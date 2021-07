–

Cientos de miles de cubanas y cubanos rechazaron hoy el bloqueo y las amenazas lanzadas desde Estados Unidos y manifestaron su apoyo a la Revoluci贸n. En la concentraci贸n realizada en La Piragua, en La Habana, el presidente cubano Miguel D铆az-Canel denunci贸 la guerra no convencional desplegada contra la isla y conden贸 los ataques inform谩ticos a medios de comunicaci贸n y canales oficiales ocurridos en los 煤ltimos d铆as.

Con informaci贸n de Resumen Latinoamericano, TeleSur, CubaDebate, agencias y corresponsales populares.

En calles y plazas de las distintas localidades de la Rep煤blica de Cuba se realizaron desde primera hora de hoy actos y movilizaciones en apoyo a la Revoluci贸n y el Socialismo, tan masivas como invisibilizadas por muchos de los mismos medios internacionales que tuvieron en alta rotaci贸n las protestas opositoras del pasado domingo o replicaron la campa帽a de fake news que las acompa帽贸.

Dicen que fueron a punta de pistola. 馃槵馃敨 Lo del baile es para disimular.馃槖 pic.twitter.com/ejE4xyOv1S 鈥 Abel Rodr铆guez (@Abel_Rod10) July 17, 2021

鈥淟as calles y plazas del pa铆s acogieron desde temprano pronunciamientos del pueblo cubano por su Revoluci贸n. Las voces que se alzan defienden nuestra soberan铆a que no es negociable, defienden que la patria no est谩 en venta, que las calles son de todos para compartirlas en paz y con respeto a la integridad de nuestra naci贸n鈥, registraron les corresponsales del portal Resumen Latinoamericano.

Im谩genes: Resumen Latinoamericano.

En La Habana se realiz贸 el acto central en La Piragua, con la presencia del Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la Rep煤blica, Miguel D铆az-Canel Berm煤dez, junto a Ra煤l Castro Ruz y otras y otros referentes de la Revoluci贸n Cubana.

Miles de cubanos est谩n en pie, prestos a defender la Revoluci贸n y su gran proyecto de justicia social.#CubaSoberana#PonleCoraz贸n pic.twitter.com/bMS8CJLUdT 鈥 Canciller铆a de Cuba (@CubaMINREX) July 17, 2021

La corresponsal de teleSUR en Cuba, Fabiola L贸pez, inform贸 en su cuenta de la red social de Twitter que 鈥渁煤n no amanece y ya se ve as铆 el malec贸n habanero. En los alrededores del emblem谩tico Hotel Nacional se concentran cientos de patriotas en defensa de la Revoluci贸n鈥.

鈥溾楴o vamos a permitir que nadie venga a manipularnos, aqu铆 hay un pueblo inteligente y digno鈥, dicen estos patriotas que sorprenden al amanecer en el malec贸n habanero鈥, destac贸 la periodista en otro tuit.

#Cuba| No vamos a permitir q nadie venga a manipularnos, aqu铆 hay un pueblo inteligente y digno dicen estos patriotas q sorprenden al amanecer en el malec贸n habanero #MiMoncadaHoy #LasCallesSonDeLosRevolucionarios @teleSURtv @LisandratlSUR1 @lpradarias @ConservaCuba pic.twitter.com/9vveVePSWx 鈥 Fabiola L贸pez (@FabiolateleSUR) July 17, 2021

En su intervenci贸n, el mandatario denunci贸 los intentos de agredir al pa铆s y al mismo tiempo desarmarlos de sus posibles instrumentos de defensa, a partir de ataques inform谩ticos a medios de comunicaci贸n y canales oficiales del Gobierno.

En este sentido, rechaz贸 los ciberataques a portales de noticias como el de la Presidencia, Granma, Cubadebate, cuando incluso la v铆spera la web oficial de la canciller铆a, Cubaminrex, qued贸 fuera de servicio por un tiempo debido a una embestida generada en Estados Unidos y otros pa铆ses.

Esto es un ejemplo de la #GuerraDeQuintaGeneraaci贸n en este caso ataques cibern茅ticos en contra de casi todas las agencias gubernamentales de Cuba. Washington es una fiera herida capaz de hacer cualquier cosa, cometer cualquier crimen para destruir a la Revoluci贸n Cubana https://t.co/XYbODXbCdZ 鈥 Atilio Boron (@atilioboron) July 16, 2021

Sobre la campa帽a de desinformaci贸n desatada la 煤ltima semana, D铆az-Canel afirm贸 que la difusi贸n de mentiras sobre el pa铆s no es causada por errores o casualidades, sino que es calculada y cumple con los manuales del Estado norteamericano para intervenir mediante t谩cticas de guerra no convencional.

La Habana, Cuba. Primer territorio libre de Am茅rica. pic.twitter.com/kLOKKu3QDu 鈥 Jos茅 Mart铆 (@JoseJuMarti) July 17, 2021

隆Juntos podemos!

Transcripci贸n no oficial de Resumen Latinoamericano de las palabras del Primer Secretario del Partido y Presidente de la Rep煤blica, Miguel D铆az-Canel Berm煤dez, en el acto de reafirmaci贸n revolucionaria ocurrido este s谩bado en La Habana.

Habla el presidente D铆az-Canel

隆Viva Cuba libre! Libre de injerencias extranjeras y libre del odio que han azuzado quienes llevan 60 a帽os apretando el cuello de la naci贸n para hacerla estallar y ahora quieren presentarse como nuestros salvadores.

Cesen la mentira, la infamia y el odio. Cuba es profundamente al茅rgica al odio y jam谩s ser谩 tierra de odio. No se construye nada bueno desde el odio. El odio nos roba tiempo para amar y frente al amor mismo, y si lo dejamos entrar como reacci贸n frente al odio que nos adversa.

Lo hemos experimentado en estos d铆as de odio desbordado en las redes no tan sociales, que han sido la compa帽铆a permanente de padres e hijos en estos largos meses de pandemia, al punto de que muchos pasan m谩s tiempo conectados a la red que conectados a la familia. Esa familia que con unidad puede ser invulnerable ante los odios y lo que la amenaza.

Una madre me preguntaba ayer que su hija adolescente le pregunt贸 con l谩grimas en los ojos si eso era Cuba, al ver lo compartido por algunos de sus amigos en Facebook. Los due帽os de esas redes, los dictadores de sus algoritmos, como bien denuncia un reciente documental, han abierto al odio, sin el m谩s m铆nimo control 茅tico, las compuertas de sus poderosas plataformas. Es un odio que fractura a la familia, a los amigos, a la sociedad, y que amenaza con llevarse muchos de nuestros valores al rinc贸n de lo inservible.

El bombardeo de im谩genes de violencia, sangre, protestas, alaridos, vandalismo, amenazas, acoso y represi贸n no ha conocido pausa en los 煤ltimos seis d铆as.

En las semanas previas se desarroll贸 una intenta operaci贸n pol铆tico comunicacional financiada por el Gobierno de Estados Unidos y la maquinaria pol铆tica de la Florida. Su objetivo era alentar disturbios en el pa铆s, aprovechando las dif铆ciles condiciones generadas por la pandemia, el bloqueo y las 243 medidas de la administraci贸n Trump.

Realizaron en esos d铆as actos de guerras no convencional que incluyeron llamados al estallido social, la violencia, la agresi贸n a agentes policiales, el vandalismo y el sabotaje. Utilizaron para ello, sistemas de inteligencia artificial y big data, cibertropas y actos de ciberterrorismo, para promover la fabricaci贸n artesanal y uso de armas o elementos incendiarios, acciones integradas de acoso, chantaje o financiamiento a l铆deres digitales o influencers internacionales.

Contaron con la complicidad con una poderosa transnacional quien les permiti贸 violar impunemente sus propias regulaciones y desatendi贸 las leg铆timas denuncias de usuarios y algunos medios de prensa.

La televisi贸n cubana ha puesto en evidencia objetivos de esta campa帽a al reconstruir en secuencia los acontecimientos del pasado domingo. Primero se convocaron las protestas, despu茅s se construy贸 el relato falso de los hechos para generar respuestas emotivas de solidaridad con los manifestantes y luego se desataron las acciones vand谩licas que ocurrieron horas antes de nuestra improvisada comparecencia en televisi贸n al regreso de San Antonio de los Ba帽os. Est谩 clara la ruta de la infamia.

A posteriori, todos los hechos se han presentado desordenadamente, como si fueran fruto de nuestro leg铆timo llamado a los revolucionarios a defender la Revoluci贸n. La historia se pretende contar al rev茅s. No cuentan los llamados a la solidaridad, la paz y la unidad entre todos.

La interpretaci贸n mal intencionada es que se convoc贸 a una guerra civil. Podemos desmontar las llamadas fake news, montar c贸mo se fabric贸 toda la falsa realidad de Cuba, pero ya han causado un da帽o inconmensurable al alma nacional, que tiene entre sus valores m谩s sagrados la tranquilidad ciudadana, la convivencia, la solidaridad y la unidad. Estamos bajo el fuego sofisticado de una ciberguerra, que incluye el ciberterrorismo y el terrorismo medi谩tico en su instrumentar agresivo.

Las denuncias del Canciller cubano del pasado martes no han sido contestadas. No ha habido ni un intento de respuesta por parte de las autoridades del gobierno republicano de la Florida sobre los fondos asignados a estos proyectos que pretenden atacar al pa铆s y al mismo tiempo desarmarlo de sus posibles medios de defensa.

Al llamado de la Patria, en toda #Cuba, amaneci贸 as铆. pic.twitter.com/LTcdkPPE3g 鈥 Cubadebate (@cubadebatecu) July 17, 2021

No solo el Minrex, el sitio de la Presidencia, Cubadebate, Granma, Juventud Rebelde, y pr谩cticamente todos los medios p煤blicos cubanos est谩n sufriendo ataques intermitentes con Denegaci贸n de servicios en medio de una atroz campa帽a de demonizaci贸n del Gobierno.

Tratan de silenciar cualquier alternativa a la narrativa anticubana que hoy se despliega en portadas alarmistas. Los amigos de Cuba, que conocen de la manipulaci贸n y el silencio, no pueden acceder a los medios cubanos, y nos han enviado los reportes de denegaci贸n de acceso.

En el apogeo de la mentira se emplean im谩genes falsas, se estimula y glorifica el desacato y la destrucci贸n de inmuebles, la compulsi贸n y el acoso al asalto amenazante a ciudadanos y a familias. Ahora mismo, lo que el mundo est谩 viendo de Cuba es una mentira. A todo un pueblo levantado contra el Gobierno, y a un Gobierno que reprime a su pueblo. No es raro que bajo ese bombardeo medi谩tico algunos duden y se pronuncien suponiendo una separaci贸n que no existe.

No juzgo, no condeno, entiendo que son avasalladoras las armas del adversario, 隆pero al lado del pueblo, con el pueblo y por el pueblo sigue estando la Revoluci贸n!

No con declaraciones, sino con hechos. Cuando la etiqueta del SOS Matanzas estaba apag谩ndose en el ciberespacio, al lado de Matanzas y de toda Cuba no se vio a los promotores de la intervenci贸n humanitaria. Estaba el mismo pueblo noble y solidario que sufre las consecuencias del bloqueo, y estaba el Gobierno cubano.

Qui茅n no se estremeci贸 al saber que v谩ndalos de la peor entra帽a apedrearon la sala infantil del hospital de C谩rdenas, obligando a ni帽as y madres a buscar refugio en los ba帽os o bajo las camas de la instituci贸n. Ma帽ana deber谩n contarse muchas historias personales de la reacci贸n popular al ataque y al acoso, de cuanto han tenido que contenerse las fuerzas del orden por el cuidado que se les exige para evitar excesos. Pero que nadie se equivoque. La mayor铆a del pueblo, del mismo pueblo agobiado e irritado por las carencias, que nos demanda mejor gesti贸n de Gobierno, pide tambi茅n que se ponga coto a la violencia.

Compatriotas:

Ninguna mentira se ha levantado por casualidad o error. Todo est谩 fr铆amente calculado seg煤n el manual de guerra no convencional. Ya habl贸 el impresentable de la OEA, Ministerio de Colonias al que nos honra no pertenecer. No estamos especulando. Hablan unos para que despu茅s se pronuncien otros. Ah铆 est谩 al acecho el ala dura del Congreso norteamericano, afil谩ndose los dientes y exigiendo a sus adversarios pol铆ticos de la actual administraci贸n que act煤en ya contra Cuba, que convoquen al consejo de seguridad, y que consideren un acto hostil y una amenaza a la sacrosanta seguridad del imperio cualquier intento de emigraci贸n masiva hacia sus costas. Nada de esto es nuevo, lo han intentado otras veces, es su manera de poner a la administraci贸n adversaria contra las cuerdas y tratar de hacerles cumplir a ellos el prop贸sito jam谩s logrado de borrar del mapa el mal ejemplo de esta peque帽a Isla de tratar de mantenerse soberana e independiente cuanto tantos se pliegan a sus 贸rdenes.

Casi con la leche materna, nuestros padres nos inculcaron una advertencia martiana: los hombres van en dos bandos, los que aman y fundan y los que odian y deshacen. Cuba seguir谩 fundando, lo est谩 haciendo ahora mismo con las primeras dos vacunas latinoamericanas: Abdala y Soberana. Lo est谩 haciendo tambi茅n con otra noticia que la maldad ha querido esconder: el ciento por ciento de eficacia frente a la gravedad y el fallecimiento que prob贸 la tercera fase de los ensayos cl铆nicos de Abdala.

鈥淗oy volvemos a hacer nuestra aquella valoraci贸n que tantas veces le escuchamos al General de Ej茅rcito y que hemos aprendido a aquilatar mejor en medio de la dificultad: 隆Qu茅 clase de pueblo tenemos!鈥 @DiazCanelB

A la #Unidad

A la #Paz

A la #Soberania

A #Cuba馃嚚馃嚭#PonleCoraz贸n pic.twitter.com/bGWSPmYcdU 鈥 Presidencia Cuba (@PresidenciaCuba) July 17, 2021

Cuando un pueblo ha llegado tan lejos en la realizaci贸n de sus sue帽os y en la conquista de derechos que para medio planeta son una quimera, no lo detienen ni la violencia ni el miedo. Nada de esto que denunciamos hoy nos aparta de la necesaria autocr铆tica, de la rectificaci贸n pendiente, de la revisi贸n profunda de nuestros m茅todos y estilos de trabajo, que chocan con la voluntad de servicio al pueblo, con la burocracia, las trabas y la insensibilidad de algunos que tanto da帽an.

Hoy vengo a reiterar el compromiso de trabajar y exigir por el cumplimiento del programa que nos hemos dado como Gobierno y como pueblo, revisados a la luz de los posibles errores de estos a帽os de presiones intensas, particularmente los dos 煤ltimos.

Compatriotas:

No es por capricho que nos reunimos aqu铆 esta ma帽ana en medio de una compleja situaci贸n epidemiol贸gica. Respetando en la medida de lo posible las medidas sanitarias y de distanciamiento f铆sico, los hemos convocado para denunciar una vez m谩s el bloqueo, la agresi贸n y el terror. No pod铆amos dilatar este encuentro. El enemigo ha vuelto a lanzarse con todo para destruir la sagrada unidad y la tranquilidad ciudadana.

隆Ratificamos que Cuba es de todos! Les comparto sentimientos y reflexiones, estados de 谩nimos, disposiciones y convicciones. Solo podremos tener m谩s si creamos m谩s. Lograremos lo que nos propongamos empujando todos juntos la obra. Por delante tenemos el inmenso ejemplo de la ciencia cubana que se propuso y logr贸 en tiempo r茅cord y apenas sin recursos, dos vacunas y otros candidatos vacunales que nos permiten enfrentar el futuro con esperanzas que otros pueblos no tienen. Si hemos podido en algo tan colosal y dif铆cil, qu茅 no podremos en otras 谩reas. Y sobre todo, cu谩nto m谩s podremos si articulamos los di谩logos pendientes, rescatando la obra social, promoviendo mayor atenci贸n a sectores vulnerables, a los barrios, apoyados en la experiencia de la obra que nos leg贸 el Comandante en Jefe en a帽os tan desafiantes como estos.

La Revoluci贸n Cubana borr贸 para siempre las semillas de la maldad, del odio, del deshonor y el crimen. Es por eso importante que busquemos las causas profundas de la violencia que puja por emerger ante las necesidades, y cumplamos la labor pendiente para hacer que predomine en la herencia cubana el gen de los bravos, de los honestos, de los justos, de los honorables, de los alegres hijos de esta tierra cubana.

Solo el amor convierte en milagro el barro, solo el amor alumbra lo que perdura, hemos cantado mil veces con el martiano Silvio. 隆Vamos a ponerle coraz贸n a la obra com煤n! Un coraz贸n del tama帽o de nuestras dificultades. 隆Juntos podemos! 隆Qu茅 viva Cuba soberana, independiente y socialista!

Cuba de amor.

Cuba de paz.

Cuba de unidad.

Cuba de solidaridad.

Cuba de todos los cubanos, que est茅n donde est茅n, trabajan por verla avanzar por sus propias piernas y sus propios brazos hacia un destino de prosperidad posible.

隆A Cuba, ponle coraz贸n! Ponle coraz贸n a la patria, a la Revoluci贸n, al socialismo, y 隆venceremos!

鈥硷笍Este s谩bado se realiz贸 un acto de reafirmaci贸n revolucionaria en Santa Clara, en la sede del Tribunal Provincial Popular, antigua Audiencia de Las Villas. Encabezaron esta patri贸tica concentraci贸n las m谩ximas autoridades del territorio.https://t.co/YVORBY4Vbx 鈥 Telecubanac谩n (@TLcubanacan) July 17, 2021

Gerardo Hern谩ndez Nordelo: 鈥淣adie es enemigo de los revolucionarios por pensar diferente鈥

El Coordinador Nacional de los Comit茅 de Defensa de la Revoluci贸n (CDR), Gerardo Hern谩ndez Nordelo, denunci贸 en su intervenci贸n este s谩bado en el acto de reafirmaci贸n revolucionaria que con la campa帽a medi谩tica liderada por los lacayos del Imperio han querido acabar con la unidad de los cubanos.

鈥淓n medio de esta campa帽a brutal de odio contra nuestro pa铆s ha habido una desinformaci贸n total, han abusado de las mentiras, de las calumnias, de las fake news. Nos han tirado con todo. Y lo peor es que han querido dividirnos鈥, afirm贸 Hern谩ndez Nordelo.

Asimismo conden贸 que se han ensa帽ado con la unidad porque esta es 鈥渓a que ha ayudado a los cubanos en nuestra historia a superar todas la crisis y a salir adelante鈥, a帽adi贸.

鈥淗an querido destruir la tranquilidad de nuestro barrios, han querido acabar con esa paz con la que hemos vivido a lo largo de la Revoluci贸n, que ha sido, incluso, digna de elogio y admiraci贸n por otros pueblos鈥, agreg贸 el H茅roe cubano.

El dirigente cederista lament贸 que los hechos violentos del pasado 11 de julio se desencadenaran 鈥渆n el propio coraz贸n de nuestras comunidades鈥. De igual forma, enfatiz贸 que aquellas personas que pueden tener inquietudes, problemas, y quejas leg铆timas deben hacerlo en apego a la legalidad.

鈥淣adie es enemigo de los revolucionarios por pensar diferente. Pero este es un pa铆s de leyes, y los lacayos del Imperialismo s铆 son nuestros enemigos, los que se dejan manipular, los que quieren afectar la seguridad, la tranquilidad de nuestros hijos. Esos son nuestros enemigos y con esos no tenemos nada qu茅 conversar鈥, expres贸.

鈥淧ero es deber de los revolucionarios acercarnos a esas personas, incluso, aquellas que pueden pensar diferente, escucharlos, conversar, encontrar puntos en com煤n鈥, agreg贸. En tal sentido, mencion贸 el Consejo Popular La G眉inera del municipio Arroyo Naranjo de La Habana, y catalog贸 a sus habitantes como 鈥渞evolucionarios鈥, a pesar de los hechos violentos que all铆 se desencadenaron.

Asimismo, dijo que en esta localidad como en otras del pa铆s muchos se dejaron manipular, y aun as铆 all铆 鈥減ueden seguir contado con la Revoluci贸n鈥. 鈥淵 tenemos que lanzarnos con el coraz贸n, ponerles coraz贸n, y entrar a esos barrios, escuchar a las personas y darle soluci贸n a sus problemas鈥, expres贸.

鈥淎 solo unos d铆as de conmemorar esa hist贸rica gesta del 26 de julio, le decimos: 隆adelante, cubano, Cuba premiar谩 nuestro hero铆smo! Esta es una Revoluci贸n que la hizo Ra煤l y Fidel con los humildes, por los humildes y para los humildes. Y con D铆az-Canel seguiremos demostrando que es con los humildes, por los humildes y para los humildes. Viva la Revoluci贸n鈥, concluy贸.

En La Habana el pueblo cubano amanece en las calles en defensa de su Revoluci贸n y su soberan铆a. Aqu铆 algunas im谩genes que NO ver谩s en los medios occidentales de desinformaci贸n. #PatriaOMuerte 隆Cuba vencer谩! pic.twitter.com/gKRtYozeSP 鈥 Jorge Arreaza M (@jaarreaza) July 17, 2021

鈥淟a soluci贸n de nuestros problemas no podr谩 estar nunca en manos ajenas鈥

Palabras de la dirigente juvenil, Ayl铆n 脕lvarez Garc铆a, durante el acto de reafirmaci贸n revolucionaria de este s谩bado al que asistieron miles de habaneros.

Fotos: Abel Rojas Barallobre

No ser铆a posible listar en estos breves minutos, todas las razones que tenemos hoy los j贸venes revolucionarios para tomar la palabra; no es poco, ni superficial lo que defendemos en Cuba, lo que se quiere destruir aqu铆 y borrar ahora, va mucho m谩s all谩 de los intereses, gustos o motivaciones de unos u otros, el plan es m谩s terrible y siniestro, se quiere acabar con la revoluci贸n que tanto ha hecho por todos y tanta dignidad ha sostenido al precio de sacrificios enormes.

La intenci贸n es clara, la maldad sale a flote y una avalancha de odios e intereses mezquinos pretende transformar nuestras calles en escenarios de violencia, destrucci贸n y muerte, quieren arrebatarnos la paz que tanto nos distingue; la solidaridad que nos llena de orgullo y esa vocaci贸n cubana de sentirnos hermanos, m谩s all谩 de las diferencias, las carencias y las adversidades.

驴Qu茅 ser铆a de nuestro futuro o el futuro de nuestros hijos en un escenario as铆? Algunos, en medio de una feroz campa帽a medi谩tica, atrapados en la desinformaci贸n o movidos por c谩lculos ego铆stas, que solo contemplan el inter茅s personal, se apresuran a condenar la respuesta revolucionaria, mientras guardan vergonzoso silencio sobre el bloqueo, un genocidio evidente y colectivo, rechazado por la comunidad internacional a帽o tras a帽o.

驴Qu茅 se pretende, que entreguemos las calles, que pongamos la soberan铆a sobre la mesa como premio a los que tantos a帽os llevan intentando rendirnos por todas las v铆as posibles, que demos la bienvenida al neoliberalismo, que traer铆a para Cuba una realidad muy distinta a la que algunos suponen?

La soluci贸n de nuestros problemas no podr谩 estar nunca en manos ajenas, no somos ingenuos, ni tontos, no es posible concebir que se quiera el bien para Cuba y a la vez se pretenda asfixiarla, no es cre铆ble que se hable de manifestaciones pac铆ficas y a la vez se lancen piedras, se incendie y se amenace de muerte a todos los revolucionarios.

Nadie est谩 feliz con nuestras limitaciones, nadie mira con agrado las carencias, los apagones, la enfermedad, la falta de medicamentos 驴pero es el desorden, la agresividad, la injerencia, la invasi贸n militar y el odio lo que nos sacar谩 adelante? Todos sabemos que no, solo trabajando en paz, con la armon铆a y la unidad ser谩n posibles mejores tiempos.

Nuestros enemigos de siempre se frotan las manos, su plan por tantos a帽os dise帽ado necesita para triunfar la aprobaci贸n de los que nos odian, la complicidad solapada de los que piensan m谩s en s铆 que en su patria y el silencio de los que prefieren mirar hacia otra parte.

Les urge una Cuba distinta a la real y por eso fabrican otra en las redes sociales, manipulando, mintiendo, tratando de confundir y de intimidar con amenazas y groseras ofensas, ignorando que no se puede asustar ni hacer temblar a un pueblo que ha decidido defenderse hasta las 煤ltimas consecuencias.

La patria es de todos, con sus j贸venes comprometidos en el bien com煤n y no permitiremos que sea entregada, dividida y puesta en manos de intereses ajenos.

Hay mucho que hacer, mucho que arreglar, mucho que cambiar y todo eso ser铆a m谩s f谩cil sin la hostilidad y las limitaciones del bloqueo, sin las mentiras, sin el doble rasero y los chantajes pol铆ticos. Nuestros problemas tenemos que resolverlos nosotros, el dialogo nunca faltar谩, el respeto entre todos debe primar, sin olvidar que los principios nunca ser谩n negociados.

En esos empe帽os que salvar谩n la patria, pueden contar con los j贸venes, los estudiantes, los pioneros, los que hacen un arte comprometido con la Revoluci贸n y la paz, los que se han sumado a repartir salud y vida por toda Cuba, los que siembran, educan y construyen, como tambi茅n pueden contar con nosotros para seguir defendiendo la Revoluci贸n en todos los espacios y todos los escenarios.

Nuestro pa铆s ha batallado por su independencia frente a los intentos de anexarnos, tragarnos, devorarnos y como nos dec铆a Fidel en agosto de 1995: ni esta generaci贸n ni la que vengan detr谩s, ni los j贸venes de hoy ni los que vengan ma帽ana renunciar谩n a esta gloriosa lucha, no solo por la independencia y la libertad, sino tambi茅n por la igualdad y la justicia. 隆No renunciar谩 jam谩s nuestro pueblo a esas aspiraciones!