviolenta para celebrar el fin de la esclavitud, apoyada por una amplia gama de sociedades y sindicatos negros, lo que gener贸 impulso para nuevas campa帽as contra la discriminaci贸n racial y la plena integraci贸n en una sociedad m谩s libre.

Las grandes concesiones ofrecidas por Mart铆nez Campos se lograron fundamentalmente por las luchas noviolentas de los reformistas liberales en d茅cadas anteriores. Los rebeldes que no quer铆an firmar el Tratado de Zanj贸n fueron completamente derrotados en la Guerra Chiquita (1879鈥1880). No obstante, los historiadores de Cuba generalmente siguen la tradici贸n de exaltar la violencia patri贸tica y, por lo tanto, argumentan que tales leyes reformistas fueron principalmente el resultado de una presi贸n sostenida por la lucha armada. Sin embargo, la historia muestra que los esfuerzos noviolentos a corto y largo plazo en busca de soluciones constitucionales liberales a la opresi贸n colonial de Cuba desde la d茅cada de 1860 hasta las d茅cadas de 1880 y 1890 deben entenderse como una estrategia alternativa a la lucha armada. Estos demostraron ser exitosos en lograr un progreso reformista y sentar una base institucional viable para la futura naci贸n cubana.

Despu茅s de 1879 los s煤bditos cubanos disfrutaron 鈥攁unque con ciertas condiciones y excepciones鈥 los derechos garantizados por la Constituci贸n Espa帽ola de 1876 y un sistema electoral restringido. Dentro de ese marco pol铆tico, los reformistas liberales se organizaron en el Partido Liberal Autonomista. Dirigido por profesionales de clase media y media-baja, y con un amplio apoyo popular entre los sectores urbanos y rurales y los grupos criollos y negros, el partido presion贸 por la extensi贸n de plenos derechos y autonom铆a pol铆tica dentro de la monarqu铆a constitucional espa帽ola. A pesar de la oposici贸n y la reacci贸n violenta ocasional de las autoridades en La Habana y Madrid, los autonomistas lucharon persistentemente por un gobierno aut贸nomo descentralizado y un parlamento similar al negociado por los brit谩nicos en Canad谩. En el proceso pol铆tico del per铆odo (1878鈥1895) los Autonomistas se convirtieron en un partido masivo, el representante pol铆tico legal de los nacidos en Cuba que luchaban por un mayor autogobierno cubano.

Por iniciativa de los Autonomistas y sus aliados entre los empresarios, se formaron varios movimientos c铆vicos y grupos de presi贸n, incluidos dos, la Junta Magna (1883鈥1884) y el Movimiento Econ贸mico (1890鈥1892), que exigieron la liberalizaci贸n fiscal y la reducci贸n de los impuestos a la exportaci贸n durante per铆odos de agudos problemas econ贸micos exacerbados por las medidas proteccionistas espa帽olas. Estos movimientos unieron a sectores importantes de las facciones liberales y conservadoras de los productores cubanos, anteriormente opuestas, para lograr objetivos econ贸micos nacionales. A pesar de una campa帽a activa para promover sus demandas y una intensa negociaci贸n con las autoridades espa帽olas, estos llamados movimientos econ贸micos no lograron mantener un frente unificado para llevar a cabo el boicot econ贸mico y aumentar su influencia sobre las pol铆ticas econ贸micas del gobierno. Las alarmadas autoridades militares espa帽olas estaban convencidas de que tales movimientos noviolentos podr铆an provocar la p茅rdida total de Cuba por parte de Espa帽a si se les permit铆a crecer. Bajo una mayor presi贸n del gobierno de la isla que aprovech贸 las divisiones entre los miembros de la coalici贸n de origen criollo y espa帽ol, varias facciones se retiraron del movimiento, poniendo fin de hecho a sus actividades. Sin embargo, persistieron los movimientos noviolentos por otras reformas y derechos.

Hacia 1890 hab铆a m谩s espacio para la sociedad civil cubana que antes y muchas asociaciones, en particular sindicatos y asociaciones culturales, se integraron cada vez m谩s racialmente durante la d茅cada. Firmemente arraigados en esta floreciente sociedad civil, varios movimientos noviolentos de base civil liderados por reformistas y autonomistas intentaron unificarse en un movimiento m谩s grande que buscaba la plena autonom铆a. Con ese fin, las logias mas贸nicas ahora no proscritas, unificadas en la Gran Logia de la Isla de Cuba, reunieron a miles de miembros en cada ciudad. Muchos l铆deres mas贸nicos tambi茅n eran autonomistas. Asimismo, los sindicatos continuaron multiplic谩ndose y formaron ligas que abarcaban toda la isla de grupos laborales con creciente poder de negociaci贸n y direcci贸n pol铆tica.

Los sindicatos continuaron exigiendo el derecho a organizarse, asociarse libremente y negociar salarios en tiempos econ贸micos apremiantes. Las sociedades negras, impulsadas por la abolici贸n de la esclavitud, organizaron un Directorio Central de las Sociedades de Color que encabez贸 importantes demandas y peticiones para erradicar la segregaci贸n y el racismo. Los abogados reformistas, organizados a trav茅s del Partido Liberal Autonomista e incluidos miembros de la Gran Logia, colaboraron con l铆deres y movimientos de sociedades negras y laborales para brindar asesoramiento legal en casos litigados para otorgar a los afrocubanos acceso a espacios p煤blicos y a la educaci贸n municipal. Estas victorias legales reforzaron los derechos constitucionales y las disposiciones contra la discriminaci贸n racial en la isla.

Otras victorias de los movimientos noviolentos durante la d茅cada incluyen la exitosa huelga estudiantil de marzo de 1892, que finalmente restaur贸 los t铆tulos de doctorado en la universidad de La Habana. En otro caso, huelgas organizadas por sindicatos que tuvieron 茅xito en lograr salarios m谩s altos para los trabajadores y organizaciones obreras y 贸rganos de prensa m谩s poderosos. Las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos noviolentos tambi茅n utilizaron cada vez m谩s el espacio pol铆tico disponible para difundir su mensaje, como cuando los l铆deres del Directorio Central expresaron sus ideas pol铆ticas de independencia y separatismo pac铆ficamente a trav茅s de sus principales peri贸dicos.

El Partido Liberal Autonomista exigi贸 en reiteradas ocasiones la reforma electoral, especialmente la abolici贸n de las calificaciones del impuesto a la propiedad. A mediados de la d茅cada de 1880, a partir de iniciativas noviolentas anteriores, el partido era el m谩s grande de Cuba. Los autonomistas contaron con un apoyo masivo en todas las provincias y ciudades y representaron a las provincias cubanas en las Cortes de Espa帽a. Sin embargo, una legislatura dominada por los conservadores en Madrid aument贸 los requisitos de impuestos a la propiedad para los votantes, lo que benefici贸 indebidamente a los candidatos espa帽oles conservadores de mayores ingresos en Cuba. Esto condujo a un movimiento de retractaci贸n electoral en 1891 destinado a elevar la pol铆tica de oposici贸n y boicot electoral. Esta t谩ctica noviolenta, al menos temporalmente, tuvo un impacto negativo en el Partido Liberal Autonomista, ya que el recurso al boicot electoral se tradujo en una disminuci贸n de su base popular.

Los movimientos noviolentos tambi茅n enfrentaron otros desaf铆os. Uno de los problemas estructurales de los movimientos noviolentos encabezados por los autonomistas fue la falta de voluntad o la incapacidad para amplificar la lucha econ贸mica y pol铆tica y convertirla en un conflicto abierto y noviolento con una desobediencia civil generalizada. A pesar de su creciente atractivo popular, los autonomistas liberales cubanos no ampliaron su lucha para incluir acciones m谩s disruptivas. Mohandas Gandhi (Mahatma) a煤n no hab铆a demostrado la eficacia de la desobediencia masiva. Los l铆deres del Partido Liberal Autonomista hab铆an aprendido, sin embargo, que la presi贸n noviolenta popular y civil para la reforma podr铆a conducir en 煤ltima instancia a libertades civiles plenas para todos los cubanos. El r茅gimen constitucional espa帽ol probablemente habr铆a producido mayores libertades y autonom铆a en Cuba si solo se hubiera ejercido m谩s presi贸n. Sin embargo, en una situaci贸n internacional vol谩til, las estrategias y m茅todos noviolentos durante la lucha por la independencia de Cuba a煤n estaban evolucionando y no hab铆an alcanzado el nivel organizativo necesario para lanzar acciones noviolentas m谩s unificadas, disciplinadas y efectivas. Huelgas generales y manifestaciones masivas en las calles para lograr los objetivos electorales y auton贸micos requer铆an un aumento sin precedentes de la movilizaci贸n social. Tambi茅n otros grupos legales m谩s radicales, como el encabezado por el periodista y pol铆tico Juan Gualberto G贸mez, un activo organizador dentro de las sociedades negras y laborales y la prensa en La Habana, optaron por conspirar en apoyo del separatismo violento radical en lugar de la lucha noviolenta.

Los peligros de la insurrecci贸n violenta

La violenta insurrecci贸n de 1895 hab铆a sido preparada durante a帽os por un n煤mero creciente de exiliados cubanos. Los l铆deres militares separatistas recolectaron fondos de comunidades militantes exiliadas en Estados Unidos, principalmente en Florida. Sin embargo, los trabajadores tabacaleros de Florida, de inclinaci贸n anarquista, comenzaron a cuestionar hasta qu茅 punto el pensamiento nacionalista actual reflejaba su visi贸n socioecon贸mica. Esto llev贸 a que Mart铆 reconociera la necesidad de apelar a la unidad social y racial en una lucha donde la independencia nacional llevar铆a a la transformaci贸n social. Por lo tanto, Mart铆 form贸 el Partido Revolucionario Cubano (PRC) en 1892, bas谩ndose en clubes pol铆ticos cubanos en Nueva York, Florida y M茅xico.

Desvinculados de las realidades cambiantes de Cuba, los grupos independentistas en el exilio estaban m谩s entusiasmados con las soluciones revolucionarias que con el reformismo noviolento. Los grupos pol铆ticos independentistas cubanos fuera de Cuba siguieron una postura pol铆tica diferente a la de las luchas reformistas noviolentas en la isla. Dos o tres generaciones de exiliados pol铆ticos y trabajadores insatisfechos hab铆an gestado el apoyo a una soluci贸n violenta, republicana y revolucionaria a la b煤squeda de la independencia cubana. Los principales l铆deres insurrectos se convirtieron en 铆dolos y h茅roes en la mente de esas comunidades exiliadas, a menudo desconectadas de los cambios en Cuba. El nivel de organizaci贸n de los grupos de exiliados y su apoyo a la v铆a insurreccional complic贸 a煤n m谩s una geopol铆tica ya problem谩tica en torno a la cuesti贸n de la independencia de Cuba.

Mart铆 dise帽贸 el PRC con un alto liderazgo altamente centralizado. Es pol铆tica fue el rechazo total de la negociaci贸n, en cambio, se comprometi贸 con una ret贸rica nacionalista que lo abarcaba todo, orientada a unificar a los cubanos de diferentes or铆genes sociales y raciales detr谩s del objetivo de una Cuba republicana. El medio para alcanzar este ideal fue la lucha armada, convirtiendo al PRC en heredero de los hist贸ricos levantamientos y caudillos militares surgidos durante la Guerra de los Diez A帽os y la Guerra Chiquita.

Mart铆 muri贸 en acci贸n poco despu茅s del comienzo de la insurrecci贸n en 1895. Posteriormente, los c铆rculos civiles y militares compitieron para aplicar las lecciones militares aprendidas de la guerra insurreccional anterior en Cuba. Los generales militaristas M谩ximo G贸mez y Maceo se hicieron cargo y extendieron la destrucci贸n con fuego y dinamita a la regi贸n occidental m谩s rica de Cuba, paralizando su producci贸n y comercio de az煤car de manera temporal pero alarmante. La brutal contraofensiva espa帽ola fue devastadora para la poblaci贸n en general, en su mayor铆a inocente y, en particular, para los habitantes rurales, ahora hambrientos y enfermos, que fueron reconcentrados por la fuerza en los centros urbanos para disminuir el apoyo popular a los insurrectos.

Al igual que en la Guerra de los Diez A帽os, la insurrecci贸n separatista no fue lo suficientemente poderosa para lograr la victoria militar. El Ej茅rcito espa帽ol contuvo y luego revirti贸 la penetraci贸n insurreccional en la parte occidental de la isla. Maceo muri贸 en acci贸n y G贸mez perdi贸 apoyo. La insurrecci贸n no hab铆a logrado obtener el apoyo de la sociedad civil independiente en las ciudades: las asociaciones auton贸micas estaban cansadas de los medios militaristas violentos. Sin embargo, ante el estancamiento, el Gobierno espa帽ol decidi贸 buscar una soluci贸n negociada.

Esta vez, una gran transformaci贸n pol铆tica del estatus colonial de Cuba fue presentada. En 1898 se form贸 un gobierno aut贸nomo dirigido por l铆deres autonomistas y noviolentos cubanos. Esto marc贸 el logro de un objetivo importante de los movimientos noviolentos del pasado: la autonom铆a pol铆tica. Con la autonom铆a se extendi贸 tambi茅n a Cuba el sufragio universal masculino. El nuevo gobierno tom贸 medidas r谩pidas para restaurar los derechos y libertades y avanzar hacia el fin de la guerra, la reconstrucci贸n y la recuperaci贸n econ贸mica. Sin embargo, esta transici贸n pol铆tica se produjo en el contexto de una guerra civil y de una inmensa presi贸n interna y externa. Varios historiadores han sostenido que el cambio autonomista hab铆a llegado demasiado tarde para darle al nuevo gobierno la oportunidad de consolidarse e implementar las pol铆ticas propugnadas. Pero las medidas del gobierno autonomista resultaron inicialmente muy eficaces y los partidos noviolentos volvieron a ofrecer, como en 1879, soluciones viables a las espinosas cuestiones pol铆ticas de la guerra interna.

Los l铆deres insurrectos, incapaces de lograr una clara victoria militar, se opusieron rotundamente a cualquier soluci贸n negociada con el nuevo gobierno cubano. A pesar de los incesantes esfuerzos diplom谩ticos en Washington, DC y Ciudad de M茅xico, los l铆deres separatistas no pudieron obtener el reconocimiento oficial de su estatus beligerante contra Espa帽a. Sus campa帽as p煤blicas que abogaban por una soluci贸n a la cuesti贸n cubana a trav茅s de una anexi贸n negociada de la isla a M茅xico fracasaron cuando el gobierno mexicano reafirm贸 su neutralidad. M茅xico, al igual que otros pa铆ses latinoamericanos, esperaba una intervenci贸n de Estados Unidos en Cuba y, por lo tanto, rehus贸 un apoyo rotundo a la insurrecci贸n separatista mientras esperaban un movimiento decisivo de EE.UU.

驴Qu茅 hubiera pasado en Cuba si no hubiera ocurrido la explosi贸n del acorazado estadounidense Maine en el puerto de La Habana el 15 de febrero de 1898 y la consiguiente guerra entre Estados Unidos y Espa帽a? La Guerra de 1898 cambi贸 por completo la evoluci贸n pol铆tica interna de Cuba. El compromiso militar estadounidense en Cuba derrot贸 no solo a Espa帽a, sino tambi茅n a la alternativa noviolenta a la guerra civil en curso en Cuba. El gobierno autonomista fue reemplazado por un gobierno militar estadounidense. Los propios insurrectos se sintieron traicionados y tuvieron que desarmarse bajo la presi贸n de Estados Unidos. La paz se impuso a un alto costo en t茅rminos de autonom铆a nacional y de orgullo patri贸tico herido. Por ejemplo, la Constituci贸n Republicana Cubana de 1901, redactada por un grupo de ex estadistas autonomistas y separatistas, inclu铆a la Enmienda Platt impuesta desde el extranjero que permit铆a la intervenci贸n de Estados Unidos en cualquier peligro futuro de inestabilidad en Cuba. Sin embargo, la Constituci贸n tambi茅n garantizaba los derechos civiles b谩sicos, incluido el sufragio universal masculino y el establecimiento de otras instituciones nacionales de autogobierno cubano.

Despu茅s de la retirada de las tropas estadounidenses de Cuba en 1902, Cuba se convirti贸 en una rep煤blica independiente. No se desarroll贸 una resistencia inmediata (violenta o noviolenta) a la presencia estadounidense en Cuba, ya que se mantuvieron las promesas de retirada militar y pol铆tica y se realizaron importantes trabajos preliminares en infraestructura, saneamiento, y la educaci贸n se complet贸 en 1898-1902. Sin embargo, el establecimiento pol铆tico en Cuba despu茅s de 1902 estaba completamente dividido, incapaz de reconciliar facciones enfrentadas bajo una autoridad unificada y leg铆tima, as铆 como fuera de sinton铆a con una sociedad civil resiliente y aut贸noma. El recurso a la violencia en los asuntos pol铆ticos internos cubanos se arraig贸 en la pol铆tica cubana a partir de entonces y evolucion贸 sobre la base de un culto a los h茅roes separatistas e intransigentes del siglo XIX. Los l铆deres noviolentos reformistas se mantuvieron activos en la oposici贸n ante las transgresiones constitucionales y pol铆ticas posteriores a la independencia, pero quedaron marginados organizativa y pol铆ticamente. En las primeras d茅cadas posteriores a la independencia, los partidos y grupos pol铆ticos parec铆an estar dominados por veteranos caudillos separatistas.

Conclusi贸n

En la larga lucha por reformar y poner fin al sistema socioecon贸mico y pol铆tico opresivo y divisivo del colonialismo en Cuba, se desarroll贸 una identidad cultural y nacional distinta en la isla. Los cimientos de esta creciente conciencia colectiva fueron establecidos por sucesivas oleadas de organizaciones noviolentas innovadoras y acciones que buscaban el reconocimiento de asociaciones aut贸nomas y autosuficientes y la igualdad constitucional. Asociaciones y publicaciones culturales netamente cubanas, y campa帽as educativas y liberales autofinanciadas, proyectos de pol铆tica, impulsaron la creciente resistencia civil contra la educaci贸n colonial anticuada y los monopolios r铆gidos y el proteccionismo. La oposici贸n de larga data al comercio de esclavos y la esclavitud a trav茅s de campa帽as abolicionistas tenaces y noviolentas obtuvo una abolici贸n tard铆a pero completa de la esclavitud. Junto con el impulso y la transformaci贸n de las asociaciones obreras y negras libres preexistentes, la resistencia noviolenta contribuy贸 en gran medida a la integraci贸n de antiguos esclavos a la emergente sociedad civil cubana en busca de una mayor igualdad racial y derechos democr谩ticos ampliados.

Predeciblemente, los relatos hist贸ricos nacionalistas radicales han minimizado el importante papel de los esfuerzos reformistas noviolentos para construir un consenso nacional cubano y generar presi贸n para el cambio para resolver los problemas coloniales de Cuba. Las tradiciones constitucionales liberales de Cuba y la organizaci贸n y movilizaci贸n noviolenta que las acompa帽aron representaron una postura racional y calculada contra la abrumadora opresi贸n militar y las amenazantes ambiciones extranjeras. El crecimiento de la autonom铆a de la sociedad civil se logr贸 en gran parte a trav茅s de luchas noviolentas constitucionalistas-reformistas por los derechos civiles b谩sicos, la educaci贸n nacional, la representaci贸n electoral y las demandas de mayor autonom铆a socioecon贸mica e independencia pol铆tica de Espa帽a. El camino prometedor hacia la igualdad racial y 茅tnica, un principio fundamental para derrotar el colonialismo y construir una naci贸n cubana unida y m谩s justa, tambi茅n se hab铆a abierto a trav茅s de campa帽as y liderazgo noviolentos. 脡stas eran todos los logros populares irreversibles que formaron la base del tejido social y pol铆tico cubano posterior a la independencia.

驴Cu谩les fueron las lecciones y los legados de los movimientos y la lucha civil noviolenta por lograr m谩s autonom铆a democr谩tica e independencia en Cuba? Si bien el curso estrat茅gico noviolento fue notablemente consistente y fruct铆fero a largo plazo, las t谩cticas noviolentas de conflicto desafiante, boicot y desobediencia civil no se desarrollaron al nivel necesario para finalmente reemplazar las audaces t谩cticas violentas radicales y la memoria populista de los revolucionarios radicales. La alternativa violenta a favor de la independencia se desarroll贸 principalmente fuera de la isla y captur贸 la narrativa nacionalista del hero铆smo, el valiente sacrificio personal y el malestar racial y popular. El separatismo militarista violento pronto introdujo problemas antidemocr谩ticos y dictatoriales y abri贸 las puertas a un tipo diferente de intervenci贸n extranjera.

El enfoque noviolento gradual, pero efectivo, de la autonom铆a nacional produjo una base democr谩tica posterior a la independencia m谩s fuerte. Reforzados por las estrategias noviolentas en evoluci贸n del siglo XX, el liderazgo civil podr铆a haber disfrutado de mejores condiciones dentro de un sistema efectivo de frenos y contrapesos contra la influencia militar indebida, la militancia pol铆tica violenta y la amenaza de la influencia extranjera. El separatismo radical y la intervenci贸n extranjera en 1898 impidieron que esto sucediera por completo. Sin embargo, el legado de la tradici贸n noviolenta de base civil sigui贸 viviendo a pesar de la violencia de fin de siglo y los reveses pol铆ticos posteriores.

Aunque el Partido Liberal Autonomista fue disuelto despu茅s de 1898, otras organizaciones pol铆ticas continuaron la lucha por la defensa de los derechos constitucionales contra las infracciones desp贸ticas. La sociedad civil sigui贸 disfrutando de derechos de libre asociaci贸n que facilitaron el uso de los espacios p煤blicos para resistir la intervenci贸n pol铆tica y gubernamental. Despu茅s de 1902, la sociedad civil en Cuba se desarroll贸 a煤n m谩s a pesar de los esfuerzos ocasionales por ejercer presi贸n militante o militar sobre su autonom铆a. La naturaleza inherentemente leg铆tima y noviolenta de la sociedad civil la convirti贸 en un importante baluarte y base para un mayor desarrollo de una democracia pluralista de base amplia. Importantes movimientos c铆vicos noviolento se desarrollaron sobre la base de la sociedad civil y ejercieron una influencia considerable en el avance de las mejoras socioecon贸micas y la oposici贸n a dictaduras como las de los ex generales Gerardo Machado (1925-1933) y Fulgencio Batista (1952-1958). Sin embargo, poco despu茅s, en 1960-1961, la sociedad civil fue efectivamente prohibida con la imposici贸n de imperativos pol铆ticos revolucionarios radicales. Este dr谩stico recorte no dej贸 pr谩cticamente ning煤n espacio civil para la disidencia legal y obst谩culos aparentemente insuperables para la organizaci贸n de protestas y desobediciencia noviolenta de base civil. No obstante, la resistencia noviolenta ha persistido y sus formas modernas, como las desarrolladas por el movimiento de reforma constitucional Proyecto Varela, y las recientes luchas por la liberaci贸n de los presos pol铆ticos a trav茅s de huelgas de hambre y manifestaciones p煤blicas por el movimiento Damas de Blanco鈥攕on herederas de las estrategias noviolentas del siglo XIX y contin煤an la tradici贸n cubana de organizaci贸n c铆vica por la reforma, los derechos y una sociedad abierta.

