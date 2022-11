–

De parte de Nodo50 November 19, 2022

Por Domingo P茅rez. Resumen Latinoamericano, 18 de noviembre de 2022.

Al tratar este tema es inevitable, aunque parezca reiterativo, reafirmar que la emigraci贸n de los seres humanos de unas regiones a otras, es un fen贸meno natural de la sociedad, desde su mismo surgimiento.

Son m煤ltiples las causas que provocan el traslado permanente de personas entre pa铆ses, pero en todas las 茅pocas, los conflictos b茅licos han acelerado este proceso y de cierta manera lo inducen artificialmente.

De esa misma manera ocurre con la emigraci贸n hacia EE.UU. desde Cuba, porque la guerra no declarada oficialmente contra nuestro archipi茅lago estimula y acelera este proceso.

El supuesto compromiso de los sucesivos gobiernos estadounidenses con el bienestar del pueblo cubano y el deber de salvar a quienes emigran de forma ilegal le ha permitido a la mafia cubana estadounidense crear un complejo entramado que privilegia al emigrante cubano que llega a ese pa铆s por esa v铆a, por encima del resto de las nacionalidades.

Si usted por una parte asfixia un pueblo entero, lo priva de diferentes formas del acceso a recursos b谩sicos para su subsistencia normal, como lo son los medicamentos, alimentos y combustibles, por solo citar tres ejemplos鈥 Si literalmente persigue, acosa, chantajea a quienes tienen inter茅s en ayudarnos, si paralelamente desata una campa帽a medi谩tica que presenta las nefastas consecuencias de este cerco comercial, financiero, diplom谩tico como resultado de la ineficiencia e incapacidad del sistema pol铆tico y social socialista, presentando a los pa铆ses capitalistas, en particular a EE.UU., como el 芦para铆so terrenal禄, entonces no cabe la menor duda que para no pocos, emigrar se presenta como la 煤nica soluci贸n a sus problemas.

Mientras, la heroica resistencia del pueblo cubano, las evidentes conquistas del Socialismo, se tergiversan y desconocen. Por eso, la actual estrategia de la resistencia creativa se erige como un eficaz m茅todo de trabajo que convoca a avanzar y desarrollarnos, pese a las dificultades.

Fuente: Razones de Cuba