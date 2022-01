–

La actividad en la funci贸n p煤blica no se ha detenido estos meses. Desde las diferentes Administraciones se siguen convocando procesos selectivos pese a la inminencia de la publicaci贸n de la Ley de interinos en el BOE, tras su aprobaci贸n en el Senado, sin cambio alguno.

Nuevos fallos judiciales contradictorios. Algunos de los cuales otorgan la fijeza a trabajadores interinos.

A esto se une, adem谩s, una nueva cuesti贸n prejudicial elevada, el pasado 21 de diciembre, al Tribunal Superior de Justicia (TJUE), por la secci贸n segunda de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre la figura del indefinido no fijo y su papel, para sancionar el abuso, definen el escenario actual de la temporalidad en nuestro pa铆s.

El origen de esta nueva cuesti贸n prejudicial planteada por magistrados Fernando Mu帽oz, Mar铆a Luisa Gil y Antonio L贸pez tiene su base en un recurso de suplicaci贸n planteado por una trabajadora de la UNED que reclamaba su fijeza tras m谩s de 26 a帽os como interina.

Una situaci贸n que el Juzgado de lo Social 42 de Madrid no estimo.

Los tres magistrados plantean al TJUE doce cuestiones, precisamente, sobre la figura del indefinido no fijo.

Pau Albert Mart铆, abogado especializado en reclamaciones laborales y contencioso-administrativo y vinculado a la Coordinadora Estatal de Empleo P煤blico Temporal (CEPPT), recuerda que hay una sentencia, la n煤mero 1163/2021, de 15 de noviembre, del Pleno de la Sala Social del Supremo 鈥揻ormado por 10 magistrados鈥 de la que fue ponente Juan Molins, quien tumb贸 la fijeza de una trabajadora temporal que super贸 un proceso selectivo dada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 16 de junio del 2020.

芦Este tribunal debe concluir que en la presente litis el proceso de selecci贸n pudo ser adecuado para la suscripci贸n de contratos temporales pero no se ha acreditado que sea suficiente para que la actora adquiera la condici贸n de trabajadora fija porque no se ha probado que cumpla los requisitos de igualdad, m茅rito y capacidad exigidos para el acceso con car谩cter de fijeza al empleo p煤blico禄, dijo esta sentencia.

El fallo cont贸 con los votos particulares de los magistrados 脕ngel Blasco, al que se adhiera Mari Luz Garc铆a y Antonio Navarra.

El primero defend铆a la fijeza de la trabajadora temporal y el segundo planteaba al Pleno interponer una cuesti贸n prejudicial sobre el indefinido no fijo.

Para Mart铆 鈥渆sos votos particulares avalan que si has superado ese proceso selectivo como trabajador temporal y est谩s en fraude puedes pedir la fijeza. El TSJM, con el auto de 21 de diciembre de 2021, ha elevado al TJUE la cuesti贸n prejudicial que le deber铆a haber correspondido al Pleno de la Sala Social del Supremo禄.

Respecto a la cuesti贸n prejudicial, 鈥渉ay que destacar que es un auto de ochenta p谩ginas muy bien fundamentado, con m谩s car谩cter de art铆culo doctrinal que de resoluci贸n, lo que ya dice mucho de su minucioso estudio. Es un planteamiento acertado a trav茅s de sus doce preguntas, muchas entrelazadas, donde pregunta si el indefinido no fijo, sabiendo que Espa帽a no tiene alternativa es o no sanci贸n para el abuso de la temporalidad鈥.

Curiosamente esa pregunta no se hab铆a formulado hasta ahora, se帽ala este experto en este tipo de reclamaciones.

El TJUE va a tener que emplearse a fondo 芦para contestar todas estas preguntas y aclarar, de una vez por todas, la doctrina sobre indefinidos no fijo, creaci贸n de nuestro Tribunal Supremo y que con las 煤ltimas sentencias europeas se ha recuperado禄.

Curiosamente una de las preguntas que hace la Sala de lo Social del TSJM al TJUE es sobre el Real Decreto-ley y su convalidaci贸n. 鈥淪i puede ser una sanci贸n, entendiendo que hay una indemnizaci贸n, y la convocatoria de un proceso selectivo extraordinario. Es previsible que tengamos una sentencia鈥.

Este abogado acaba de recibir la sentencia 417/2021 del Juzgado Social numero 1 de Manresa que estima 铆ntegramente la demanda y reconoce la condici贸n de personal laboral fijo a cuatro t茅cnicas especialistas en educaci贸n infantil con una antig眉edad de doce a帽os siguiendo la doctrina del TSJM: 鈥淓l TJUE tendr谩 mucho que decir ahora鈥.

UNA CUESTI脫N PREJUDICIAL CLARA

Por su parte, Beatriz Gonz谩lez Gonz谩lez, abogada especializada en derecho administrativo, explica que esta nueva cuesti贸n prejudicial parece m谩s un tratado de derecho que otra cosa.

芦Explica muy bien lo que es la figura del indefinido no fijo, y, lo que es m谩s importante pone en primer plano todos los problemas que tenemos los abogados a la hora de enfrentarnos a los tribunales鈥, subraya.

Gonz谩lez aclara que, 鈥渃uando un trabajador es indefinido no fijo y pides la fijeza, lo que te dicen los jueces es que ya es cosa juzgada. No la puedes pedir. El TSJM aclara que lo que se pide no es lo mismo. Se piden cosas diferentes y no hay cosa juzgada鈥.

La cuesti贸n prejudicial en s铆 es importante: 芦Demuestra que son magistrados valientes para su interposici贸n. Van en contra de la unificaci贸n de doctrina que hizo el Supremo y su Sala de lo Social en el Pleno de junio pasado. Tambi茅n apuntan a que no se est谩n cumpliendo con las sentencias del TJUE en esta materia. As铆 piensan estos magistrados禄, aclara.

Respecto a la cuesti贸n prejudicial formada por doce preguntas, 鈥渉ay que reconocer que est谩n bien hilvanadas y se adelanta a lo que puede suceder en el futuro en materia de contrataci贸n temporal. Vamos a ver que efectos tiene porque lo pregunta todo de forma categ贸rica鈥.

Gonz谩lez cree que la propia cuesti贸n prejudicial quiere superar la contradicci贸n existente en estos momentos entre 鈥渆l derecho nacional y el europeo. Las cuestiones prejudiciales sirven para esto. El TJUE deja claro que el indefinido no fijo no es una sanci贸n adecuada al abuso, as铆 lo dijo en su sentencia de 19 de marzo del 2020, cuesti贸n que avala el Supremo con su nueva doctrina en estos momentos鈥.

Recuerda la pregunta con la letra J 鈥渄onde se pregunta que, si se considera que el indefinido no fijo no es la soluci贸n para el abuso, hay que considerar que el fijo es lo que debe reconocerse al trabajador en abuso. Es algo que se帽ala de forma clara, sin ninguna matizaci贸n a la cuesti贸n鈥.

UN PASO L脫GICO

Por 煤ltimo, Fabi谩n Valero, socio director de Zeres Abogados, relata que la nueva cuesti贸n prejudicial del TSJM est谩 bastante bien orientada a lo largo de las doce preguntas que formula al TJUE.

鈥淗ay que darse cuenta que el TSJM parece tener un criterio definido sobre la fijeza. Era cuesti贸n de tiempo que diera el paso ante las ultimas sentencias de la Sala Social del Supremo鈥.

Valero recuerda que el TJUE dijo ya en varias de sus sentencias que la figura del indefinido no fijo no era soluci贸n al abuso: 鈥淎s铆 lo expres贸 en el auto de diciembre del 2014 del asunto C鈥86/14 Le贸n Mialdea donde ya hablaba que esa figura era un contrato sometido a t茅rmino, similar al interino o temporal鈥.

Recuerda que 鈥渆l efecto que genero en el Supremo fue que la Sala de lo Social empez贸 a ofrecer indemnizaciones, ahora establecidas en 20 d铆as por a帽o, que es la misma que se ofrece a un trabajador que es despedido por una causa objetiva pero que no ha sido contratado en fraude. En este caso, el abuso no tiene sanci贸n. Y lo equiparas a una causa de extinci贸n del contrato鈥.

El socio director de Zeres Abogados, Fabi谩n Valero, recuerda que el TJUE dijo ya en varias de sus sentencias que la figura del indefinido no fijo no era soluci贸n al abuso.

Desde su punto de vista 鈥渉abr谩 que ver como resuelve el TJUE esta cuesti贸n prejudicial, al igual que la otra pendiente interpuesta por un juzgado de Barcelona con anterioridad. Hay cuestiones que el TSJM plantea sobre si el indefinido no fijo es una sanci贸n. El TJUE ya respondi贸 diciendo que no lo era鈥.

En su opini贸n 鈥渆l planteamiento de la cuesti贸n prejudicial nueva viene a se帽alar que al no haber una sanci贸n efectiva en el ordenamiento jur铆dico nuestro, la 煤nica viable ser铆a el reconocimiento de fijeza de ese trabajador en fraude de ley porque el art铆culo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores as铆 lo indica禄.

Valero cuenta que la situaci贸n se est谩 judicializando de forma notable ante las noticias que conocen de los debates en Congreso, primero y, Senado, despu茅s.

鈥淪eg煤n se ha comentado en estos debates parlamentarios, se quiere reducir la temporalidad por encima de todo, sin trasponer la Directiva 1999/70 ni las sentencias del TJUE鈥, opina.

芦Esa elevada litigiosidad lo que est谩 provocado es que las demandas que se presentan ahora se est谩n se帽alando en instancia para el 2023. Al final tarda m谩s el TJUE en resolver que muchos juzgados espa帽oles, lo que tambi茅n es preocupante鈥, concluye.

