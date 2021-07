Desde Cuba llaman a la solidaridad internacional por la inmediata libertad de detenidos de la izquierda cubana que estaban presentes en las genuinas protestas que se dieron el 11 de julio en la Habana y otras ciudades. Entre ellos fue detenido en La Habana, Frank García Hernández, historiador y marxista cubano.

Desde el colectivo editorial de Comunistas Blog llaman a la solidaridad y aclarar que las protestas son genuinas y que no tienen nada que ver con ninguna maniobra del imperialismo yanqui: “En la tarde de hoy el pueblo cubano salió a las calles. Un pueblo que no estaba convocado por ninguna organización que no fuera la aguda crisis económica que enfrenta Cuba y la discapacidad del gobierno para manejar la situación. Cuba salió a las calles con la consigna equivocada «Patria y vida», pero salió a las calles más allá de una consigna, salió para exigir al gobierno un socialismo verdadero. Los que estaban en las calles no eran artistas e intelectuales solamente, esta vez era el pueblo en su más amplia heterogeneidad”, Denuncian que el régimen reprimió usando gas pimienta y todos los recursos disponibles.

Desde la UIT-CI, como socialistas revolucionarios nos sumamos al reclamo de inmediata libertad de Frank García Hernández y demás detenidos de la izquierda cubana. Además de García Hernández están detenidos Leonardo Romero Negrín, joven socialista estudiante de Física de la Universidad de La Habana, Maykel González Vivero, director de Tremenda Nota, una revista marginal y Marcos Antonio Pérez Fernández, menor de edad, estudiante de Preuniversitario.

Como siempre el imperialismo y los gusanos de Miami quieren usar estas protestas para su política reaccionaria para atacar la soberanía de Cuba. Pero la gente salió a las calles reclamando contra la miseria, la falta de servicios y contra la represión del gobierno cubano que traicionó, hace décadas, su revolución socialista y favorece los privilegios de los de arriba y pacta con las multinacionales.

Desde la UIT-CI llamamos a las y los luchadores antiimperialistas y a las organizaciones que se reclaman democráticas y de la izquierda a pronunciarse y sumarse al reclamo de libertad de Frank García Hernández y demás detenidos de la izquierda cubana.

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)

12 de julio de 2021

Podes ver también «Frank García: “En Cuba se llegó a confundir el marxismo con el estalinismo” (entrevista)

Cuba: por la libertad de Frank García Hernández y demás detenidos de la izquierda cubana – Uit-Ci