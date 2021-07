–

De parte de Arrezafe July 12, 2021

No olvidar que 184 países votaron en

la ONU en contra del bloqueo genocida que EEUU lleva décadas

imponiendo a Cuba

Canciller cubano rechaza

declaraciones de funcionario de EEUU sobre Cuba

CUBADEBATE

– 12/07/2021

El canciller de Cuba,

Bruno Rodríguez, rechazó este lunes las declaraciones del asesor de

Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, sobre temas

internos del país caribeño.

En un mensaje publicado

en Twitter, el titular de la diplomacia cubana aseguró que el

funcionario Estados Unidos carece de autoridad y moral para hablar

sobre la política interna de La Habana.

“Su gobierno ha

destinado cientos de millones de dólares para la subversión en

nuestro país e impone un bloqueo genocida, principal responsable de

carencias económicas”, escribió Rodríguez.

Sullivan expresó el

apoyo de su país a “la libertad de expresión y reunión en

Cuba” a propósito de los intentos de desestabilización

ocurridos la víspera, que generaron el rechazo de amplios sectores

sociales.

El funcionario condenó

“enérgicamente cualquier violencia o ataque contra

manifestantes pacíficos que ejercen sus derechos universales”,

añadió en la plataforma de microblogueo.

Sin embargo, autoridades

locales rechazaron estas acciones para generar caos en el actual

escenario agudizado por el bloqueo de la nación norteña y un

rebrote de la COVID-19.

El presidente Miguel

Díaz-Canel aseguró que quienes

buscan un estallido social no quieren un bien de salud para Cuba y

cuestionó su apoyo al cerco económico de Washington en el contexto

de la pandemia.

Sus principios, por el

contrario, se basan en el modelo neoliberal, la privatización de

servicios médicos y de educación, dijo el jefe de Estado en

comparecencia televisiva.

Cuba: Don’t fall for this! We’ve seen this movie before!

US Hands off Cuba!