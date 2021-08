–

La tradici贸n revolucionaria est谩 afectada por el voluntarismo como por una tara cong茅nita. Vivir orientado hacia el ma帽ana, marchar hacia la victoria, es una de las extra帽as maneras de aguantar un presente del que no se puede disimular su horror. El cinismo es la otra opci贸n, la peor, la m谩s banal. Una fuerza revolucionaria de este tiempo velar谩 en cambio por el incremento paciente de su potencia. Habiendo sido esta cuesti贸n reprimida durante mucho tiempo bajo el anticuado tema de la toma del poder, nos encontramos relativamente desprovistos cuando tratamos de abordarla. Nunca faltan los bur贸cratas para saber exactamente lo que esperan hacer con la potencia de nuestros movimientos, es decir, c贸mo pretenden convertirlos en un medio, un medio para sus fines. Pero de la potencia en cuanto tal no tenemos costumbre de ocuparnos. Sentimos confusamente que existe, percibimos sus fluctuaciones, pero la tratamos con la misma desenvoltura que reservamos a todo lo que ata帽e a lo 芦existencial禄.

Un cierto analfabetismo en la materia no es extra帽o a la textura deteriorada de los medios radicales: cada peque帽a empresa grupuscular cree neciamente, comprometida como est谩 en una pat茅tica lucha por min煤sculas partes del mercado pol铆tico, que saldr谩 reforzada por haber debilitado a sus rivales, calumni谩ndolos. Es un error: se gana en potencia combatiendo a un enemigo, no rebaj谩ndolo. El antrop贸fago mismo vale m谩s que todo esto: si se come a su enemigo es por- que le estima lo bastante como para querer nutrirse con su fuerza.

A falta de poder sacar partido de la tradici贸n revolucionaria en este tema, podemos remitirnos a la mitolog铆a comparada. Sabemos que Dum茅zil, en su estudio de las mitolog铆as indoeuropeas, alcanza su famosa tripartici贸n: 芦M谩s all谩 de los sacerdotes, los guerreros y los productores, se articulan las 鈥渇unciones鈥 jerarquizadas de soberan铆a m谩gica y jur铆dica, de fuerza f铆sica y principalmente guerrera, y de abundancia tranquila y fecunda禄. Dejemos de lado la jerarqu铆a entre las 芦funciones禄 y hablemos m谩s bien de dimensiones. Nosotros diremos esto: toda potencia tiene tres dimensiones, el esp铆ritu, la fuerza y la riqueza. Es una condici贸n para el crecimiento de la potencia mantener las tres dimensiones juntas.

En cuanto potencia hist贸rica, un movimiento revolucionario es el despliegue de una expresi贸n espiritual (bajo una forma te贸rica, literaria, art铆stica o metaf铆sica), de una capacidad guerrera (orientada hacia el ataque o la autodefensa) y de una abundancia de medios materiales y de lugares. Estas tres dimensiones se han compuesto de manera diversa en el tiempo y en el espacio, dando nacimiento a formas, sue帽os, fuerzas e historias siempre singulares. Pero, cada vez que una de estas dimensiones ha perdido el contacto con las otras para autonomizarse, el movimiento ha degenerado. As铆, ha de- generado en vanguardia armada, en secta de te贸ricos o en empresa alternativa. Las Brigadas Rojas, los situacionistas y las discotecas (perd贸n, los 芦centros sociales禄) de los Desobedientes son las f贸rmulas t铆picas del fracaso en materia de revoluci贸n.

Velar por el propio incremento de potencia exige a toda fuerza revolucionaria el progreso simult谩neo en cada uno de estos planos. Quedarse trabado en el plano ofensivo significa finalmente carecer de ideas l煤cidas y volver ins铆pida la abundancia de medios. Dejar de moverse te贸ricamente es tener la seguridad de verse tomado por sorpresa por los movimientos del capital y perder la capacidad de pensar la vida en nuestros espacios. Renunciar a construir mundos con nuestras manos es condenarse a una existencia de espectro.

芦驴Qu茅 es la felicidad? El sentimiento de que la potencia crece; de que un obst谩culo est谩 a punto de ser superado禄, escrib铆a un amigo.

Devenir revolucionario es asignarse una felicidad dif铆cil, pero inmediata.

