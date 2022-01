–

Cuba, no obstante el asfixiante bloqueo de EEUU, est谩 lista para enviar a precios solidarios decenas de millones de dosis de sus vacunas contra el covid-19, a pa铆ses de bajos ingresos. As铆 se anunci贸 el 25 de enero por altos directivos del Ministerio de Salud P煤blica y de la industria biotecnol贸gica cubanos en una conferencia internacional organizada en La Habana por una delegaci贸n de la Internacional Progresista (IP) (https://bit.ly/34dwm5i), que viaj贸 a la isla con el prop贸sito de conocer pormenores sobre la creaci贸n y producci贸n de sus tres vacunas y sus dos candidatos vacunales, as铆 como promover su conocimiento y socializaci贸n en el sur global ante el avance arrollador del covid-19 y la obscena e injusta desigualdad que en la inmunizaci贸n sufren los pa铆ses pobres.

Cuba, con sus inmun贸genos Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, es el primer pa铆s de Am茅rica Latina y el Caribe en lograr sus propias vacunas y con ellas, adem谩s, convertirse en el primer pa铆s del mundo con m谩s dosis aplicadas por 100 habitantes, por delante de Chile, Emiratos 脕rabes Unidos y China. A la alta eficacia de los ant铆genos cubanos, su decisivo papel en la contenci贸n de la pandemia en la isla y a los productos y protocolos cubanos contra el covid-19 dedicaremos la segunda parte de esta entrega.

A la conferencia asistieron periodistas, fabricantes de vacunas, expertos en salud p煤blica y representantes pol铆ticos de otros pa铆ses, quienes recibieron una explicaci贸n y formularon preguntas a los representantes cubanos. Adem谩s de los precios solidarios para pa铆ses de bajos ingresos, Cuba reiter贸 que tambi茅n realizar谩 transferencia de tecnolog铆a para producci贸n local en aquellas naciones donde existan condiciones, como ha hecho ya en los casos de Vietnam e Ir谩n. De igual forma, considerando que hay pa铆ses donde no existe suficiente personal calificado ni infraestructura para realizar una vacunaci贸n masiva, La Habana ofrece enviar all铆, o ampliar, sus brigadas m茅dicas del contingente Harry Reeve ya existentes en esos lugares, para ofrecer formaci贸n y asesor铆a al personal que llevar谩 a cabo las campa帽as de vacunaci贸n en los estados y territorios asociados a esta iniciativa.

Esto es muy importante, pues tanto la organizaci贸n humanitaria CARE como la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) han alertado sobre las vacunas que no pueden llegar a los brazos de sus destinatarios en ciertos pa铆ses pobres por no existir la organizaci贸n y la capacidad necesarias para el despliegue y aplicaci贸n de los inmun贸genos. En lo referente a la transferencia de tecnolog铆a, ya Cuba est谩 en conversaciones con m谩s de 15 pa铆ses para producir vacunas en sus instalaciones. Las vacunas cubanas est谩n basadas en plataformas de subunidades de prote铆nas ya probadas a lo largo de los a帽os, lo que hace muy f谩cil su almacenamiento, pues no requieren de temperaturas de congelaci贸n.

En esta actividad, Cuba tiene una exitosa experiencia. Por ejemplo, en 2014 y 2015, m茅dicos cubanos, a solicitud de la ONU y la OMS, trabajaron contra el 茅bola en Guinea, Sierra Leone y Liberia, donde redujeron la mortalidad de los pacientes de 50 a 20 por ciento e introdujeron un eficaz programa de educaci贸n preventiva para impedir la propagaci贸n de la enfermedad. En enero de 2015, Cuba hab铆a entrenado a alrededor de 13 mil personas para enfrentar el 茅bola en 28 pa铆ses africanos, adem谩s de 68 mil en Am茅rica Latina y 68 en el Caribe. Desde el comienzo de la pandemia unos 40 pa铆ses y territorios en cinco continentes han recibido brigadas m茅dicas cubanas para combatir el mal.

En su turno en la conferencia, David Adler, coordinador general de la IP y jefe de su delegaci贸n a Cuba, expres贸: Los anuncios realizados hoy por cient铆ficos cubanos deber铆an marcar un punto de inflexi贸n en la historia de la pandemia del covid-19. Este paquete que salva vidas marca la pauta del internacionalismo de las vacunas y el camino hacia un nuevo orden internacional de la salud, en el cual la salud p煤blica y la ciencia se sit煤an por encima del beneficio privado y el nacionalismo mezquino.

Hace unos d铆as la IP, que agrupa a miles de activistas de izquierda en el mundo, denunci贸 que el banco holand茅s ING, pleg谩ndose a la aplicaci贸n extraterritorial del bloqueo a Cuba por Washington, hab铆a bloqueado los fondos destinados al viaje de su delegaci贸n a la isla. Este es un buen ejemplo del contraste entre la tradicional pol铆tica solidaria de Cuba con los pueblos y el criminal cerco estadunidense contra la isla que Washington, en un acto de cinismo sin l铆mites, aduce que su objetivo es defender los derechos humanos y castigar a los l铆deres cubanos. Es evidente que no conforme con su intento de matar por hambre y enfermedades a la poblaci贸n de la isla, tambi茅n busca impedir que sus vacunas protejan la salud de millones de personas y salvar infinidad de vidas en el planeta.

