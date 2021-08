–

CR脫NICA DE LA CONCENTRACI脫N EN DEFENSA DE LA SANIDAD RURAL DE CU脡LLAR DEL 21 DE AGOSTO.

nuevo volvimos a tomar las calles de Cu茅llar para reivindicar el

derecho de todo pueblo a tener un consultorio disponible y en

condiciones para hacer frente a sus necesidades sanitarias. Consideramos

que la sanidad es un bien com煤n que no debe ningunearse, y por eso

volvimos a reaccionar ante el nuevo ataque del SaCyl mediante su

pretendida “reestructuraci贸n” para la campi帽a segoviana.

no s贸lo queremos apoyar a todos los pueblos y sus gentes mediante la

movilizaci贸n popular, sino tambi茅n animar a lxs trabajadorxs sanitarixs

a sumarse a esta lucha. Pues adem谩s luchamos por sus condiciones

laborales, en la mejora de su trabajo est谩 la mejora de la asistencia.

Usuari@s y trabajador@s, luchemos junt@s.

concentraci贸n transcurri贸 correctamente, nos juntamos algo m谩s de 60 personas,

muchas de sobra conocidas, que ah铆 seguimos, haciendo pi帽a. Se colocaron varias pancartas por la sanidad rural y contra la privatizaci贸n de la sanidad. Se ley贸 el

manifiesto (v. infra) y una reflexi贸n sobre la gesti贸n de las residencias al grito

de “sanidad p煤blica”, comunidados en los que qued贸 clara la postura de Solidarixs de

la Sanidad ante el nuevo escenario sanitario rural que plantea la

Gerencia del Sacyl. Por lo que abogamos por la lucha aut贸noma de la

propia gente de los pueblos junto a lxs trabajadorxs sanitarixs, quienes

son los y las afectad@s en este conflicto.

COMUNICADO le铆do durante la concentraci贸n:



Nuevamente salimos a la calle para defender lo que es nuestro y nos est谩n quitando: la sanidad

rural. Llevamos a帽os mostrando nuestro rechazo a esta precaria situaci贸n que ti帽e los

consultorios rurales que nos rodean. Nos lo disfrazan de evento at铆pico, pr谩cticamente

excepcional, bajo un pretexto que bien les ha servido para camuflar su falta de previsi贸n, sus

constantes recortes sociales, falta de medios y profesionales, cierre de consultorios, limitaci贸n

de consultas, sin atenci贸n presencial… un buen pretexto esta Covid-19. Aunque cabe se帽alar

una vez m谩s, que este desmantelamiento ya viene de mucho antes.

Ahora nos llega la noticia de la reestructuraci贸n que pretende abordar la Gerencia de Asistencia

Sanitaria del Sacyl para la Atenci贸n Primaria del medio rural segoviano. Se trata de redistribuir

16 plazas de medicina familiar que no est谩n ocupadas o que se quedar谩n vacantes pr贸ximamente

por motivo, por ejemplo, de alguna jubilaci贸n. No se si alguien m谩s lo percibe, pero sentimos la

iron铆a golpe谩ndonos en la cara, 驴una plaza de m茅dicx sin m茅dicxs?

En concreto once de ellas se transformar谩n en plazas para m茅dicos de 谩rea, mientras que cinco

se trasladar谩n a los centros que mayor cupo de pacientes presentan como Segovia y El Espinar.

Por lo tanto, se presupone que en estas zonas hab铆a una falta de atenci贸n b谩sica que

sobrecargaba al resto de profesionales m茅dicxs, y la soluci贸n pasa por transformar unas

anteriormente plazas fijas en m茅dicxs de 谩rea, esa figura de m茅dico ambulante que se invent贸 la

Consejer铆a hace bastante tiempo y que tiene un dudoso objetivo no aclarado, pero que podemos

afirmar, sin temor a equivocarnos, va dirigido a recortar la atenci贸n primaria rural. Y por otro

lado, se eliminan 5 plazas de m茅dicxs, pues se trasladan pero en origen no se sustituyen.

De este modo, la plaza pasa de tener una adscripci贸n fija a un determinado centro de salud, a

que esta figura de m茅dico de 谩rea rote por muchos consultorios rurales con horarios limitados, y

que como afirma un profesional en esta situaci贸n en la zona de Zamora, 芦trabaja cada d铆a en un

centro distinto seg煤n conveniencia de los gestores y coordinadores de los centros de salud y

acumulando dos o m谩s cupos en un mismo d铆a de trabajo, tanto en medio urbano como rural

(en el que adem谩s expones tu vida en las carreteras, tratando de llegar a tiempo a todas

partes), sin vida propia, casi sin enterarte, con el tel茅fono literalmente en la almohada, en la

ducha, o en el parque con tus hijos禄. En definitiva, entendemos que este puesto parchea el

cierre de consultorios en multitud de pueblos, adem谩s de no arreglar ese d茅ficit previo de las

zonas b谩sicas afectadas.

En este paquete de medidas se incluye la creaci贸n de 32 plazas de enfermer铆a para toda la

provincia, de las cuales 4 son para Cu茅llar. Una reivindicaci贸n que llev谩bamos expresando

durante a帽os desde Solidarixs de la Sanidad, pero que pensamos deben ir acompa帽adas con 2

plazas de m茅dicxs. Todas esas plazas deben complementarse con un n煤mero proporcional de

m茅dicxs para que la atenci贸n sea correcta y no provoque sobrecargas de trabajo para lxs

sanitarixs, lo cual supondr铆a una dudosa praxis profesional.

Dicha acci贸n se pinta de beneficiosa como si se tratase de una estrategia que permita garantizar

una mejor atenci贸n para todas las personas, mas no creemos que traiga nada bueno. Parece, m谩s

bien, que reitera la m谩xima capitalista de obtener la mayor rentabilidad con los m铆nimos costes.

Si esta medida toma tintes mercantilistas, entendemos que no salvaguarda el derecho a la salud

ni protege la sanidad, a pesar de considerarse esta un bien esencial en el que todxs participamos

directa e indirectamente con el tedioso pago de los m煤ltiples impuestos.

Por eso nos reafirmamos en la proclama de m谩s medios y m谩s empleadxs. Para lo cual hace

falta m谩s presupuesto, claro, proveyendo a los centros de todo el material necesario, la apertura

de todos los consultorios sin excusas de ratios poblacionales o econ贸micos, y una mejora de las

condiciones laborales y del acceso a los puestos de trabajo.

En este sentido, queremos mostrar nuestra solidaridad para con todxs lxs afectadxs en cada

pueblo y comarca del territorio estatal, pues somos conscientes de que esto no es una mera

cuesti贸n regional. As铆 mismo, nos gustar铆a apoyar todas las movilizaciones que se est谩n

sucediendo en virtud de esto en numerosos municipios, pero eso s铆, tenemos clara nuestra

posici贸n al respecto y advertimos de que dicha lucha no puede aliarse o coordinarse con lxs

mismxs responsables que desde el poder originan el problema, 隆menuda incongruencia!

En nuestro contexto m谩s cercano, exigimos una plaza m谩s de m茅dicx y otra de enfermer铆a

espec铆ficas en el centro de salud de Cu茅llar para establecer un servicio de urgencias 24 horas sin

que afecte a las consultas matutinas. Adem谩s, seguimos en nuestras trece al reivindicar una UVI

m贸vil para esta comarca, pues es un desprop贸sito que en toda la provincia s贸lo haya en la

capital.

Llevamos a帽os sufriendo recortes en servicios sociales b谩sicos como sanidad y educaci贸n, y por

si no fuera poco, se culpabiliza a los propios ciudadanos por haber vivido por encima de sus

posibilidades.

El capitalismo lleva a帽os en una crisis perpetua para los m谩s desfavorecidos, pues son estos

quienes sufren las consecuencias 煤ltimas de este sistema deshumanizado. No hay crisis para las

grandes fortunas y las grandes empresas, que ven en estas 茅pocas crecer su patrimonio y sus

beneficios.

Por si todo esto no fuera suficiente, las pol铆ticas centralistas del estado espa帽ol est谩n dirigidas a

alimentar los agujeros negros de las grandes ciudades, reduciendo los servicios b谩sicos en los

pueblos y no realizando pol铆ticas estructurales que permitan fijar la poblaci贸n en estas zonas.

As铆 nos encontramos con comarcas que los j贸venes se ven obligados a abandonar en busca de

empleo, siendo el resultado una poblaci贸n escasa y muy envejecida en el mundo rural.

Tanto el cierre de consultorios como la eliminaci贸n de plazas de m茅dicos vienen justificadas por

la falta de m茅dicos dispuestos a trabajar en los pueblos de Segovia y por la propia ineficiencia

del mismo, asegurando el delegado territorial en Segovia de la Junta de Castilla y Le贸n en un

art铆culo del adelantado de Segovia que ninguna movilizaci贸n ciudadana podr谩 parar este

proceso. Que pregunte a los chalecos amarillos del estado franc茅s si revirtieron el precio de

combustible o al pueblo chileno si no cambi贸 el precio del billete de transporte.

Ahora m谩s que nunca debemos defender que tenemos los mismos derechos independientemente

de la zona de residencia, que la salud no es un negocio y que no se puede gestionar atendiendo

煤nicamente a criterios econ贸micos.

El problema es el de siempre, se llama Capitalismo.

Pueblos vivos, pueblos combativos.