Este s谩bado el anarcosindicalismo de la CNT-AIT se dio a conocer en profundidad en Villarrobledo, en una jornada de calle, cultura y reivindicaci贸n obrera sin intermediarios.

En el parque del Terrero en un barrio popular de la localidad, un grupo de militantes del SOV de Albacete y del N煤cleo Confederal de la CNT-AIT de Villarrobledo, expusimos, le铆mos, contamos e informamos durante todo el d铆a el recorrido reciente de nuestro anarcosindicato. Para ilustrar este recorrido de luchas, conflictos sindicales y acciones culturales, distribuimos por todo el entorno nuestra exposici贸n 鈥Anarcosindicalismo y Cultura Obrera en Albacete鈥 que permaneci贸 visible para lxs viandantes todo el d铆a.

Por la ma帽ana, acompa帽amos la muestra con un recorrido explicativo de cada cartel y documento gr谩fico por parte de los compa帽eros con m谩s recorrido, ya que detr谩s de cada dise帽o, existe un relato de lucha, un relato de solidaridad, un relato de autogesti贸n obrera, porque entre todas esas experiencias es c贸mo se construye una militancia consciente y combativa鈥

Durante el recorrido explicativo se generaron varios debates entre las y los presentes, aludiendo fundamentalmente a la poca o nula cultura obrera en la comarca, la falta de solidaridad y organizaci贸n, y la casi completa cesi贸n de las iniciativas y defensas obreras a los sindicatos de Estado, encontrado con esta forma de proceder, decepci贸n y frustraci贸n. Gust贸 y sorprendi贸 al respecto, como desde la CNT-AIT abordamos los conflictos al mostrar como con la pr谩ctica de la acci贸n directa y la solidaridad, el impago patronal se resolv铆a tarde o temprano fundamentalmente en sectores empresariales donde la imagen p煤blica tiene peso.

Tambi茅n fue llamativo entre las presentes la labor de apoyo, solidaridad y visibilizaci贸n de la situaci贸n de lxs presxs y represaliadxs por este sistema que no tolera la disidencia libre. La labor cultural de nuestro sindicato tambi茅n se destac贸, ya que expandir y potenciar la cultura obrera es fundamental dentro del anarcosindicalismo, no se puede pedir solidaridad y apoyo mutuo si no se reconstruye a la vez que se lucha la cultura obrera, de ah铆 la importancia de recuperar y mostrar la praxis hist贸rica del movimiento obrero.

Recordamos para finalizar, que el capitalismo edifica su 茅xito sobre la sangre obrera, ya que el a帽o pasado cerca de dos millones de trabajadorxs murieron en accidente laboral鈥

Siguiendo con esta l铆nea cultural, seguidamente del recorrido expositivo comenz贸 la lectura a micro abierto de diferentes escritos libertarios, donde se pudo escuchar en boca de compa帽eros las palabras de Flores Mag贸n, Malatesta o Jes煤s Lizano, en forma de poemas, cuentos y reflexiones. Con la verticalidad del sol de medio d铆a sobre nuestras cabezas, hicimos una pausa para compartir comida y conversaci贸n.

En la sobremesa y alrededor de un muestrario de nuestra biblioteca que dimos a conocer a quienes quisieron saber, seguimos debatiendo bajo olmos protectores, sobre la realidad social y econ贸mica actual.

A media tarde dio comienzo, la presentaci贸n p煤blica del SOV de la CNT-AIT de Albacete y del N煤cleo Confederal de Villarrobledo. Donde dejamos claro que, 鈥渟omos una organizaci贸n de lucha econ贸mica, cultural y antiautoritaria que pelea en el d铆a a d铆a en cada centro de trabajo por la constante mejora de las condiciones laborales de la clase obrera dentro del capitalismo, pero somos mucho m谩s que eso, tenemos una idea de mundo, aspiramos a superar este sistema injusto y autoritario en todos sitios, somos internacionalistas de base, formamos parte de la hist贸rica Asociaci贸n Internacional de los Trabajadores (AIT) porque la emancipaci贸n ser谩 mundial o no ser谩鈥

Frente al sindicalismo de las subvenciones y liberados, de la burocracia y la jerarqu铆a, de la colocaci贸n y el mercadeo, del aparato y la verticalidad鈥 En la CNT-AIT no queremos tu voto, ni tu confianza, no queremos serte 煤til鈥 Queremos que conf铆es en tu capacidad, que practiques la solidaridad, que encuentres tu manera de luchar, para junto a iguales aprender a organizarte鈥.

Una compa帽era del N煤cleo de Villarrobledo record贸 que la riqueza generada por los trabajadorxs no queda solo en el 谩mbito del trabajo, lo que los Estados llaman servicios p煤blicos tambi茅n se construyen con esa riqueza obrera, y nos la est谩 robando tambi茅n con la privatizaci贸n y politizaci贸n, como esta ocurriendo con la mala situaci贸n del hospital de Villarrobledo. Finalmente, otro compa帽ero del n煤cleo record贸 que la calle es la clase trabajadora, que debe despertar y volver a tomarla.

Cerramos la jornada con muy buenas sensaciones, con la constancia de que se habl贸 de nuestro acto en no pocos lugares de la localidad, con nuevas afiliaciones, y con sorpresa por el inter茅s y el apoyo de algunas vecinas mayores que bien conoc铆an la CNT-AIT de otros tiempos鈥

Uni贸n, Acci贸n y Autogesti贸n.

CNT-AIT Albacete.