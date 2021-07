En Cuba, Espa帽a estren贸 el t茅trico modelo de los guetos, campos de concentraci贸n y desplazamientos masivos de pueblos enteros

Uno. La conquista de M茅xico se pens贸 en Cuba y empez贸 por Veracruz (1518). Y la liberaci贸n de Cuba se pens贸 en M茅xico y zarp贸 de Veracruz (1956). Punto de partida y de llegada: Santiago de Cuba, cercana a la aldea de Yara, donde el fraile mercedario Bartolom茅 de Olmedo pregunt贸 al cacique Hatuey si quer铆a convertirse en cristiano para subir al cielo (2 de febrero de 1512).

Sin muchas opciones (la hoguera ya desped铆a humito), Hatuey replic贸 a la monserga del piadoso: 驴Y los espa帽oles tambi茅n van al cielo? Descolocado, Olmedo respondi贸: Por supuesto. A lo que Hatuey pidi贸 no querer ir all谩, sino al infierno, por no estar d贸nde est茅n y por no ver tan cruel gente. Hete aqu铆, el primer alegato rebelde del nuevo mundo.

Dos. Hace 500 a帽os, M茅xico-Tenochtitlan cay贸 en poder de los invasores. Pero simult谩neamente, en Castilla, Carlos I aplastaba a sangre y fuego el levantamiento armado de los comuneros, que en las cantinas recitaban versos que Hatuey hubiese hecho suyos: T煤, tierra de Castilla / muy desgraciada y maldita eres / al sufrir que un tan noble reino como eres / sea gobernado por quienes no te tienen amor (1520-22).

Financiada por banqueros alemanes y holandeses, la conquista de Am茅rica fue una empresa feudal y esclavista. Sin embargo, en los barcos del conquistador tambi茅n llegaron millares de comuneros castellanos con ideas que desde las entra帽as del poder virreinal se fueron entrelazando con las de los pueblos originarios. El poder municipal fue una de ellas.

En M茅xico, Jos茅 Mart铆 escribi贸: El municipio es lo m谩s tenaz de la civilizaci贸n romana y lo m谩s humano de la Espa帽a colonial. Por los municipios, en las m谩s de las colonias, entr贸 en la libertad la Am茅rica. Esa es la ra铆z y esa es la sal de la libertad: el municipio (El Partido Liberal, 25 de noviembre de 1891).

Tres. Dato no menor: en Ayacucho, los ej茅rcitos bolivarianos pusieron punto final al imperio espa帽ol en Am茅rica continental (9 de diciembre de 1824). Una victoria militar imposible sin el levantamiento en Sevilla del coronel liberal Rafael del Riego, quien se neg贸 a embarcar las tropas destinadas a sofocar la sublevaci贸n en las colonias espa帽olas (enero de 1820).

No obstante, seis a帽os despu茅s de Ayacucho, las intrigas de Washington, Inglaterra y la Santa Alianza (junto con la estrechez mental de los aldeanos vanidosos), consiguieron dar otra vuelta de tuerca a las desdichas de nuestra Am茅rica, convirtiendo en pesadilla el sue帽o de unidad de los libertadores (1830).

Cuatro. A la miseria econ贸mica, social y moral derivadas de 20 a帽os de guerras sin cuartel, siguieron las pat茅ticas luchas entre liberales y conservadores. Luchas que pueden resumirse en personajes como Antonio L贸pez de Santa 颅Anna, quien antes de emprender la batalla alzaba un dedo h煤medo para elegir en cu谩l bando pelear.

Decenio de 1860: guerra civil en EEUU (1861-65), invasi贸n de Francia a M茅xico (1861-67) y primera guerra imperialista del capitalismo moderno en Paraguay, financiada por Londres y ejecutada por el imperio esclavista de Brasil junto con Argentina y Uruguay (1864-70). Satanizado medi谩ticamente, el presidente Francisco Solano L贸pez muri贸 luchando, y las potencias civilizadas exterminaron a casi toda la poblaci贸n masculina del pa铆s.

Cinco. Las cosas no iban a quedar as铆 como as铆. En 1867, con el fusilamiento de Maximiliano tras el triunfo de las armas mexicanas sobre el ej茅rcito que presum铆a de ser el m谩s poderoso del mundo, Benito Ju谩rez ray贸 la cancha de las Am茅ricas. Y al a帽o siguiente, en aquel pueblito donde fue quemado el compa帽ero Hatuey, los cubanos pegaron el Grito de Yara, dando inicio a la guerra independentista (10 de octubre de 1868).

En proporci贸n a su poblaci贸n, Cuba perdi贸 m谩s soldados y civiles que en todas las campa帽as de Bol铆var y San Mart铆n. No s贸lo esto. En Cuba, Espa帽a estren贸 el t茅trico modelo de los guetos, campos de concentraci贸n y desplazamientos masivos de pueblos enteros. Iniciativas que el imperio otomano en Armenia, Alemania nazi en Europa central, y el enclave necolonial llamado Israel en Palestina, aplicaron con frenes铆 genocida.

Seis. Preocupado por la madera anticolonial, antiesclavista, antirracista, y antimperialista de los ej茅rcitos mambises (legado de la independencia de Hait铆), EEUU declar贸 la guerra a Espa帽a para liberarla de su estatus colonial (1898) y ocup贸 la isla con sus marines. Cosa que no le cost贸 mucho. Tras echar toda la carne al asador, los poderosos ej茅rcitos de Espa帽a hab铆an mordido el polvo de la derrota a manos del pueblo cubano.

Colof贸n. De la colonia a la fecha, M茅xico hizo suyas las alegr铆as y dolores de Cuba, y Cuba nunca dud贸 que en M茅xico ten铆a su casa. 隆Jijos!… se me acab贸 el espacio. Los dejo, entonces, con el estrat茅gico alegato del presidente Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, pronunciado el s谩bado pasado en el emblem谩tico Castillo de Chapultepec.

La Jornada