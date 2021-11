–

Por Pedro R铆oseco, Resumen Latinoamericano, 15 de noviembre de 2021.

Hemos pasado duras pruebas en nuestra historia de luchas, pero indudablemente esta batalla para controlar la pandemia que azot贸 y azota al mundo, demostr贸 la fortaleza de nuestro sistema de Salud y la calidad de nuestros cient铆ficos.

Cuba comienza la tercera semana de noviembre con la alegr铆a de los ni帽os que regresan a sus aulas, de los j贸venes que cantan con pa帽uelos rojos al cuello, del pueblo que respira en las calles, luego de dos a帽os de pandemia, con optimismo, firmeza, y la convicci贸n de vencer siempre a quienes pretenden hacer retroceder las conquistas revolucionarias y nuestro socialismo.

Hemos pasado duras pruebas en nuestra historia de luchas, pero indudablemente esta batalla para controlar la pandemia que azot贸 y azota al mundo, demostr贸 la fortaleza de nuestro sistema de Salud y la calidad de nuestros cient铆ficos para lograr tres exitosas vacunas, dos candidatos m谩s en fase de pruebas y medicamentos efectivos contra la COVID-19, pese al recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos hace casi 60 a帽os.

La Cuba mambisa aprendi贸 hace mucho tiempo a no dejarse manipular por cantos de sirena fabricados a 90 millas de nuestras costas, las generaciones de cubanos aprendieron en enero de 1959, con el ejemplo y liderazgo de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro y del General de Ej茅rcito Ra煤l Castro, que nacimos para vencer y no para ser vencidos, y que, como dice el refr谩n popular 芦el miedo no come aqu铆禄.

Mucho falta por hacer, es cierto. Muchos obst谩culos burocr谩ticos por romper, luchar contra manifestaciones de corrupci贸n, muchas acciones por hacer en los barrios y comunidades vulnerables, muchos problemas de vivienda por resolver e ineficiencias por combatir para lograr avanzar en el camino de justicia social, que conquistaron nuestros pr贸ceres en una lucha, que comenz贸 hace 163 a帽os, el 10 de octubre de 1868, cuando iniciaron la guerra por la Patria independiente que defendemos hoy y siempre.

Es preciso, en medio de nuestras dificultades cotidianas, detenernos un momento para mirar atr谩s, hacer un balance de todo lo logrado en 62 a帽os de Revoluci贸n, y compararlo con la realidad de Cuba antes de 1959 y, adem谩s, con las condiciones en que viven la mayor铆a de nuestros hermanos de Am茅rica Latina y el Caribe.

Los cubanos de menos de 60 a帽os no conocieron el desalojo de viviendas por falta de pago, el cami贸n en la puerta de la casa para llevarse los muebles o el televisor, por atraso en los pagos de un cr茅dito leonino, un alto porciento de la poblaci贸n analfabeta, y muchas madres trabajando de sirvientas por carecer de preparaci贸n para aspirar a otro empleo.

A eso se suma, la falta de tierras para los campesinos por estar enormes extensiones en manos de latifundios extranjeros, la econom铆a nacional en poder de consorcios y monopolios estadounidenses y de las mafias de ese pa铆s, el desempleo en niveles jam谩s conocidos despu茅s de 1959, y se agrega, tambi茅n, el sacrificio para las familias poder costear el mantener un hijo en una universidad o para formarse como t茅cnicos, las mejores playas del pa铆s privatizadas para disfrute de los ricos, la salud restringida a pocos hospitales en la Isla y a quienes pudieran pagar por la atenci贸n m茅dica y especializada.

Son esas solo algunas cosas de las que valdr铆a la pena conversar con los abuelos, que s铆 la vivieron, y que viven a煤n gracias a la extensi贸n de la esperanza de vida lograda por la Revoluci贸n.

Valdr铆a la pena tambi茅n detenernos a pensar cu谩nto pudi茅ramos haber hecho si desde 1962 nuestro Gobierno revolucionario no hubiera quedado aislado diplom谩ticamente, agredido sistem谩ticamente por incursiones y sabotajes orquestados desde Miami, con su mercado m谩s cercano bloqueado y del cual depend铆a para la casi totalidad de sus importaciones y sus pocas exportaciones, incluyendo la eliminaci贸n de su cuota de importaci贸n de az煤car cubano, sin posibilidad de cr茅ditos externos por presiones de Washington a todos los posibles pa铆ses interesados en comerciar con Cuba, y que ese bloqueo econ贸mico, que eufem铆sticamente ellos llaman embargo, ocasionara a Cuba mediante un enjambre de leyes extraterritoriales, sanciones, y medidas, da帽os recrudecidos a niveles sin precedentes en los dos 煤ltimos gobiernos de Estados Unidos.

芦Para muestra un bot贸n禄, dice el dicho popular. Solo desde abril de 2019 hasta marzo de 2020, el bloqueo ha causado p茅rdidas a Cuba por 5 570,3 millones de d贸lares, un incremento de 1 226 millones de d贸lares respecto al periodo anterior y que por primera vez rebasa la barrera de los 5 000 millones de d贸lares.

Estas cifras no contemplan las acciones de la administraci贸n estadounidense durante el periodo de la pandemia de la COVID-19, en el cual el Gobierno cubano tuvo que invertir m谩s de 300 millones de d贸lares para atender a su poblaci贸n, pese a la prohibici贸n de importar vacunas, medicinas, insumos, respiradores artificiales y otros equipos e insumos m茅dicos.

A precios corrientes, los da帽os acumulados durante casi seis d茅cadas de bloqueo econ贸mico ascienden a 144 413,4 millones de d贸lares, que, relacionados con la depreciaci贸n del d贸lar frente al valor internacional del oro, ascienden a m谩s de un bill贸n 098, 8 millones de d贸lares.

隆Cu谩nto hubiera podido hacer la Revoluci贸n en 62 a帽os con esos montos financieros si no hubieran sido confiscados o impedidos de vender al mundo!

Por todo eso, con 谩nimo renovado en el inicio de esta nueva normalidad, optimistas con la reanudaci贸n de la llegada de turistas y visitantes y alegres con nuestros pa帽uelos rojos al cuello, decimos junto a nuestro Presidente Miguel D铆az-Canel Berm煤dez, que 隆Nadie podr谩 aguarnos la fiesta!

La Habana este 15 de noviembre. Foto: Ricardo L贸pez Hevia

La Habana tomada por la alegr铆a

Por Milagros Pichardo

J贸venes cubanos derrocharon alegr铆a y felicidad en el c茅ntrico parque El Quijote, en El Vedado, por la vuelta a la nueva normalidad y estar junto a la Patria. Foto: Jos茅 Manuel Correa

Nadie que viva en esta isla caribe帽a puede evitar mover los pies cuando suena una buena conga, nos empieza a correr por las venas lo de congo, lo de carabal铆 y lo de cubanos en toda la extensi贸n de la palabra.

Y si al ritmo de esta se escuchan consignas como 隆Viva Cuba Libre! o 隆A Cuba, ponle coraz贸n!, son muchos los que se suman, como fue el caso, este domingo, en el parque El Quijote, en la c茅ntrica esquina de 23 y J, en El Vedado capitalino, donde la comparsa 28 de septiembre puso a bailar a muchos j贸venes 鈥搚 otros no tantos鈥, quienes juntos hicieron derroche de cuban铆a y felicidad.

芦El objetivo de la conga fue estar donde nos toca: en la calle, con la alegr铆a de la Revoluci贸n, la alegr铆a del regreso a las clases, de contar con vacunas propias, la alegr铆a de todo lo que ha hecho este pa铆s en condiciones de guerra econ贸mica禄, coment贸 a Granma Mirtha Brossard.

Esta joven trabajadora del Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a otros estudiantes del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Ra煤l Roa, nos anim贸 a sumarnos a la conga, y a帽adi贸: 芦Yo creo que esta es una demostraci贸n de que los j贸venes estamos con Cuba, con el socialismo y con la Patria. Esta fue la forma que encontramos de hacerlo, con el entusiasmo y con la alegr铆a de una conga y con el fervor que corre por las venas de un joven y de un patriota cubano禄.

芦Ni el agua pudo aguarnos la fiesta禄, agreg贸 ya mojada por la lluvia y con la voz agitada por el fervor del momento.

Entonar y bailar estribillos muy conocidos, bajo la persistente llovizna, fue el broche de oro para cerrar la jornada. Desde horas de la ma帽ana, estudiantes de la Universidad de La Habana llegaron hasta el parque El Quijote para realizar una feria universitaria en la que varias facultades, 鈥揺n especial Ciencias M茅dicas, Sicolog铆a y Geograf铆a鈥 dieron a conocer importantes proyectos y realizaron intercambios de conocimientos con los presentes, adem谩s, se realiz贸 la venta de libros y los payasos divirtieron a los m谩s peque帽os.

Alejandro S谩nchez, estudiante de Historia del Arte, cont贸 a nuestro diario que desde inicios de semana estaban preparando esta actividad, en espera del aniversario 502 de la fundaci贸n de la capital y del D铆a del Estudiante, que se celebrar谩 el pr贸ximo 17 de noviembre.

芦Es un momento de encuentro y de celebraci贸n禄, coment贸 la estudiante de primer a帽o de Derecho, Camila Fern谩ndez.

Fuente: GranMa