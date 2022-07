–

De parte de Indymedia Argentina July 21, 2022 40 puntos de vista

El exmilitar Omar Barbieri repasa en esta nota de opini贸n dos hechos que preocupan: las agresiones en las 鈥渇iestas de recepci贸n鈥, que culminaron con un muerto y un herido grave; y los actos militares del 9 de Julio en varias provincias, que olieron a reivindicaci贸n del genocidio. Barbieri viene de declarar en dos juicios por cr铆menes de lesa humanidad: Vesubio III y RIM6. En ellos, acus贸 a sus antiguos compa帽eros de armas.

Redacci贸n: Omar Barbieri, Especial para La Retaguardia.

Edici贸n: Fernando Tebele.

Dos integrantes del Ej茅rcito fueron agredidos de tal manera que Mat铆as Chairino, de 22 a帽os, fue asesinado en la ciudad corretina de Paso de los Libres. En Ap贸stoles, Misiones, Michael Ver贸n, de 26 a帽os, sufri贸 graves lesiones en su columna vertebral y fue hospitalizado. Los dos casos ocurrieronen similares circunstancias, conocidas como 鈥渇iesta de recepci贸n鈥.

Se us贸 la misma metodolog铆a del mal: fueron torturados, alcoholizados y luego, con el fr铆o de la madrugada, los tiraron a una pileta. A eso debe sumarse el destrato que ambas familias recibieron por parte de los jefes militares, lo que no es un dato menor. Es aterrador escuchar las explicaciones de las jerarqu铆as del Ej茅rcito al hablar de 鈥渆xcesos cometidos en una actividad tradicional en la fuerza鈥. Parecen no comprender que actos de esta naturaleza no tendr铆an que haberse realizado nunca. El Estado nacional debe tomar medidas inmediatamente para que ning煤n integrante m谩s sea asesinado o herido. Por orden del Ministerio de Defensa deber铆an ser separados de la instituci贸n todas aquellas personas que hayan participado. Los funcionarios que deb铆an controlar que esto no ocurriera, tendr铆an que impartir directivas claras que eviten todo hecho de violencia y que se respeten los derechos de los integrantes de las Fuerzas Armadas, evitando el abuso de autoridad Se deber铆a crear la especialidad de Derechos Humanos dentro de las FF.AA., colocando una oficina de Derechos Humanos en cada unidad de instrucci贸n militar, Comando y/o dependencia. La finalidad es que vigile el estricto cumplimiento de las directivas, reglamentos y leyes. Y que sean ellos quienes reciban las denuncias correspondientes en forma directa por parte de la v铆ctima.

Operativo memoria

En los actos del 9 de Julio en las ciudades de Tucum谩n, Jujuy y Salta, se hicieron presentes agrupaciones de exconscriptos cuyo estandarte dec铆a: 鈥淰eteranos de Guerra Operativo Independencia鈥. Lo hicieron con banderas e identificaciones de cada Unidad a la cual pertenecieron. Muchos estaban con uniformes provistos por el Ej茅rcito, todos de las clases 54 y 55. 鈥淩ealmente es la guerra que no es reconocida por los pol铆ticos nacionales鈥, se帽al贸 un integrante, como si alguien le hubiera mencionado lo que deb铆a decir. En Tucum谩n y Jujuy eran locales de ambas ciudades capitales. En Salta fueron de la provincia, en su mayor铆a de Tartagal y adem谩s de Formosa. Uno de ellos nos indic贸 que desde el cuartel de Tartagal, a cargo del Teniente Coronel Barboza, les dieron para su pasaje de ida y vueltan, y un vi谩tico a los de Formosa, a cargo del Coronel De Senzi. Pero nada es por amor al arte. Son reunidos y nucleados con el cuento chino de su derecho a ser equiparados con los ex combatientes de Malvinas para que cobren una jubilaci贸n y beneficios sociales. Esto es parte del Operativo 鈥淢emoria鈥 del Ej茅rcito, que abarca diversas actividades para todo 2022. Fue ordenado por su Jefe: el General de Divisi贸n Olegario Pereda, y ejecutado por la Direcci贸n de Inteligencia del Ej茅rcito, con su Director, el Coronel Gabriel Adolfo Pietronave, a la cabeza. Los responsables de la puesta en escena fueron el Comandante del Primer Cuerpo, el Gral. De Divisi贸n Aldo Ferrari, con asiento en Curuz煤 Cuatia, y el Comandante de la V Brigada de Monta帽a Coronel Javier Palazon, con asiento en Salta. Estos hechos son aborrecibles, y una vez m谩s nos demuestran como la c煤pula del Ej茅rcito y de las FF.AA. marchan a contramano de lo que el pueblo, la Justicia y el Estado argentino ya han sentenciado en forma definitiva: No hubo una guerra. Existi贸 un plan sistem谩tico de exterminio aplicado con el Terrorismo de Estado. En el mismo debemos incluir sin ninguna duda al Operativo Independencia de Tucum谩n, porque as铆 lo dicen las sentencias de varios juicios realizados.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2022/07/__ejercito.html