La Habana, 08 nov. 22. AmecoPress/SEMlac.- El jueves 3 de noviembre, a las 4:00 p.m., el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, en La Habana Vieja, probablemente dio a los transe煤ntes la impresi贸n de ser una guarder铆a y no un lugar dedicado al arte, a juzgar por el ir y venir de mujeres con sus hijos e hijas.

Les llev贸 hasta all铆 Vida, #la tribu, exposici贸n personal de la fot贸grafa y actriz May Reguera, que sum贸 entre los asistentes a muchas de las protagonistas de las 44 instant谩neas que integran la muestra fotogr谩fica.

“Hacen falta muchos espacios para hablar de maternidades reales, de los miles de conflictos y obst谩culos que puede haber durante el per铆odo de lactancia“, dijo la artista, al referirse al nacimiento de este proyecto, que “junta a un mont贸n de mamis de comunidades” que conoci贸 durante su propio inicio en la maternidad y el choque con las dificultades y “locuras” que no esperaba de ese proceso.





Vida es un acercamiento al mundo de la lactancia materna que, a juicio de la artista, es un acto natural sobre el que la sociedad necesita liberarse de estereotipos y prejuicios; al tiempo que entender que las maternidades son diversas en experiencias.

“Mi encuentro con la lactancia fue extremadamente duro”, cont贸 Reguera, quien tuvo los pezones rotos, sangrantes, padeci贸 mastitis y se sinti贸 muy mal hasta que, al compartir su experiencia en las redes sociales, encontr贸 a otras madres que tambi茅n hab铆an pasado por situaciones complejas.

“Hasta ese momento yo dec铆a: c贸mo es posible que algo tan natural, que es biol贸gico, yo no pueda conseguirlo; pens茅 que ten铆a un problema, que yo era el problema, hasta que encontr茅 otras mujeres que tambi茅n enfrentaron dificultades.





“Por supuesto, te das cuenta de que la maternidad est谩 hiper romantizada, que no se habla de los obst谩culos, de los problemas, de lo que no nos sale tan bien, de lo que sufrimos, de los pensamientos contradictorios que a veces tenemos por temor a ser vistas como malas madres”, confes贸.

De esas inquietudes surgi贸 Vida, #latribu, que cont贸 con la curadur铆a de Elisa Gonz谩lez, y entre cuyas piezas hay una llamada Mitos, que “re煤ne todas esas cosas e ideas preconcebidas que se dicen constantemente sobre la maternidad y la lactancia, que no son reales”, y que formaron parte de la motivaci贸n para hacer la exposici贸n, asegur贸.

“No come si le das teta”, “no es bueno dar la teta y hablar”, “los ni帽os a teta son m谩s maleducados”, “no se queda con nadie porque extra帽a la teta” son algunos de los mitos que pueden leerse en la pieza, colocada a la entrada de la exposici贸n.

No se trata, sin embargo, de una muestra que pretenda mostrar 煤nicamente las fotograf铆as de 43 madres y ser una puerta para dialogar con franqueza sobre la lactancia, sino que indaga tambi茅n en otros aspectos, como la sexualizaci贸n del cuerpo femenino y de sus pechos en particular.





Alimentar a tu beb茅 es algo natural, biol贸gico, necesario, pero como tenemos tantos estigmas, tantas visiones sobre el cuerpo, que est谩 muy sexualizado, lo “normal” es que se vean los pechos con ese morbo, coment贸 la artista.

Esta exposici贸n se plantea un poco devolverles ese significado, que habla de que est谩 bien darle el alimento a tu hijo; “si tiene hambre, le puedo dar el pecho y eso no es grosero, no es vulgar y no me tengo que tapar, y mi hijo no tiene que sentir verg眉enza de tomar pecho”, a帽adi贸.

Durante todo el mes de noviembre y diciembre, el p煤blico podr谩 compartir la mirada de la fot贸grafa, aunque Vida tom贸 aliento mucho antes de que se descorrieran las cortinas del Centro de Desarrollo, pues se gest贸 en comunidades como Maternidad y vida, la Liga de la leche, El mundo de Amalia y La Tribu , cuyas integrantes se fueron nucleando a partir de las redes sociales de la autora.

Precisamente esos canales de difusi贸n le han dado otra dimensi贸n a la expo, porque la artista ha compartido a trav茅s de ellos las historias de varias de las protagonistas, de manera que el espectador, sea hombre o mujer, no solo empatice con la imagen y piense en sus propias vivencias, sino que conozca las experiencias individuales de ellas, se identifique y aprenda.

As铆 llegamos a admirar a Vivian Ros铆o Mart铆nez Ruiz, quien, a pesar de sus miedos durante el parto, de la violencia obst茅trica experimentada y del abandono del padre de su beb茅, encontr贸 fuerzas para acompa帽ar a otra mujer en ese momento tan definitivo, y quien siente que su soledad disminuy贸 cuando encontr贸 la Liga de la leche.

Encontramos a Elizabeth, la mam谩 de Oliver, que considera que lactar es m谩s que dar alimento, es maternar, acompa帽ar, consolar, y que el acto de “dar la teta” a un beb茅 trasciende la necesidad primaria de nutrirlo y se convierte en una relaci贸n de apego, afecto y amor.

O a Claudia, que a sus 23 a帽os tiene dos hijas y tuvo que enfrentar la lactancia de la segunda casi sin poder moverse, mientras se recuperaba de una ces谩rea infectada.

La presencia en la muestra de unas bolsas usadas por Reguera para ofrecer leche a varios beb茅s de los que fue nodriza, son un recordatorio de la sororidad y de esa especie de tribu que se ha ido conformando en torno a la lactancia. Una tribu a la que se unen familiares que las acompa帽an en esta traves铆a, como lo hizo el esposo de May Reguera y editor de la muestra, Adri谩n Garc铆a.

“Fue un per铆odo de estar ah铆 para alguien que tiene que dedicarse casi por entero a otro; fue muy demandante y yo tuve que convertirme en psic贸logo, masajista鈥, apoyarla hasta que llegara el momento en que la lactancia fuera algo feliz y no una experiencia dolorosa, relat贸.

“Fue duro verla sin dormir, con ojeras, llorando porque el ni帽o no pod铆a agarrar la teta, y fue un aprendizaje para ambos, que nos vimos obligados a buscar informaci贸n”, agreg贸.

En este sentido, precis贸 que como hombre ten铆a la percepci贸n de que a las mujeres les pones un ni帽o en el pecho y todo va a funcionar bien, cuando en realidad no ocurre de esa manera. “Aunque es un proceso natural, conlleva un aprendizaje”, subray贸.

Para la fot贸grafa, abordar estos temas forma parte de su compromiso como mujer, adem谩s de reflejar su experiencia. “A pesar de todos los obst谩culos, nunca lo dej茅; aunque hubo momentos en los que pude haber abandonado la lactancia por falta de informaci贸n, de compa帽铆a”, sostuvo y consider贸 fundamental que se hable y se promuevan los beneficios de esa pr谩ctica, tanto para el beb茅 como para las madres.

A ello contribuye Vida, #la tribu, una oportunidad para acompa帽ar, aprender y dialogar con honestidad sobre maternidades, derribar mitos y aunarse en redes que apoyen y acuerpen a las madres durante una etapa dif铆cil y compleja, pero que puede ser vivida con plenitud y felicidad, coment贸 Reguera.

Fotos: SEMLac.



