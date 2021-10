–

De parte de Kurdistan America Latina October 27, 2021 95 puntos de vista

Lo que m谩s buscamos son siempre las cosas de las que sentimos que estamos m谩s privados. Esta es la raz贸n por la que hemos estado discutiendo y centr谩ndonos tanto en la democracia en los 煤ltimos a帽os que, de hecho, es natural y esencial. Tanto la sociedad como cada individuo est谩n ahogados, acorralados por lo que han estado viviendo y lo que se han visto obligados a vivir. Nos roban la 煤ltima gota de felicidad, el 煤ltimo trozo de pan que queda.

La democracia no es un t茅rmino con un significado 煤nico para todos. Todos tienen una definici贸n propia. La gente tiende a definirlo en el contexto de la depravaci贸n. Cada uno de nosotros busca la cura que sane nuestras heridas sangrantes en la democracia. Esto tambi茅n es natural. No tiene nada de extra帽o.

Podemos hacer una definici贸n general de democracia, basada en el derecho universal y las cartas de derechos humanos. De hecho, podemos enumerar f谩cilmente los principios b谩sicos de la democracia relacionados con la administraci贸n estatal, las relaciones sociales, la econom铆a o las relaciones entre individuos. Un mejor modelo de administraci贸n democr谩tica puede derivarse te贸ricamente de un estudio de diversas pr谩cticas desde las antiguas ciudades-estados de Atenas. La Constituci贸n, las leyes, los reglamentos y la burocracia pueden configurarse totalmente de acuerdo con los principios democr谩ticos.

Todos estos son posibles y pueden implementarse en Turqu铆a y, de hecho, la gravedad sin precedentes de las pr贸ximas elecciones, radica en el hecho de que el deseo y la promesa de la democracia estar谩n, por primera vez, en el centro de todos los problemas. Este es un desarrollo notable. Si bien se ha pagado un alto precio, la b煤squeda de la democracia finalmente se ha convertido en el tema principal de la agenda de la oposici贸n social y pol铆tica. Tenemos que evitar subestimar esto. Bien, entonces contamos con esto, pero todav铆a no me siento c贸modo. Parece que todav铆a falta algo; y de hecho algo realmente grande. As铆 que d茅jenme intentar explicar las cosas, pensando en mis heridas sangrantes.

Tenemos una cultura culinaria gracias, principalmente, a nuestras madres, 驴no es as铆? Ellas, a su vez, la heredaron de generaciones anteriores y la trajeron hasta el presente con sus propias contribuciones. Incluso una cultura de cocina simple y de apariencia ordinaria tarda siglos en emerger. No nace ni se pierde tan f谩cilmente. Este es el elemento m谩s b谩sico de la cultura. La cultura culinaria est谩 tan naturalmente integrada en nuestra vida diaria que podemos distinguir instant谩neamente un plato enviado por el vecino. Siempre es diferente al de nuestra madre, ya sea por la cantidad de sal o especias que contiene, o por la cantidad de tiempo que se ha cocinado.

Una acci贸n en particular se convierte en parte de la cultura solo despu茅s de que se ha repetido una y otra vez durante un largo per铆odo de tiempo. Nuestras creencias religiosas, idiomas, tradiciones y estilos de vida, solo podr铆an convertirse en parte de nuestra cultura despu茅s de que se hayan practicado durante generaciones. 驴Y d贸nde se encuentra la democracia dentro de esta cultura? Desafortunadamente, casi no tiene lugar. Incluso, podemos decir con gran pesar que no tenemos una cultura de democracia en absoluto. Tal cultura ni siquiera representa el uno por ciento de nuestra cultura culinaria, por la raz贸n de que la democracia nunca ha sido practicada por una sucesi贸n de generaciones en el pasado. Por el contrario, somos como los supervivientes de un desastre democr谩tico, que ha sido frecuentemente roto y sometido a golpes de Estado.

Entonces, 驴cu谩l es el significado de inflar la esperanza de que logremos una transici贸n a la democracia en las pr贸ximas elecciones? 驴El reemplazo de una administraci贸n opresiva significa necesariamente una transici贸n autom谩tica a la democracia? Ciertamente, no. En realidad, es molesto que el problema se reduzca a una ecuaci贸n tan simple.

Se crea la impresi贸n de que todo estar谩 bien una vez que volvamos al sistema parlamentario. Esta actitud es muy inadecuada. Creo que quienes creen que el tema de la democracia se resolver谩 mediante un proceso de democratizaci贸n parcial, no tienen ni idea de democracia. La democracia no la puede construir el Estado. El Estado no puede crear una cultura de democracia. A lo sumo, un Estado puede obstruir la democracia o apoyar el desarrollo de una cultura democr谩tica. Esto 煤ltimo es todo lo que puede ser un Estado democr谩tico.

Lo que se supone que va a construir la democracia, y gradualmente convertirla en cultura, es esencialmente la sociedad y los individuos. Y pueden lograr esto no solo a trav茅s de la pol铆tica, sino a trav茅s de la educaci贸n (lo que quiero decir con esto obviamente no es la educaci贸n nacional oficial), las artes y la literatura. Esto se debe a que la democracia no es una cuesti贸n de leyes o Constituci贸n, sino de una cultura. La Constituci贸n y las leyes s贸lo pueden apoyar el proceso evitando ser represivas.

Podemos tener un profesor, pero no un dem贸crata al final, si no ha tenido lecciones obligatorias sobre derechos humanos, discriminaci贸n, democracia e igualdad en todas las fases de la educaci贸n; lo mismo, si hemos descuidado las lecciones de ciencias sobre la historia evolutiva del universo, la tierra y la humanidad; o si no hemos estado ense帽ando la historia de las religiones, creencias y estados de manera objetiva.

驴Cu谩l ser铆a el significado de ser artista o estrella internacional si no lo ha explicado en sus pel铆culas, series de televisi贸n, anuncios, obras de teatro, novelas, historias o pinturas sobre la justicia, la libertad y la igualdad de las mujeres, nuestros sufrimientos y traumas hist贸ricos, la explotaci贸n, ecocidio o el amor a los animales?

Si la toma de decisiones o la auditor铆a externa no se toman a trav茅s de procesos democr谩ticos en las ONG, los medios de comunicaci贸n, las universidades, los sindicatos, las empresas manufactureras o los partidos pol铆ticos, y si el trabajo no se compensa de manera justa, 驴cu谩l ser铆a el significado de ser presidente o jefe o un rector?

驴Cu谩l ser铆a el significado de defender el sistema parlamentario o ser parte de la oposici贸n, si disfrutamos de nuestra propia autoridad personal mientras nos jactamos de haber confinado a una mujer en una casa, tratarla como esclava, golpearla y humillarla, e incluso asesinarla?

驴Cu谩l ser铆a el significado de obtener el 60 o el 90 por ciento de los votos si le negamos un saludo a alguien que es de otra fe, otra denominaci贸n, otro g茅nero u otra naci贸n; si no se est谩 tomando una foto o sentado en la misma mesa con alguien que es miembro de otro grupo pol铆tico, o de otro barrio, o simplemente fan谩tico de otro equipo de f煤tbol?

La democracia es una cuesti贸n de cultura. Es un estilo de vida, una suma de actitudes que no caben en una urna. Nuestra generaci贸n no vivir谩 lo suficiente para presenciar c贸mo la democracia se convierte en una cultura, un estilo de vida. Pero nuestra generaci贸n tiene la responsabilidad y el deber de sembrar las semillas de una cultura democr谩tica en estas tierras ancestrales. Por ello, todos los procesos, incluidas las actividades relacionadas con las elecciones, deben realizarse como parte de la construcci贸n de la cultura de la democracia. Todas las observaciones, programas, principios, planificaci贸n, deben hacerse y llevarse a cabo de manera que contribuyan a este objetivo. Los enfoques superficiales y t谩cticos no solo no contribuyen a la institucionalizaci贸n de la democracia y su transformaci贸n en cultura, sino que tambi茅n hacen que la lucha por la democracia sea infructuosa.

Tengamos siempre presente que ninguno de nosotros somos dem贸cratas en el sentido cultural. O somos dem贸cratas te贸ricos o falsos. Solo quer铆a echar un vistazo a la situaci贸n desde esta perspectiva. Creo que este es esencialmente el problema. Los gobiernos son temporales. Dejar谩n de existir ma帽ana. Solo el florecimiento de una cultura democr谩tica significar谩 un logro permanente, y ning煤n gobierno tendr谩 el poder de quit谩rselo a la sociedad. Por lo tanto, ser谩 permanente como nuestra cultura culinaria. Ahora es el momento de trabajar en la cocina. Todos juntos.

FUENTE: Selahattin Demirta艧 (ex copresidente del Partido Democr谩tico de los Pueblos. Encarcelado injustamente en Turqu铆a) / Art谋 Ger莽ek / Medya News / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>