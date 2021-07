–

De parte de Arrezafe July 26, 2021 91 puntos de vista

Madrid, manifestación en contra del criminal bloqueo

MONCADA

– 25/07/2021

La guerra de cuarta

generación lanzada contra Cuba por el gobierno de Estados Unidos y

los anexionistas de origen cubano residentes en el Estado de La

Florida, está siendo ganada por los patriotas que no desean que la

Perla de las Antillas pierda su independencia y su soberanía,

ganadas el primero de Enero de 1959.



Y la implacable ofensiva

imperialista ha dado lugar a manifestaciones y acciones solidarias

desde los propios Estados Unidos y el resto del mundo, y a

declaraciones como las del presidente de México, Manuel López

Obrador, quien aseguró que Cuba, por su resistencia de 62 años al

imperio, merecía el Premio de la Dignidad y el reconocimiento como

Patrimonio de la Humanidad.



Luego de los

acontecimientos del domingo 11 de julio, cuando desde una empresa de

Miami se lanzaron hacia Cuba centenares de miles de mensajes,

mediante robots, para alentar las protestas en varias ciudades

cubanas, aprovechando la difícil coyuntura económica, los efectos

de la pandemia y otros hechos coyunturales provocados por el cruel

bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, el cual

fracasó estrepitosamente por la digna respuesta del pueblo y el

gobierno cubanos, el ataque ha estado dirigido a cuestionar el

sistema jurídico cubano.



Y ahí también la

Revolución ha salido victoriosa pues en su campaña sobre

desaparecidos en Cuba, excesos de la policía frente a los

manifestantes, y detenidos sin garantías procesales, la respuesta

muy profesional de funcionarios del Ministerio del Interior, los

tribunales y la Fiscalía, ha sido muy sólida, y ha permitido

recordar que la única cárcel en la que se violan de manera

flagrante los derechos humanos de los detenidos está en la ilegal

Base Militar de Estados Unidos en la provincia cubana de Guantánamo,

establecida hace más de un siglo y que se mantiene contra la

voluntad del pueblo y el gobierno cubanos.



Cuba, es firmante y

cumple con los postulados de la Convención Internacional para la

protección de todas las personas, contra las desapariciones

forzadas, y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas

crueles, inhumanas o degradantes.



Los enemigos de Cuba no

esperaban está sólida respuesta de los funcionarios de la Fiscalía

General de la República, los Tribunales y el Ministerio del

Interior.



Tratan de desconocer el

artículo 51 de la Constitución cubana, aprobada por la inmensa

mayoría del pueblo, que establece con toda claridad que las personas

en Cuba no pueden ser sometidas a la desaparición forzada, tortura o

penas crueles, inhumanas o degradantes.



Poco a poco va

prevaleciendo la verdad de los acontecimientos en Cuba, una pequeña

nación cuya existencia constituye una espina atravesada en la

garganta del imperio, y así lo reconoce el mundo.



Un país que lleva 29

años presentando ante la ONU una resolución contra el criminal e

ilegal bloqueo de Estados Unidos, que el pasado 23 de junio fue

apoyada por 184 naciones del mundo, con la solitaria oposición de

Washington y de su incondicional aliado Israel.



Para la administración

de Joe Biden, que en seis meses de mandato no ha cumplido sus

promesas de revertir las crueles medidas adoptadas por Donald Trump

de recrudecimiento del bloqueo contra Cuba, la situación se torna

difícil, por cuanto muchos de los congresistas de su partido, la

mayoría de la emigración cubana y periódicos como el New York

Times, le exigen levantar un bloqueo que afecta no solamente a Cuba,

sino al mundo, y a los propios ciudadanos estadounidenses.



La pequeña Cuba, en

medio de esta guerra de cuarta generación, sabe muy bien distinguir

entre los intereses imperialistas y de los anexionistas, y los

verdaderos intereses del pueblo de los Estados Unidos, que dio héroes

de la grandeza del joven Henry Reeve, quien entregó su vida por la

causa de la independencia de Cuba.

La Habana, 26 de julio de

2021