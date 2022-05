–

La discriminaci贸n y la mala atenci贸n son factores comunes para los hombres trans en los espacios de salud. Presentes convers贸 con Alex Castillo, un hombre transexual de 50 a帽os, administrador de empresas y defensor de derechos humanos. Co fundador del colectivo de hombres trans 芦Trans-Transformaci贸n禄, instituido en el 2013 en Guatemala. La colectiva es la primera organizaci贸n centroamericana y del Caribe dedicada a atender y acompa帽ar de manera integral a hombres trans y personas no binarias asignadas femenino al nacer. Por Agencia Presentes.

CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala. En 2015, el Ministerio de Salud P煤blica y Asistencia Social (MSPAS) de Guatemala aprob贸 芦La estrategia de salud integral diferenciada para personas trans禄, que llevaba cuatro a帽os en el 鈥渃aj贸n鈥. En ese mismo a帽o, a falta de informaci贸n sobre la atenci贸n en el sistema de salud hacia personas trans, la Agencia Ocote realiz贸 un cuestionario para buscar m谩s informaci贸n sobre c贸mo es la atenci贸n ginecol贸gica y obst茅trica para las mujeres cisg茅nero y los hombres trans en el norte de Centroam茅rica. Los resultados muestran que cuerpos gestantes en Guatemala respondieron han sufrido alg煤n tipo de violencia ginecoobst茅trica.

Para Alex, su proceso de transici贸n al inicio fue muy confuso ya que la hizo a los 43 a帽os. Entonces, no hab铆a nada de informaci贸n sobre identidad de g茅nero y salud. Adem谩s, fue muy duro renunciar a parte de su historia como su r茅cord laboral, comenta en esta entrevista.

Maternidad impuesta

Alex tuvo la experiencia de pasar por una maternidad impuesta. En ese momento tuvo conflictos muy fuertes, pues seg煤n indica, pas贸 por un proceso de gestaci贸n por imposici贸n y no por decisi贸n.

鈥淪iento que fue una de las pruebas m谩s fuertes que me ha tocado vivir. No toco mucho el tema. Por haber sido asignado femenino al nacer, decir que esta etapa era fea para m铆, lo 煤nico que me ha ocasionado, es cr铆tica y mucho castigo, porque te dicen que un hijo es una bendici贸n y no s茅 cu谩ntas cosas m谩s鈥 Por eso hablo poco de lo mal que lo pas茅.鈥

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 鈥擨GSS鈥 le neg贸 un servicio en ginecolog铆a por un problema de salud causado por el uso de testosterona en el cuerpo. El personal del IGSS argumentaba que 茅l 鈥渟e hab铆a causado eso鈥 y que no ten铆an experiencia para atenderlo.

Alex Castillo- 驴Han documentado casos de violencia m茅dica desde el colectivo?

-S铆, se han documentado. A trav茅s de los estudios que realizamos, podemos ir recabando informaci贸n, ya que la mayor铆a de muchaches, no les gusta denunciar, porque el mayor agresor es un miembro de su familia.

鈥 驴C贸mo describir铆as la atenci贸n a las personas disidentes del g茅nero femenino asignado al nacer en el sistema de salud p煤blico?

-Aunque desde el a帽o 2013, estamos luchando por la implementaci贸n de la 鈥淓strategia en salud diferenciada para personas trans鈥, sigue completamente inoperante en el sistema de salud tanto p煤blica como privada. La mayor铆a prefiere no asistir, por el tipo de violencia que les toca afrontar en este espacio.

Los datos de la violencia

Un estudio exploratorio reciente del colectivo Trans-Formaci贸n de una muestra de 50 hombres trans demostr贸 que el 88% que respondieron el cuestionario afirmaron que su identidad de g茅nero les hace propensos a recibir violencia y discriminaci贸n. La violencia m谩s com煤n, indica, es la violencia verbal (65%) y el irrespeto al nombre y los pronombres (63%). Pero tambi茅n est谩 el acoso sexual callejero, el bullying, el acoso sexual y la violaci贸n sexual.

Este medio tambi茅n convers贸 con la doctora Yusimil Carranza Hern谩ndez. La m茅dica, de origen cubano, lleg贸 a Guatemala con la Brigada M茅dica Cubana y que ahora se hace cargo de la cl铆nica del colectivo Trans-Formaci贸n.

Estudi贸 una especialidad en Atenci贸n Primaria e Integral en Salud y tambi茅n es miembro activo desde el 2019 de la Asociaci贸n Mundial para la Salud Integral de personas Transg茅nero, Transexuales y de g茅nero no conforme (WPATH), que promueve los m谩s altos est谩ndares de atenci贸n m茅dica a estas poblaciones.

鈥Conoc铆 de la existencia del colectivo a trav茅s de su coordinador Alex Castillo Hern谩ndez, hombre Trans que rompe todo tipo de barreras existentes鈥, cuenta la doctora Yusimil.

鈥溍塴 evidenci贸 la necesidad de una cl铆nica donde no se discrimine, estigmatice y violente a dicha poblaci贸n. Suceso muy com煤n en los espacios institucionales estatales por la falta de informaci贸n cient铆fica e ignorancia respecto al tema. Mi vinculaci贸n a la atenci贸n de las personas disidentes de g茅nero femenino asignado al nacer, nace de esta misma necesidad. Al no contar esta poblaci贸n con espacios amigables, solo con esquemas impuestos por la sociedad鈥.

Una mirada profesional y emp谩tica

La profesional de la salud atiende a una variedad de personas que forman parte del 鈥済ran abanico de la diversidad sexual鈥, dice. Ella se ocupa de lesbianas, gay, bisexuales, intersexuales, queer y m谩s.

Presentes consult贸 c贸mo fue su experiencia de atenci贸n en general y en las 谩reas ginecol贸gica y obst茅trica hacia las personas disidentes del g茅nero femenino asignado al nacer, en general en Guatemala.

鈥淐omo especialista en Atenci贸n Primaria e Integral en Salud en la cl铆nica no solamente me encargo de la transici贸n hacia el g茅nero con el cual se identifican, sino tambi茅n del control de las enfermedades agudas y cr贸nicas trasmisibles o no, con los respectivos ex谩menes de laboratorios u otros estudios de ser necesarios. Haciendo 茅nfasis en la gratuidad de la asistencia prestada en todo momento鈥, afirma.

鈥淣o podemos olvidar que los hombres trans tienen vagina. En la mayor铆a de los casos conservan a煤n en terapia de reemplazo hormonal, su 煤tero y ovarios. Por lo tanto, dentro de la asistencia ginecol贸gica corresponde una vez al a帽o realizarles papanicolau y seg煤n las necesidades encontradas en el examen visual con esp茅culo y el examen de IVA-A (inspecci贸n visual con 谩cido ac茅tico del cuello uterino)鈥.

Violencia en el sistema de salud

El Ministerio P煤blico de Guatemala indic贸 a este medio a trav茅s de la solicitud de acceso a la informaci贸n p煤blica que del 2019 al 2021 se registraron solamente 200 denuncias a profesionales de la salud.

De ese total: 143 denuncias a m茅dicos y cirujanos donde predominan las lesiones culposas y violencia contra la mujer, mientras que en la especialidad de ginecolog铆a solamente registr贸 nueve.

La salud de los hombres trans en Guatemala

El estudio exploratorio encontr贸 que dentro del acceso a la salud se reporta que el 32 % asiste al m茅dico privado cuando se enferma; el 24 %, a hospitales privados; un 28 % acude a hospitales p煤blicos, mientras que el 20 % restante no recibe atenci贸n m茅dica de ning煤n tipo (Mart铆nez & L贸pez 2019:26).

Estos datos responden a las deficiencias generales del sistema de salud p煤blica en Guatemala. De 31 reportes de hombres trans que afirman haber sentido discriminaci贸n en centros de salud; 65 % de esta poblaci贸n manifest贸 haberla enfrentado en servicios p煤blicos (Mart铆nez & L贸pez 2019:26).

El estudio recoge que del total de los hombres trans encuestados un 37% ha considerado mayor discriminaci贸n de parte de otros pacientes, un 35% han confirmado que la discriminaci贸n ha venido de personal de enfermer铆a y un 28% ha afirmado que proviene de m茅dicos y m茅dicas del sistema p煤blico.

La experiencia de Giulia

Presentes tambi茅n convers贸 con Giulia Maero quien se ha formado como Doula (Asistente profesional para el trabajo de parto que brinda apoyo emocional y f铆sico durante un embarazo, el parto y el puerperio tambi茅n disponible para personas no cisg茅nero).

Cont贸 que el haber asistido a un hospital p煤blico en Huehuetenango por sospecha de embarazo tuvo repercusiones en la atenci贸n que le brindaron como la mala experiencia. Hubo falta de certeza en la prueba de laboratorio para confirmar su embarazo y la confidencialidad del personal m茅dico, que la llevaron a tomar medicamentos contraindicados para su estado de gestaci贸n.

Posteriormente la atendi贸 un ginec贸logo quien le hizo un supuesto examen m茅dico que Giulia consider贸 innecesario y lo vivi贸 como una experiencia de violaci贸n.

鈥淗ay violencias sutiles que se ejercen sobre los cuerpos gestantes, y me referir茅 a mujeres porque en esta sociedad otros cuerpos gestantes no son considerados cuerpos. Se cruzan un mont贸n de experiencias m谩s. A parte de estas violencias鈥, indica.

鈥淟o que se le exige a las mujeres gestantes y pu茅rperas es un sacrificio total de la existencia de su cuerpo por esta nueva vida. No importa lo que estas sintiendo, f铆sico, emocional sino el bienestar y salud del feto鈥.

鈥淭odo el mundo se siente con el derecho de tocarte el vientre porque ya no es tu vientre sino porque all铆 hay un beb茅. Todo el mundo opina, y ya sabe que te va costar parir y que no tendr谩s un parto normal (todo el mundo se vuelve experto en partos).鈥

鈥淪e necesita extender la maternidad a otros cuerpos gestantes鈥

Giulia menciona que el m茅dico le impuso la manera en que iba a tener al bebe 鈥減orque su pelvis no alcanzaba para que le beb茅 saliera鈥 cosa que no se basa en ning煤n conocimiento m茅dico o cient铆fico. Adem谩s de obligarla colocarse la epidural (una inyecci贸n que se coloca en el 谩rea de la m茅dula espinal para aliviar el dolor) cosa que seg煤n Giulia bloquea todo el proceso fisiol贸gico.

鈥 驴C贸mo deconstruir el concepto de maternidad sobre todo cuando hablamos de cuerpos gestantes?

鈥 Es importante y urgente deconstruir la maternidad. La idea de maternidad es totalmente idealizada, nadie encaja con ese ideal. La violencia reside en el idealizar la maternidad que no tiene que ver con los cuerpos, las emociones y procesos fisiol贸gicos que se dan. Cuando se les exige a las mujeres sentirse felices y plenas, que nada importa m谩s que su criatura esa es una violencia. Y es tan sutil a la vez, que genera tanto sufrimiento en las personas, porque nadie puede caber en concepto de sacrificar la existencia para estar al servicio de otra criatura. Tampoco es sostenible y justo.

鈥 驴C贸mo ve la sociedad a los cuerpos gestantes?

-No s贸lo se necesita hacer temblar la tierra un poco m谩s respecto a eso sino tomar posici贸n m谩s radical acerca de lo que la maternidad puede y debe ser. Por otro lado, s铆 se necesita extender la maternidad a otros cuerpos gestantes. Las instituciones sociales est谩n invisibilizando completamente a otros cuerpos gestantes y todo el sistema est谩 construido alrededor de esta visi贸n de un cuerpo de mujer con su fragilidad femenina, con su abnegaci贸n total, su cuerpo al completamente al servicio.

No es una cosa que hay que deconstruir sino un aparato enorme que sostiene todo un sistema, porque al final la reproducci贸n de la vida es una industria. Es un fen贸meno natural que se ha convertido en hipertecnologizado, s煤per controlado por un sistema de poder biom茅dico que est谩 aliado a todo el sistema pol铆tico y econ贸mico del mundo donde se controlan esos cuerpos.

Los hogares son los lugares m谩s saludables y seguros en condiciones normales. Se convence a las personas que no pueden parir solas y que tienen que tenerle miedo al parto. Que ser谩 algo doloroso y que tienen que atravesar ese sufrimiento para ser mujeres dignas y madres. Que no lo pueden hacer solas y necesitan pagarle a un m茅dico.

Aqu铆 la autoridad es el ginecoobstetra para intervenir un parto. La medicina ha estandarizado las intervenciones en los partos cuando realmente no se puede estandarizar, la vida no se puede estandarizar, las necesidades son muy distintas. Deconstruir la maternidad al descontruir las necesidades en el parto y el tipo de atenci贸n que las personas necesitan.

