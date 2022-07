–

CUENTO RACIONALISTA: IGUALDAD,

LIBERTAD Y FRATERNIDAD POR ANSELMO LORENZO

Cuentos racionalistas n.º 2

COLECCI脫N DE CUENTOS RACIONALISTAS

PUBLICADOS POR HUMANIDAD NUEVA

IGUALDAD, LIBERTAD Y FRATERNIDAD

Estos cuentos no van autorizados por

la censura eclesi谩stica, pero est谩n de acuerdo con el sentido com煤n.

Queridos ni帽os y ni帽as:

Ah铆 ten茅is el segundo cuento. Como os

prometimos, ver茅is en 茅l una m铆nima parte de la realidad en la vida, que ha

ocurrido seguramente muchas veces y ocurrir谩, mientras haya clases sociales,

siempre que unos ni帽os buenos quieran seguir un impulso natural y se hallen

frente al obst谩culo que les imponga la soberbia de un privilegiado, aunque el

privilegiado sea un padre y un protector.

Palabras y pensamientos leer茅is aqu铆

que os ser谩n desconocidos: preguntad a vuestros amiguitos o a vuestras

amiguitas, a vuestros profesores y tambi茅n a vuestros padres; con todos los

datos que se os den, resolved con vuestro propio juicio, y al fin hallar茅is una

lecci贸n en que la verdad y la belleza forman un conjunto art铆stico, racional,

humano.

Los Profesores.

Redacci贸n de Humanidad Nueva.

Valencia: Septiembre de 1908.

IGUALDAD, LIBERTAD Y FRATERNIDAD

Marina era una ni帽a de ocho a帽os,

bell铆sima, aunque algo desmedrada; sus grandes ojos miraban siempre a lo lejos,

como si esperasen anhelantes la realizaci贸n de un deseo vagamente definido, o

la satisfacci贸n de una necesidad imperiosamente sentida. Su rubia cabellera,

hermosa por s铆 misma, pero descuidada, denunciaba a primera vista la falta de

los cuidados maternales. Su expresi贸n melanc贸lica, impropia de su edad; su

timidez, su indecisi贸n, junto con la pobreza de su vestido, daban clara idea de

que ocupaba 铆nfimo lugar en la 煤ltima clase de los desheredados.

Hall谩base sentada en las piedras de

unas ruinas, situadas a la entrada de la villa y frente al camino que a ella

conduce, restos de una fortaleza, indicio de que en tiempos pasados, lo mismo

que en los actuales, somet铆ase la fraternidad humana a la prueba del hierro, y

del fuego.

Dir铆ase que la ni帽a, como flor

desprendida de la planta que le diera vida y belleza, se hallaba desligada de

todo lazo que le uniera a la poblaci贸n que ten铆a a su espalda, y se dispon铆a a

lanzarse a lo desconocido, vida o muerte, oscilaci贸n entre el absurdo y la

injusticia que todav铆a constituye el mecanismo de las relaciones humanas o

nueva combinaci贸n, de las part铆culas materiales que integraban su ser.

Por el camino ven铆a acerc谩ndose un

ni帽o que se dirig铆a a la ciudad. Todas las gracias naturales de la infancia

resplandec铆an en aquel nuevo personaje de diez a帽os; belleza en茅rgicamente

varonil, fisonom铆a franca y resuelta, elevada estatura y salud exuberante.

Al acercarse a las ruinas el caminante

fij贸 su atenci贸n en la ni帽a, y un vivo sentimiento de simpat铆a le oblig贸 a pararse

a contemplarla.

鈥斅縌u茅 haces aqu铆, ni帽a, 鈥攍e pregunt贸.

鈥斅lorar! 鈥攔espondi贸, exhalando un

suspiro y produciendo una triste y graciosa modulaci贸n.

鈥斅縋or qu茅 lloras? 鈥攊nsisti贸 el ni帽o

acerc谩ndose y cogi茅ndole una mano.

鈥擯orque mam谩 muri贸 hace pocos d铆as, y

un hombre malo me ha despedido de su casa, donde me hab铆a refugiado. Ya no

podr茅 comer, no tendr茅 cama para dormir ni quien me asista y habr茅 de morir

sola.

Aquellas palabras pronunciadas con

melanc贸lica sonoridad, an谩loga al canto de ave pla帽idera, penetraron en el

coraz贸n del ni帽o, caus谩ndole viv铆sima impresi贸n.

鈥斅縔 tu pap谩?

鈥擭unca lo tuve.

La brevedad de de la respuesta y la

rapidez con que fue pronunciada hicieron en el ni帽o el efecto de una

revelaci贸n. Era un desgraciado y comprend铆a lo desgracia. Aquella ni帽a era una

irregular en la sociedad, era lo que suele llamarse una 鈥渋leg铆tima鈥.

Mas esas distinciones que, en defensa

del privilegio y en nombre del derecho, han hecho los hombres, nada valen ante

la Naturaleza ni frente al sentimiento de justicia, y as铆, obedeciendo a

natural impulso,

鈥斅縌uieres ser mi hermanita? 鈥攄ijo el

ni帽o acerc谩ndosele m谩s y clavando su mirada en los ojos de la ni帽a.

Una sonrisa de consuelo y esperanza

ilumin贸 el rostro de Marina.

鈥擸o 鈥攃ontinu贸 el ni帽o鈥 soy tambi茅n hu茅rfano.

En mi pueblo no me quiere la gente. Me llaman Roberto el Diablo, porque

siendo ellos malos, me obligaban a trabajar m谩s de lo que pod铆a, me

mataban de hambre y yo me rebelaba contra su avaricia. Ahora busco trabajo

mejor con que ganarme la vida.

鈥斅縔 qu茅 har谩s conmigo si no trabajas,

o si por el trabajo no puedes acompa帽arme?

鈥擭o s茅; ya veremos cuando llegue el

caso; lo que s茅 es que quiero ser tu hermano y ampararte en lo que pueda.

鈥擯ues yo 鈥攄ijo emocionad铆sima la ni帽a鈥

te quiero ya como quer铆a a mi mam谩, y te ayudar茅 en lo que me sea posible.

Por impulso espont谩neo e irresistible

los ni帽os se abrazaron y besaron, sellando as铆 aquel bell铆simo pacto celebrado

en cumplimiento inconsciente de la ley de la ayuda mutua, que salva y fortalece

a los d茅biles, en oposici贸n a la llamada ley de la lucha por la existencia, que

debilita y arruina a los soberbios que se sienten tiranos porque se creen

fuertes.

隆Qu茅 cambio tan asombroso! Marina, un

momento antes a punto de sucumbir, tiene ahora ante s铆 ampl铆sima v铆a para

seguir el curso de su existencia. Roberto, antes desde帽ado por solitario, tiene

una compa帽era. Imposible determinar qui茅n es el ganancioso en esta uni贸n,

porque m谩s que uno u otro ha ganado la Naturaleza, realizando esa atracci贸n

universal en que toda especie de unidades, infinitamente peque帽as o

infinitamente grandes, se combinan formando cuerpos o entidades superiores.

Marina y Roberto, en posesi贸n de una

铆ntima y antes desconocida felicidad, se contemplan, hasta que atra铆dos hacia

la realidad empiezan a determinar el programa de su nueva vida.

鈥擬e parece 鈥攄ijo Roberto鈥 que no

podemos vivir ni en tu pueblo ni en el m铆o. A ti en el tuyo te arrojan

neg谩ndote pan y casa, a m铆 en el m铆o me han querido sujetar como un esclavo.

隆Mala gente! Dejemos tu pueblo a un lado y sigamos el camino. Ya encontraremos

donde vivir. 驴No te parece?

鈥擟omo t煤 quieras 鈥攔espondi贸

confiadamente la ni帽a.

Entonces se sentaron, y Roberto,

echando mano a sus provisiones, tom贸 pan y queso, ofreci贸 una raci贸n a Marina y

茅l se hizo la suya, y en paz y con inmensa alegr铆a hicieron su primera comida

juntos.

La gente que circulaba admiraba el

bell铆simo cuadro. En esto, un autom贸vil que de lejos ven铆a sonando su bocina,

se acercaba r谩pidamente, y una maniobra torpe del conductor, llev贸 a

estrellarse la m谩quina al pie del asiento de nuestros ni帽os.

El choque fue tremendo, y de sus

resultas, el conductor cay贸 a un lado, y un ni帽o que conduc铆a, arrojado como

proyectil de catapulta, fue a caer sobre Marina, dando un gran golpe contra una

piedra, siendo en parte atenuado por el cuerpo de la ni帽a.

El ni帽o, herido en la cabeza, qued贸

sin sentido. Marina sufri贸 fuerte contusi贸n, y el conductor hac铆a esfuerzos

in煤tiles para levantarse.

Roberto, junto con los transe煤ntes, se

dedic贸 al auxilio de las v铆ctimas del accidente, y pronto se present贸 un m茅dico

y no tard贸 en aparecer un coche en que ven铆a un se帽or de porte distinguido,

pap谩 del ni帽o herido, y dispuso la conducci贸n de su hijo y del conductor a su

casa. Hubo un momento de vacilaci贸n respecto de lo que se har铆a con Marina;

pero al fin, a pesar de las diferencias de clase, triunf贸 la humanidad, y la

ni帽a fue colocada, en el coche.

Quedaba Roberto, que, habiendo

resultado ileso, no parec铆a con derecho a acompa帽ar a los heridos, pero invoc贸

el que le asist铆a en virtud del pacto recientemente celebrado.

鈥斅s mi hermana! 鈥攄ijo protestando

contra 茅l empuj贸n que le dio brutalmente el cochero para rechazarle.

Y dirigi茅ndose al se帽or, a帽adi贸:

鈥擭o tenemos padres, ni casa, y donde

ella vaya he de ir yo.

El se帽or mand贸 que subiera al pescante

con el cochero y el coche se puso en marcha.

En la casa de los ricos pronto se

arregla todo lo que ha de hacerse con dinero, aunque a veces se sufra gran

penuria en todo aquello que se da de balde cuando abundan sentimientos de amor,

de bondad y de justicia.

Pasados pocos d铆as, los siniestrados

se hallaron completamente restablecidos, y la situaci贸n de Marina y Roberto

hab铆a cambiado favorablemente. Por el pronto, se hallaban bien alimentados y

vestidos, y ten铆an en la casa derecho de residencia por haber entrado a formar

parte de la servidumbre.

Anselmo, el ni帽o herido, heredero de

un rico arist贸crata que veraneaba en una quinta de la comarca, era bondadoso y

agradecido, y consider谩base salvado de mortal peligro por la asistencia de

Marina y Roberto en el momento del siniestro.

Enterado adem谩s, por la franqueza

infantil, de la fraternidad especial que un铆a a sus salvadores, quiso tambi茅n

participar de ella, y considerando que a mayor facilidad corresponde mayor

deber, quiso igualarlos a su condici贸n. 驴Qu茅 dificultad hab铆a para ello? 隆Ah!

Una dificultad insuperable presentaba el orgullo de su padre. Pero si el padre

era noble de t铆tulo, el hijo era noble por sentimiento, y ambas noblezas, una

fuerte por la autoridad y la riqueza, otra d茅bil por la infancia y la

desobediencia, se hallaron frente a frente.

鈥擯ap谩 鈥攄ijo un d铆a Anselmo a su padre鈥

deseo que presentes a mis maestros Marina y Roberto; quiero que se eduquen e

instruyan como yo.

Esta petici贸n desagrad贸 al se帽or, quien

replic贸:

鈥斅縉o te basta con que les hayamos

amparado libr谩ndoles de la miseria?

鈥擫es tengo por hermanos m铆os y quiero

igualarlos a m铆.

鈥斅贸mo! 隆esa canalla! 隆Que salgan

inmediatamente de mi casa!

鈥擯ap谩, les debo la vida.

鈥擜ntes me la debes a m铆.

鈥擜s铆 lo reconozco, y por lo mismo

deseo fraternizar con ellos.

鈥斅st谩s loco! Eso no puede ser y no

ser谩.

鈥擯ues si no puedo igualarlos a m铆,

quiero igualarme a ellos.

As铆 termin贸 la entrevista del padre,

noble titular, con el hijo esencialmente noble.

Algunos a帽os despu茅s, Roberto obten铆a

la mayor distinci贸n en la exposici贸n de pinturas de Par铆s. Anselmo era un

distinguido ingeniero, y su esposa Marina criaba y educaba un hijito para la

vida de la libertad y de la igualdad en el seno de la fraternidad humana.

Anselmo Lorenzo.

FIN

Nota. Cada cuento llevar谩 en su

cubierta la fotograf铆a de una escuela racionalista, obteniendo as铆 los lectores

el retrato de las Escuelas Modernas que funcionan en Espa帽a.