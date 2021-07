–

De parte de Nodo50 July 12, 2021 59 puntos de vista

Resumen Latinoamericano, 12 de julio de 2021.

El Primer Secretario del Comit茅 Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la Rep煤blica, Miguel D铆az-Canel Berm煤dez, junto a integrantes de su equipo de gobierno, comparecen en la televisi贸n y la radio cubana en transmisi贸n conjunta.

驴Habr谩 una mejor铆a en la situaci贸n energ茅tica del pa铆s?

Ministro de Energ铆a y Minas.

El ministro de Energ铆a y Minas, Liv谩n Arronte Cruz, explic贸 que el pa铆s realiza un enorme esfuerzo para mantener las instalaciones de electricidad y el servicio al pueblo, en medio de una tensa situaci贸n provocada por el bloqueo econ贸mico, comercial y financiero de Estados Unidos.

Las limitaciones financieras y de cr茅dito del pa铆s para reparar las termoel茅ctricas han estado muy marcadas por el bloqueo, as铆 como los problemas en el acceso a los combustibles. 鈥淗a sido un escenario extremadamente tenso en el que ha vivido el pa铆s en los 煤ltimos a帽os鈥.

En los 煤ltimos d铆as, adem谩s de las aver铆as en la unidad Antonio Guiteras, se ha reportado inestabilidad en otras plantas, unido al incremento de la demanda. En las 煤ltimas cuatro madrugadas se ha producido un aumento del consumo de 414 megawatts m谩s que en d铆as anteriores; mientras que en el horario del mediod铆a se ha incrementado en 163 megawatts y 鈥渆n el pico de la noche鈥 a alrededor de 317 megawatts.

En la situaci贸n energ茅tica actual han incidido dos factores fundamentales: las aver铆as en las centrales termoel茅ctricas y en la generaci贸n distribuida, unido a este incremento significativo de la demanda, lo cual ha provocado mayores afectaciones al servicio el茅ctrico del pa铆s.

Sobre la termoel茅ctrica Antonio Guitaras, que tributa al sistema nacional 300 megaWatt, inform贸 que se est谩n concluyendo los trabajos para comenzar el proceso de arranque, el cual es lento porque se desarrolla por etapas.鈥淓n la madrugada del pr贸ximo martes se debe proceder a sincronizar el bloque al sistema electroenerg茅tico nacional鈥.

En tanto, el bloque uno de Felton, en el oriente del pa铆s, est谩 en proceso de arranque y debe quedar sincronizado antes del mediod铆a de hoy, con un aporte de 180 megawatts.

Tambi茅n, prosigui贸, se concluyeron los trabajos en la unidad n煤mero 1 de Felton, que tuvo una aver铆a significativa en 2016 y que con mucho esfuerzo se ha ido recuperando. 鈥淭odo el equipamiento que se ha montado en la 煤ltima etapa ha sido con personal cubano y asistencia t茅cnica a distancia鈥.

Tras las pruebas realizadas en esa planta, este fin de semana se han corregido los defectos surgidos en el proceso de montaje y en estos momentos se crean las condiciones para arrancar la unidad, que comenzar谩 a aportar al sistema electroenerg茅tico nacional.

El ministro resumi贸 que se trata de dos unidades grandes, el Guiteras con 280 megawatts, m谩s Felton que sumar谩 250, que permitir谩 disponer de m谩s de 500 megawatts en el sistema en las pr贸ximas semanas, por tanto, paulatinamente ir谩 mejorando la situaci贸n del sistema nacional.

El ministro pidi贸 comprensi贸n al pueblo y subray贸 que 鈥se trabaja ininterrumpidamente en resolver los problemas t茅cnicos que tenemos en la generaci贸n base, para en el menor tiempo posible lograr la estabilidad y volver a tener una generaci贸n que pueda suplir la demanda que hoy necesita el pa铆s鈥.

Compleja situaci贸n epidemiol贸gica tambi茅n impacta en la cobertura energ茅tica

Foto: Presidencia Cuba.

El presidente cubano, Miguel D铆az-Canel, record贸 que en el 2019, cuando comenz贸 el recrudecimiento de las medidas restrictivas que aplic贸 la administraci贸n Trump y se aplic贸 el T铆tulo III de la Ley Helms-Burton, se explic贸 a la poblaci贸n que Cuba entrar铆a en un per铆odo dif铆cil con dificultades y carencias econ贸micas, que pasaba tambi茅n por adquirir a tiempo los combustibles necesarios para la marcha de la econom铆a nacional.

En ese momento, continu贸, se enfil贸 la pol铆tica de sanciones con el objetivo de que no entrara ning煤n combustible al pa铆s. Ante esto, el gobierno cubano decidi贸 proteger la generaci贸n el茅ctrica destinada a la poblaci贸n, incluso a costa de tener que ralentizar o disminuir la actividad econ贸mica del pa铆s.

鈥淒urante m谩s de un a帽o y medio hemos estado sin apagones excepto los que se produjeron por aver铆as de los sistemas de distribuci贸n de los sistemas electroenerg茅ticos. Es ahora cuando entramos en un d茅ficit de generaci贸n por roturas de las plantas de generaci贸n鈥.

鈥淗ubo quienes me dijeron: 麓es un milagro que no hayamos tenido apagones en estas condiciones麓, y yo siempre explicaba:麓no, no es un milagro, un milagro es dejarlo a la voluntad divina, sino que tiene que ver con el esfuerzo, inteligencia y voluntad pol铆tica con la que se ha ido trabajando de defender la generaci贸n para la poblaci贸n y causar la menor cantidad de afectaciones posibles麓鈥.

El presidente abund贸 que son procesos que hemos tenido que enfrentar y vencer, ante una pol铆tica de asfixia econ贸mica para provocar estallidos sociales en el pa铆s, y consider贸 que los problemas que tenemos hoy tienen que ver con sus efectos acumulativos.

Al referirse a los problemas en el acceso a los combustibles, el mandatario dijo que el pa铆s no siempre ha podido tener a tiempo todos los combustibles necesarios y explic贸 que el sistema electroenerg茅tico nacional dispone de una generaci贸n t茅rmica que trabaja con crudo cubano y otra base de generaci贸n distribuida 鈥攓ue apoya los mayores picos de demanda鈥, que funciona con diferentes tipos de combustibles. 鈥淐uando no se tiene los surtidos de combustibles de manera oportuna, sobrecargas la generaci贸n en alguna de esas plantas鈥.

Por tanto, 鈥渕uchas veces los grupos electr贸genos que est谩n previstos para trabajar con una determinada cantidad de horas-d铆as han estado trabajando casi todo el d铆a, acompa帽ando a la generaci贸n t茅rmica, lo cual provoca desgaste y las horas de operaci贸n, junto con los mantenimientos que hay que ejecutar, se consumen m谩s r谩pido por lo que quedan menos d铆as para poder tener en vitalidad los sistemas. Esta situaci贸n ha causado un grupo de problemas鈥, dijo.

鈥淓sa acci贸n de sobrecarga en algunas de estas tecnolog铆as, la carencia de piezas de repuesto y los financiamientos que no hemos podido recibir, debido a la pol铆tica cruel y agresiva del bloqueo econ贸mico recrudecido y la persecuci贸n financiera y energ茅tica sostenida, que mantiene la actual administraci贸n del gobierno de los EE.UU., ha provocado que no tengamos el financiamiento para cumplir los ciclos de mantenimiento, para poder reparar y tener las piezas de repuesto鈥.

El presidente se帽al贸 que al acercarse el verano, por lo que esta 茅poca del a帽o significa para la familia cubana y en la vida de nuestro pueblo, se decidi贸 hacer con los pocos recursos disponibles determinados niveles de mantenimiento en estas plantas.

鈥淐贸mo no no ten铆amos capacidad por todas estas razones de cobertura, sacar una planta o una tecnolog铆a determinada a mantenimiento o a alg煤n tipo de reparaci贸n, resulta perder capacidad de generaci贸n y aumenta la demanda de generaci贸n en el pico y por eso hemos tenido que ir a apagones鈥, explic贸.

A帽adi贸 que los actuales apagones tambi茅n tienen que ver con la realidad de la covid-19, y record贸 que en la misma medida en que han crecido los casos de covid-19, adem谩s de disponer de instalaciones del sistema de salud y hospitalarias, se han abierto centros de aislamiento e ingreso en otros lugares, como escuelas, y hoteles habilitados como hospitales.

鈥淓n las condiciones actuales, para provocar la menor cantidad de molestias en la atenci贸n a los pacientes de covid hemos tenido que proteger m谩s circuitos. Se han protegido m谩s circuitos de los que ten铆amos previstos, por lo tanto quedan m谩s circuitos sin poder ser apagados鈥, destac贸 el mandatario cubano. Adem谩s agreg贸 que si a esto se le adiciona otras fallas y roturas c贸mo pas贸 en estos d铆as se acrecienta el n煤mero de apagones. 鈥淓sto causa insatisfacciones en la poblaci贸n 鈥, reconoci贸 D铆az Canel.

El mandatario cubano dijo que la poblaci贸n puede tener la seguridad de que el gobierno cubano quiere causar la menor afectaci贸n posible. 鈥淣osotros no apagamos para molestar a la poblaci贸n, eso no est谩 en nuestros conceptos ni en nuestros compromisos, al contrario la lucha todos los d铆as es para evitar que pasen estas cosas鈥

Falta el financiamiento para poder hacer estos trabajos con efectividad, aunque en medio de todas circunstancias se han realizado nuevas inversiones. En los pr贸ximos d铆as, -inform贸- debe concluir una de las reparaciones capitales en una unidad de Felt贸n. Estamos haciendo una inversi贸n con financiamiento de la Federaci贸n Rusa en el Mariel.

El pa铆s sigue trabajando en los parques e贸licos y fotovoltaicos, porque existe todo un programa de inversiones energ茅ticas.

鈥淐ualquier se帽alamiento que haga la poblaci贸n, cualquier inquietud o queja en este tema la podemos analizar. Se pueden expresar las opiniones por las v铆as y canales que tenemos, siempre respetando el orden del pa铆s y respetando la tranquilidad ciudadana y con un comportamiento comprometido鈥 puntualiz贸.

Aunque se ven algunas perspectivas de mejor铆a -dijo- tenemos que planear dos caminos que confluyen. Por una parte, ahorrar con responsabilidad, tanto en el sector residencial como en el estatal. Por otra parte, el personal de la UNE, en el menor tiempo posible, debe cumplir con estos programas de mantenimiento y reparaci贸n de las unidades que han estado fuera de servicio en estos tiempos.

Polanco: Siguen t谩cticas de la llamada 鈥榣ucha no violenta鈥 para generar inestabilidad

Foto: Estudios Revoluci贸n.

Ante la pregunta de cu谩l es su valoraci贸n de la situaci贸n actual, el presidente cubano dio la palabra a Rogelio Polanco, quien vivi贸 todas las acciones del manual de lucha no convencional en pa铆ses como Venezuela.

El miembro del Secretariado del Comit茅 Central del PCC y jefe de su departamento ideol贸gico dijo que estamos viviendo uno de los cap铆tulos de la guerra no convencional. 鈥淭uve el privilegio de vivirlo personalmente durante varios a帽os en Venezuela. El comandante Chavez le llam贸 a todo el proceso golpe combinado, porque era una combinaci贸n de acciones del 谩mbito econ贸mico, pol铆tico, medi谩tico, sabotaje, y 茅l ten铆a una manera muy peculiar de explicarlo.

鈥Hablaba de una marcha lenta, como la de un explosivo, que va avanzando en la p贸lvora hasta que llega el detonante, as铆 explicaba Ch谩vez lo que muchos analistas entienden por guerra no convencional, revoluciones de colores, guerra h铆brida, de cuarta generaci贸n o golpe blando o golpe suave鈥.

Polanco explic贸 que en el caso de Venezuela las guarimbas provocaron da帽os humanos y materiales de unas dimensiones extraordinarias. 鈥淟as guarimbas son aquellos disturbios callejeros de calles, toma de instalaciones, generar importantes eventos, para lograr lo que denominaban un estallido social鈥.

Record贸 el intento de introducci贸n forzosa de ayuda humanitaria por la frontera de ese pa铆s, 鈥渁lgo in茅dito e inusual鈥. Como parte de las teor铆as de golpe blando se unen las medidas coercitivas unilaterales de car谩cter econ贸mico, comercial, financiero, para provocar carencias, necesidades y limitaciones en el acceso a recursos financieros, medicamentos y alimentos.

鈥淓s parte de un manual que se ha aplicado rigurosamente en varios pa铆ses, desde el Medio Oriente, Europa y tambi茅n Am茅rica Latina. Es una estrategia intervencionista para aplicar lo que se ha denominado el cambio de r茅gimen. Por tanto, sigue t谩cticas de la llamada 鈥榣ucha no violenta鈥 para generar inestabilidad y caos en los pa铆ses, provocar a las fuerzas del orden para inducir acciones de represi贸n que, a su vez, generen la percepci贸n de violaci贸n de derechos humanos y eso genere, a su vez, nuevas acciones medi谩ticas para movilizar a quienes son parte de la acci贸n de desestabilizaci贸n鈥.

A帽adi贸 que todo esto se potencia por los medios de comunicaci贸n masiva. 鈥淎hora con la existencia de un espacio p煤blico digital que replica de manera compulsiva y violenta todas estas narrativas para provocar la ingobernabilidad. La irrupci贸n de este espacio digital facilita la generaci贸n de noticias falsas, tergiversaci贸n, manipulaci贸n de los hechos y busca, a trav茅s de la emocionalidad, que se provoquen este tipo de acciones, denigrar a las autoridades y todo eso para que, mediante plataformas globales digitales, se logre una hegemon铆a en los flujos de informaci贸n mediante algoritmos鈥.

El miembro del Secretariado del Comit茅 Central del PCC y jefe de su departamento ideol贸gico afirm贸 que la pretensi贸n es evidente, 鈥渆s quebrar la voluntad del ser humano. Es fracturar a las instituciones, socavar la unidad nacional de los pa铆ses. Para eso se dedican cuantiosos recursos, no es algo improvisado. Es algo muy bien dise帽ado, estructuras y agencias de los Estados Unidos con laboratorios dedicados a crear estas condiciones y lograr sus objetivos鈥.

鈥淧ero 鈥攁segur贸鈥 se ha demostrado que es posible derrotarlas. No hay tecnolog铆a ni estrategia de esta naturaleza que pueda con la unidad de un pueblo, que pueda cuando hay una poblaci贸n organizada, movilizada y consciente de sus objetivos como naci贸n y de su historia.

鈥淰enezuela ha demostrado que es posible derrotarlas, como lo est谩 demostrando Cuba, como lo demostr贸 nuestro pueblo valiente y heroico en la jornada de ayer鈥, concluy贸.

Presidente cubano reflexiona sobre insatisfacciones de la poblaci贸n

Todos estos que alientan estas cosas y que quieren aparecer como salvadores de la situaci贸n cubana, no les interesa ni la Salud ni la alimentaci贸n del pueblo, dijo D铆az-Canel.

El presidente cubano, por su parte, coment贸 sobre los hechos de este domingo, y dijo que una de las primeras llamadas recibidas ayer en la tarde 鈥渄e apoyo, solidaridad y compresi贸n fue del hermano presidente Nicol谩s Maduro鈥.

D铆az-Canel dijo que est谩 el tema medi谩tico y el calentamiento que explicaba Polanco que se realiza en redes sociales. 鈥淓n las 煤ltimas semanas se increment贸 la campa帽a en redes sociales contra la Revoluci贸n cubana, planteando un grupo de matrices alrededor de los problemas y carencias que estamos viviendo. Esa es la manera en que se monta, tratar de crear inconformidad e insatisfacci贸n que llega a la protestas a partir de manipular las emociones y sentimientos en redes sociales de las problem谩ticas que tiene la poblaci贸n鈥.

鈥淗ay que ver c贸mo en esta campa帽a acudieron a todos los youtubers y redes sociales que pudieron, incluyendo una determinada artista diciendo que yo soy alguno de esos ep铆tetos que nos ponen鈥.

El presidente dijo que ayer estaba observando algunos de los planteamientos de las personas que realizaron hechos de protesta o de insatisfacci贸n y destac贸 que 鈥渘o todos son contrarrevolucionarios. Hay una minor铆a de contrarrevolucionarios que trat贸 de liderar estas acciones, pero aqu铆 tenemos personas, revolucionarias o no, insatisfechas, con confusiones, incomprensiones, con falta de informaci贸n y tambi茅n con deseo de manifestar alguna situaci贸n en particular.

鈥淧ero, 驴en torno a qu茅 montaron esas insatisfacciones y hac铆a qu茅 estaban dirigidos todos esos esfuerzos medi谩ticos bien pagados en los cuales se centraron estos d铆as? Al problema el茅ctrico que ya hemos explicado y que es una realidad, al desabastecimiento de alimentos y medicamentos y a los problemas de las tiendas con problemas en divisa. Todos esos temas que est谩n presentes en nuestra sociedad como insatisfacci贸n, 驴cu谩l es el origen de ello? Es el bloqueo鈥, afirm贸.

鈥淧or lo tanto, 鈥攁帽adi贸鈥 es un discurso muy hip贸crita y de doble rasero, de calumnias y manipulador, es un discurso de mentiras. Ya explicamos c贸mo el bloqueo afecta al sistema electroenerg茅tico nacional. Conocemos c贸mo nos limita de los ingresos en divisa con los cuales tenemos que comprar alimentos.

鈥淣osotros necesitamos m谩s de dos mil millones de ingreso en divisa para comprar alimentos que no satisfacen todas las demandas de la poblaci贸n. Pero tambi茅n tenemos que comprar insumos para la agricultura, maquinarias, piezas de repuesto, fertilizantes y herbicidas鈥.

Asimismo, continu贸, el bloqueo nos ha limitado para adquirir materias primas con que producimos medicamentos. 鈥淓l esfuerzo que hace el pa铆s en la producci贸n de medicamentos gracias al potencial cient铆fico y productivo que tenemos es incre铆ble. Nosotros necesitar铆amos gastos entre 1 500 y 1 900 millones de d贸lares para comprar los medicamentos que cubren el cuadro b谩sico del pa铆s. Y eso se logra con una inversi贸n de 300 millones.

鈥淣osotros somos capaces de producir comprando materias primas la mayor parte de ese cuadro b谩sico. Hay otros que tenemos que comprar. Con 300 millones nosotros logramos el rendimiento para el que tendr铆amos que gastar de 1 500 a 1 900 millones. Y hoy no hemos dispuesto ni de los 1 500 millones, ni tan siquiera de los 300. En medio de esto hemos tenido que dedicar una parte de esos pocos ingresos a enfrentar la pandemia y desarrollar las vacunas鈥.

El presidente se refiri贸 a c贸mo nuestros cient铆ficos han desarrollado las vacunas sin los miles de millones de los que disponen otros pa铆ses. 鈥淗ay teclas e informaciones que no lo tiene ning煤n programa de computaci贸n que son los del compromiso y la voluntad, los de la reafirmaci贸n de ser soberanos que la tienen nuestros cient铆ficos y con eso es con lo que se ha logrado producir vacunas.

鈥淧ero para producir vacunas a nosotros tambi茅n nos faltan insumos y determinados componentes que se est谩n buscando para tener, en el menor tiempo posible, todas las dosis y producciones que necesitamos para nuestra poblaci贸n y para brindar al mundo鈥.

Hizo referencia al tema de las tiendas en divisa y record贸 que en varias ocasiones se ha explicado c贸mo se lleg贸 a esa medida, 鈥渜ue no era deseable鈥.

鈥淪i nos cierran, si nos cercan, si no tenemos dinero, ni tan siquiera para abastecer las tiendas en moneda nacional, ten铆amos que captar una parte de esa divisa que estaba en el pa铆s y con esa divisa salir a comprar para reaprovisionar esas tiendas y tambi茅n para ofertar y mejorar los abastecimientos en las tiendas en moneda nacional que son para toda la poblaci贸n.

鈥淵 hemos captado divisas, 驴d贸nde se nos cort贸 esa posibilidad? Como parte de las medidas restrictivas y el habernos puesto en la lista de pa铆ses supuestamente patrocinadores del terrorismo, entonces no hemos podido exportar la divisa que hemos captado y eso nos ha cortado los flujos financieros para cumplir con ese prop贸sito鈥.

El presidente cubano asegur贸 que 鈥渢odo lo que hacemos en funci贸n de mejorar a la poblaci贸n es a donde se han dirigido, a tratar de evitarlo, para que no podamos tener esas posibilidades. Y entonces ahora vienen con todo este discurso en redes sociales alentando todas estas insatisfacciones, yendo contra todos estos temas, trabajando con los sentimientos y 驴cu谩les son? Las insatisfacciones y afectaciones鈥.

Por eso 鈥攄ijo鈥 es leg铆timo que tengamos insatisfacciones, pero tambi茅n tenemos que ser capaces de visualizar y definir bien d贸nde nos quieren manipular y separar. 鈥淭odos estos que alientan estas cosas y que quieren aparecer como salvadores de la situaci贸n cubana, no les interesa ni la Salud ni la alimentaci贸n del pueblo.

鈥淨uieren cambiar un sistema para imponer 驴qu茅 tipo de gobierno en Cuba? El de la privatizaci贸n de los servicios p煤blicos, el que da m谩s posibilidades para una mayor铆a rica y no para una minor铆a. El que no tendr铆a en cuenta los intereses y las necesidades de todos, el que no har铆a esfuerzos adicionales como los que tenemos que hacer.

鈥溌縉o es un discurso muy hip贸crita y c铆nico que t煤 que me bloqueas, que llevas a cabo la pol铆tica que viola los derechos humanos de todo un pueblo durante m谩s de 60 a帽os y la recrudezcas en medio de una situaci贸n tan compleja como la pandemia, y te quieras presentar como el gran salvador? Lev谩ntame el bloqueo, lev谩ntame las 243 medidas y vamos a ver c贸mo tocamos, vamos a ver de lo que es capaz de hacer este pueblo que ha hecho una inmensa obra social subordinada casi a una econom铆a de guerra por cuenta de estas medidas.

鈥溌緼 qu茅 le temen? Al ejemplo de Cuba, a lo que pueda hacer Cuba en otras situaciones de m谩s posibilidades econ贸micas. 驴Por qu茅 no pueden ser capaces de convivir civilizadamente en una relaci贸n con un pa铆s, aunque tengamos diferencias ideol贸gicas, que no constituye ninguna amenaza para los Estados Unidos. A nosotros no nos interesa c贸mo el gobierno y el pueblo norteamericanos quieran hacer su gobierno.

鈥淧ero s铆 exigimos que nos respeten la autodeterminaci贸n, la soberan铆a y la manera en que la mayor铆a de los cubanos han aceptado defender el socialismo鈥.

Nosotros no llamamos al pueblo a enfrentar al pueblo. Hicimos un llamado a defender su revoluci贸n

驴Y en d贸nde encuentra todo esto mayor eco?, se pregunt贸 el presidente. 鈥淓n un sector que, tenemos que asumirlo, es parte de nuestras insuficiencias, de los problemas sociales que no hemos podido resolver. Pero hay un sector que delinque. Ayer vimos delincuentes. Hay miles de maneras de modo pac铆fico donde los revolucionarios, los revoluciones no conformes e insatisfechos e incluso los no revolucionarios, se puedan manifestar.

鈥淧ero ayer la propuesta no era pac铆fica. Ayer hubo vandalismo, se rompieron y tiraron piedras a tiendas en divisa, se robaron art铆culos de las tiendas en divisa. Ayer apedrearon a fuerzas de la polic铆a, viraron carros. Un comportamiento totalmente vulgar, indecente y delincuente鈥.

鈥淵a hoy est谩n 鈥攃ontinu贸鈥 las campa帽as centristas de los que quieren quedar bien con Dios y con el diablo, de los que en un determinado momento nunca quisieron denunciar el bloqueo y por tanta cr铆tica que tuvieron en las redes sociales, ahora s铆 hablan de bloqueo y de condena al bloqueo, pero dicen que nosotros no buscamos una soluci贸n pol铆tica elevada convocando al pueblo a enfrentar al pueblo.

鈥淣osotros no llamamos al pueblo a enfrentar al pueblo. Nosotros hicimos un llamado al pueblo a defender su revoluci贸n y sus derechos, y el pueblo apoy贸. Nosotros no hemos alentado a nadie desde las posiciones de fuerza o violentas. El pueblo fue a discutir y a argumentar, pero lo enfrentaron con violencia, y el pueblo se defiende y defiende sus derechos鈥.

D铆az-Canel se帽al贸 que con todo este montaje quieren separar y fracturar pueblo de Estado, Gobierno y Partido. 鈥淢uchas veces dicen nosotros vamos a favorecer al sector no estatal para que no haya participaci贸n del Estado, pero a ese sector tambi茅n lo han desfavorecido con todas esas medidas de restricciones. Todo el discurso se desvanece y se fractura con las acciones y la manera en que lo hacen que es totalmente una mentira.

鈥淓ntonces, el famoso cambio de r茅gimen. 驴A qui茅n le molesta el supuesto r茅gimen cubano? 驴A qui茅n le molesta el sistema pol铆tico cubano? A la mayor铆a del pueblo no, porque es esa mayor parte la que construye ese sistema y lo ha refrendado en miles de procesos democr谩ticos de debate p煤blico, donde han participado tambi茅n las personas que tienen una opini贸n diferente a la revoluci贸n.

鈥溌緼 qui茅n le molesta? Al gobierno de los Estados Unidos. 驴Por qu茅 no ve las virtudes que tiene este sistema de gobierno en Cuba que es capaz de trabajar con y para todos, que tiene pol铆ticas p煤blicas que tienen un impacto tremendo en la Educaci贸n, Salud, Deporte, Cultura, Seguridad y Asistencia Social, en la tranquilidad ciudadana que todos los embajadores y turistas pueden apreciar? 驴Por qu茅 quieren ir en contra de eso?

鈥溌縋or qu茅 arman todas estas desenfrenadas maniobras que terminan en el aliento al vandalismo, a la delincuencia y al final hacen cerrar m谩s las filas de este pueblo? Nos unen m谩s, nos ponen m谩s claro cu谩les son las verdaderas intenciones, de d贸nde vienen y entonces salen estas actitudes de apoyo y defensa leg铆tima de la revoluci贸n.

鈥淧ara algunos esto puede parecer un vano discurso, pero ah铆 hay muchos sentimientos y emociones. No se puede lograr una respuesta obligada de la poblaci贸n como la que se logr贸 ayer. Quisieron alterar la tranquilidad del domingo, el d铆a de compartir con la familia. La quisieron alterar, adem谩s, en medio de una situaci贸n de pandemia compleja, donde los principales esfuerzos son para el aislamiento social y distanciamiento f铆sico para cortar la transmisi贸n de la enfermedad.

鈥溌縉o es cruel? 驴No es brutal? 驴No es inhumano? 驴No son genocidas todas esas acciones? Han tenido la respuesta que merec铆an y van a seguir teni茅ndola, como la han tenido en Venezuela y en otros pueblos que han tratado de agredir. Estamos conscientes de c贸mo podemos vencer tambi茅n esa agresi贸n鈥, concluy贸.

A m谩s de un a帽o del primer caso, 驴cu谩l es la situaci贸n de Cuba frente a la COVID-19?

Foto: Estudios Revoluci贸n.

El presidente cubano explic贸 que la situaci贸n actual de la covid-19 tenemos que verla con los antecedentes y muy asociada a las explicaciones que hemos dado de contexto, a partir de la segunda mitad del a帽o 2019, y en las condiciones en que el pa铆s enfrent贸 la llegada de la pandemia.

Sostuvo que la covid-19 lleg贸 como un reto y un desaf铆o adicional e incrementado en medio de un escenario de desabastecimiento, de imposibilidad de adquirir recursos y de cortadas todas nuestras fuentes de divisa como parte del recrudecimiento de las medidas agresivas del Gobierno de Estados Unidos, y mantenidas por la actual administraci贸n.

D铆az-Canel se帽al贸 que el gobierno ha evaluado el momento en que se ha producido este intento de desestabilizaci贸n. 鈥淐uando comenzaron a correr determinadas tendencias en la prensa desde los Estados Unidos, de que hab铆a una revisi贸n de la pol铆tica de la actual administraci贸n de EE.UU. hacia Cuba, se provoca esta situaci贸n, buscando un pretexto insano, mentiroso, de que en Cuba no hay estabilidad, hay represi贸n, de que no se respetan los derechos para presionar a esa administraci贸n a que no entre a un proceso de revisi贸n.

鈥淣ada ocurre fortuitamente, 驴a qui茅n le conven铆a esta situaci贸n?, a ese sector conservador de la mafia cubano miamense que ha estado apoyando desde el punto de vista financiero y de conducci贸n todas estas campa帽as que hemos estado viviendo. Han sido los m谩s activos en dar descr茅dito al gobierno cubano鈥, dijo.

Tambi茅n en campa帽as contra nuestras misiones m茅dicas, agreg贸 el mandatario. 鈥淒e manera insensata han atacado nuestras brigadas m茅dicas compar谩ndolas con la trata de personas, una vulgarizaci贸n de todo lo que hace nuestro pa铆s en bien de la humanidad鈥.

鈥淒esde que empezamos a percibir el peligro que significaba la pandemia, por orientaci贸n de nuestro General de Ej茅rcito Ra煤l Castro, se elabor贸 un plan nacional de enfrentamiento a la covid-19, que se implement贸 y ha funcionado con efectividad.

鈥淧rimero enfrentamos un brote donde tuvimos que aprender, y donde la letalidad lleg贸 a ser alta. Despu茅s hemos enfrentado varios rebrotes sin llegar al pico pand茅mico, con eficiencia, con indicadores de efectividad, a partir de la vinculaci贸n del trabajo del sistema de Salud, con la participaci贸n de la poblaci贸n, las otras estructuras institucionales y nuestros expertos y cient铆ficos鈥.

El presidente se帽al贸 que se fueron agudizando, a la vez, la compleja situaci贸n epidemiol贸gica y el recrudecimiento del bloqueo.

En medio de este contexto, argument贸, entran adem谩s las nuevas cepas, y como explicara la eminente sic贸loga y doctora Patricia Ar茅s, en un reciente art铆culo publicado en Granma, empiezan a aparecer fen贸menos psicol贸gico-sociales, donde las personas luego de tanto tiempo de aislamiento social y f铆sico comienzan a tener un cansancio sicol贸gico y pand茅mico que disminuye la percepci贸n del riesgo.

D铆az-Canel destac贸 que la poblaci贸n recibi贸 con emoci贸n y seguridad las noticias referentes al 茅xito de los candidatos vacunales cubanos, y de la vacuna cubana Abdala; esta confianza disminuye la percepci贸n de riesgo y lamentablemente tambi茅n en lo institucional. 鈥淢uchas veces ello ha impactado en el relajamiento de determinados protocolos y elementos organizativos. Todos estos elementos son causa de que hoy estemos enfrentando un pico pand茅mico鈥, apunt贸.

鈥淐uba demor贸 en entrar a un pico pand茅mico, y es el reflejo del 茅xito del sistema que hemos aplicado, y esta situaci贸n tambi茅n la sobrepasaremos. Lo que sucede es que la actual situaci贸n nos ha puesto en una situaci贸n diferente a como ven铆amos trabajando鈥, puntualiz贸 el mandatario.

En ese sentido, reflexion贸, 驴cu谩les fueron nuestros conceptos de trabajo en el enfrentamiento a las primeras etapas de la enfermedad?

鈥淓n primer lugar, lo fundamental es la salud del pueblo, y todo se puso en funci贸n de preservarla. En segundo lugar, a toda persona que podamos llevar a una instituci贸n estatal la llevamos hacia ah铆. Determinamos los enfermos, los sospechosos y la cadena de contactos y todas esas personas iban a instituciones estatales que eran nuestra red de policl铆nicos, centros de salud, hospitales y tambi茅n un grupo de centros que se fueron habilitando paulatinamente para el enfrentamiento a la epidemia.

鈥淎s铆 logr谩bamos cortar las cadenas de transmisi贸n; a partir de la robustez de un grupo de protocolos que se han ido robusteciendo con las experiencias y tambi茅n con el desarrollo de un grupo de bioproductos y medicamentos cubanos, y sobre todo a partir del esfuerzo de esos cient铆ficos y el personal de la salud que durante mucho tiempo estuvimos aplaudiendo a las 9:00 p.m. y que creo que ahora hay que aplaudirlos m谩s que nunca por todo el esfuerzo, toda la carga asistencial que est谩n recibiendo y las acciones que est谩n realizando para controlar este pico pand茅mico.

鈥Ah铆 est谩n nuestros resultados en el enfrentamiento a la pandemia en comparaci贸n con pa铆ses del primer mundo, con muchos m谩s recursos y que no est谩n bloqueados en medio de la pandemia. No nos comparamos para criticar, sino para saber qu茅 m谩s tenemos que hacer鈥, apunt贸 el presidente mostrando datos de pa铆ses como Estados Unidos, India, Brasil, Francia, y Argentina.

鈥Todos estos pa铆ses tuvieron picos pand茅micos, todos pasaron por procesos muy complejos, a nadie le dijeron que le iban a intervenir humanitariamente, a nadie le plantearon corredores humanitarios. 驴Por qu茅 a Cuba, si Cuba est谩 viviendo lo mismo que estas naciones vivieron, incluso de una manera menos letal de c贸mo les toc贸 a estos pa铆ses vivir la pandemia?鈥.

En muchos de esos pa铆ses, incluso vacunando, 鈥渉an vuelto a picos pand茅micos porque est谩 la manifestaci贸n de nuevas cepas que bajan la efectividad de algunas de las vacunas desarrolladas鈥.

El mandatario acot贸 que los ensayos cl铆nicos de la vacuna Abdala y del candidato vacunal Soberana 02 se hicieron en presencia de la cepa Beta; o sea 鈥渉an demostrado su efectividad ante una de estas variables causante de estos picos pand茅micos en un grupo de pa铆ses鈥.

Foto: Estudios Revoluci贸n.

Al referirse al indicador de muertes por mill贸n de habitantes, apunt贸 que Cuba muestra un indicador muy favorable, con respecto al mundo, siendo mayor en pr谩cticamente todos los pa铆ses.

鈥淓n cuanto a la relaci贸n de letalidad (personas que mueren contra el n煤mero de casos), incluso ahora que hemos tenido m谩s muertes, su relaci贸n contra el n煤mero de contagios ha ido bajando, siendo en el 煤ltimo mes de menos de 0.6. La letalidad acumulada en Cuba es de 0.64%, y la mayor parte de las naciones est谩 por encima del 1%鈥.

Por otro lado, 鈥Cuba tiene menos casos promedio por mill贸n de habitantes que las Am茅ricas y el mundo, menos muertes por mill贸n de personas que las Am茅ricas y el mundo; y el mundo tiene un indicador de letalidad de 2.16% y las Am茅ricas 2.64%. Cuba, repito, tiene 0.64%.

鈥溌縀s por Cuba por quien hay que preocuparse? Quienes lo hacen desde una posici贸n honesta, de solidaridad y apoyo entendiendo que estamos en la etapa m谩s compleja de esa pandemia, lo entendemos, aceptamos y le agradecemos. Pero no al que hip贸critamente, amparado en estas campa帽as dice que este pa铆s con estos indicadores es el que requiere una intervenci贸n humanitaria y un corredor humanitario, teor铆as que sabemos paran en una injerencia o intervenci贸n militar鈥.

鈥淧or qu茅 la OEA no se preocupa por la situaci贸n de las Am茅ricas, cu谩les son sus pronunciamientos con relaci贸n a la situaci贸n de las Am茅ricas. Si ese mismo discurso de doble rasero, injerencista, mentiroso es el que est谩 presente en otras cosas.

鈥淵a salieron con que en Cuba reprimimos, asesinamos鈥 d贸nde est谩n los asesinatos, d贸nde est谩 la represi贸n cubana, los desaparecidos; porqu茅 no se preocupan por los asesinatos masivos que hay todos los d铆as en pa铆ses de Am茅rica Latina; por qu茅 no se preocupan por los desaparecidos en la regi贸n鈥.

A juicio del presidente, una vez m谩s est谩 demostrado 鈥攖al como lo defini贸 el canciller de la dignidad y lo dijera el Comandante en Jefe鈥, que la OEA es uno de los instrumentos de esta pol铆tica injerencista y ya comienza a jugar su papel en la guerra no convencional.

鈥淗a sido capacitada, entrenada en este sentido. 驴Cu谩ndo la OEA ha planteado el rechazo al bloqueo a Cuba?, 驴cu谩ndo le ha exigido a la administraci贸n del gobierno de los Estados Unidos que cese el bloqueo a Cuba?, 驴cu谩n preocupada est谩 la OEA porque ese bloqueo provoque las situaciones que hoy estamos planteando aqu铆 en medio de esta pandemia?.

鈥淟os datos por s铆 solos desbaratan todas esas teor铆as hip贸critas, calumniosas con las que nos tratan de agredir; por eso estamos defendiendo la Revoluci贸n, nuestros principios, por eso estamos actuando en la pandemia de esta manera鈥.

El mandatario reconoci贸 que el pico pand茅mico impone un grupo de problem谩ticas, en tanto el crecimiento del n煤mero de casos es mayor que las capacidades existentes de ingreso en algunas provincias. Por lo tanto, 鈥渢odo ese concepto con el que trabajamos en otro momento, de que todas las personas iban a una instituci贸n estatal, ya no lo podemos cumplir鈥.

Por ejemplo, 鈥渆n una provincia como Matanzas que est谩 teniendo diariamente m谩s de 2 000 casos, suponiendo que las personas (solamente los casos positivos) tengan que estar aisladas alrededor de siete d铆as, eso dar铆a 14 000 necesidades de capacidad. Ahora empieza a surtir otro efecto que es que hay mayor prevalencia de la enfermedad, es decir que no todas las personas se recuperan a los siete d铆as, sino a los 14, por ejemplo鈥.

Llevemos este ejemplo a una escuela en el campo, como uno de los lugares que podr铆a destinarse a aislar personas cuando las capacidades hospitalarias ya no alcanzan. 鈥淯na escuela en el campo tiene como promedio una capacidad para 500 estudiantes. Para aislar 14 000 personas necesitar铆amos al menos 28 escuelas en el campo, pero como tenemos que tener distanciamiento f铆sico solo podr铆amos utilizar 鈪 de esas instalaciones, por lo cual necesitar铆amos 84 instituciones como escuelas en el campo para soportar solo el tema de los enfermos en una provincia como Matanzas. Esa cantidad de escuelas en el campo no la tiene hoy ninguna provincia en el pa铆s鈥.

El presidente contabiliz贸 que Matanzas tiene hoy abiertos m谩s de 112 centros entre escuelas en el campo, hoteles y otras instituciones donde est谩 tratando de dar atenci贸n a los enfermos.

鈥淧ero hay que recordar que tenemos sospechosos (las personas que empiezan a presentar s铆ntomas y a煤n no tenemos confirmaci贸n con el PCR o con otras t茅cnicas de diagn贸stico que puedan estar enfermos) y tenemos los contactos, que son otro eslab贸n importante en la cadena de transmisi贸n. Es un gran volumen de personas, por lo tanto en provincias que tienen esta situaci贸n no es posible ingresar a todos en instituciones estatales鈥.

Ante ese escenario, coment贸, tenemos que ir a la modalidad de ingreso domiciliario, usado en el mundo y que tiene determinados protocolos y experiencias en Cuba y que en el futuro se tendr谩 que aplicar con mayor intensidad en el pa铆s.

鈥淓sta modalidad sigue llevando una enorme responsabilidad institucional porque hay, desde la atenci贸n primaria, que atender a las personas que est谩n en ingreso domiciliario, lo cual lleva un paso de visita, ir a ver c贸mo est谩n casa por casa鈥.

El presidente a帽adi贸 que tambi茅n debe existir un sistema de comunicaci贸n coordinado, de modo que si el paciente presenta alguna dificultad pueda localizar al personal de salud que lo pueda atender, as铆 como requiere de la aplicaci贸n de los medicamentos y cuidados y una enorme responsabilidad de la familia.

鈥淐omo est谩 ingresado en la casa, la familia tiene que tomar medidas para que ese ingreso sea efectivo, pues de no ser as铆 y en el peor de los casos esa persona sospechosa se convierte en enferma y no se tomaron las medidas adecuadas, ese caso se multiplica. Estamos ante esa complejidad en estos momentos鈥.

Igualmente, cuando se abren m谩s centros, son necesarios m谩s profesionales de la salud. 鈥淪on finitos la cantidad de centros, pero tambi茅n de profesionales con los que contamos. En estos momentos no solo estamos abriendo estos centros, sino tambi茅n los vacunatorios que tambi茅n requieren de profesionales, para que nuestro pueblo comprenda que tambi茅n se nos tensan los recursos humanos鈥.

Por otra parte, prosigui贸, si tenemos m谩s enfermos, hay m谩s consumo de medicamentos, y reconoci贸 las carencias y d茅ficits de medicamentos, por lo cual existe una tensi贸n en este tema.

Tambi茅n ha sido preciso evaluar la cantidad de salas de cuidados intensivos para evitar que estas colapsen, ante el actual incremento del n煤mero de personas que est谩n llegando a estados cr铆ticos y graves.

Reconoci贸 la eficiencia y el modo en el que se ha entregado todo el pa铆s a esta lucha, independientemente de los n煤meros que no por m谩s positivos nos satisfacen. 鈥淯na sola muerte nos preocupa, lamentamos cada fallecimiento, entre ellos el de cuatro ni帽os y ocho mujeres embarazadas. Nos duele, porque no hemos trabajado para eso sino para tratar de salvar a todos.

鈥淭enemos protocolos incluso para atender a los que ya han sido convalecientes de la enfermedad, y ah铆 est谩 presente la vocaci贸n humanista de la revoluci贸n, todo el esfuerzo que se hace; nadie se queda sin atenci贸n, pero hay complejidades. A m谩s centros, m谩s circuitos que proteger en medio de las tensiones energ茅ticas鈥.

El mandatario resalt贸 la fortaleza de contar con la vacuna Abdala y 鈥渓os otros candidatos vacunales que llegar谩n tambi茅n a ser vacunas, un camino que Soberana 02 tiene m谩s cerca鈥.

鈥淓l pa铆s ha vacunado el 34% de la poblaci贸n de 19 a帽os en adelante con una dosis, m谩s del 26% con dos dosis y m谩s del 19% con tres dosis, pero la raz贸n de vacunaci贸n que llevamos en los 煤ltimos d铆as respecto al escenario internacional, nos ubica en una de las mayores velocidades de vacunaci贸n y tenemos la pretensi贸n de avanzar significativamente.

鈥淟amentamos todas las p茅rdidas, pero tenemos que reconocer cu谩nto se ha hecho. De no ser as铆 esas cifras ser铆an muy distintas, hubiera una letalidad alt铆sima, a nosotros solo nos llegan al estadio de gravedad el 1.69% de todos los casos que tenemos. Nuestra actuaci贸n permite evitar que las personas se compliquen, dentro del estado de gravedad el 37% fallece, de los graves salvamos las dos terceras partes. De todos los casos, se ha salvado cerca del 90% y en ocasiones m谩s del 93%. En estos 煤ltimos d铆as este indicador se mueve sobre el 87% como parte del incremento de contagios鈥.

El presidente manifest贸 la necesidad de aplicar las vacunas de manera eficiente y adecuada, y llam贸 a la responsabilidad individual. 鈥淪i una persona se empieza a vacunar con una dosis o segunda dosis y no se protege, se enferma, ese ciclo de inmunizaci贸n se interrumpe, porque hay que esperar entonces a la etapa de convalecencia para aplicar Soberana Plus que es la destinada a estos casos.

鈥淗ay que tener sentido de la responsabilidad y ayudar a las vacunas, cumplir con las medidas responsables en relaci贸n a la disciplina, el aislamiento, el uso del nasobuco, el distanciamiento f铆sico, para que, con la combinaci贸n de todos estos elementos, podamos superar este momento de la epidemia en el pa铆s, disminuir niveles de ingreso y casos activos鈥.

Expres贸 admiraci贸n por ese hero铆smo creativo de la poblaci贸n cubana y la disposici贸n de las personas para sobrepasar la adversidad. 鈥淪i a esos valores le alimentamos la responsabilidad individual, social y familiar, la eficiencia en el trabajo, la cultura en el detalle y calidad en lo que hagamos, tenemos las potencialidades para vencer este momento de la manera m谩s r谩pida y efectiva.

鈥淧or supuesto, si no nos hostigaran tanto, si nos dejaran trabajar con tranquilidad, si nos quitaran medidas restrictivas, nos apoyaran con insumos y carencias que s铆 tenemos, por supuesto que la respuesta ser铆a mejor鈥.

No obstante, resalt贸 que la respuesta ha sido meritoria, sin autocomplacernos. 鈥淓n estos d铆as hemos sido muy cr铆ticos en los recorridos por provincias, sobre todo para pensar mucho m谩s las acciones por las estructuras que est谩n enfrentando la pandemia鈥.

Ministro de Salud: Llamamos una vez m谩s a la responsabilidad

Ministro de Salud P煤blica. Foto: Estudios Revoluci贸n.

Al intervenir en la conferencia de prensa, el ministro de Salud P煤blica, Doctor Jos茅 Angel Portal Miranda, ratific贸 la responsabilidad de toda la poblaci贸n en ganar esta importante batalla que compromete la salud del pueblo.

Inform贸 que la epidemia provocada por la covid-19 se extiende (hasta el cierre de la 煤ltima semana) por 486 d铆as en el pa铆s; y en estos momentos se manifiesta con la mayor intensidad de transmisi贸n desde su comienzo, y con un comportamiento al incremento de su incidencia.

Todo ello, dijo, est谩 generando una importante sobrecarga del sistema de salud, con un incremento marcado en la utilizaci贸n de las capacidades, 鈥渜ue inevitablemente ha provocado fallas en su funcionamiento en algunos territorios del pa铆s en la 煤ltima etapa, a partir del n煤mero de casos que ha tenido que atender鈥.

Hasta el d铆a 10 de julio, el pa铆s ha diagnosticado 238 491 casos distribuidos en todo el pa铆s. Ayer fue un d铆a de elevado n煤mero de casos, con 6 423 contagios confirmados, y de los casos acumulados la mayor cantidad se han concentrado en La Habana, con el 37,5%. La capital lleg贸 a estar por encima del 50% de los casos acumulados en todo el territorio nacional.

El titular de Salud P煤blica detall贸 que las provincias de Matanzas (12,8%) y Santiago de Cuba (9,2%) est谩n por detr谩s de La Habana con respecto al n煤mero de casos; concentr谩ndose en estos territorios el 59,4% del total de casos diagnosticados en el pa铆s.

Junio termin贸 con 50 622 casos confirmados y solo en los primeros 10 d铆as del mes actual la cifra asciende a 44 546, con excepci贸n del municipio especial Isla de la Juventud, el resto del territorio nacional presenta una importante transmisi贸n en estos momentos.

Los mayores niveles de transmisi贸n en el mes en curso se concentran en: Matanzas (1 665 casos/d铆a, aunque ha tenido jornadas de m谩s de 3 000 casos), La Habana (554), Camag眉ey (361), Santiago de Cuba (233), Sancti Sp铆ritus (202) y Guant谩namo (201). Estas provincias concentran el 72% de los casos diagnosticados en el pa铆s durante julio, los cuales ascienden a m谩s de 31 929.

Otros siete territorios promedian m谩s de 100 casos por d铆a: Villa Clara, Ciego de 脕vila, Holgu铆n, Pinar R铆o, Mayabeque, Cienfuegos y Artemisa, lo cual corrobora que ninguna provincia escapa hoy a la situaci贸n compleja de transmisi贸n que tienen los territorios.

De acuerdo con el ministro, la 煤ltima semana el promedio de casos por d铆a fue de 4 892, superando los 34 200 confirmados en esos siete d铆as. Los casos activos han ido creciendo de manera considerable, cerrando el 10 de julio con 32 088, un 58,6% superior al n煤mero de la semana anterior.

Sobre los datos de contagios en los menores de edad, lament贸 que en estos 煤ltimos meses pr谩cticamente baten r茅cords cada d铆a. 鈥淣o se trata de criticar a las familias o culpabilizarlas ante un enemigo tan contagioso como el virus, pero s铆 llamamos una vez m谩s a la responsabilidad de los miembros de la familia. Hemos lamentado ya la muerte de menores de edad, lactantes incluso, hemos visto a muchos evolucionar hacia la gravedad, y tan terrible como eso, constatamos las secuelas que la enfermedad deja, sicol贸gicas, pero tambi茅n f铆sicas鈥.

El ministro llam贸 a pensar qu茅 m谩s podemos hacer cada uno de nosotros para preservar a los ni帽os, quienes no est谩n incluidos en la vacunaci贸n, convirti茅ndose en un grupo muy vulnerable.

A esta situaci贸n, agreg贸, se suma el incremento en el n煤mero de fallecidos que en las tres 煤ltimas semanas, alcanzando las cifra de 82, 110 y 186 respectivamente, pasando de un promedio de 10 fallecidos por d铆a, que se hab铆a mantenido por 10 semanas, a 12, 16 y 27 respectivamente.

La letalidad acumulada hasta el cierre de la semana 27 (10 de julio) fue de 0,64%, mientras en el mes en curso es de 0,53%, produci茅ndose en la semana 186 defunciones por esta causa, creciendo respecto a la semana anterior en 76 casos.

鈥淎unque la letalidad baja por el n煤mero de casos reportados, el n煤mero de fallecidos duele, sobre todo cuando se concentra en un territorio y cuando se mueren personas j贸venes, aunque nos duele cualquier persona que fallezca en la familia鈥.

El incremento de la semana se produce a expensas de las provincias: Matanzas, Sancti Sp铆ritus, Villa Clara, Ciego de 脕vila, Pinar del R铆o y La Habana, Cienfuegos y Holgu铆n con una menor incidencia.

Portal Miranda se refiri贸 a los elementos que han fallado en el plan de enfrentamiento a la pandemia. 鈥淪i bien las cepas que han estado circulando generan un mayor grupo de contagios鈥, hay elementos que se han detectado, como violaciones de los protocolos y medidas sanitarias aprobadas como parte del plan nacional para esta etapa, por los organismos, entidades y territorios.

Ha existido, dijo, poca efectividad en las medidas de restricci贸n de movimientos y otras medidas, aun cuando est谩n descritas en el Plan, encaminadas a disminuir el n煤mero de personas en centros de trabajo y de servicios, lo cual favorece el contagio de persona a persona.

Por otra parte, el titular afirm贸 que han habido fallas en la detecci贸n oportuna de casos con s铆ntomas sugestivos de la enfermedad, lo cual ha provocado en muchas ocasiones la p茅rdida de oportunidad del ingreso por llegada tard铆a de pacientes a los servicios de salud.

Tambi茅n violaci贸n de las medidas en centros laborales, y es algo que con frecuencia hemos discutido en el grupo temporal, que generan brotes institucionales a partir de no respetar lo establecido para las instituciones cerradas.

Asimismo, Portal Miranda enfatiz贸 en la disminuci贸n de la percepci贸n de riesgo de la poblaci贸n a partir del tiempo de evoluci贸n de la pandemia y el inicio de los estudios de intervenci贸n con nuestros candidatos vacunales. 鈥淢谩s que percepci贸n de riesgo hemos insistido en la percepci贸n de peligro, cualquier persona est谩 expuesta al contagio y puede fallecer por este virus鈥, remarc贸.

Ha habido un agotamiento de la poblaci贸n, y se ha resquebrajado el cumplimiento de las medidas sanitarias. En ese sentido, el ministro coloc贸 un ejemplo lamentable ocurrido en d铆as recientes, a partir de una pelea de gallos en el municipio Sandino en la provincia de Pinar del R铆o, la cual provoc贸 una importante transmisi贸n en la provincia y complic贸 este territorio. Pero, dijo, tenemos incidentes de fiestas comunitarias, familiares que han desatado eventos considerables en varios territorios del pa铆s.

Portal Miranda se帽al贸 que el personal de salud ha estado enfrascado durante todos estos meses en la batalla contra la epidemia, sin pr谩cticamente descanso, por lo que tambi茅n sufre de los efectos de la rutina y el agotamiento que genera el enfrentamiento a esta epidemia por m谩s de un a帽o, y que en la 煤ltima etapa ha tenido un comportamiento al incremento, por lo que se refleja en un mayor estr茅s en el sistema de trabajo dentro del sector sanitario.

Persisten, remarc贸 el titular, la alta concentraci贸n de personas en lugares p煤blicos y la baja exigencia sanitaria por los organismos e instituciones que le corresponde, por lo que no se logra la disciplina necesaria en este sentido.

Como un elemento significativo que se ha sumado en la 煤ltima etapa de la epidemia en el pa铆s, Portal Miranda mencion贸 la identificaci贸n de nuevas variantes y patrones mutacionales internacionalmente reconocidas como cepas altamente contagiosas y de elevada asociaci贸n a incremento de la mortalidad; que a criterio de nuestros expertos y teniendo en cuenta publicaciones internacionales, est谩n impactando en la transmisibilidad y la evoluci贸n de la enfermedad.

鈥淓s importante que nuestro pueblo conozca que a partir de la circulaci贸n de las cepas Alfa (Reino Unido) y Beta (Sud谩frica), se ha incrementado en los 煤ltimos meses del presente a帽o la velocidad de transmisi贸n de la enfermedad. A ello se ha unido la identificaci贸n y una mayor circulaci贸n de la Cepa Delta (India), durante el mes de junio, causando tambi茅n un incremento en la velocidad de transmisi贸n del virus superior a la que ten铆amos鈥, apunt贸.

De acuerdo con el ministro, estudios internacionales y algunos medios de prensa que toman como referencia declaraciones de reconocidos cient铆ficos en el mundo, sugieren que la cepa Delta se asocia a una mayor transmisi贸n (64%) comparada con la Alfa, as铆 como con una mayor frecuencia de hospitalizaci贸n y menor respuesta de los anticuerpos adquiridos por la infecci贸n natural o la vacunaci贸n.

Si ello lo llevamos a una gr谩fica, vemos que la cepa 614G que fue la que predomin贸 durante toda la primera etapa de la epidemia en el pa铆s, provocaba que por una persona, se enfermaran otras dos. Posteriormente, cuando se introdujo a principios de este a帽o (alrededor de febrero) y comenzaran a crecer la cepa Alfa, y luego la Beta, vemos que por cada persona contagiada, se enferman otras cuatro personas.

En cuanto a la cepa Delta, por cada persona enferma, se pueden contagiar m谩s de seis personas. 鈥淧or ello vemos que si antes enfermaba un solo miembro de la familia o nadie, hoy un enfermo pr谩cticamente puede enfermar a todos los miembros del hogar. Hemos tenido lamentablemente familias que han perdido m谩s de un miembro a causa de la covid, por lo que es vital que comprendamos el riesgo y la necesidad no solo de la protecci贸n en la calle y centros laborales, sino al interior de los hogares, pues sigue siendo una enfermedad con alto por ciento de asintom谩ticos que se transmite con facilidad en espacios cerrados鈥, enfatiz贸 el ministro.

Respecto a la cepa Delta, inform贸 que aunque se ha reportado en varias provincias, su mayor circulaci贸n se ha identificado en las provincias de Matanzas y Ciego de 脕vila.

Las medidas, dijo, no cambian. Pero el crecimiento de la transmisi贸n que generan estas nuevas cepas obliga al sistema de salud a tomar medidas para incrementar los servicios. 鈥淓l evitar el contagio es la mayor inversi贸n que podemos hacer todos en el pa铆s, y para ello es vital la participaci贸n de todas las personas, la 煤nica manera de evitar que las personas se enfermen, lleguen a la gravedad o fallezcan鈥, ratific贸.

Portal Miranda se帽al贸 que los brotes desatados por la nueva variante Delta de la Covid-19, siguen creciendo en pa铆ses que parec铆an tener la situaci贸n controlada y que transitan por el verano con una alta tasa de vacunaci贸n, como las naciones europeas e Israel, que hab铆an tenido un control de la transmisi贸n e incluso alta poblaci贸n vacunada y han tenido que retroceder. Incluso, otros con bajos porcentajes de dosis aplicadas han marcado nuevos r茅cord diario de contagios y muertes.

En Cuba, se帽al贸, se han aplicado 7 millones 469 503 dosis de vacunas a nuestra poblaci贸n, lo cual ha permitido vacunar el 27,2 % de los cubanos con al menos una dosis, el 22.9 % con dos dosis y el 16.7% con tres dosis.

鈥淓s importante destacar que avanzar en la vacunaci贸n no frena por s铆 solo la transmisi贸n de la enfermedad; es cierto que las personas tienen menos posibilidad de enfermar y morir, pero el riesgo de contagiar a quienes le rodean es muy elevado. En la intervenci贸n sanitaria tenemos cinco municipios que han concluido en el pa铆s, 25 municipios que se encuentran en estos momentos ejecutando su vacunaci贸n y hay 8 municipios que comenzar谩n en los pr贸ximos d铆as esta intervenci贸n sanitaria鈥, destac贸 Portal Miranda.

Pr谩cticamente, subray贸, todas las provincias han estado presentando un incremento de la transmisi贸n. Al respecto se refiri贸 al caso particular de Matanzas, una provincia en la cual hoy est谩 presente, al igual que en otras, un equipo gubernamental presidido por un miembro del Secretariado del Comit茅 Central y un viceministro primero, integrado adem谩s por cuadros principales de los organismos con mayor participaci贸n en el plan de enfrentamiento a la covid.

Matanzas, puntualiz贸 el titular, es la provincia que hoy presenta la situaci贸n m谩s compleja del pa铆s por su tasa de incidencia, dado el promedio de casos diarios, que ha superado la cifra de tres mil y las elevadas cifras de fallecidos.

En este territorio, remarc贸, se ha estado trabajando en un n煤mero importante de medidas para lograr conducir las acciones junto a las autoridades de la provincia, que contribuyan a controlar la compleja situaci贸n epidemiol贸gica all铆 existente.

鈥淚ndependientemente del esfuerzo integral que se ha realizado en esta provincia, no todo est谩 resuelto y todav铆a no se logra disponer de todas las capacidades para el ingreso. Tambi茅n persisten fallas en el sistema de atenci贸n, que hacen que existan personas confirmadas en el hogar sin el adecuado seguimiento y que provocan la llegada tard铆a de pacientes a centros asistenciales鈥, refiri贸.

Pero, dijo el ministro, no estamos cruzados de brazos, y se sigue trabajando de manera acelerada en todos estos elementos para disminuir las brechas que podemos tener. Aunque Matanzas tiene una tasa de letalidad por debajo de la del pa铆s, un solo fallecido nos duele.

鈥淪e han adoptado decisiones y en la medida que vayamos reorganizando las instituciones vinculadas a los hospitales principales, ganaremos m谩s en la calidad y en la clasificaci贸n de los casos de riesgo鈥, precis贸.

Primer ministro: Este gobierno no se cansa y no tiene miedo

Gobierno cubano ofrece amplia informaci贸n al pueblo. Foto: Estudios Revoluci贸n.

El primer ministro dijo que ning煤n gobierno del mundo estaba preparado para enfrentar una pandemia de estas caracter铆sticas. 鈥淯na pandemia de la cual no se ten铆a conocimiento, con transmisi贸n inviable y traicionera, que ha impactado en las agendas de los gobiernos del mundo y, por supuesto, no estamos exentos鈥.

鈥淣os ayud贸 desde un principio tener un sistema de Salud organizado con una experiencia de haber enfrentado otros fen贸menos que no son iguales, pero que han permitido poner a prueba otros planes.

Marrero record贸 que una vez que se conoci贸 que estaba pasando desde diciembre de 2019 en China se decidi贸 emitir en el pa铆s una alerta temprana al sistema de vigilancia de Salud.

El 30 de enero la OMS declar贸 a la covid-19 como una emergencia de salud p煤blica internacional. 鈥淗ay que decir que todav铆a en enero no hab铆a sucedido nada en Cuba, pero se fue estudiando las diferencias de los pa铆ses y nuestros cient铆ficos se fueron activando. El 3 de marzo se aprob贸 por el bur贸 pol铆tico un plan de enfrentamiento, prevenci贸n y control al nuevo coronavirus, con 497 medidas.

鈥淓l 11 de marzo la OMS decret贸 al nuevo coronavirus como una pandemia. Ese d铆a se detectan en el pa铆s los tres primeros casos en tres ciudadanos italianos que estaban alojados en una casa particular. Un d铆a despu茅s se detect贸 el primer caso de un cubano en Santa Clara.

Desde ese momento se decide pasar a otras etapas de ese plan ya hablando de enfrentamiento a la enfermedad. El 9 de junio segu铆a creciendo la situaci贸n a nivel mundial y se present贸 una actualizaci贸n del plan, que conceb铆a incluso un plan de recuperaci贸n con 220 medidas, lo cual se empez贸 a implementar autom谩ticamente.

鈥淭oda esta actuaci贸n que se tuvo nos permiti贸 tener un avance exitoso en el control de la enfermedad. Tuvimos rebrotes y lo fuimos enfrentando, hasta que el 6 de octubre presentamos al bur贸 pol铆tico otra actualizaci贸n del plan de medidas donde se aprueba la fase de nueva normalidad pues hab铆an territorios con un control muy efectivo y hab铆a que impulsar la econom铆a鈥.

Marrero continu贸 explicando el rebrote y la situaci贸n de diciembre, 鈥渄onde se pasa a un momento muy complejo. Durante el 2020 el pa铆s estuvo promediando unos 1 200 casos positivos mensuales y cerramos el a帽o con 146 fallecidos. Sin embargo, este a帽o al cierre del primer semestre el promedio mensual ha sido de 30 000 casos positivos y acumulamos en ese cierre 1156 fallecidos鈥.

Por esta situaci贸n compleja el 30 de junio se elabor贸 un nuevo plan de medidas 鈥渁 la imagen y semejanza de la situaci贸n concreta que hemos estado enfrentando en estos 煤ltimos tiempos. Se aprobaron nuevas medidas para el enfrentamiento a una fase de transmisi贸n comunitaria en la etapa epid茅mica.

鈥淓ste plan define requerimientos sanitarios de estricto cumplimiento, define el ingreso domiciliario que es una persona ingresada en su casa y el m茅dico de la familia lo atiende y le hace visitas como si estuviera en un hospital.

鈥淭ambi茅n como parte de la experiencia acumulada el plan define lo que se llam贸 centros adjuntos a los hospitales. No es igual que un centro de aislamiento, son lugares cerca de un hospital con determinadas condiciones a los que se extienden pr谩cticamente los mismos servicios de un hospital.

Marrero explic贸 tambi茅n que este plan define una actualizaci贸n de los protocolos de diagn贸stico, modifica el protocolo nacional de manejo cl铆nico y extrema las medidas asociadas a la movilidad.

鈥淓sa necesaria limitaci贸n de la movilidad que no siempre se ha logrado es una combinaci贸n de muchas cosas. Primero, desde el propio gobierno hemos decretado que las actividades econ贸micas y sociales sean las m铆nimas, hemos autorizado que se deje de trabajar f铆sicamente en todos aquellos centros que no son imprescindibles. 驴Cu谩ntas veces hemos hablado del teletrabajo? Se han dado condiciones, el trabajador que utilice una computadora en su trabajo, se la puede llevar para la casa para continuar el trabajo鈥.

Pero hemos tenido cifras altas de presencia f铆sica de trabajadores. Eso genera movilidad, transporte y personas en la calle. Hoy el 68% trabaja f铆sicamente en su puesto de trabajo, y lo consideramos alto. No estamos diciendo que no vengan a trabajar, sino que realmente se mantengan aquellas actividades que si requieren presencia f铆sica.

Record贸 que el gobierno ha adoptado medidas concretas para no dejar desamparado a nadie, incluso grandes sectores de la econom铆a que han sido muy impactados se han buscado soluciones para reubicarlos o pagarles el 60% de su salario. 鈥淗acemos un llamado a las instituciones para prestar atenci贸n a este tema y que tengamos trabajando f铆sicamente solo a las personas que as铆 lo requieran, mientras se aprovechen todas las modalidades aprobadas de teletrabajo鈥.

Por otra parte, el primer ministro se refiri贸 鈥渁l necesario movimiento del pueblo para adquirir servicios b谩sicos y alimentos. Tambi茅n hemos estado viendo c贸mo organizarlo teniendo en cuenta los limitados recursos que tenemos. Hemos estado insistiendo a los gobiernos en organizar mecanismos que permitan reducir la movilidad. Es llevar alimentaci贸n a los barrios, organizar los tickets para que las personas no tengan que aglomerarse para ver c贸mo logran entrar.

鈥淪e han tomado medidas asociadas a la movilidad en el transporte, empezando por el estatal. Hay reducciones sensibles en la mayor铆a de los lugares complicados. Todos los procesos para evitar que las personas tengan que salir a las calles a hacer tr谩mites, muchos de ellos a veces son burocr谩ticos. Se han dado orientaciones para reducirlos y aplazarlos, as铆 como buscar mecanismos mediante la informatizaci贸n.

鈥Tenemos la voluntad y la indicaci贸n de que la poblaci贸n no tenga que salir a hacer tr谩mites que no son imprescindibles. En ello los gobiernos territoriales tienen una alta responsabilidad鈥, insisti贸.

鈥淟a vacuna sola no es la soluci贸n. Determinadas medidas que hemos tomado ayudan, pero no es definitivo si no logramos esa comprensi贸n del pueblo. Sabemos que es dificil reducir la movilidad y no salir a la calle. Sabemos el tiempo que llevamos en esta situaci贸n. Pero si queremos de verdad darle un golpe fuerte a este rebrote necesitamos la cooperaci贸n de todo el pueblo y el tema de la movilidad es clave鈥.

Marrero dijo que una vez emitido el plan se ha comenzado su implementaci贸n, con una indicaci贸n. 鈥淓l plan no es para que las personas, los gobiernos lo tomen y empiecen a trabajar por ah铆. Cada territorio tiene que tener su plan y su traje a la medida. Esta batalla se gana en el municipio鈥, insisti贸.

鈥淗emos hecho cr铆ticas a determinados gobiernos por su improvisaci贸n. Eso no da nada, lo que no quiere decir que el plan sea inm贸vil. Hay que seguir aportando鈥.

El primer ministro record贸 que desde un principio se cre贸 el grupo temporal de trabajo para el enfrentamiento a la covid-19. 鈥淓n esas reuniones rinde cuenta los gobernadores, se hacen cr铆ticas muy fuertes y se presentan propuestas concretas de los expertos, cient铆ficos y sistema de salud鈥.

A帽adi贸 que este grupo, en la medida que la situaci贸n se ha complejizado ha cambiado su modo de actuaci贸n.

El primer ministro coment贸 tambi茅n sobre la creaci贸n el 12 de febrero del grupo de ciencia para el enfrentamiento a la covid-19, con un comit茅 de innovaci贸n integrado por 120 cient铆ficos y expertos. 鈥淓se grupo ha salvado muchas vidas en este pa铆s鈥.

Se cre贸 tambi茅n un observatorio de salud covid-19.

Este grupo de expertos y cient铆ficos han aprobado 254 proyectos de investigaci贸n, innovaci贸n, estudios y ensayos cl铆nicos hasta llegar a los candidatos vacunales y la vacuna que ya tenemos.

A partir de todo este trabajo en el grupo temporal de trabajo el presidente aprob贸 crear siete comisiones temporales de trabajo, dirigidas por un miembro del secretario del comit茅 central de partido y un vice primer ministro del Gobierno. 鈥淐omisiones dirigidas a las siete provincias de mayor complejidad鈥.

Desde que empez贸 la pandemia tambi茅n iniciaron recorridos por todo los territorios. 鈥淐hocamos en la base con los verdaderos problemas y nos permiti贸 ir tomando decisiones鈥.

Record贸 que en lo que va de julio se ha ido tres veces a Matanzas y reiter贸 que 鈥渉emos tenido que reorientar los principales esfuerzos a salvar vidas y enfrentar la covid-19, pero no nos hemos olvidado ni hemos dejado de ejecutar las funciones que como gobierno nos corresponden.

鈥淪e ha venido actualizando la estrategia econ贸mica y social y hemos tomado aquellas cosas que se pueden hacer en un corto plazo para enfrentar una crisis prolongada, causada por el crudo recrudecimiento del bloqueo.

鈥淚mag铆nense una pandemia que ha impactado hasta los pa铆ses m谩s desarrollados y nosotros, un pa铆s con una econom铆a d茅bil y 243 medidas adicionales en medio de todo esto, el impacto tiene que ser mayor. Ese choque de dos trenes: pandemia y bloqueo reforzado, lo estamos pagando.

鈥淧ero eso no nos ha aminalado. Hemos seguido buscando soluciones y alternativas para ver c贸mo con recursos propios vamos satisfaciendo necesidades b谩sicas de la poblaci贸n. Y no hemos renunciando al desarrollo y a pensar en el futuro鈥.

El primer ministro dijo que 鈥渘o quiero dejar de se帽alar las deficiencias que hemos tenido, que nos las escondemos, las enfrentamos abiertamente y las vamos solucionado, pero los retos han sido muy fuertes鈥.

鈥淓ste gobierno est谩 vivo. Este gobierno no se cansa y no tiene miedo. Estamos llenos de mucho entusiasmo, aunque nos duele lo que est谩 sucediendo. Sabemos cu谩l es nuestra responsabilidad, no la aludimos para nada. Estamos todo el tiempo pensando y buscando soluciones, no nos tiembla la mano en exigir. Tenemos plena confianza en el pueblo y en el futuro. Es duro lo que estamos pasando, pero lo vamos a enfrentar y vamos a ganar鈥, concluy贸.

Alejandro Gil: No hemos escatimado recursos para enfrentar la Covid-19

El viceprimer ministro cubano y titular de Econom铆a y Planificaci贸n (MEP), Alejandro Gil Fern谩ndez, dio informaci贸n sobre los gastos del pa铆s para el enfrentamiento de la pandemia y el contexto en que estos se realizan: disminuci贸n de los ingresos y condiciones que no estaban previstas, 鈥減ues la situaci贸n de la pandemia no la ten铆a incluida nadie en su plan鈥.

Gil Fern谩ndez inform贸 que en el 2020, solo en reactivos, equipos m茅dicos, medios de protecci贸n, material gastable y medicamentos, el pa铆s invirti贸 102 millones de d贸lares no previstos en el plan. Hasta el cierre del primer semestre del actual a帽o se han gastado 82 millones de d贸lares.

鈥淗emos tenido problemas para encontrar proveedores que nos vendan estos insumos m茅dicos a consecuencia del bloqueo鈥, dijo y argument贸 que el acceso a estas tecnolog铆as en ocasiones ha sido a precios superiores a los del mercado internacional, 鈥渋nconvenientes que padece un pa铆s como el nuestro debido a esta pol铆tica del gobierno norteamericano鈥.

En el 2020 y lo que va del 2021, el pa铆s ha tenido que invertir 184 millones de d贸lares, contabiliz贸 el ministro.

鈥淗ay poblaci贸n en hospitales, centros de aislamiento, por lo que existen gastos en vestuario, lencer铆a, alimento, agua, electricidad y limpieza鈥, puntualiz贸 al tiempo que comparti贸 algunos datos:

Un paciente en un centro de aislamiento le cuesta al pa铆s por d铆a 990 pesos como promedio.

Un paciente confirmado con covid-19 en una instalaci贸n hospitalaria, incluyendo tratamiento m茅dico, le cuesta al pa铆s por d铆a 4 165 pesos

Un paciente confirmados con covid-19 y que necesite de cuidados intensivos le cuesta al pa铆s por d铆a 13 045 pesos.

鈥淧or supuesto, ninguno de estos pacientes se lleva del hospital una factura, lo que se lleva es el agradecimiento al personal m茅dico por haberle salvado la vida, pero no tiene que pagar ni un centavo de los gastos dichos aqu铆 porque los asume el presupuesto del Estado鈥.

Los gastos de importaci贸n alcanzan cifras cercanas a los 200 millones de d贸lares. 鈥淪i en el 2021, al cierre del semestre, hemos invertido 82 millones de d贸lares, vamos a superar la cifra del 2020 de 102 millones. Esto se debe al aumento de la cantidad de casos y mayor cantidad de pacientes atendidos por la situaci贸n, por lo que los gastos se han elevado鈥 .

El ministro de Econom铆a y Planificaci贸n manifest贸 que el presupuesto del Estado ha asumido en lo que va del 2021, al cierre de julio, por gastos asociados al enfrentamiento a la pandemia, 5 772 millones de pesos.

Gil Fern谩ndez puntualiz贸 algunas cifra contabilizadas hasta mayo, entre ellas:

Garant铆as salariales: a los trabajadores se les ha respaldado el 100% del salario el primer mes y luego el 60%: 596 millones de pesos.

Salario al personal vinculado al enfrentamiento a la covid-19: 574 millones de pesos.

Compra de medicamentos: 1 181 millones de pesos.

Alimentos: 246 millones de pesos.

Materias primas y materiales de distintos tipos: 107 millones de pesos.

Electricidad, agua y otros insumos: 1 600 millones de pesos.

鈥淣o hemos escatimado recursos para enfrentar la covid en medio de la compleja situaci贸n que tiene el pa铆s y a nadie se le cobra un centavo鈥, reiter贸.

驴C贸mo marcha la econom铆a cubana en este contexto?

驴En qu茅 contexto realiza Cuba este esfuerzo? El ministro coment贸 que en 2020 las fuentes de ingresos en divisas convertibles que tiene el pa铆s reportaron 2 413 millones de d贸lares menos que en 2019 a causa de la pandemia y del bloqueo, que impide la entrada de divisas y limita las exportaciones.

鈥淟a pandemia trajo tambi茅n una situaci贸n excepcional con la disminuci贸n del turismo, lo que hace m谩s cruel el bloqueo鈥.

鈥淪e siente en la econom铆a, no hay manera que el pa铆s pueda mantener los niveles de oferta que hab铆a hasta el 2019, que ya hab铆an empezado a disminuir porque el bloqueo empez贸 a arreciar en abril del 2019. En el 2020 la ca铆da de ingresos del pa铆s y la necesidad de enfrentar gastos adicionales, se refleja en un d茅ficit de oferta de productos y en otros sectores y explican una serie de decisiones que, en materia econ贸mica, se han tenido que tomar sobre las cuales no hay todav铆a total comprensi贸n y tiene que ver con la tiendas en moneda libremente convertible, ante un escenario en el que hay que reaccionar para que las divisas que est茅n entrando en el pa铆s se queden dentro y ayuden a financiar la industria nacional.

鈥淢ercados desabastecidos no captan divisas, ni recursos y tuvimos que dar pasos en esa direcci贸n, que han cumplido parcialmente los objetivos que nos propusimos. 驴Por qu茅 no los han podido cumplir totalmente?, Por el bloqueo. 鈥淧orque no hemos podido utilizar el efectivo que hemos recaudado en las tiendas en MLC para financiar como est谩 previsto una parte importante de la ofertas en pesos鈥.

Aun as铆, dijo, en este primer semestre se han vendido en pesos cubanos m谩s 100 mil toneladas de pollo y reconoci贸 que 鈥渆so no satisface la demanda鈥. 鈥淓sto se ha financiado con los escasos recursos que hemos podido captar en las tiendas en MLC y que hemos podido convertir despu茅s en importaciones. Pero si hubi茅ramos podido exportar el efectivo, que impide el bloqueo, la situaci贸n fuera diferente鈥.

El ministro puntualiz贸 que en lo que va del 2021 se han ingresado 481 millones de d贸lares menos que lo contabilizado en el primer semestre del 2020. 鈥淓s muy probable que en el 2021 tengamos menos ingresos en divisas que los que tuvimos en el 2020, a causa de las medidas que impiden nuestras exportaciones y que afectan las importaciones y que est谩n constantemente boicoteando al pa铆s鈥.

En este escenario se han gastado 655 millones de d贸lares para importar alimentos b谩sicos para la poblaci贸n, lo que permiti贸 mantener los productos de la canasta familiar normada (arroz, frijoles, entre otros), 鈥渦na venta minorista que no satisface la demanda en moneda nacional鈥, acot贸.

El titular de Econom铆a y Planificaci贸n denunci贸 que en este escenario de limitaciones de divisas, el bloqueo genocida aprovecha la situaci贸n de la covid-19 para tratar de destruir a la Revoluci贸n, lo cual afecta directamente al pueblo, aunque 鈥渆llos (la administraci贸n norteamericana) dicen que es al gobierno鈥.

Sobre el tema de la generaci贸n el茅ctrica, coment贸 que la generaci贸n t茅rmica (que utiliza el crudo nacional y por tanto es m谩s barata) ha podido generar 422 gigawatt hora menos de lo previsto en el plan, por aver铆as asociadas a falta de mantenimiento y problemas acumulados.

Gil Fern谩ndez detall贸 que parte de esa generaci贸n se ha compensado con los grupos electr贸genos de diesel, mucho m谩s caros para el pa铆s, y precis贸 que se ha generado por encima de lo previsto (297 gigawatt hora m谩s con los grupos de diesel) para evitar apagones.

鈥淓l pa铆s ha consumido en el primer semestre del a帽o, 207 000 toneladas de di茅sel importado para respaldar la generaci贸n. En los 煤ltimos dos meses, por la situaci贸n m谩s cr铆tica que hemos tenido, estamos en el entorno de las 70 000 toneladas de di茅sel, para respaldar la generaci贸n鈥.

Actualmente, un barco de di茅sel de 3 000 toneladas cuesta, seg煤n los precios del mercado internacional, alrededor de 25 millones de d贸lares.

El ministro coment贸 que la prioridad actual, el enfrentamiento a la pandemia, que implica gastos en centros de aislamiento e insumos m茅dicos, ha afectado la importaci贸n de medicamentos que est谩n asociados a otras enfermedades. 鈥淪i no tuvi茅ramos la pandemia la situaci贸n fuera otra鈥.

鈥淎un teniendo la pandemia, si no tuvi茅ramos el bloqueo, la situaci贸n ser铆a otra en la oferta de medicamentos que est谩n en d茅ficit en estos momentos鈥.

Otras prioridades de la econom铆a cubana:

Alimentos b谩sicos.

Respaldo al combustible para la actividad productiva y para la generaci贸n de energ铆a.

鈥淓n el combustible se han gastado por esas causas en el primer semestre de este a帽o 350 millones de d贸lares m谩s que lo planificado en el plan鈥.

Todo esto, resumi贸, explica la situaci贸n que estamos enfrentando. 鈥淓l pa铆s establece con precisi贸n sus prioridades, decide centavo a centavo d贸nde se ponen los recursos, pensando en la poblaci贸n, protegiendo a los m谩s vulnerables. Lo que no hay es porque no es posible respaldarlo. A煤n con las insuficiencias que tenemos, la situaci贸n del pa铆s tiene su causa fundamental en el bloqueo. La pandemia lleva 16 meses, el bloqueo lleva m谩s de 60 a帽os鈥.

鈥淪eguimos trabajando para continuar priorizando los gastos vinculados al enfrentamiento a la covid-19, la canasta familiar normada, los determinados niveles de oferta de productos b谩sicos en pesos cubanos, y el combustibles para la generaci贸n de electricidad鈥.

El Gobierno trabaja y no se detiene en el desarrollo del pa铆s, dijo y asegur贸 que saldremos victoriosos de esta situaci贸n que estamos enfrentando.

Ser铆a un error achacarle menor efectividad a las vacunas tras el aumento de los casos

La doctora Marta Ayala 脕vila, directora del Centro de Ingenier铆a Gen茅tica y Biotecnolog铆a, comenz贸 su intervenci贸n explicando que cada vez que surge una nueva variante del coronavirus, la pregunta es, 驴podr谩n ser efectivas contra estas variantes?

Para ello se desarrolla una investigaci贸n a nivel de laboratorio que permite evaluar c贸mo la respuesta inmune de los individuos que est谩n vacunados puede combatir estas cepas.

Recalc贸 que estas cepas con las que hoy convivimos, denominadas por la OMS como variantes de preocupaci贸n, tienen la caracter铆stica de tener muy alta transmisibilidad y aumentan mucho el riesgo de hospitalizaci贸n y muerte. 鈥淣o hay una soluci贸n para combatir esta situaci贸n. Son los medicamentos, la responsabilidad sanitaria e individual y las vacunas parte de las herramientas para atender este problema鈥.

La doctora explic贸 que tanto la cepa alfa como la delta tienen un alto nivel de carga viral y hacen que muchos individuos en muy corto tiempo puedan ser contagiados.

鈥淭odos lo que tenemos que hacer es combatir este virus y ganarle la pelea. No podemos pensar que vamos a contagiarnos todos porque el precio que vamos a tener que pagar va a ser muy elevado. Nadie quiere perder ni un familiar ni un amigo ni un ni帽o ni una mujer embarazada鈥.

Ayala apunt贸 que tratar de achacarle a las vacunas menor efectividad para responder el porqu茅 hay mayor transmisibilidad no ser铆a un enfoque correcto.

鈥淧rimero tendr铆amos que tener a muchos individuos vacunados. La OMS planeta que en estos momentos con las cepas tendr铆a que haber un 70 o 80% de la poblaci贸n vacunada para lograr lo que se ha denominado la inmunidad poblacional, comunitaria, de reba帽o鈥.

La directora del CIGB afirm贸 que hay un efecto de la vacunaci贸n. 鈥溌緿onde se ve un menor efecto? Donde no se han cumplido las pautas completas de vacunaci贸n. Cuando hay individuos que s贸lo han recibido una vacuna y la transmisi贸n se ha desplazado hacia las personas no vacunadas, como la poblaci贸n pedi谩trica.

鈥淟a delta todav铆a puede ser neutralizada por las respuestas inmunes que inducen las vacunas, no as铆 la cepa beta que si se ha visto puede reducir de alguna manera el efecto de nuestra inmunidad si somos infectados鈥, explic贸.

Ayala 脕vila record贸 que los cient铆ficos y autoridades sanitarias se volcaron de manera soberana e independiente para buscar nuestras propias pautas para enfrentar la pandemia. 鈥淗ay muchos productos de la industria cubana que son 煤nicos y se aplican en el protocolo de actuaci贸n cubano鈥.

鈥淎煤n cuando estemos en un momento de rebrote tenemos herramientas, tecnolog铆as de Salud y la confianza en que vamos a saber manejar esta actual coyuntura y una de esas herramientas son las vacunas鈥.

La doctora reiter贸 la experiencia de Cuba en el desarrollo de vacunas y record贸 el plan Bush que dec铆a 鈥渜ue Cuba no ten铆a porque tener un desarrollo biotecnol贸gico, ni Cuba tenia que tener vacunas, ellos iban a venir a inmunizarnos.

鈥溌緾u谩les son las regiones m谩s desfavorecidas en estos momentos en la lucha de la covid-19? Las m谩s pobres porque las m谩s ricas han contratado cuatro y cinco veces m谩s las vacunas que necesitan para su poblaci贸n鈥.

Aunque Abdala y Soberana ya anunciaron su eficacia, Ayala 脕vila precis贸 que estas vacunas contin煤an su desarrollo.

鈥淓sas cinco vacunas nos dan tambi茅n la posibilidad de responder a situaci贸n de rebrote de una manera innovadora. Adem谩s de que tenemos la capacidad de desarrollar vacunas a partir de las cepas mutantes, tenemos la capacidad de combinarlas para lograr respuestas m谩s efectivas鈥.

Record贸 que Soberana est谩 en ensayo en edades pedi谩tricas y Abdala est谩 hoy en camino a Camag眉ey para hacer el estudio cl铆nico fase I/II.

La doctora se refiri贸 tambi茅n a Mambisa y Soberana Plus para pacientes convalecientes que necesitan recibir dosis de refuerzo. 鈥淪oberana concluy贸 ya su estudio fase II y lo va a extender a otras personas y Mambisa debe estar recibiendo hoy el autorizo para empezar estudio fase II鈥.

鈥淟a eficacia de nuestras vacunas es un orgullo de nuestro pa铆s. La experiencia de nuestra Salud nos permiti贸 adelantar con dos candidatos, haciendo todo lo que rigurosamente est谩 planteado. Sus estudios cl铆nicos fase III son de primer nivel mundial y en un contexto epidemiol贸gico complejo de circulaci贸n de cepas.

鈥淟os resultados de eficacia las ubican en las de mayor a nivel mundial y contra estas cepas de preocupaci贸n para la OMS鈥, asegur贸.

La directora del CIGB a帽adi贸 que tienen la capacidad en los laboratorios y por el desarrollo cient铆fico, t茅cnico y tecnol贸gico de tener las prote铆nas recombinantes que puedan ser la base de otras vacunas que tengan estas variantes mutadas. 鈥淵 eso se est谩 trabajando. Aqu铆 se trata de no perder un minuto鈥.

鈥淟o que se provoc贸 ayer fue tambi茅n un riesgo y promover la situaci贸n epid茅mica que tenemos. Es un acto de irresponsabilidad individual muy grande porque las personas vulnerables se mueren鈥.

Reiter贸 que 鈥渢enemos la capacidad de aislar las cepas, evaluar la respuesta inmune ya sea de los modelos animales o individuos que hemos vacunado y de si hace falta tener una vacuna con esos mutantes.

鈥淵a se est谩 hablando en el mundo de ir a la tercera dosis o una dosis que sea una variante mutada鈥, explic贸.

La doctora puntualiz贸 que la vacunaci贸n hay que completarla. 鈥14 d铆as despu茅s de la 煤ltima dosis, 28 y m谩s all谩 es que se expresa la inmunidad que sea la defensa contra el virus. Esa eficacia lo que ha medido es que reduce el riesgo de que uno se enferme o llegue a formas graves de la enfermedad.

鈥淟os municipios que han terminado la administraci贸n de vacunas ahora empiezan a acumular el periodo de tiempo para que se exprese el efecto de la vacuna鈥.

Por eso, dijo, 鈥渆stamos conscientes que tenemos que fabricar muchas dosis de vacunas y ponerla lo m谩s r谩pido posible鈥.

La doctora insisti贸 por 煤ltimo en la importancia de mantener la responsabilidad a nivel individual.

驴Cu谩l es la estrategia de Cuba para llevar sus vacunas m谩s all谩 de sus fronteras?

驴Cu谩l es la estrategia de Cuba para llevar sus vacunas contra la covid m谩s all谩 de sus fronteras? Ante esta pregunta el ministro de Comercio Exterior y la Inversi贸n Extranjera, Rodrigo Malmierca, resalt贸 que el hecho de que nuestro pa铆s, peque帽o y bloqueado, tenga la capacidad cient铆fica y tecnol贸gica de desarrollar cinco candidatos vacunales, resulta reflejo de la capacidad estrat茅gica de Fidel cuando cre贸 la industria biotecnol贸gica, as铆 como del apoyo gubernamental al tema.

鈥淟a importaci贸n es uno de los ejes que queremos desarrollar en la estrategia socioecon贸mica para enfrentar este escenario de crisis prolongada. Hemos concebido, en coordinaci贸n con BioCubaFarma y otras instituciones como el CIGB y el Instituto Finlay de Vacunas, la estrategia para enfrentar el reto de exportar鈥.

La primera premisa de esta estrategia es la vocaci贸n solidaria que Cuba ha mantenido por d茅cadas, que en tiempos de covid-19 se ha hecho evidente con la labor de las brigadas Henry Reeve en diversos pa铆ses. 鈥淣osotros somos solidarios y somos capaces de compartir lo que tenemos鈥.

Subray贸 que el primer destino de las vacunas producidas en Cuba es la poblaci贸n cubana, que 鈥攕eg煤n la aspiraci贸n gubernamental鈥 quedar谩 vacuna este a帽o, para lo cual se trabaja en candidatos vacunales incluso destinados a edades pedi谩tricas.

鈥淣o nos conformamos con vacunar a las personas mayores de 18 a帽os, sino que estamos buscando que todo nuestro pueblo pueda acceder a la vacunaci贸n鈥.

Malmierca destac贸 el prestigio de la ciencia y tecnolog铆a cubanas y el desarrollo de las vacunas nacionales. 鈥淧or muchos a帽os hemos exportado vacunas como la vacunas antimeningoc贸cica, la Hepatitis B y la Pentavalente. En fin tenemos una tradici贸n de producci贸n y exportaci贸n de vacunas y esto ha despertado el inter茅s de algunos pa铆ses que tambi茅n quieren adquirir vacunas cubanas contra la covid-19鈥.

Este es un proceso complejo, porque hemos sido muy cuidadosos, dijo el ministro e inform贸 que hasta el momento no ha exportado ninguna vacuna, teniendo en cuenta que recientemente Cecmed autoriz贸 el uso de emergencia a Abdala.

鈥淓l Cecmed es una instituci贸n muy respetada, certificada por la Organizaci贸n Mundial de la Salud y la OPS. Adem谩s tiene acuerdo de homologaci贸n con instituciones similares en otros pa铆ses, como con M茅xico. Todo eso son fortalezas que tenemos para cuando exportemos nuestras vacunas sea de una manera seria, responsable y sin riesgo de tipo epidemiol贸gico鈥.

鈥淓stos contratos que se pueden suscribir 鈥攜a se han suscritos algunos鈥 se basan en compartir informaci贸n sobre los ensayos cl铆nicos realizados, se hacen acuerdos de confidencialidad porque son informaciones que hay que proteger鈥.

Coment贸 que ya se han firmado dos contratos de suministros, uno con Venezuela y otro con Ir谩n, mientras est谩n en marcha negociaciones con otros pa铆ses como Argentina, Vietnam, Nicaragua, Namibia, Sud谩frica, en tanto 鈥渆xisten otros pa铆ses interesados鈥.

鈥淓stamos seguros de que la capacidad productiva de nuestras instituciones de BioCubaFarma nos va a permitir vacunar a nuestro pueblo y tener, adem谩s, una producci贸n disponible para exportar estas vacunas ya desde el 2021鈥.

鈥淐onocemos que algunos pa铆ses han hecho contratos con otras instituciones que producen vacunas internacionalmente y se quejan de los incumplimientos, de que a 煤ltima hora no les suministran las vacunas porque acceden a otros mercados m谩s ventajosos. Los contratos que nosotros suscribimos los vamos a hacer con mucho seriedad y con garant铆a de que vamos a cumplir con lo pactado con los distintos clientes鈥.

Fuente: Cuba Debate