Este pr贸ximo viernes 1 de julio, en los Tribunales de Cruz del Eje, el juicio por el femicidio de la joven viajera, artista, artesana y militante, desaparecida y asesinada en Capilla del Monte en 2020, llega a su punto final. Se dar谩 lectura a los alegatos, se conocer谩 la deliberaci贸n del Jurado Popular y la sentencia. El proceso que se inici贸 el 2 de mayo, cuya instrucci贸n y elevaci贸n a juicio estuvo a cargo de la cuestionada fiscal Paula Kelm, llev贸 al banquillo de los acusados a una sola persona: Lucas Bustos, detenido a los pocos d铆as de hallarse el cuerpo sin vida de Cecilia. A lo largo de estos meses, los testigos tanto civiles como funcionarios, miembros de la fuerzas y peritos, dejaron en evidencia las contradicciones en sus relatos de c贸mo fueron los hechos. Y un nombre no aparece en los testimonios, el del 煤nico acusado, al cual se le otorg贸 el cese de la prisi贸n preventiva el pasado 10 de junio por faltas de pruebas. Este viernes, m谩s all谩 de la sentencia, si se lo condena o no a Bustos la pregunta por 驴qui茅n mat贸 a Cecilia? seguir谩 enunci谩ndose por parte de la familia y aquellos y aquellas que buscan justicia y verdad. En el Enredando las Ma帽anas conversamos con Liliana del Movimiento Plurinacional Feminista y Disidente de Capilla del Monte para repasar los momentos m谩s importantes e irregularidades de este juicio. Por RNMA.

Cecilia hab铆a llegado a Capilla del Monte en marzo del 2020 para instalarse all铆 a escribir un libro de sus viajes realizados en Am茅rica Latina a lo largo de 5 a帽os. En medio de la cuarenta estricta fue expulsada del Camping Municipal y de otros lugares, quedando a la deriva en la plaza de la ciudad, de donde una mujer Viviana 鈥淩asta鈥 la llev贸 a la casa de uno de los principales sospechosos para la familia, Mario Mainardi.

El 5 de abril la joven perdi贸 contacto con su familia. El protocolo de b煤squeda inmediata se activ贸 reci茅n el 13 de abril. El 25 de ese mes, el cuerpo de la viajera fue encontrado sin vida y con signos de abuso sexual. Para el 28 la fiscal Paula Kelm ya ten铆a a un culpable: Lucas Bustos. El 22 de agosto se viraliz贸 un audio de una supuesta testigo que involucraba en la desaparici贸n y asesinato de Cecilia a Mario Mainardi, 鈥淰ivi La Rasta鈥, pol铆cias y a la misma fiscal Paula Kelm como encubridora. El audio nunca fue peritado. Tampoco fue tenida en cuenta la denuncia de Lucas Bustos en donde afirm贸 que debi贸 declararse culpable del femicidio por estar bajo torturas policiales. Ante esto la Secretar铆a de Derechos Humanos de la Naci贸n se constituy贸 en querellante.

En marzo del 2021, Paula Kelm elev贸 el juicio sin terminar la investigaci贸n. Este comenz贸 el pasado 2 de mayo en los Tribunales de Cruz del Eje. Para repasar las preguntas que deja abiertas este proceso y los momentos m谩s importantes, dialogamos con Liliana del Movimiento Plurinacional Feminista y Disidente de Capilla del Monte, colectivo que desde el momento de la desaparici贸n de Cecilia en medio de una cuarentena estricta por Covid 19, organiz贸 la b煤squeda de Cecilia Basald煤a y acompa帽o a su familia.

Nueva pericia al lugar del hecho: contradicciones entre los testigos, las pruebas y los peritos

El 13 de mayo a pedido de la querella de la familia se realiz贸 una nueva inspecci贸n ocular en el lugar donde se encontr贸 el cuerpo sin vida de Cecilia. Se solicit贸 por las contradicciones que expresaban los relatos de los testigos, las pruebas y los resultados de los peritos. Sobre esto Liliana cont贸: 鈥淟a pericia se realiz贸 para saber c贸mo fue el lugar del hecho, cu谩nto tiempo se tarda en llegar. Eso se tuvo que reconstruir porque todos los testimonios daban horarios imprecisos. Seg煤n quien, se pod铆a haber tardado 40 min, 30, una hora cuarenta, es decir, hab铆a tanta impresi贸n en lograr decir en cuanto tiempo de determinado lugar se hab铆a llegado al cuerpo de Cecilia que hubo que hacer una reconstrucci贸n鈥.

Pruebas a metros del lugar del hallazgo: una denuncia que se desestim贸

El 19 de mayo, el juicio debi贸 interrumpirse ante el pedido de la abogada de la querella, Daniela Pav贸n que pidi贸 incorporar una denuncia que hab铆a sido realizada el 15 de mayo del 2020 pero que la Fiscal铆a de Instrucci贸n de Cosqu铆n desestim贸. Se reanud贸 el 10 de junio y pas贸 a un cuarto intermedio.

Liliana expres贸: 鈥淓stamos en la 煤ltima instancia que se fue atrasando porque previo al cuarto intermedio, se present贸 una prueba que era una denuncia sobre un robo que hab铆a ocurrido en una casa abandonada a 600 metros de donde encontraron el cuerpo de Cecilia. Esa prueba hizo que se detenga un poco el juicio. Y pesar de que no estamos en una etapa de instrucci贸n, esto es de presentaci贸n de pruebas, se consider贸 que era importante porque en esta casa se encontr贸 sangre humana, pelo y nunca fue relacionada con la desaparici贸n y femicidio de Cecilia. A pesar de ser un lugar cercano al lugar del hecho.

Fue una denuncia del 15 de mayo de 2020 y cuando ocurre esa escena de robo y dem谩s en esa casa ya hab铆a un culpable que era Lucas Bustos. O sea que la fiscal铆a, no s茅 si por una cuesti贸n de desidia o intencionalidad no investig贸 esto porque ya consideraba que Bustos era el culpable del femicidio.鈥

Adem谩s dijo: 鈥淭ampoco se puede entender si el 25 de abril se encuentra el cuerpo, el 19 de mayo se hace una denuncia sobre una casa donde se encuentra restos de sangre y pelo cerca del lugar. Como no relacionan un caso sobre el otro, siendo que las denuncias se hicieron en la misma comisar铆a de Capilla del Monte y la instrucci贸n que la hac铆a Paula Kelm.鈥

Cese de la prisi贸n preventiva al 煤nico acusado: 驴por qu茅 fue importante?

Al retomarse el juicio luego de la inspecci贸n ocular, el 10 de junio, a pedido de la abogada de Lucas Bustos, la doctora Brandt, se otorg贸 el cese de la prisi贸n preventiva a su acusado. La abogada argument贸 que durante todo el proceso no hab铆a pruebas suficientes para culpabilizar y mantener en detenido a Lucas. El joven permanec铆a en un penal desde el 28 de abril del 2020. Sigue siendo el 煤nico acusado y ser谩 condenado o absuelto seg煤n la sentencia de este viernes.

Para la fiscal de instrucci贸n Paula Kelm, Bustos era culpable por la cercan铆a al lugar del hallazgo del cuerpo y por una denuncia en la cual 茅l mismo se incriminaba. Dicha declaraci贸n denunci贸 luego que la hab铆a realizado bajo amenazas y tortura policial. Otra denuncia m谩s desestimada por la fiscal y que llev贸 a que la Secretar铆a de Derechos Humanos se constituyera en querellante por los derechos de Lucas.

Le pedimos a Liliana que nos cuente por qu茅 el cese de la prisi贸n hab铆a sido tomada como una buena noticia, no s贸lo para la familia del 煤nico acusado sino tambi茅n por parte la familia de Cecilia y quienes acompa帽an el pedido de verdad y justicia. Explic贸: 鈥淟a libertad de Lucas lo que intenta demostrar es que no se puede condenar a alguien con tan pocas pruebas o en realidad, con ninguna prueba. Si hacemos un repaso, en el ADN de Cecilia y el ADN de Bustos y los indicios donde supuestamente se encontr贸 el cuerpo no hay entrecruzamiento. De esto hablaba la Secretar铆a de Derechos Humanos, que para que un hecho se considere tal tiene que haber ADN en el cuerpo de Cecilia de Bustos y viceversa y adem谩s una relaci贸n con el lugar donde sucede el hecho. Ninguna de estas cuestiones que son simples de responder con tanto tiempo para investigar, fue comprobada. No hay trasferencia de ADN en ninguno de los cuerpos y tampoco hay una secuencia que los relacione con el lugar.鈥

Ampli贸: 鈥淟o que hace el otorgamiento del cese de la prisi贸n preventiva es afirmar todo lo que dec铆amos, la falta de pruebas y de investigaci贸n de l铆neas que se deb铆an haber seguido, por m谩s que sean negativas pero al menos la intenci贸n de considerarlas. Cuando mencionamos a Mainardi o Vivi la Rasta, nadie est谩 diciendo que fueron los femicidas, pero tampoco se est谩 limpiando el camino para aclarar las intervenciones de estas dos personas.

La familia y la fiscal铆a en teor铆a buscan un cometido que es buscar a responsables pero esto no sucedi贸 en ning煤n momento del juicio, por eso la felicidad de que no lo sigan condenando.鈥

Y agreg贸: 鈥淟ucas Bustos perdi贸 dos a帽os de su vida adentro de una penitenciar铆a, no es poco. Y es grave porque adem谩s por los sectores vulnerables nadie protesta, nadie habla de la cantidad de presos que hay en el pa铆s en estas condiciones. Se los mete presos y despu茅s no se les da ninguna explicaci贸n, si fuiste culpable o no, no les interesa. En el caso de Bustos, es notorio de que no hab铆a motivos para que continuara detenido. No es la felicidad de no haber encontrado al femicida de Ceci sino es por la libertad de una persona que evidentemente no cometi贸 el crimen y est谩 pagando con su libertad.

Habl谩bamos con las compa帽eras que todo este juicio es una construcci贸n muy mal llevada con carencias como tales, como present贸 la querella de la familia de Ceci, en cuanto a la falta de investigaci贸n y creemos que justamente desde el 2 de mayo hasta la fecha, en estos dos meses no ha habido pruebas contundentes que aseveren que Lucas es el femicida. Y no es casual que le levantaron la prisi贸n preventiva y est谩 en su domicilio.鈥

La instrucci贸n de Paula Kelm: una investigaci贸n plagada de irregularidades y omisiones

No es la primera vez que la fiscal es cuestionada por su ejercicio en la fiscal铆a. Acumula ya casos en su haber, como la causa de Jorge Reyna, que apareci贸 muerto en 2013 en la comisar铆a de Capilla del Monte. A su mam谩 le dijeron que su hijo se hab铆a ahorcado. Paula Kelm no investig贸 a los polic铆as, la comisar铆a fue remodelada, las pruebas perdidas y en 2019, la fiscal archivo la causa. Susana, la mam谩 de Cecilia y Olga, la madre de Jorge Reyna, se abrazaron en la puerta de los Tribunales de Cruz del Eje. La impunidad es la misma, la solidaridad tambi茅n.

鈥淟o que realiza una instrucci贸n es recolectar todas las pruebas, las analiza y va descartando o sumando m谩s para lograr el objetivo que es encontrar a el o los culpables del femicidio de Cecilia. En esta construcci贸n que se va haciendo, evidentemente Paula Kelm es muy tendenciosa porque a las 48 hs de encontrar el cuerpo, ya ten铆a a un culpable que era Lucas, sin haber realizado si quiera una reconstrucci贸n del hecho, esto se torna un poco sospechoso鈥

Sobre la posibilidad de realizar un pedido de juicio pol铆tico a la fiscal expres贸: 鈥 esto se piensa, pero hay muchos m谩s que act煤an en todo esto, por ejemplo la polic铆a, los peritos forenses, psicol贸gicos que hace una pericia de Cecilia ya muerta o el perfil de un Lucas Bustos ya detenido. Todo esto hace que una crea cada vez menos en la posibilidad de que este juicio dirigido por Paula Kelm y este jurado tenga alguna certeza.鈥

Acerca de las expectativas de este viernes, en el final del juicio, en base a como se desarroll贸 todo el proceso, Liliana afirm贸: 鈥渄铆a a d铆a desde el 2 de mayo fueron tan poco convincentes en las pruebas que se trataban de demostrar que supongo que si el jurado popular tiene un criterio y ha seguido todo el proceso saben que es la prueba m谩s acabada de la falta de instrucci贸n o por lo menos directamente la ineficacia de la fiscal铆a de Kelm.

Todo esto, a los que hemos asistido al juicio nos da pauta de que esto es insostenible y que esperamos que no quede preso un inocente como puede ser Lucas Bustos y que el jurado popular pueda reconstruir y entender esta investigaci贸n tan mal hecha.鈥

Un juicio que culmina

Liliana inform贸 sobre lo que ocurrir谩 este viernes donde se conocer谩n los alegatos, la deliberaci贸n del jurado y la sentencia: 鈥淨ueda un resto de testimonios. La querella de la familia de Ceci present贸 una petici贸n el 煤ltimo d铆a, el 10 de junio para que una de las peritos que tuvo intervenci贸n en el an谩lisis de las muestras que tom贸, encontradas en esa casa abandonada, sangre y pelo pueda hacer una exposici贸n de lo que hall贸 o de lo que no se encontr贸. Tiene que ver esto con la deficiencia de las muestras, de c贸mo se preservaron y la intenci贸n de la perito era pedir una posible intervenci贸n para realizar nuevos an谩lisis. Esto se va a negar porque ya se anunci贸 que lo 煤nico que se va a permitir es la exposici贸n de la doctora Florentina Bustos, perito de parte. Luego se pasa a los alegatos de fiscal铆a, defensa, querella y Secretar铆a de Derechos Humanos y luego a un cuarto intermedio donde el jurado popular decidir谩 la suerte de Lucas Bustos.

La expectativa era que se pudiera hacer un an谩lisis de esta casa abandonada con tanto rastro de que algo sucedi贸 ah铆 adentro pero ya existe una vocaci贸n de finalizar el juicio en esta semana. No sabemos si va a ser favorable a Bustos debido a la falta de pruebas, lo decide el jurado popular.鈥

Le consultamos sobre la posibilidad de un nuevo juicio en el caso de que Lucas resultara absuelto y Liliana explic贸: 鈥淓n realidad se deber铆a abrir una nueva investigaci贸n para convocar a nuevo juicio y es muy dif铆cil volver a citar a todos los que hemos visto en este juicio que estuvieron involucrados en toda la investigaci贸n porque ya en este mismo hubo contradicciones. 驴C贸mo se cita a estos de nuevo? Es una pregunta que a煤n no podemos responder.

Aqu铆 hay intereses creados, una fiscal铆a como la de Paula Kelm que insiste en que Lucas es el 煤nico culpable y ac谩 se termina su intervenci贸n. Tambi茅n podr铆a darse que pase a otra fiscal铆a porque volver a la misma estar铆a viciada. Se abren muchas cosas y estar谩n las pericias de los funcionarios y de quienes han participado ahora en ver c贸mo se resuelve. Ser谩 un camino muy arduo y muy doloroso para la familia pasar por todo esto en el intento de buscar a los verdaderos femicidas.

El pedido de verdad y justicia por Cecilia que contin煤a

Como lo vienen haciendo desde el 2 de mayo organizaciones, activistas, colectivos, convocaran en las puertas de los Tribunales de Cruz del Eje, este viernes a partir de las 10hs.

All铆 el tribunal compuesto por Santiago Camogli Roque, Ra煤l Alejandro Castro y Carlos Escudero y el jurado popular decidir谩n la suerte de Lucas Bustos.

鈥淰amos a acompa帽ar desde la 9 de la ma帽ana que comienza el juicio y las compa帽eras de C贸rdoba estar谩n en los Tribunales de la Capital porque necesitamos que se visibilice en otros lugares. La idea es el 1ro de julio esperar, acompa帽ar, estar cerca no s贸lo de la familia sino tambi茅n de las organizaciones que hemos estado bancando esto. Es una vigilia durante todo el d铆a y es importante porque se pueden abrir dos caminos: la culpabilidad de Lucas o no. Si lo liberan o no, nos seguimos preguntando qui茅n mat贸 a Cecilia, quienes la mataron? Todo esto es un interrogante que la familia no est谩 dispuesta abandonar y que se investigue hasta las 煤ltimas consecuencias.鈥

La lucha no termina ac谩, tanto si se lo condena a Bustos o no se lo condena. Solo llega a un punto de este juicio.

Va a ser importante escuchar los alegatos. Hay una intenci贸n de los Tribunales de Cruz del Eje de transmitir a partir de un link pero no podemos confirmar porque tampoco descartamos que haya un 鈥減roblema t茅cnico鈥. Nosotras vamos a estar y como hicimos con todos los d铆as del juicio, haremos una cr贸nica con lo que vaya sucediendo pero si existe link lo vamos a compartir inmediatamente.鈥

