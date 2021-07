–

Criminalmente bloqueada, en plena pandemia mundial y con la sombra de Trump proyect谩ndose a煤n sobre la isla, la Revoluci贸n cubana protagoniza estos d铆as un nuevo episodio de lucha antiimperialista.

A lo largo de seis d茅cadas, la Revoluci贸n cubana ha sido y sigue siendo un ejemplo de asistencia sanitaria y educativa, de solidaridad internacionalista y de lucha por la dignidad humana y por la justicia social, en un planeta en el que casi 3.000 millones de personas viven en la pobreza. Y todo ello a pesar de los obst谩culos, que han sido muchos, desde la miseria en la que sobreviv铆an, en el mejor de los casos, las clases populares antes de la Revoluci贸n de 1959 hasta el criminal bloqueo econ贸mico por parte del Imperio estadounidense que ha sido condenado por la Asamblea General de la ONU muchas veces 鈥搇a 煤ltima, el pasado 28 de junio, con 184 votos a favor, tres abstenciones y s贸lo dos votos en contra: los de Estado Unidos e Israel鈥 pero que aun as铆 llega hasta hoy; pasando por la desintegraci贸n de la URSS y del Bloque Socialista, sus grandes aliados durante la Guerra Fr铆a.

Al hist贸rico liderazgo de Fidel Castro lo sigui贸 el de su hermano Ra煤l, y al de Ra煤l lo ha seguido el de Miguel D铆az-Canel, actual presidente de Cuba y primer secretario del PCC y la primera persona en ocupar ambos cargos sin haber participado 鈥搉i siquiera hab铆a nacido鈥 en el asalto al cuartel Moncada o en la lucha guerrillera contra el r茅gimen de Batista 鈥搕铆tere de Estados Unidos鈥 desde las monta帽as de Sierra Maestra.

A Estados Unidos le ha 鈥渕olestado mucho durante sesenta a帽os el ejemplo de la Revoluci贸n cubana鈥, afirm贸 D铆az-Canel en su comparecencia de este domingo en el Palacio de la Revoluci贸n, desde donde inform贸 sobre la 煤ltima 鈥減rovocaci贸n鈥 orquestada por 鈥済rup煤sculos contrarrevolucionarios鈥, denunci贸 que los sucesos de las 煤ltimas horas en las calles de Cuba est谩n relacionados con 鈥渢odo un nivel de provocaci贸n sistem谩tico escalado鈥 y aclar贸 que la Revoluci贸n 鈥渘o va a permitir鈥 que nadie defienda 鈥渦n plan que no es cubano鈥.

Hace dos a帽os 鈥揳 mediados de 2019鈥, D铆az-Canel informaba a su pueblo de que Cuba se adentraba en una 鈥渄if铆cil鈥 coyuntura, y lo hac铆a a partir de las 鈥渟e帽ales鈥 emitidas por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su Gobierno, consistentes en el recrudecimiento del bloqueo 鈥揺specialmente, en sus vertientes financiera y energ茅tica鈥 para intentar asfixiar la econom铆a cubana y provocar un estallido social masivo con el que intentar justificar 鈥揷on la colaboraci贸n de los medios de comunicaci贸n de masas鈥 una 鈥渋ntervenci贸n humanitaria鈥 previa a una intervenci贸n militar dirigida a aplastar la soberan铆a y la independencia de Cuba y con ellas los derechos conquistados por la Revoluci贸n.

Y es que Trump no se content贸 con dictar 243 medidas de recrudecimiento del bloqueo 鈥搇o que ha provocado en Cuba un desabastecimiento de alimentos, medicamentos, materias primas e insumos en mitad de una pandemia mundial que colaps贸 los sistemas de Salud de varios Estados del denominado primer mundo鈥, y en sus 煤ltimos d铆as en la Casa Blanca impuls贸 un plan de descr茅dito de las brigadas m茅dicas cubanas 鈥揺jemplo de solidaridad internacionalista y uno de los grandes orgullos del pueblo cubano鈥 e incluy贸 a Cuba en su 鈥渓ista de pa铆ses patrocinadores del terrorismo鈥.

鈥淟as calles son de los revolucionarios鈥

En su comparecencia de este domingo en el Palacio de la Revoluci贸n, D铆az-Canel insisti贸 en que los sucesos de estos d铆as est谩n orquestados por un 鈥渘煤cleo de manipuladores鈥 cuyo modelo es la 鈥減rivatizaci贸n鈥 de los servicios p煤blicos, empezando por la educaci贸n y por la propia sanidad 鈥搖n modelo en el que 鈥渃ada cual se salve como pueda鈥 y en el que s贸lo 鈥渓os que tengan dinero鈥 podr谩n 鈥渁cudir a la salud鈥, precisamente como antes de la Revoluci贸n de 1959鈥, un 鈥渘煤cleo de manipuladores鈥 que apoya el bloqueo y que intenta aprovechar sus consecuencias para destruir la Revoluci贸n. Pero advirti贸 de que en Cuba 鈥渓as calles son de los revolucionarios鈥, y el Estado y el Gobierno, bajo la gu铆a del PCC y con 鈥渢oda la voluntad pol铆tica para discutir, para argumentar y para participar con el pueblo en la soluci贸n de los problemas鈥, nunca se dejar谩n 鈥渃onfundir鈥. 鈥淣osotros no vamos a entregar la soberan铆a, ni la independencia del pueblo, ni la libertad de esta naci贸n; somos muchos los revolucionarios en este pueblo que estamos dispuestos a dar la vida y eso no es por consigna, es por convicci贸n; tienen que pasar por encima de nuestros cad谩veres si quieren enfrentar la Revoluci贸n, y estamos dispuestos a todo y estaremos en las calles combatiendo鈥, advirti贸, insistiendo en la necesidad de distinguir a los 鈥渞evolucionarios confundidos, que no tienen todos los argumentos o que expresan insatisfacciones pero buscando argumentos, explicaci贸n鈥 y a los 鈥渉abitantes de Cuba que puedan tener determinadas preocupaciones鈥 del 鈥渃ontrarrevolucionario鈥 y 鈥渕ercenario鈥 volcado en 鈥減rovocar desestabilizaci贸n鈥.

Numerosos cubanos respondieron a la llamada de su presidente, ech谩ndose a las calles al grito de 鈥測o soy Fidel鈥 para defender la Revoluci贸n y la soberan铆a de la isla, que tanta sangre cost贸 conquistar en dos etapas: primero bajo el liderazgo de Jos茅 Mart铆 (1853-1895) y despu茅s precisamente bajo el del propio Fidel (1926-2016).

D铆az-Canel ha vuelto a comparecer este lunes junto a otros representantes del Gobierno y del partido, entre ellos Rogelio Polanco, jefe del Departamento Ideol贸gico del PCC y miembro del Secretariado del Comit茅 Central del partido, adem谩s de embajador de Cuba en Venezuela desde 2009 hasta 2019. A preguntas de la prensa sobre c贸mo lo que est谩 sucediendo en las calles de Cuba recuerda lo sucedido a帽os antes en diversos Estados de Latinoam茅rica, Polanco ha destacado que efectivamente la isla est谩 siendo v铆ctima de la denominada 鈥済uerra de cuarta generaci贸n鈥 鈥搕茅rmino relacionado con la guerra asim茅trica y acu帽ado en 1989 por el autor ultraconservador estadounidense William S. Lind y cuatro oficiales del Ej茅rcito yanqui en su informe 鈥楨l rostro cambiante de la guerra鈥欌, cuyo manual ya ha sido aplicado en varios Estados de Latinoam茅rica con el objetivo de forzar cambios de r茅gimen y que en Venezuela alcanz贸 su nivel m谩s intenso en 2014, con las guarimbas causantes de m谩s de cuarenta muertos. Pero 鈥淰enezuela ha demostrado que es posible derrotarlo, como lo est谩 haciendo Cuba鈥, pues 鈥渘o hay tecnolog铆a ni estrategia de esa naturaleza que pueda contra la voluntad del pueblo鈥, ha advertido Polanco.

Resuena estos d铆as entre los revolucionarios cubanos el viejo grito 鈥溌qu铆 no se rinde nadie!鈥, pronunciado por el comandante de la Revoluci贸n Juan Almeida el 5 de diciembre de 1956 en Alegr铆a de P铆o tras el rev茅s militar que s贸lo logr贸 esquivar un pu帽ado de los m谩s de ochenta guerrilleros desembarcados del yate 鈥楪ranma鈥 tres d铆as antes, entre ellos los hermanos Fidel y Ra煤l Castro, el argentino Ernesto 鈥楥he鈥 Guevara, Camilo Cienfuegos o el propio Almeida, muerto en 2009. A aquel combate en Alegr铆a de P铆o sobrevivi贸 tambi茅n Ramiro Vald茅s, igualmente comandante de la Revoluci贸n y actual viceprimer ministro de Cuba, que este lunes ha advertido en su perfil de Twitter de que 鈥渆l pueblo de Santiago de Cuba鈥 鈥搇a segunda ciudad m谩s poblada de Cuba, sede del cuartel Moncada y cuna de la Revoluci贸n鈥 鈥渘o dej贸 que los delincuentes contrarrevolucionarios al servicio del Imperio cumplieran con las indicaciones recibidas de sus due帽os鈥 y 鈥渆n apenas dos horas estaban neutralizados鈥.

A s贸lo noventa millas de Estados Unidos, bajo un bloqueo criminal, en plena pandemia mundial y con la sombra del siniestro Donald Trump proyect谩ndose a煤n sobre la isla, la Revoluci贸n cubana libra estos d铆as 鈥揷omo en los tiempos del Moncada, de Alegr铆a de P铆o o de Playa Gir贸n鈥 un nuevo episodio de lucha antiimperialista, una nueva batalla hist贸rica, y lo hace sin renunciar a sus sue帽os de justicia para Cuba y para el mundo.

