De parte de CGT Valencia February 23, 2023

Venimos escuchado por los andenes que en CGT abogamos por ir a rueda con los servicios nocturnos: asimilarlos al gr谩fico y que rueden para toda la plantilla, as铆, a pelo, de gratis, por solidaridad, amistad y buenrollismo. Nada m谩s lejos de la realidad, compa帽er@s (?).

Cierto es que en CGT trabajamos por defender los valores del anarcosindicalismo que, aunque pueda sonar grandilocuente, no es m谩s que solidaridad y apoyo mutuo con tus iguales y toma de decisiones en conjunto, entre otras cosas. Todo lo dem谩s, cuando menos, es injusticia: que alguien decida por ti, que alguien est茅 por encima de ti鈥

En resumen, en este sindicato nos movemos antes en t茅rminos de valores que en t茅rminos de intereses.Pero eso no significa que seamos idiotas. A nadie le gusta venir a currar un s谩bado noche y menos, poniendo la cama. La cuesti贸n no es 鈥渁p谩rtate que ya hago yo tu precarizado trabajo鈥. La cuesti贸n es 鈥渧amos a mejorar esas condiciones鈥, vamos a exigir, entre otras cosas, que los servicios nocturnos se compensen adecuadamente. Y si esto se consigue, conociendo el percal, habr谩 hostias por hacerlos. No nos enga帽emos, necesidades reales aparte, aqu铆 hay mucha gente a la que le encanta el dinerito. 驴O no?

Pero, vayamos por partes鈥

驴Porqu茅 defender unos SERVICIOS NOCTURNOS?

CGT siempre ha luchado por un transporte p煤blico, social y de calidad. Convocamos continuas concentraciones (a las que, por cierto, no acuden otras siglas) para denunciar, por ejemplo, el desmantelamiento del ferrocarril convencional. As铆 que, por supuesto que defendemos unos servicios nocturnos en FGV, 隆ojo! si as铆 lo demanda la ciudadan铆a. Pero no por alg煤n capricho electoralista y no repercutiendo de esta manera en nuestras cargas de trabajo o en nuestr@s compa帽er@s. No podemos consentir que haya una plantilla B ni en Operaciones ni en Atenci贸n al cliente ni en cualquier otro servicio haciendo el mismo trabajo en peores condiciones: situaciones de inseguridad por la falta de planificaci贸n en horas de ocio nocturno, maquinistas haciendo reservas absurdas para completar un c贸mputo que ni llega al m贸dulo o la tortura de un eterno FGI en el d铆a a d铆a para completar horas, neg谩ndoseles toda posibilidad de conciliaci贸n, por citar algo.

驴Qu茅 firmamos y porqu茅?

En CGT fue muy discutida la asamblea en la que, al final, se decidi贸 adherirnos a la firma del acuerdo de

febrero de 2019. Se creaban puestos, cierto es, pero nos chirriaba, entre otras cosas, las plazas al 50%. A煤n as铆, firmamos porque iba a ser algo transitorio y en el propio acuerdo constaba el compromiso de revisarse en setiembre del mismo a帽o. Nunca se hizo hasta hoy. Quiz谩s nos equivocamos o quiz谩s nos tomaron el pelo. Al menos en esta Secci贸n Sindical, para bien o para mal, nadie decide por nosotr@s.

驴Y qu茅 opinan las dem谩s Secciones Sindicales?

Tendr茅is que preguntarles a ell@s pero, por las reuniones mantenidas, en su gran mayor铆a ahora quieren

adherirse a la idea de integrar las noches al gr谩fico, con alguna excepci贸n. Hay quienes abogan por mejorar el gr谩fico diurno de los banalizados pero que las noches las sigan haciendo ell@s y no afecten al resto. Incluso hay quien a煤n aboga por la opci贸n de suprimir los nocturnos. (驴?)

En fin, cada un@ que saque sus conclusiones鈥

驴Qu茅 proponemos pues鈥?

Lo m谩s cercano a la soluci贸n m谩s justa ser铆a una revisi贸n profunda de las tablas salariales en el marco de

la negociaci贸n de convenio que, recordemos, este a帽o nos caduca. De este modo, mejorar铆amos las condiciones de todos los colectivos que trabajamos en s谩bados, festivos, noches鈥 etc.

Mientras, quiz谩s lo conveniente ser铆a compensar como SPPs estos servicios nocturnos o, mejor a煤n, establecer alg煤n tipo de acuerdo an谩logo exprofeso para estos servicios que contemple unas condiciones

adecuadas: un precio/hora justo y un c贸mputo satisfactorio, incluso una voluntariedad compensada.

驴C贸mo est谩 la negociaci贸n a d铆a de hoy?

Para empezar, se帽alar que La Direcci贸n de FGV, de momento, no ten铆a ninguna intenci贸n de abrir el mel贸n de los nocturnos. Parece que la organizaci贸n actual les va superbi茅n: con los banalizad@s tienen personal a disposici贸n a chol贸n.

As铆 que se nos cit贸 a la Representaci贸n Sindical en diciembre del 22 solo para negociar los gr谩ficos de L3

y L4 por la sentencia que CGT ganamos sobre el pase铆llo y que obliga a a帽adir un tiempo al TOMA para el

desplazamiento del Dep贸sito a la l铆nea. Dicho sea de paso, nuestra Direcci贸n est谩 m谩s preocupada en alargar jornadas en pro de la eficiencia (WTF!) que en contratar, cuando esta sentencia les permitir铆a incrementar de 5 a 6 puestos de trabajo la plantilla. En fin, para hac茅rselo mirar鈥

As铆 las cosas, desde la R.S. se inst贸 a revisar los banalizados exigiendo la presencia de la Se帽ora Gerenta que ya nos ha dado plant贸n en dos ocasiones. En la 煤ltima reuni贸n se present贸 Ana Caballero (Alta Direcci贸n) pero sin intenci贸n alguna de ofrecer ning煤n tipo de compromiso. Como es habitual, la estrategia de la procrastinaci贸n: dejarlo todo para m谩s adelante, 鈥渆so es cosa del convenio鈥, 鈥測a se ver谩鈥. Cuando, a lo mejor, ell@s saben perfectamente que quiz谩s para entonces hayan cambiado las c煤pulas de esta casa.

En fin, seguiremos informando.

Para cerrar:

Quien nos meti贸 los nocturnos fue el PSOE.

En dos meses tenemos elecciones. Igual toca movilizarnos.

Ah铆 lo dejamos鈥