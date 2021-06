–

De parte de ANRed June 28, 2021 84 puntos de vista

Reseña literaria sobre Las malas, novela de Camila Sosa Villada | “Ser travesti es una fiesta”. ¿A qué festejo colorido, alegre, impregnado de locura, nos sumergimos cuando leemos Las malas? ¿A los momentos más hermosos, más plenos, a los mejores e inolvidables recuerdos? ¿O a los oscuros, los prohibidos y retorcidos? ¿Los de las últimas horas y minutos: aquellos impregnados de restos e inmundicias, simple reflejo de una sociedad brutal? Por Luz Trifiró para ANRed.

Yo, trans…pirada

mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada,

la que no pide más permiso

y está rabiosa de luces mayas,

luces épicas,

luces parias.

Susy Shock

“Ser travesti es una fiesta” (Sosa Villada. 2019, p. 147)[1]. ¿A qué festejo colorido, alegre, impregnado de locura, nos sumergimos cuando leemos Las malas? ¿A los momentos más hermosos, más plenos, a los mejores e inolvidables recuerdos? ¿O a los oscuros, los prohibidos y retorcidos? ¿Los de las últimas horas y minutos: aquellos impregnados de restos e inmundicias, simple reflejo de una sociedad brutal?

Este es el mundo de Camila, la que ofrece sacrificios. Un ritual que nos invita a adentrarnos y nos hipnotiza desde las primeras páginas, donde presenciamos, palpamos una ficción que se hace historia, un relato que se vuelve, y supo ser, vida. La puerta del universo travesti se abre de par en par. Como el telón que se desliza de un escenario, asistimos a la obra: nos reímos, enmudecemos, nos horrorizamos y lloramos con ellas, las olvidadas. El teatro se tiñe de rosa, “su rosa imposible, su rosa irreal” (p. 216).

Sin embargo ese rosa impregna todas las tonalidades posibles y se contamina hasta volverse negro. El mundo no es nada bello, es cruel y es injusto para les niñes, las mujeres, las disidencias. Por eso, en este mundo, el de Camila, el nuestro, ser puta y ser travesti, es convertirse, desde antes de nacer, con la cabeza a gacha y el culo bien alto, en el escalafón más bajo de esta sociedad. “Cómo iba a durarme el puñado de la belleza que me dieron, si yo misma me sumergía de cabeza a la fealdad” (p. 133).

Ese antro oscuro en donde todo está permitido, ese fantasma abominable y perverso que siempre ronda de lejos, acá se hace presente y la crueldad toma formas descarnadas: clientes que drogan, pegan, abusan, violan y hasta matan. Policías que vomitan su poder en cantidad, ilimitado, envenenados. Rostros que se deterioran, cuerpos que se consumen por la noche, el alcohol, las drogas, la miseria, el “bicho”; objetos que se incrustan en él, que lo avergüenzan y lo despedazan. Pero sobre todo por aquel mundo que odia y solo engendra odio, aquel que repele pero necesita de ellas: las mal nombradas, las locas, aquellas para desechar tanto morbo reprimido, tanta hipocresía contenida.

El afuera se vuelve un monstruo que se alimenta de las travestis (p. 214). Las devora a pasos agigantados, a velocidades estelares y sus cuerpos, lo único que le pertenecen, que han defendido de violencias atroces de padres, yutas y clientes, del desprecio y la desidia social, se colonizan de a poco, lentamente. Esos territorios corporales, calados con surcos infernales, temen y se rinden a ese amor esclavo, al del amante, al de un hijo. Resignan leyendas, aceptan injurias, maltratos. Esos cuerpos sucumben al abrazo más amoroso y despiadado que describe Camila, al amor más travesti de la novela: la Tía Encarna. La de los ciento setenta y ocho años, la madre de todas, la heroína de las noches salvajes, la de los pechos impregnados de aceite de avión capaces de amamantar con tibia leche a un niño hambriento.

Esos cuerpos, “cuerpas”, se hermanan, se entrelazan, se golpean y se protegen. Pero la hipocresía arremete y el anhelo social burgués de “tapar la mierda” embiste con su mejor arma: separarlas. Y la soledad vuelve a acompañarlas, la muerte decide rondar y “el éxodo travesti” (p. 182) comienza.

La tristeza, la hostilidad, la violencia brutal y feroz empapada en estas páginas, la sensación de un deseo visceral de “fusilar al mundo suavemente”[2], es contrarrestada con la ternura, con las apariciones breves y profundas de historias “mágicas”, “surrealistas”, “inconscientes”. Ellas envuelven todo con su belleza kitsch, con sus máscaras de colores, su alegría contagiosa, con ese anhelo ferviente de reír a carcajadas, de estallar a gritos con ellas. Y así, una suerte de hechizo nos advierte, con susurros poéticos, que adentrarse al infierno de las diosas travas, “es como si nos mordiera un vampiro: es irreversible” (p. 207).

“Nuestro fulgor enceguece, ofusca a los que nos miran y los asusta” (p. 145). En el universo trava y ancestral de Camila, las reinas magas son conscientes de lo que provocan: poseedoras de un destino ineludible que cargan en sus espaldas, condenadas a aquellos ojos perversos, inundados de ira y prejuicio, enfermos de morbosidad, ellas se saben poderosas, se atesoran festejos, rituales y bautismos nocturnos.

Ellas son las perras de la calles, las “mujeres pájaros, mujeres lobos, mujeres tristes, mujeres valientes” (p. 208 ); son cuerpos dinamitados, esparcidos en la tierra, deseosas de vida, de carne y sexo; ellas son, y para siempre, una “venganza festiva”, una “lengua emputecida”[3].

BIBLIOGRAFÍA

Sosa Villada, Camila. 2019. Las malas. Buenos Aires. Argentina. Tusquets Editores S. A.

Palmeiro, Cecilia. 2010. Desbunde y felicidad: De la Cartonera a Perlongher. Buenos Aires. Argentina. Editorial Título.

[1] Sosa Villada, Camila. 2019. Las malas. Buenos Aires. Argentina. Tusquets Editores S. A.

[2] Frase tomada del poema La luna con gatillo del escritor argentino Raúl González Tuñón. Disponible en: https://www.poeticous.com/raul-gonzalez-tunon/la-luna-con-gatillo?locale=es

[3] Palmeiro, Cecilia. 2010. Desbunde y felicidad: De la Cartonera a Perlongher. Buenos Aires. Argentina. Editorial Título.