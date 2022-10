–

De parte de El Topo October 6, 2022

De tener cuerpo a ser cuerpe es un movimiento de idas, venidas, dolor y placer que forma parte de la construcci贸n kolectiva de sernos y encuerpar.

Hablar del cuerpo鈥 hablar del cuerpo en verano鈥 驴C贸mo se vive el verano desde las disidencias corporales?

Adem谩s de la precariedad que a muchas personas les impide refrescarse, est谩n los obst谩culos tanto materiales como sociales que impiden, a las personas con cuerpos no normativos, disfrutar de los espacios p煤blicos, como piscinas o playas. Algo he visto por Twitter del empeoramiento de la salud mental en verano a causa de las altas temperaturas, as铆 es, lo notamos鈥 驴Estoy cansade o estoy en un momento de la 芦D禄 palabra?

Nunca he compartido el ansia que mucha gente tiene por la llegada del verano, claro que esa gente suele estar dentro de la normatividad, esa normatividad que te da permiso para disfrutar. Las im谩genes del disfrute fiestero-playero que hay en nuestro imaginario colectivo no pertenecen a mi realidad, y durante muchos a帽os (no vividos), considero que hay muchas historias que me pertenecen y que debo recuperar. Adem谩s, creo que muches desde sus cuerpes no normativos, estar谩n de acuerdo conmigo.

Las disidencias corporales se encuentran siempre fuera de juego. En el caso de les cuerpes gordes, navegamos entre la agorafobia y la dismorfia, que se incrementan en estos tiempos de calor y exposici贸n. Las personas disidentes no podemos ser en este racistema. Si tenemos oportunidad de ir a espacios p煤blicos como piscinas o playas, tenemos que asegurarnos de que sean seguros. Para que estos espacios sean seguros deben ser accesibles en varios aspectos. La accesibilidad en el acceso f铆sico es importante a tener en cuenta, no podemos ir a las calas maravillosas que nadie conoce y que les colegas presumen de ir, porque no somos tan 谩giles o no estamos segures de ser tan 谩giles. Hay mucha pe帽a que no puede acceder por disca, gorde, etc. Pero no solo est谩 el tema de accesibilidad f铆sica, tambi茅n hay que tener en cuenta que las playas m谩s accesibles f铆sicamente, no suelen ser las m谩s seguras socialmente hablando, creo que mucha gente me podr谩 entender cuando hablo de la exposici贸n, de las miradas鈥 creo que mucha gente ha vivido una adolescencia y juventud en camiseta y pantal贸n en la playa, en la arena, sentades en la silla o toalla, mientras el resto estaba en el agua disfrutando. Estas playas m谩s accesibles f铆sicamente, suelen ser menos c贸modas porque hay m谩s miradas En estas playas se encuentran el terror de las familias nucleares y los grupos de chavales. Aquellas personas con cuerpes no normatives, no solo gordes, sino tambi茅n discas, trans o racializades como no blancos, est谩n expuestos, se intuye que es el no lugar.

Mientras estoy en la playa sola, escribo estas notas sobre el cuerpo, sin poder ir a nadar, porque hay d铆as que cuesta incluso salir a la calle. Ir a la playa se ha convertido en algo pol铆tico, para muches no es nuevo, todo es pol铆tico鈥 pero para m铆 es un ejercicio contra m铆, es molestar con mi presencia, es enfrentarme a las miradas, es notar el sudor y la crema corriendo por mis lorzas. Es tambi茅n estar sentade casi desnude. Ver que se me ve. Ir al mar est谩 siendo dif铆cil 煤ltimamente, debe de ser por el trayecto de ida y vuelta a la toalla que supone lidiar con el juicio y mantener la tripa inm贸vil para que no se salga de las bragas y pueda matar a alguien. Espero que cada a帽o las personas que somos expulsadas constantemente, disfrutemos m谩s de los espacios que nos pertenecen. Considero que el verano es un periodo cruel en el que es dif铆cil poder disfrutar. Deber铆amos reflexionar todes sobre esto, no solo la disidencia corporal, tambi茅n la pe帽a normativa, que hagan el ejercicio de preguntarse qu茅 amigues tienen, c贸mo son sus cuerpos, d贸nde est谩n ahora, si hacen los mismos planes, si salen en las fotos, si se quitan la camiseta, si se ba帽an, si reciben apoyo. Ir a estos espacios es un acto tambi茅n de acci贸n pol铆tica, es molestar y dejar claro que existimos y que no queremos adaptarnos a la norma.

Pero las reflexiones, aun as铆, contin煤an y quiero explicar que somos cuerpe, porque tambi茅n nos escapamos de la estructura binaria y no tenemos un cuerpo, sino que somos cuerpe. Todav铆a estoy en movimiento de ser cuerpe, no es camino ni proceso, porque vamos y venimos, cambiamos, aprendemos a fluir, lloramos, disfrutamos鈥 No es una definici贸n fija ser cuerpe. Llegar a ser cuerpe es un camino para nada recto, ni progresivo, tampoco es el objetivo. El cuerpe escapa de lo que se espera por parte de la rigidez del racistema gord贸fobo. El cuerpe es el movimiento de ser, de encuerpar cada poro. El repaso hist贸rico de nuestras vidas, localizar las violencias, reconocerlas, ser parte de ellas, politizarlas. Ser cuerpe tambi茅n es disfrutar de ser(nos). El movimiento a ser no es igual para cada une, pero si es conjunto, porque ser cuerpe tambi茅n es construir redes de apoyo, para gritar y acariciarnos. Ser cuerpe es aprender que por leer libros y seguir a cuentas que hablan sobre gordofobia y violencia est茅tica, la incomodidad que supone ser el monstruo no desaparece de golpe, son movimientos extra帽os que cada vez m谩s, abrazo. Me abrazo odi谩ndome y am谩ndome, reconoci茅ndome como monstruo.

Ser cuerpe es ser cuerpe kolectivo. Esto es, juntarnos las disidencias corporales, okupar los espacios p煤blicos que nos pertenecen, crear redes de apoyo para tejer resistencia y acariciarnos como cuerpe. Aceptar la monstruosidad y lucirla. Ir m谩s all谩 de lo bello/feo, sano/insano, bueno/malo, v谩lido/no v谩lido, deseado/ no deseado, explorarnos y construir adem谩s otra definici贸n de lo que es ser cuerpe.

Quer铆a terminar se帽alando que este cuerpe kolectivo se alimenta de la ternura radical. La ternura radical es un t茅rmino que conoc铆 gracias al activismo gorde. La Pocha Nostra es el colectivo que empez贸 a utilizar el t茅rmino, llegu茅 a ello porque al escuchar y entender qu茅 es la ternura radical, di con el manifiesto de Dani d鈥橢milia y Daniel B. Coleman, el cual animo a leer鈥

隆A sacar las barrigas al aire y okupar los espacios que nos pertenecen!