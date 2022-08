鈥淪iempre ha habido ideas err贸neas o incompletas de lo que es la violencia sexual鈥, explica Arantza Abril, asesora en materia de salud sexual. 鈥淓n las pel铆culas, si te violan lo normal es que lo haga un desconocido en un callej贸n oscuro, alguien perverso鈥 Pero la violencia sexual es mucho m谩s amplia鈥, a帽ade Abril, tambi茅n matrona de M茅dicos Sin Fronteras, una ocupaci贸n que la ha llevado a conocer de cerca la violencia sexual.

Casi tres millones de mujeres han sufrido alg煤n tipo de violencia sexual en Espa帽a. As铆 lo acredita la 煤ltima Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, realizada con los datos recogidos durante el a帽o 2019 y presentada en 2020 por el Ministerio de Igualdad. Esta extensa radiograf铆a sobre la violencia de g茅nero en Espa帽a recoge que, del total de mujeres de 16 o ma虂s an虄os residentes en Espan虄a, el 13,7% (2.802.914 mujeres) ha sufrido violencia sexual a lo largo de la vida de cualquier persona (pareja actual, parejas pasadas o personas con las que no se ha mantenido una relacio虂n de pareja).

La encuesta tambi茅n refleja que el 6,5% (1.322.052 mujeres) ha sufrido violencia sexual en algu虂n momento de sus vidas de alguna persona con la que no mantienen ni han mantenido una relaci贸n de pareja. Adem谩s, un 2,2% (453.371 mujeres) del total de mujeres de 16 o ma虂s an虄os residentes en Espan虄a han sido violadas alguna vez en su vida y el 74,6% de las mujeres que han sufrido una violacio虂n, han vivido tambie虂n otras situaciones de violencia sexual.

Lo que llega a los medios

En los 煤ltimos a帽os se ha dedicado una mayor atenci贸n medi谩tica a la violencia sexual, sobre todo a ra铆z del caso de La Manada y el debate social 鈥攃on el consiguiente proyecto legislativo, la ley de libertad sexual, aprobada este jueves de manera definitiva鈥 que ha suscitado. Pero para ilustrar este problema social se escogen, como dice la psic贸loga Laura Ariza, 鈥渓os m谩s graves o grupales, donde generalmente el agresor o agresores son desconocidos鈥. Esto, dice la experta, provoca que otras v铆ctimas encuentren dificultades para identificarse con el relato que transmiten los medios cuando su vivencia es una historia de violencia en espacios m谩s cotidianos.

Como reflejan los datos y advierten las expertas, la mayor铆a de casos sucede precisamente en espacios aparentemente seguros para la v铆ctima: la casa, el trabajo o zonas de ocio con amigos. De hecho, hay muchas mujeres que han sufrido una situaci贸n de violencia sexual que, al no haberse producido con violencia expl铆cita, no identifican como tal.

Hay muchas mujeres que han sufrido una situaci贸n de violencia sexual que, al no haberse producido con violencia expl铆cita, no identifican como tal, como explica la psic贸loga Laura Ariza

A esto se suma otro factor como es el uso de las nuevas tecnolog铆as, con las que se hace posible atentar contra la libertad sexual sin que media contacto expl铆cito, como en el caso del sexting (el env铆o de mensajes, fotos o v铆deos de contenido 铆ntimo a trav茅s del m贸vil o el ordenador). Adem谩s, existen formas de violencia sexual como los tocamientos o el acoso que no siempre son f谩ciles de reconocer como violencia.

Para ayudar a identificar mejor este fen贸meno, Ariza hace uso de otro t茅rmino: cultura de la violaci贸n. Este concepto define 鈥渁quellas sociedades en las que se normalizan conductas de violencia sexual鈥. 鈥淓n ellas se justifican e incluso se potencian ciertos comportamientos que no son para nada normales y se culpabiliza a la v铆ctima鈥, seg煤n Ariza, que cree que este concepto ayuda a ampliar la mirada.

Identificar, y por lo tanto reconocer, qu茅 es lo que ha ocurrido es el primer paso para superarlo. O al menos 鈥減ara integrarlo en tu vida sin que te haga da帽o鈥, como dice Arantza Abril. Seg煤n esta especialista en violencia sexual, 鈥渓a clave est谩 en que haya un consentimiento expl铆cito y en un estado adecuado. De este modo, 鈥渃ualquier acto que surja de una situaci贸n en la que no podamos dar un consentimiento libre, es una violaci贸n o un abuso鈥.

La psic贸loga remarca que la violencia sexual no siempre implica violencia como tal y puede tener muchos nombres. 鈥淪e incluyen las pr谩cticas sexuales consentidas para evitar enfados o discusiones dentro de la pareja, la manipulaci贸n para mantener relaciones o ciertas pr谩cticas con las que t煤 no te sientes c贸moda. El acoso y los tocamientos tambi茅n est谩n tipificados en la ley, por lo que s铆, tambi茅n son violencia sexual y son denunciables鈥, enumera.

Un delito infradenunciado

Pedro Galiana es m茅dico forense y ha trabajado como titular en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas en Fuerteventura durante cuatro a帽os. Recientemente ha regresado a su Alicante natal, a la Unidad de Valoraci贸n Forense Integral, para atender casos de violencia de g茅nero. Los forenses, responsables del reconocimiento de las v铆ctimas una vez que llegan a un centro m茅dico, son clave en el proceso de denuncia de la violencia sexual.

Solicitar un reconocimiento m茅dico es un derecho leg铆timo de toda persona que haya sufrido alg煤n tipo de violencia sexual y no implica denunciar despu茅s ante la polic铆a, seg煤n explica Galiana. 鈥淓s un momento muy traum谩tico para la mujer y, si no recibe una asistencia m茅dica como es debida, tiene consecuencias鈥, advierte Galiana, que tambi茅n remarca que los profesionales sanitarios son clave no solo como forenses sino que muchas veces son las personas en las que conf铆an las mujeres para revelar un cas de violencia sexual. De ah铆 que sea crucial su formaci贸n y sensibilizaci贸n en violencia sexual.

Recientemente, explica el m茅dico, se ha ampliado el periodo en el que es v谩lido el reconocimiento m茅dico a nivel judicial y, adem谩s, en el caso de las mujeres mayores de 18 a帽os, estos casos no prescriben hasta cinco a帽os despu茅s. As铆, hoy en d铆a, la toma de muestras en caso de penetraci贸n vaginal se puede realizar hasta diez d铆as despu茅s de la agresi贸n, incluso aunque la mujer haya tenido la menstruaci贸n, relaciones con otra pareja o se haya duchado. En el caso de sexo anal, ese plazo llega hasta 72 horas y en el sexo oral, hasta 48 horas. La ciencia ha avanzado tanto que incluso en el caso de tocamientos se pueden obtener muestras biol贸gicas para inculpar al agresor, porque se le pueden desprender c茅lulas de la piel al hacerlo. As铆 que cada vez la v铆ctima tiene m谩s tiempo para denunciar y m谩s posibilidades de demostrar los hechos.

Los profesionales sanitarios son clave no solo como forenses sino que muchas veces son las personas en las que conf铆an las mujeres para revelar un cas de violencia sexual seg煤n explica el forense Pedro Galiana

Durante ese primer reconocimiento se explora a la mujer para ver si existen lesiones tanto a nivel general como genital. 鈥淧ero la ausencia de lesiones f铆sicas no es indicativo de que no se haya producido una agresi贸n sexual鈥, advierte Galiana.

Esto se explica porque en la mayor铆a de los casos el agresor es una persona del entorno cercano de la v铆ctima: una pareja, expareja, familiar o conocido. Seg煤n la macroencuesta, el 21,6% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja refiere que el agresor fue un familiar hombre, el 49,0% un amigo o conocido hombre y el 39,1% dice que el agresor fue un hombre desconocido.

Es decir, no siempre hay violencia porque no es necesaria, ya que el factor psicol贸gico e intimidatorio, perpetuado a lo largo del tiempo por el agresor, confunde los l铆mites de lo permitido dentro de la relaci贸n. Es precisamente ese v铆nculo de afecto previo y cercan铆a lo que los agresores aprovechan para manipular a las v铆ctimas. 鈥淢uchas veces la gente cree que los actos de violencia sexual los llevan a cabo enfermos mentales o personas apartadas de la sociedad, pero un elevad铆simo n煤mero de agresores son conocidos o familiares de la v铆ctima鈥, explica Galiana.

En la 煤ltima d茅cada, se han registrado entre 1.400 y 1.500 denuncias por agresiones sexuales con penetraci贸n en Espa帽a. Sin embargo, Galiana alerta de que la cifra de denuncias es solo la punta del iceberg. 鈥淓n el caso de la violencia de g茅nero, solo se denuncia uno de cada cuatro casos, pero en violencias sexuales la cifra de denuncias se reduce a una de cada diez mujeres鈥, asegura.

La macroencuesta indica que solo el 8% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja ha denunciado alguna de estas agresiones en la Polici虂a, la Guardia Civil o el Juzgado, un porcentaje se eleva al 11,1% si se tienen en cuenta tambie虂n las denuncias interpuestas por otra persona o institucio虂n. 鈥淓sta cifra negra est谩 condicionada en muchas ocasiones por temor de la v铆ctima a ser culpabilizada, a que no la crean鈥, razona Galiana.

Sumisi贸n qu铆mica

Otro espacio que se帽ala Galiana es el ambiente de ocio. Este contexto implica, seg煤n este experto, que la v铆ctima es cada vez m谩s joven y susceptible de ser agredida por m谩s de una persona. Es un contexto donde tambi茅n puede entrar en juego la sumisi贸n qu铆mica. La percepci贸n de Galiana es que 鈥渄esgraciadamente, cada vez se est谩n usando m谩s sustancias qu铆micas para producir la agresi贸n sexual anulando la voluntad de la v铆ctima鈥.

Los casos de pinchazos conocidos a lo largo de este verano est谩n a煤n en investigaci贸n para intentar dilucidar si detr谩s de ellos est谩 el uso de sustancias 鈥渁l alcance casi de cualquiera鈥 como alcohol, 茅xtasis l铆quido, benzodiazepinas, ketamina o la escopolamina (burundanga), de acci贸n muy r谩pida, incoloras, ins铆pidas y dif铆ciles de detectar pasados unos d铆as, explica Galiana. Los s铆ntomas de este consumo pueden confundirse con un estado de embriaguez, por lo que la mujer aceptar铆a hacer cosas que no har铆a si tuviera condiciones cognitivas plenas.

Lo que buscar铆a el agresor, dice Galiana, ser铆a 鈥渓a sedaci贸n, la desinhibici贸n y la amnesia鈥. Pero no solo eso. El uso de estas sustancias, dice Galiana, pondr铆a en la mesa otro factor: la premeditaci贸n, ya que 鈥渓levan las sustancias encima porque salen a cazar a sus v铆ctimas鈥.

Ante un pinchazo, y mientras se esclarecen los casos denunciados, la recomendaci贸n de Galiana es 鈥渜ue acudan a un centro m茅dico a realizarse un reconocimiento y, aunque sea dif铆cil, porque normalmente se sienten sucias y quieren ducharse, es importante que no se laven, que no se cambien de ropa y denuncien lo antes posible para poder detectar esas sustancias en su cuerpo鈥.

Nombrar la violencia sexual

Laura Ariza pone el foco en la perversidad del mensaje que se lanza desde las instituciones de que hay que 鈥渁treverse a denunciar鈥 como si no hacerlo fuera un signo de cobard铆a. El proceso, advierte, no es f谩cil y hay muchas personas que tardan meses o a帽os en dar el paso.

Adem谩s, es habitual que en el proceso la v铆ctima sea obligada a repetir numerosas veces una vivencia traum谩tica porque 鈥渇alta mucha coordinaci贸n entre profesionales y administraciones鈥 en un proceso que puede suponer a帽os desde la denuncia hasta que se celebra el juicio oral.

Arantza Abril, experta en violencia sexual, indica que lo m谩s importante cuando conocemos un caso en nuestro entorno 鈥渆s la escucha activa, sin juzgar鈥, para empoderar a las mujeres y que puedan tomar decisiones libres

Para Arantza Abril, lo m谩s importante cuando conocemos un caso en nuestro entorno 鈥渆s la escucha activa, sin juzgar鈥. 鈥淵, en todo caso, preguntarle qu茅 quiere hacer, si le gustar铆a hablar con alg煤n profesional que le pueda ayudar a denunciar el caso o si simplemente quiere ayuda m茅dica o psicol贸gica鈥. 鈥淩espetemos siempre lo que la persona quiera sin juzgar y empoderar a la persona para que tome las decisiones que quiera y acompa帽arla de la manera que ella quiera鈥, dice Abril.

Las tres personas expertas consultadas para este reportaje impartieron un taller sobre violencia sexual destinado a estudiantes de Medicina de la Universidad de Valencia en marzo de 2022. Ariza, Abril y Galiana coinciden en que queda mucho por hacer, sobre todo en el 谩mbito de la prevenci贸n.

鈥淣o basta con esa educaci贸n sexual anticuada en la que 煤nicamente se asustaba a las ni帽as con embarazos y enfermedades de transmisi贸n sexual; hay que educar en el respeto al cuerpo propio y en el respeto a los dem谩s鈥, dice Ariza.

Galiana est谩 de acuerdo: 鈥淓s un delito de poder, no de placer. Para prevenirlo, es importante una adecuada educaci贸n en afectividad sexual. La pornograf铆a refleja roles de violencia y degradaci贸n de la mujer y los adolescentes reciben esa educaci贸n visual y se crean esas expectativas鈥.

Arantza Abril coincide en que 鈥渉ay que educar, educar y educar para romper esos c铆rculos, y tambi茅n a todos los estamentos policiales, judiciales, de servicios sociales o sanitarios, para que cada vez haya menos estigma y m谩s empat铆a, para que estos procesos de denuncia sean m谩s f谩ciles, m谩s r谩pidos y tengan peores consecuencias para los agresores鈥.

Al igual que con la violencia de g茅nero hubo un proceso de cambio social para asumir que la violencia no era solo maltrato f铆sico sino tambi茅n psicol贸gico, la llamada cuarta ola del movimiento feminista o el #MeToo, entre otros, est谩n dando visibilidad y cambiando la sociedad. 鈥淪e est谩 empezando a poner nombre a todas las violencias que se est谩n sufriendo a nivel sexual鈥, concluye Ariza.