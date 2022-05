–

Introducci贸n a la charla

Primero de todo, contextualicemos porqu茅 hemos incluido esta charla dentro de las jornadas sobre la cultura de la seguridad, sin repetirnos en el concepto en s铆 que se ha hecho al inicio del este libro, y siendo m谩s concretos en cuanto a la autodefensa se refiere.

La autodefensa tambi茅n es algo que nos ayuda a conocer al enemigo (polic铆a, fascistas, machistas, etc.) y conlleva una preparaci贸n f铆sica, estrat茅gica y mental tanto en el 谩mbito personal como colectivo. Nos ayuda a estar preparados ante peligros y situaciones a las que nos vamos a enfrentar de forma consciente y elegida, porque incluso las que sean o parezcan fortuitas, suceden siempre dentro de un contexto m谩s amplio que el hecho en s铆, que las dota de un contenido inherentemente pol铆tico. Por eso, el 谩mbito de la autodefensa implica conocer tambi茅n al enemigo y c贸mo funciona, y nos permite saber tambi茅n c贸mo funcionamos nosotros, que potencialidades y l铆mites tenemos y c贸mo podemos combatirlo. Adem谩s, como cuesti贸n importante est谩 el hecho de no delegar algo tan importante en la polic铆a, no permitirles actuar en este 谩mbito de nuestra vida les relega a un papel inservible y que obstaculiza nuestros objetivos. La polic铆a nunca nos va a ayudar en nuestra defensa y autodefensa por la libertad y contra lo que nos oprime.

En un enfrentamiento f铆sico en el que seamos agredidos o vayamos a agredir a alguien (siempre en un contexto y con una raz贸n pol铆tica y no para ejercer poder sobre nadie), la autodefensa es una herramienta m谩s dentro de las m煤ltiples que tenemos a nuestro alcance que muchas veces se tiene en un segundo o tercer plano en comparaci贸n con todo el resto de actividades y formaciones que hay a nuestro alrededor. Queremos equiparar la necesidad de tener unos conocimientos personales y colectivos que nos ayuden a salvaguardar nuestra integridad y la de los nuestros sin depender de la polic铆a ni del aparato judicial a, por ejemplo, esa necesidad indebatible e indiscutible que se tiene en cuanto a asamblearse, crear discurso, generar propaganda, crear actividades y jornadas, pegar carteles, hacer comedores, convocar manifestaciones, etc. Esto pasa por tener en cuenta que tan importante es esto 煤ltimo como tener presente que el entrenamiento y todo lo asociado a la autodefensa (que no solo contempla la parte f铆sica porque, como hemos dicho, tambi茅n es una herramienta estrat茅gica que se puede desarrollar desde distintas posiciones) es igual de importante y adem谩s muy complementaria a lo dem谩s, ya que la decisi贸n de hacer alguna de las anteriores cuestiones mencionadas, har谩 que en alg煤n momento de nuestra vida tengamos que aplicar la autodefensa para poder practicarlas o para defendernos por ponerlas en pr谩ctica.

Con esta charla, tambi茅n se pretende hacer un llamamiento a la necesidad de adoptar estilos de vida un poco m谩s saludables, menos sedentarios y m谩s conscientes con nuestro cuerpo y los l铆mites que a veces tenemos por no prestar atenci贸n a esta cuesti贸n. L铆mites f铆sicos, psicol贸gicos y pol铆ticos pueden superarse cuando entendemos que nuestro cuerpo, nuestra preparaci贸n y nuestra integridad depende unicamente de c贸mo nos encontremos nosotros mismos y las personas y compa帽eros que tenemos a nuestro alrededor. Cuidarnos, prepararnos, prevenir y cuidar de nosotros y los nuestros tambi茅n es autodefensa.

Por lo tanto, en resumen, tener conocimientos en este 谩mbito tambi茅n suma a la cultura de la seguridad una parte fundamental para acudir con esa seguridad a un evento callejero complicado, a asumir ese riesgo con otra actitud y a controlar mucho mejor la situaci贸n. Y como dec铆amos, la cultura de la seguridad no es s贸lo 鈥渜ue no me pillen o que no me peguen鈥 si no, salir lo mejor posible de estas situaciones, asumiendo las consecuencias y ofreciendo la mejor de nuestra actitud y de nuestro potencial como individuos y como grupo.

鈥Si aprecias tu libertad, aprende a defenderla鈥.

PARTE 1

驴Qu茅 es la Autodefensa?

En esta parte se va a definir lo que entendemos por 鈥渁utodefensa鈥 y c贸mo la definimos en comparaci贸n al concepto que tiene la Democracia sobre la 鈥渓eg铆tima defensa鈥.

Desde el 谩mbito pol铆tico cultural anarquista, se podr铆a definir la autodefensa como la idea que legitima la capacidad de defenderse a uno mismo y a los dem谩s, individual o colectivamente como grupo, comunidad, sociedad, etc. de cualquier tipo de opresi贸n, ya sea 茅sta inminente, prolongada en el tiempo o futura. La autodefensa es el concepto que legitima el uso de diferentes herramientas, como la acci贸n directa o el sabotaje, entre ellas tambi茅n se encuentra la controvertida 鈥渧iolencia鈥, para conseguir salvaguardar tu dignidad, igualdad, justicia, etc. en contraposici贸n al monopolio de la violencia que tiene el Estado para atacar y en contraposici贸n de la idea del di谩logo, el pacto o la negociaci贸n ante situaciones de desigualdad a las que nos enfrentamos cada d铆a.

Una caracter铆stica importante que tiene la autodefensa es que una persona que oprime no puede practicar la autodefensa, si no que lo que hace, es oprimir. Es importante qui茅n empieza, el contexto y el motivo. Que una persona se defienda de una agresi贸n no le proporciona autom谩ticamente la acci贸n de autodefenderse, porque un polic铆a puede defenderse de una agresi贸n puntual de alguna persona pero siempre lo seguir谩 haciendo desde su posici贸n de poder y opresi贸n. Tambi茅n ocurrir铆a lo mismo con un patr贸n que es agredido por un trabajador o un nazi que va por la calle y que en ninguno de los casos no son ellos quienes empiezan 鈥渓a pelea鈥. El contexto que les acompa帽a a todos estos supuestos es la posici贸n de poder y opresi贸n que pers茅 ya est谩 ligada a esas personas y/o figuras.

Tambi茅n es importante puntualizar que es una responsabilidad que todos los que queremos ser libres debemos asumir. Si estamos contra todo, todo est谩 contra nosotros y somos m谩s propicios a tener un enfrentamiento o a sufrir una agresi贸n puesto que sabemos a qu茅 estamos y deber铆amos de estar preparados para ello sin que medie ninguna instituci贸n. Esto nos otorga una responsabilidad importante sobre nuestra seguridad y la de los nuestros y nos ayuda a ser m谩s consecuentes con lo que defendemos y pretendemos.

驴Qu茅 defendemos?

Una seguridad y una firmeza que se pone a disposici贸n del colectivo que nos impulsa a tirar hacia adelante ante situaciones que creemos injustas y ante las que queremos poner nuestro cuerpo.

驴De qu茅 nos defendemos?

De la opresi贸n, del poder, de la autoridad, de las injusticias鈥 y es importante saber qu茅 tipo de agresi贸n es cada una para saber de qu茅 manera es mejor y m谩s estrat茅gica defenderse o atacar (no es lo mismo una agresi贸n policial, que una agresi贸n de un nazi, que un desalojo, que una agresi贸n en grupo, que una emboscada, etc.).

驴Cu谩ndo nos defendemos?

En todo momento y en todos los 谩mbitos de nuestra vida:

鈥 Antes de la agresi贸n como tal: es decir, atacando. Porque entendemos que ya existe esa agresi贸n constantemente y entendiendo por agresi贸n impl铆cita el 谩mbito social en el que nos movemos, el trabajo, la familia, la autoridad policial, la burocracia, las instituciones, el fascismo callejero, etc.). 鈥淟a mejor defensa es un buen ataque鈥.

鈥 Durante la agresi贸n: para pormenorizar los da帽os.

鈥 Despu茅s de la agresi贸n: para responder ante un ataque previo.

驴C贸mo nos defendemos?

Tenemos distintas herramientas, la principal el aprendizaje y la formaci贸n personal o colectiva, la autoorganizacion, la solidaridad o el apoyo mutuo (porque la autodefensa tambi茅n se ejerce con personas que no conocemos o que no tenemos cerca, porque el objetivo no tiene que materializarse exactamente en la misma persona o figura de quien que parti贸 la agresi贸n, si no que puede contextualizarse en algo que abarque m谩s y ser extensible en otros lugares del planeta que contribuyen o hayan contribuido a que esa agresi贸n se haya producido).

La diferencia con el t茅rmino de 鈥渓eg铆tima defensa鈥.

En derecho penal, la leg铆tima defensa es 鈥渦na causa que justifica la realizaci贸n de una conducta sancionada penalmente, eximiendo de responsabilidad a su autor, y que en caso de cumplirse todos sus requisitos, permite reducir la pena aplicable a este 煤ltimo.鈥 Es decir, puedes comer un acto il铆cito (por ejemplo, una persona te pega y tu le pegas) pero si lo haces cumpliendo una serie de requisitos, puede haber una reducci贸n de la pena o una omisi贸n a trav茅s de unos supuestos muy concretos. Es decir, lo que pretende, es legalizar un instinto natural del ser humano cuando se encuentra en peligro.

La leg铆tima defensa se apoya sobre dos pilares:

鈥 Ha de ser individual y se centra en se帽alar que existe una necesidad de defensa del bien jur铆dico personal, algo que descarta la defensa de bienes jur铆dicos colectivos. Osea solo reconoce la leg铆tima defensa personal o individual y no la colectiva o la solidaria, y hace alusi贸n en muchos casos a bienes materiales y no tanto personales.

鈥 Ha de ser una reacci贸n a una agresi贸n ileg铆tima. 驴C贸mo se podr铆a legitimar una agresi贸n sin tener una posici贸n de autoridad? 驴Qui茅n podr铆a justificarse ante la ley de haber cometido una agresi贸n si no un polic铆a o alguien vinculado de alguna forma al Estado o a alguna instituci贸n? (o con contactos).

Adem谩s s贸lo constituyen agresiones ileg铆timas aquellas acciones tipificadas como tales, es decir, exclusivamente aquellas conductas recogidas en la legislaci贸n penal. Por ejemplo, el acoso escolar que ha existido siempre y contra lo que se deber铆a de estar desde el principio, que desde que se ha incluido en el c贸digo penal, es cuando se acepta legal (y socialmente) que pueda existir una 鈥渓eg铆tima defensa鈥 siempre bajo los supuestos anteriores: una acci贸n circunstancial, concreta, individual, instant谩nea y siempre que peligre la vida de la persona.

Tambi茅n las agresiones que son consideradas v谩lidas son las que se realizan por las personas, por lo que se eliminan entes, grupos, organizaciones, sistemas, etc. que agredan con su mera existencia o con actos que comenten bajo esa forma. Es decir, una empresa que despide o que tiene unas malas condiciones de trabajo hacia los trabajadores, no se la podr铆a considerar agresora.

Tambi茅n requiere que sea instant谩nea, es decir, no contempla que si un d铆a te agrede un nazi tu puedas ir a por 茅l d铆as despu茅s. La autodefensa, si lo contempla.

Habla de la proporcionalidad ante la agresi贸n, es decir, que no puedes responder m谩s fuertemente que lo que te pudiera pasar si no lo hicieras, es decir que no se revierta la balanza. La autodefensa si que comprende que se utilicen distintas fuerzas o herramientas ante una agresi贸n que no sabemos como puede terminar.

Tambi茅n penaliza la preparaci贸n y la prevenci贸n, y en este 谩mbito, podr铆a suponer m谩s problema para una persona a nivel legal que est谩 federada y tiene cinturones en alg煤n arte marcial, verse envuelto en una agresi贸n porque se puede llegar a considerar 鈥渁gravante鈥.

Tambi茅n desde la leg铆tima defensa lo que se hace es defender la ley, es decir, no hacemos valer el hecho de que una persona no te puede agredir porque esta mal o se ejerce desde una posici贸n de poder (por ejemplo), si no, el que esa persona no puede cometer ese hecho porque es ilegal y est谩 penado.

Dentro de las artes marciales regladas, lo que se entender铆a por 鈥渁utodefensa鈥 es el concepto comercial de 鈥渄efensa personal鈥, que es una selecci贸n de artes marciales o de uno solo que te permite responder ante un hecho concreto para responder en ese momento. Se plantea desde un lugar de v铆ctima y te prepara para defenderte y huir con el menor da帽o posible. L贸gicamente nosotros tampoco vemos bien ensa帽arnos con nadie, torturar etc, pero no porque lo diga la ley si no porque va en contra de nuestros principio, pero lo que recalcamos en esta disciplina que se comercializa y vende en los gimnasios, es que guarda todas las similitudes a lo que la leg铆tima defensa se refiere y no tanto a la autodefensa.

La autodefensa no solo entiende la parte f铆sica si no tambi茅n, la estrat茅gica y la mental. No solo contempla la parte personal, si no la colectiva. No solo entiende el cuerpo a cuerpo o el huir, si no el ayudar a un compa帽ero desde otro lugar (avisar, esperar, proveer de material, acompa帽ar, etc.) sumado a todo lo anteriormente dicho.

PARTE 2

Introducci贸n a la parte 2

Antes de empezar queremos situar el discurso que se va a lanzar en estas lineas en un marco ideol贸gico y emocional, por decirlo de alguna manera, y para ello se quiere dejar muy clara una postura profundamente antimilitarista. Como dec铆an algunos, el Ej茅rcito no deja de ser una escuela de embrutecimiento de la chavaler铆a, donde la sumisi贸n, la obediencia ciega y la falta de empat铆a son absolutamente necesarias para su existencia, conductas a nuestro entender completamente antisociales y carentes de humanidad.

Por otro lado, la industria armament铆stica se hace de oro con cada bala usada, con cada persona muerta, d谩ndome igual si es en el mercado negro o mediante ventas legales. Adem谩s, esto no deja de ser una herramienta para las 茅lites capitalistas de la que se sirven para favorecer sus negocios en cualquier lugar del planeta, adem谩s de servir a ciertos megal贸manos y carniceros para reforzar su ego y necesidades psic贸patas.

La violencia (sin ning煤n contexto) puede generar sensaciones de ansiedad, asco y pena. Puede no gustar y hacer perder la fe en la humanidad, puede generar temblores y sentimientos de humillaci贸n, as铆 que en principio es algo a evitar. Pero tambi茅n debemos tener en cuenta que la violencia siempre tiene un contexto ya que la mayor铆a de las violencias parten de un sistema de valores basado en la obediencia, en la sumisi贸n, en la autoridad y en los privilegios. Al fin y al cabo, es una herramienta que quienes ostentan la autoridad o los privilegios han usado, usan y no dudar谩n en usar para mantenerse en ese estatus y si, adem谩s, nos incluimos entre esa gente que pretende cambiar las cosas debemos ser, lo m谩s posible, conscientes de que somos un objetivo de esa violencia, por lo que debemos estar lo mejor posible preparadas y formadas por lo que pueda ocurrir. Y es en este punto donde encontramos nuestro fluir en la violencia, y donde sin duda sentimos de forma cada vez m谩s creciente esa necesidad de encontrar y trabajar una herramienta para hacer frente a esta violencia: la autodefensa.

Vamos a profundizar en esta herramienta de la autodefensa tratando de ir dibujando un mapa que nos ayude a explicar y a poner encima de la mesa una perspectiva que trasciende m谩s all谩 de la mera violencia f铆sica, aunque siempre quede inserta en una violencia contextual. La intenci贸n con esta exposici贸n es tratar de ir diluyendo los l铆mites del concepto de autodefensa, tratar de resquebrajar sus l铆mites para que su concepto y su pr谩ctica rebose todos nuestros espacios de lucha.

La autodefensa como parte de la naturaleza: el instinto de autopreservaci贸n

鈥La autodefensa es un principio irrenunciable de todo ser vivo鈥

Quiz谩s, si nos fijamos en los mecanismos de autodefensa de otros animales, nos sea m谩s

f谩cil ir profundizando un poco m谩s en el concepto. Los animales, por lo general lo primero que tienden es a prevenir la agresi贸n, y en 煤ltimo t茅rmino, si eso no es posible, utilizar谩n lo que tengan para defenderse.

Estos mecanismos pueden ser:

-Huir o esconderse: los m谩s b谩sicos y utilizados por todos los animales. Si algo me asusta/ataca me voy, o no paso por ah铆. Para nosotros es el m谩s instintivo.

-Distracci贸n: algunas serpientes levantan su cola haciendo creer que es su cabeza para desviar la atenci贸n del depredador y as铆 atacar por sorpresa. Algunos lagartos se desprenden de su cola para entretener al depredador o si se la atrapan, y poder huir.

-Camuflaje: el m谩s conocido el caso del camale贸n. Aunque tambi茅n podr铆an incluirse aqu铆 las cortinas de tinta que generan los pulpos o los calamares, disminuyendo la visibilidad del atacante, o incluso la zarig眉eya que se hace la muerta.

-Disuasi贸n: que consiste en utilizar mecanismos que hagan cesar el empe帽o del atacante de maneras diferentes. Por ejemplo, utilizando el mimetismo, algunas especies de serpientes y de mariposas, cambian su color pareci茅ndose a otras especies m谩s peligrosas y t贸xicas. Tambi茅n generando unas sustancias en la piel que provocan mal sabor como algunas ranas. Otras, como la mofeta, lanzan un l铆quido f茅tido. Otras emiten un sonido que las hace presentes como la serpiente de cascabel. Tambi茅n los gru帽idos de muchos mam铆feros, las armaduras como los caparazones de las tortugas o los pinchos del puercoesp铆n tambi茅n son elementos disuasorios; y otros, simplemente mantienen una actitud amenazante como la iguana, que levanta las escamas. O los perros, que erizan el pelo, o los osos que se hinchan coloc谩ndose sobre dos patas.

Por su parte, los pinchos, el veneno, la dureza de sus frutos o incluso la altura de sus ramas son en las plantas su mecanismo de autodefensa. El ser humano por su parte es capaz de generar anticuerpos cuando un virus lo ataca, tiene todo un sistema inmunol贸gico. Incluso el propio planeta tiene su atm贸sfera que con sus distintas capas permite que no nos achicharre el Sol, o que se desv铆en o se calcinen, por ejemplo, peque帽os meteoritos.

Toda esta gama de formas de autodefensa desarrolladas por la Naturaleza, est谩n basadas en el principio b谩sico de autopreservaci贸n que tienen los organismos vivos.

Todos estos mecanismos que utilizan el resto de seres vivos, pueden ser utilizados tambi茅n (a su manera) por el ser humano, por ejemplo: huir, esconderse o evitar ciertos sitios es la forma m谩s instintiva que tiene el ser humano de evitar una agresi贸n. Pero tambi茅n dependiendo de en qu茅 zona nos movamos o vistamos de una manera o de otra, adquirimos ciertas costumbres o incluso, llegado el caso, nos hacemos los muertos para camuflarnos. Por supuesto tambi茅n utilizamos mecanismos de disuasi贸n parecidos a los de los animales, una actitud decidida y una posici贸n corporal erguida al caminar por la calle es una forma de disuadir, aguantar una mirada y tener una actitud amenazante es otra forma tambi茅n de disuadir; si nos sentimos amenazadas, sacarnos mocos, quitarnos la cera del o铆do u olernos un sobaco lleno de pelos (o no) nos recuerda a los mecanismos de disuasi贸n de las mofetas o las ranas; un polic铆a armado, con escudo, porra, protecciones y dem谩s, es una armadura andante que dan pocas ganas de intentar atacar, pero tambi茅n si nos protegemos detr谩s de una valla o una puerta apuntalada, podemos conseguir disuadir a un agresor. Esta lista de mecanismos utilizados por los animales (humanos o no), son todos previos al combate, es decir, son mecanismos preventivos. Por lo tanto, la autodefensa no lleva necesariamente impl铆cito un combate cuerpo a cuerpo.

El hecho de que todos los seres vivos hayan desarrollado mecanismos para la autopreservaci贸n defendi茅ndose as铆 de amenazas internas y externas, hace que podamos pensar que la mera existencia implique la autodefensa, y ser铆an las dos caras de una misma moneda. De ah铆 que sea considerado en algunos puntos del globo terrestre como un 鈥減rincipio irrenunciable para todo ser vivo鈥.

Autodefensa individual vs. Autodefensa colectiva

Los puntos donde podemos encontrar una mayor diferencia entre un concepto y otro quiz谩s sea el hecho de que la defensa personal es un mecanismo de defensa individual y/o hacia una persona que no es activa en su propia protecci贸n. Es decir, quien protege es un sujeto activo, mientras que la persona protegida es un sujeto pasivo. Adem谩s, tanto quien protege como quien es protegido no pertenecen a una misma comunidad vivencial. Un ejemplo en este sentido es el del escolta de un empresario: el escolta protege y el empresario paga.

Por otro lado la autodefensa podr铆a incluir una dimensi贸n colectiva, grupos, manadas o comunidades que activamente practican el principio de autodefensa (cada miembro con sus tareas y practicando el apoyo mutuo en todo momento que sea posible), mientras que no necesariamente tienen que ejercer la defensa personal. Los ejemplos pueden ser todos los que se nos ocurran desde el de una manada de corzos empleando diversas estrategias de autodefensa para proteger a las cr铆as de unos depredadores, la primera l铆nea en las manifestaciones, a los Grupos de Autodefensa y las Guardias Comunitarias que tomaron las armas para defenderse de la violencia de los c谩rteles y de los paramilitares en M茅xico. Todas ellas, formas de autodefensa que no implican el uso de t茅cnicas de defensa personal.

Ahora pongamos por caso que hay un grupo de trabajadores y trabajadoras que se declaran en huelga, deciden crear un bote com煤n, organizar comedores populares, para afrontar los posibles gastos as铆 como la ausencia de los jornales durante la huelga. Adem谩s, deciden hacer piquetes, reventar alg煤n coche del jefe, enfrentarse a los esquiroles o incluso en ciertos contextos armarse frente al pistolerismo. Todas estas acciones, empezando por el mero hecho de declararse en huelga, son mecanismos de autodefensa que estos trabajadores y trabajadoras emplear谩n frente a un abuso o un ataque de la patronal. Incluso las respuestas de solidaridad que puedan existir por parte de las y los trabajadores de otros sectores frente a la represi贸n que pueda sufrir esa huelga son formas de ejercer la autodefensa, como clase trabajadora, d谩ndole as铆 visibilidad a esa lucha y expresando calor y cari帽o a su gente.

Todo esto nos hace deducir que los l铆mites del t茅rmino autodefensa son difusos y hacen referencia a diversas realidades y contextos, mientras que la defensa personal parece tener unos l铆mites mucho m谩s claros y m谩s cercanos al mero combate cuerpo a cuerpo.

Pero no nos enga帽emos, la autodefensa no deja de ser una actividad contextualizada en el conflicto, en la guerra o en el combate, dependiendo de a qu茅 nos refiramos o como queramos hacerlo. Nos da igual que sea en la lucha de clases, en la guerra social, en el combate contra el fascismo, en la lucha por la abolici贸n de privilegios sociales, en una lucha por la supervivencia o en defensa de la vida. La autodefensa siempre estar谩 contextualizada en el conflicto.

Con todo esto podemos concluir que la 鈥渁utodefensa鈥 incluye m谩s contextos, m谩s realidades y m谩s herramientas que la mera 鈥渄efensa personal鈥, el cual ser铆a un concepto m谩s neutro.

La 茅tica y la est茅tica, la defensa de la vida y la teor铆a de la rosa

Si asumimos el concepto de autodefensa como el mecanismo de resistencia colectiva frente a amenazas externas que traspasa los l铆mites de la defensa puramente f铆sica, debemos, creo, profundizar un poco m谩s en algunas cosas.

A lo largo de la historia, y en la actualidad siguen ocurriendo genocidios 茅tnicos, culturales y religiosos por numerosas razones, aunque la mayor铆a han sido y son alentados por el control de recursos, por intereses econ贸micos o por reafirmar u obtener un status. El genocidio en Darfur, el genocidio en pr谩cticamente toda am茅rica latina, en Palestina, en el S谩hara, los yazid铆es en el Kurdist谩n鈥

Desde el momento en el que nos sentimos parte (o se nos cataloga dentro) de una comunidad y/o un colectivo, las amenazas rebosan la individualidad para atacar a un grupo. Esto resulta bastante obvio pero se dice para seguir hilando: Al final, las agresiones machistas, racistas, fascistas, hom贸fobas, tr谩nsfobas, clasistas, etc. a pesar de sufrirlas individuos, el mensaje va dirigido a toda una condici贸n o un grupo. Es importante entender esto porque cuando la represi贸n (en cualquiera de sus formas) cae sobre compa帽eros y compa帽eras de distintos colectivos, aunque secuestran o matan individuos, lo que en el fondo est谩n haciendo es atacar las condiciones, ideas, valores y pr谩cticas por las que se lucha, una forma de entender el mundo y/o una forma de vivir. As铆 tratan de ahogar, desarticular y desorganizar luchas.

En la regi贸n del Kurdist谩n, en la que cohabitan numerosos pueblos y etnias, la revoluci贸n de Rojava ha conseguido superar la cuesti贸n nacional generando un concepto de naci贸n basado en la 茅tica, donde las fronteras y el Estado han desaparecido como ese paraguas de lo com煤n para dejar paso a una forma de comunalismo donde lo importante son los valores y la 茅tica sobre los que se cimienta una sociedad. Volviendo al tema de las dos caras de una misma moneda, la existencia de esa 茅tica, de ese espacio, de ese territorio, requiere de su autodefensa. Pero si vamos m谩s all谩, la propia 茅tica, la propia pr谩ctica de esos valores y de esa forma de entender la sociedad es un acto de autodefensa en s铆 mismo pues la reafirma, la fortalece y la retroalimenta. En este sentido utilizan la met谩fora de una Rosa. Hablan de la belleza, no en los est谩ndares que nuestra sociedad ha terminado por normalizar, si no que encuentran una est茅tica revolucionaria en los actos de calor y cari帽o, en el autogobierno de una comuna, en el abrazo de un/una compa帽era/o, en la confianza especial que se genera en esos procesos revolucionarios, en la personalidad revolucionaria, as铆 como en el desarrollo de los propios procesos revolucionarios culturales, econ贸micos, pol铆ticos, etc. de una sociedad organizada de abajo hacia arriba.

Ese anhelo de todo lo bello que hay en la Tierra, ese anhelo por la vida en el sentido m谩s amplio de la palabra es lo que se ejemplifica en la flor. Pero para que la rosa sea rosa debe tener espinas, y las espinas no tienen sentido si no son parte de un mecanismo de autodefensa para la preservaci贸n de la planta. Las dos caras de una misma moneda.

Nuestra amenaza, como dec铆amos antes, no es sobre un territorio, sobre un Estado, por cuestiones 茅tnicas o por cuestiones religiosas. Al final, los y las anarquistas, parafraseando a Durruti, 鈥渓levamos un mundo nuevo en nuestros corazones鈥. La existencia de ese mundo, esa concepci贸n de la vida de un ser humano verdaderamente libre y en paz basada en los valores de la libertad responsable, la solidaridad, el apoyo mutuo, la fraternidad de los pueblos, la toma del monto, la producci贸n en com煤n, la colectividad, etc. es una de las caras de la moneda que dec铆amos al principio, es nuestro territorio y su defensa, la otra cara: hoy a pu帽etazos pero tambi茅n con propaganda, con acci贸n directa, con piquetes, con sororidad, con conciencia de clase, con huchas colectivas, con redes de apoyo mutuo y solidaridad, y siempre, con organizaci贸n. Es la manera en la que podemos extender y defender nuestras ideas, valores y pr谩cticas hoy, ma帽ana ya veremos.

Debemos ser conscientes: creernos y apostar por nuestros sue帽os implica que antes o despu茅s vendr谩n a por nosotros (lo hacen incluso cuando no nos los creemos). Integrar, aprender y generar nuevos mecanismos de autodefensa de forma colectiva es un proceso largo que requiere de constancia, esfuerzo y sacrificio鈥 (Bueno, 驴y qu茅 no?). Adaptar nuestro acondicionamiento f铆sico para afrontar seg煤n qu茅 situaciones; mantener una formaci贸n permanente; integrar esa cultura de la seguridad en nuestros espacios; sentarse a hablar y a pensar sobre objetivos, t谩cticas para defender un espacio y estrategias a medio plazo para ampliarlo; medir nuestras fuerzas de vez en cuando; ser conscientes de que aunque formemos parte de lo mismo no es necesario que todo el mundo asuma el mismo papel; recuperar la iniciativa en el combate; y todo lo que se nos ocurra en este sentido, es parte de nuestra autodefensa.

