De parte de La Haine March 21, 2021 254 puntos de vista

Funcionarios del gobierno norteamericano han insistido en que Cuba no es una prioridad para EEUU. No puede serlo, en las condiciones actuales, para EEUU no existe otra prioridad que los propios EEUU.

Seg煤n report贸 David Sanger, periodista del New York Times, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, declar贸 que EEUU solo recuperar谩 su influencia mundial despu茅s de haber domesticado la pandemia, restaurado su crecimiento econ贸mico y restablecido las relaciones con los aliados. Habr铆a que agregar resolver la enorme polarizaci贸n pol铆tica existente; disminuir niveles de violencia que el FBI ha colocado en la categor铆a de 鈥渢errorismo interno鈥; as铆 como superar el deterioro de las instituciones gubernamentales encargadas de enfrentar estos y otros problemas.

El criterio del propio periodista es que, como resultado de esta situaci贸n, la pol铆tica exterior de Joe Biden avanza de manera m谩s lenta que la dom茅stica y se caracteriza por la moderaci贸n, la cautela y la deliberaci贸n de las decisiones m谩s urgentes. La pol铆tica hacia Cuba no es una excepci贸n, seg煤n lo dicho por los voceros gubernamentales, en estos momentos se encuentra en proceso de revisi贸n y se actuar谩 con el cuidado suficiente para no afectar otros intereses y debe esperar su momento.

Un aspecto que conspira contra el avance del tema cubano es el inter茅s de Biden de no tomar decisiones que puedan obstaculizar el proceso de confirmaci贸n de los funcionarios p煤blicos por parte del senado y la aprobaci贸n del Congreso de propuestas tan importantes como el reciente rescate econ贸mico para enfrentar la pandemia o una reforma migratoria. Los legisladores cubanoamericanos republicanos no han perdido oportunidad de vincular el tema de Cuba a estos procesos, pero parece que lo que m谩s importa al gobierno es no confrontar al senador dem贸crata Bob Men茅nez, enemigo ac茅rrimo del gobierno cubano, que despu茅s de sobrevivir a un turbio proceso legal por corrupci贸n, ahora ocupa la presidencia del poderoso Comit茅 de Relaciones Exteriores.

Tanto el secretario de Estado, Antony Blinken, como otros funcionarios del gobierno, han dicho que su intenci贸n es consultar la pol铆tica hacia Cuba con la comunidad cubanoamericana. No han aclarado c贸mo ni a cu谩les sectores se refieren, pero, seg煤n declaraciones del propio Men茅ndez, algunos gui帽os del secretario al senador Marco Rubio, as铆 como la falta de respuesta a iniciativas de cubanoamericanos dem贸cratas que abogan por el mejoramiento de las relaciones, despiertan sospechas respecto hacia d贸nde va la mirada del gobierno sobre este asunto.

Un analista de tanto peso como Guillermo Grenier, que durante muchos a帽os dirige las encuestas Cuba Poll sobre las actitudes pol铆ticas de la comunidad cubanoamericana, ha enfatizado que la preferencia de los cubanoamericanos por los republicanos, se debe, en buena medida, a las debilidades del trabajo pol铆tico de los dem贸cratas. Un m茅rito de Obama, con resultados relevantes en la obtenci贸n del voto cubanoamericano, fue comprender las diferencias existentes en esta comunidad y proponer alternativas a la agenda de la extrema derecha republicana respecto al tema cubano. Esta l贸gica no prevaleci贸 durante la campa帽a electoral de los dem贸cratas y, hasta ahora, tampoco parece predominar en la estrategia del gobierno hacia Miami.

El nivel de agresividad expresado por la nueva administraci贸n contra Cuba est谩 muy distante del discurso y la pr谩ctica llevada a cabo por Donald Trump, pero nada ha hecho por aliviar la carga que ha tenido que sufrir el pueblo cubano y, sobre todo, no ha existido un solo gesto conciliatorio que indique el sentido de su pol铆tica. M谩s bien, sus declaraciones de apoyo a la oposici贸n cubana no hacen otra cosa que respaldar las acciones de la extrema derecha aliada al trumpismo.

Algunos incluso sospechan que la lentitud de Biden en revertir las medidas m谩s agresivas del gobierno de Donald Trump contra Cuba, d铆gase las restricciones a los viajes y las remesas, esconden la intensi贸n de no frenar una supuesta 鈥渄ebacle鈥 del gobierno cubano, afectado por la combinaci贸n del recrudecimiento del bloqueo y los efectos econ贸micos de la pandemia.

Es dif铆cil creer que los especialistas norteamericanos, muy familiarizados con el tema cubano, incluso durante el gobierno de Trump, creyeran la tesis del pronto derrocamiento del gobierno cubano por esta v铆a. No obstante, la falta de sensibilidad del gobierno de Biden ante la situaci贸n cubana, contradice la credibilidad de una pol铆tica que se plantea est谩 basada en la protecci贸n de los derechos humanos en Cuba y establece un precedente muy negativo para las relaciones entre los dos pa铆ses, si recuperarlas es lo que realmente se propone el gobierno.

Apenas ha transcurrido un par de meses desde la toma de posesi贸n y existen problemas que realmente pueden demorar colocar las relaciones al nivel en que se encontraban cuando Obama finaliz贸 su mandato.

Restablecer el pleno funcionamiento de las embajadas y los consulados, pasa por solucionar el misterio de los 鈥渁taques s贸nicos鈥 contra los diplom谩ticos norteamericanos establecidos en Cuba, una tarea complicada para el secretario de Estado, precisamente porque no existe ninguna prueba de su existencia: es como asegurar oficialmente que los fantasmas no existen. De ello depende retornar al cumplimiento de los compromisos contenidos en los acuerdos migratorios, cosa que posiblemente EEUU no est谩 muy interesado en agilizar, debido a los problemas de la pandemia.

Incluso ser铆a comprensible que pudieran demorar procesos como el desmantelamiento de las m谩s de 200 medidas coercitivas establecidas por Trump durante su gobierno o destrabar la burocracia para poner en pleno funcionamiento los 22 acuerdos de mutuo inter茅s firmados durante el gobierno de Obama, pero no hay excusas para dilatar o, al menos, afirmar el compromiso con decisiones como restablecer los viajes y las remesas, facilitar las compras de medicinas y alimentos o sacar a Cuba de la lista de pa铆ses promotores del terrorismo, lo que rectificar铆a uno de los actos m谩s arbitrarios de la administraci贸n Trump.

No todas las decisiones de los gobiernos se relacionan con sus prioridades, infinidad de otros asuntos son los que en realidad caracterizan su accionar cotidiano. Lo que reclaman los sectores interesados en el mejoramiento de las relaciones con Cuba y observa con atenci贸n el pueblo cubano, es que Joe Biden defina sus intenciones y, al menos, lleve a cabo los gestos que encausen su pol铆tica en un sentido distinto a lo que hizo Donald Trump. Montado en la esperanza de que ser铆a algo diferente en la pol铆tica norteamericana lleg贸 Joe Biden al poder, demostrarlo debiera ser su principal prioridad y Cuba es un buen bot贸n de muestra.

progresosemanal.us