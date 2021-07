–

De parte de ANRed July 18, 2021 36 puntos de vista

Este no es un an谩lisis sobre las protestas y su instrumentalizaci贸n pol铆tica, sino un llamado a escuchar voces soberanistas y cr铆ticas, voces inc贸modas tanto para el Gobierno cubano como para la derecha anticastrista. Por June Fern谩ndez (El Salto)

La muerte de Hugo Ch谩vez me pill贸 en Nicaragua. Mis amigas nicas la lloraron porque cre铆an en su proyecto pol铆tico. Esas mismas amigas nicas apoyaron en 2018 a las y los estudiantes y pensionistas reprimidos brutalmente por manifestarse contra el en茅simo recorte en el seguro social del gobierno dizque socialista de Ortega y Murillo. Desde entonces, sobreviven a la creciente criminalizaci贸n de los movimientos sociales aut贸nomos; otras se exiliaron. S铆, son chavistas y antiorteguistas, porque la realidad es m谩s compleja que las narrativas binarias que se imponen siempre.

Me resulta imposible escribir sobre Cuba sin pensar en Nicaragua. En ambos casos, el Gobierno y sus comparsas han negado el estallido social, lo han presentado como parte de un golpe blando de Estados Unidos y han caricaturizado a las y los manifestantes como mercenarios vendepatrias. En ambos casos, la amenaza de intervenci贸n es real (aunque solo sea por memoria hist贸rica) y una parte de la derecha la reclama. Y, en ambos casos, buena parte de la izquierda internacional ha repetido los mismos mantras para no cuestionar ni un poquito a los 煤ltimos bastiones del socialismo. Porque para represi贸n, la de Colombia y, para libertad, la que grita el pueblo palestino. Y porque en Cuba no hay ni帽os ni ni帽as cosiendo nuestras deportivas.

A m铆 hoy me qued贸 clar铆simo! https://t.co/swxiuW5IX5 鈥 Mel Herrera 馃馃従鈥嶁檧锔 (@lamelherrera) July 13, 2021

Es jodido que sea la derecha la que apoye las iniciativas institucionales de solidaridad con Nicaragua ante la represi贸n orteguista, porque sus objetivos pol铆ticos al hacerlo son antag贸nicos a los m铆os

Y s铆, todo eso es verdad. Y s铆, es una broma pesada que el Gobierno colombiano pida al cubano que respete el derecho a la protesta pac铆fica. Y s铆, hablemos de Sud谩frica, donde hay m谩s de un centenar de v铆ctimas mortales de la represi贸n policial de protestas. Y s铆, exijamos a Estados Unidos que levante el bloqueo a Cuba y que deje de torturar en la base de Guant谩namo. Y s铆, me da n谩useas escuchar al sionista Josep Borrell hablando sobre crisis pol铆tica y humanitaria. Y s铆, hablemos del S谩hara y de la Franja de Gaza. Y s铆, no olvido las cargas de la Polic铆a Nacional en la concentraci贸n en Madrid por el asesinato de Samuel Luiz.

Ni la muerte de I帽igo Cabacas en mi propia ciudad, Bilbao. Ni las torturas a detenidas y detenidos en r茅gimen de incomunicaci贸n, en muchos casos por orden del juez y actual Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y no, yo tampoco quiero compartir lemas y carteles con Vox, ni con Donald Trump, ni con Keiko Fujimori. Y s铆, es jodido que sea la derecha la que apoye las iniciativas institucionales de solidaridad con Nicaragua ante la represi贸n orteguista, porque sus objetivos pol铆ticos al hacerlo son antag贸nicos a los m铆os.

Si escribo sobre Cuba y sobre Nicaragua es, precisamente, porque soy socialista, porque creo en las revoluciones populares. Y por eso me resisto a decir 鈥渄ictadura鈥 y 鈥渞茅gimen鈥 salvo si es para respetar las palabras de quienes est谩n denunciando su autoritarismo. Porque dar lecciones de democracia desde el Reino de Espa帽a es un ejercicio de una arrogancia colonial y un cinismo insorportable. Y por eso me cuesta tambi茅n usar la palabra 鈥渓ibertad鈥, porque ha sido secuestrada por la derecha.

Constat茅 las dificultades que ten铆an para organizarse, para formalizarse como asociaciones, para celebrar actividades en el espacio p煤blico sin que se les infiltrasen agentes del Estado

Pero me escribe por Twitter el activista gay, ambientalista y libertario, Isbel D铆az, 鈥淛une, nos est谩n matando. La polic铆a cubana ya tiene sangre en sus manos鈥. Y me niego a aceptar que escuchar su grito sea hacerle el juego al imperialismo.

Defender la autonom铆a

En 2013, pas茅 un mes en Cuba realizando un proyecto period铆stico sobre la izquierda cr铆tica y los movimientos sociales aut贸nomos. Estaba entusiasmada de haber encontrado voces que romp铆an con esa polarizaci贸n que me da alergia: marxistas, trotskistas, anarquistas, feministas, ecologistas, antirracistas, LGTBI, que criticaban el autoritarismo del gobierno desde su compromiso revolucionario y antimperialista. Conoc铆 el Observatorio Cr铆tico, un paraguas de peque帽as iniciativas autogestionadas (Proyecto Arcoiris, la Cofrad铆a de la Negritud, El Guardabosques鈥) que organizaba debates sobre temas como los transg茅nicos, el cooperativismo o el auge del reguet贸n. Constat茅 las dificultades que ten铆an para organizarse, para formalizarse como asociaciones, para celebrar actividades en el espacio p煤blico sin que se les infiltrasen agentes del Estado. Tambi茅n constat茅, como despu茅s con las activistas en Nicaragua, su potent铆sima formaci贸n pol铆tica e intelectual, y su sentimiento de orgullo hacia las revoluciones que hicieron sus madres y sus padres.

Ah铆 conoc铆 a Isbel y trab茅 amistad con otra de sus integrantes, Yasm铆n Portales Machado, escritora de ciencia ficci贸n, bloguera, marxista, feminista, bisexual, negra. Exdirigente estudiantil, exmilitante de la Uni贸n de J贸venes Comunistas, extrabajadora de organismos de cultura. Luchaba por una Cuba socialista en la que pudiera plantarse en la marcha del 1 de Mayo con carteles contra las discriminaciones racistas y LGTBf贸bicas en el empleo p煤blico, sin que los funcionarios del Estado la invitasen amablemente a irse, como le pas贸 un a帽o. Yasm铆n ha asumido la contradicci贸n pol铆tica de emigrar a Estados Unidos para hacer un posgrado y respirar un poco. 鈥淪i el 煤nico lugar seguro para el desacuerdo, del signo pol铆tico que sea, est谩 fuera de los l铆mites geogr谩ficos del archipi茅lago de Cuba, seremos en verdad una di谩spora鈥, escribi贸 en una ponencia.

En Cuba conoc铆 tambi茅n las pocas iniciativas feministas que escapaban del control de la Federaci贸n de Mujeres Cubanas (FMC). Supe que en 1993 naci贸 Mag铆n, una asociaci贸n formada por m谩s de un centenar de comunicadoras cubanas. Dur贸 tres a帽os; no consiguieron ser legalizadas y la FMC les inform贸 de que no pod铆an seguir funcionando, bajo el argumento de siempre: que pod铆a dar oportunidad a la penetraci贸n del enemigo. En 2014, el Ministerio de Cultura venezolano me invit贸 a un congreso de intelectuales, artistas y activistas, y en el debate sobre feminismo, una escritora cubana poco sospechosa de anticastrismo, insisti贸 a las feministas chavistas ah铆 presentes que, sobre todo, defendieran su autonom铆a.

El pasado viernes denunciaron en sus redes sociales la situaci贸n de al menos 383 personas desaparecidas y presas luego de las protestas masivas del 11 de julio

En la actualidad, destaca la plataforma contra la violencia machista YoS铆TeCreoCuba, que se activ贸 en 2019 para apoyar la denuncia p煤blica de una cantante hacia un m煤sico que la hab铆a sometido a violencia psicol贸gica, f铆sica, emocional y sexual durante su trabajo en una popular banda de timba. Ese a帽o presentaron ante la Asamblea nacional del Poder Popular un proyecto de ley integral contra la violencia de g茅nero, porque Cuba carece de una normativa espec铆fica. El pasado viernes denunciaron en sus redes sociales la situaci贸n de al menos 383 personas desaparecidas y presas luego de las protestas masivas del 11 de julio (entre las que hay 72 mujeres y seis chicas y chicos menores de edad). En su comunidado recuerdan que la brutalidad militar y policial suele venir acompa帽ada de violencia sexual, como vienen denunciando las feministas nicas desde 2018.

Reconocer el disenso

Yasm铆n me aporta mediante mensajer铆a instant谩nea discurso, lecturas y v铆deos. Le frustra no poder participar en las protestas, como le frustr贸 no hacerlo en dos anteriores, que tambi茅n fueron desalojadas por la polic铆a y tildadas por los dirigentes cubanos como shows montados desde Miami: una marcha LGTB en 2019 y un plant贸n de 200 artistas, intelectuales y activistas frente al Ministerio de Cultura de Cuba en 2020: 鈥淩epudiamos, denunciamos y condenamos la incapacidad de las instituciones gubernamentales en Cuba para dialogar y reconocer el disenso, la autonom铆a activista, el empoderamiento de las minor铆as y el respeto a los derechos humanos y ciudadanos鈥, expres贸 la organizaci贸n del plant贸n.

Ailynn Torres Santana ha dirigido al presidente Miguel D铆az-Canel una propuesta de hoja de ruta para abrir 鈥渦n di谩logo nacional real, sin tokenismos, sin intervencionismo, con la fuerza y la honestidad que permitan a Cuba, y sobre todo a cada cubana y cubano, ser un territorio de soberan铆a鈥

鈥淗ay consenso a la izquierda y derecha en que la crisis sanitaria de Matanzas la semana pasada fue el detonante, pero el problema es de fondo: la avanzada neoliberal del gobierno, que deja una creciente precarizaci贸n y desigualdad en la poblaci贸n鈥, me escribe Yasm铆n. 鈥淥tra cosa es el discurso producido alrededor de las protestas. La 茅lite pol铆tica de Miami se apresur贸 a tratar de atribuirse el liderazgo de estas protestas. Sus pedidos de intervenci贸n humanitaria / militar son, para m铆, evidencia de su desinter茅s por el bienestar del pueblo cubano. Mientras que el gobierno insiste en una construcci贸n clasista de las personas que protestan: son delincuentes鈥. El Gobierno cubano, ha lamentado la 煤nica muerte en las protestas, la de Diubis Laurencio Tejeda, para despu茅s destacar que ten铆a antecedentes por desacato, hurto y alteraci贸n del orden p煤blico.

Me dice Yasm铆n que sus analistas de referencia son Ailynn Torres Santana y Julio C茅sar Guanche. La primera ha dirigido al presidente Miguel D铆az-Canel una propuesta de hoja de ruta para abrir 鈥渦n di谩logo nacional real, sin tokenismos (recordando al universal Martin Luther King), sin intervencionismo, con la fuerza y la honestidad que permitan a Cuba, y sobre todo a cada cubana y cubano, ser un territorio de soberan铆a鈥. Guanche llama en un art铆culo de opini贸n a 鈥渄istinguir y separar el uso instrumental鈥 del sector extremista del exilio cubano de las demandas leg铆timas de parte del pueblo cubano. Critica que el presidente Joe Biden haya continuado con la pol铆tica de sanciones, incluso en medio de la pandemia, pero se帽ala el 鈥済ran peligro pol铆tico鈥 de los enfoques que atienden solo a las amenazas externas: 鈥淩econocer la legitimidad de demandas que est谩n hoy en juego es un golpe fuerte contra cualquier pretensi贸n de golpe blando鈥, sostiene.

鈥淟a parte del pueblo de Cuba que sali贸 a pedir cambios y que los quiere desde el respeto a la soberan铆a de la naci贸n, merece ser escuchada y el presidente es quien debe propiciarlo鈥, escribe Jos茅 Manuel Gonz谩lez Rubines

Sus mensajes coinciden con los que est谩 publicando el medio socialista independiente La Joven Cuba, que tambi茅n llaman a superar el binarismo revolucionarios/mercenarios: 鈥淟a parte del pueblo de Cuba que sali贸 a pedir cambios y que los quiere desde el respeto a la soberan铆a de la naci贸n, merece ser escuchada y el presidente es quien debe propiciarlo鈥, escribe Jos茅 Manuel Gonz谩lez Rubines.

Yasm铆n tambi茅n me manda una declaraci贸n unitaria por la liberaci贸n de las y los detenidos en las protestas, firmada por un centenar de intelectuales antimperialistas e internacionalistas como Noam Chomsky o Gayatri Spivak. Destacan los nombres de varios detenidos que son acad茅micos o estudiantes marxistas.

Me enlaza un reportaje en v铆deo de la revista sobre mujeres, afrodescendientes, y personas lgbti+ Tremenda Nota en el que mujeres trans manifestantes expresan el acoso policial que viven a diario: 鈥淣os piden carne, nos llevan por prostituci贸n, no podemos vestirnos de mujer. Adem谩s vine en compa帽erismo con todas las personas que hay aqu铆, por el hambre, la necesidad, no hay medicamentos, no hay agua, no hay nada. Las casas en La Habana se est谩n cayendo. Y esos est谩n construyendo hoteles鈥, critica Adriana D铆az. Conecto sus palabras con un reportaje que recoge voces de economistas cubanos: 鈥淓ntre enero y marzo de 2021, en medio de la pandemia y con hoteles pr谩cticamente vac铆os, el 50,3% de las inversiones se hicieron en el sector inmobiliario, mientras que en innovaci贸n tecnol贸gica se invirti贸 el 0,6%, en la agricultura el 2,6% y en la industria el 9,5%鈥. Y con este tuit:

Soy mujer trans negra, desempleada, hija de una maestra y de un electricista. 驴Todo bien con esos activistas antirracistas y decoloniales de izquierda de Latinoam茅rica que dicen que todxs los que salimos hoy a protestar en #Cuba apoyamos los privilegios de la supremac铆a blanca? 鈥 Mel Herrera 馃馃従鈥嶁檧锔 (@lamelherrera) July 12, 2021

El discurso de Residente enfureci贸 tanto a castristas como a anticastristas: 鈥淓ntre la ineficacia del Gobierno Cubano y el bloqueo de USA tienen al pueblo jodido en medio de una pandemia鈥.

Me dice Yasm铆n que, por encima de todo, subraye las siguientes dos cosas (as铆 que copio y pego):

1鈥 Las personas desaparecidas. No sabemos c贸mo lidiar con eso como sociedad, simplemente era algo que 鈥渘o pasa en Cuba鈥. Sin embargo, entre domingo y lunes escal贸 de praxis puntual [recuerda la detenci贸n de Isbel y su pareja, Jimmy, por organizar la marcha LGTB de 2019] a masiva. Cargaron con entre 100 y 200 personas a las que ahora dice el gobierno van a juzgar 鈥渃on justicia鈥 por vandalismo.

2- El antes y el despu茅s de la etiqueta #SOSCuba y lo que significa en t茅rminos de organizaci贸n popular aut贸noma. La cosa empez贸 entre el 6 y 7 de julio con la revelaci贸n de los n煤meros de contagios y muertes en Matanzas y denuncias en redes del colapso de sus hospitales. Las etiquetas #SOSMatanzas y #SOSCuba se usaron entre el 7 y 10 de julio para organizar redes de donaciones. La comunidad migrada empez贸 a reunir recursos y pedir al gobierno que dejara entrar donaciones privadas. El gobierno y sus clarias que no, porque lo que quer铆an era entrar medicinas y revenderlas. El d铆a 9, [la influencer] Mia Khalifa y [el m煤sico] Residente usaron la etiqueta. En especial, fue llamativo que la cuenta oficial de la Presidencia respondiera a Residente y no a otras cuentas cubanas. El d铆a 10 la etiqueta fue levantada por cuentas robots y viralizada. Luego llegaron las protestas. El gobierno aprovech贸 para criminalizar la etiqueta y pretende que solo existe para provocar las protestas, pero la manipulaci贸n funcion贸 porque ten铆a base real. Las personas la usan enfatizando que siempre fue acerca de la solidaridad.

El discurso de Residente, por cierto, enfureci贸 tanto a castristas como a anticastristas: 鈥淓ntre la ineficacia del Gobierno Cubano y el bloqueo de USA tienen al pueblo jodido en medio de una pandemia鈥.

Salirse del binarismo tiene algo que ver con lo que cuenta Elisa Coll en su libro Resistencia bisexual: el mensaje social que recibimos quienes, en vez de elegir acera, intentamos habitar la carretera, es que seremos atropelladas.

Ailynn Torres Santana vuelve a compartir estos d铆as el art铆culo que escribi贸 en 2019, titulado 鈥淟a novela Cuba鈥, sobre el extra帽amiento que le producen las narrativas sobre su pa铆s: 鈥淟a mirada sobre Cuba est谩 capturada por el fatalismo de los polos. Odias o amas, amigo o enemigo, dentro o fuera, conmigo o contra m铆, Cuba inmaculada o Cuba podrida鈥. Conclu铆a con una frase lacerante: 鈥淟a br煤jula de la Cuba impoluta es mi perdici贸n; es la imposibilidad de construir una distinta, a muchas voces鈥.

Por eso escribo estas l铆neas, sabiendo que tal vez reciba m谩s fotos de gusanos enmara帽ados como la que me mand贸 por Twitter un comunista espa帽ol cuando recomend茅 seguir a Yasm铆n.

Por eso y porque mi primer viaje a Cuba, en mayo de 2011, coincidi贸 con el 15M. En la guagua, la gente me dec铆a con una sonrisa: 鈥溌iva la spanish revolution!鈥. Sirva este art铆culo para corresponderles.