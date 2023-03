–

De parte de CNT-AIT Albacete March 12, 2023





Ayer tuvo lugar un acto divulgativo en nuestro local organizado por el Ateneo Anarquista de Albacete con la presencia de Carlos Taibo como ponente para presentar su libro 鈥淓COFASCISMO, UNA INTRODUCCI脫N鈥. Un buen numero de personas acudieron a esta charla, donde Carlos enumer贸 y apunt贸 los caminos que nos est谩n llevando hacia sociedades mas autoritarias, excluyentes, violentas y desiguales, dentro de la deriva capitalista y sus consecuentes crisis, medioambientales, energ茅ticas y sociales.

Palabras como colapso, crisis energ茅tica, capitalismo, estados, poblaci贸n sobrante, medioambiente鈥 Y por supuesto ecofascismo sonaron ayer con fuerza para ubicarnos en la realidad de nuestro presente y en un m谩s que previsible futuro cercano. La tesis argumentada por el autor relata como las din谩micas del sistema capitalista nos est谩n llevando a tocar ya los l铆mites naturales y sociales del sistema, y como en este ambiente las crisis se suceden, pol铆tica, b茅lica, migratoria, alimentaria, humanitaria, etc. hasta conducirnos a una nueva forma de control totalitario de las 茅lites, un nuevo fascismo movilizado por la escasez de recursos naturales y energ茅ticos, que en la actualidad ya se atisba en un buen n煤mero de pol铆ticas estatales y supranacionales. Acercar una palabra socialmente reivindicativa y transformadora como ecologismo a formas autoritarias de gobierno como el fascismo, parece en principio algo antag贸nico, pero la historia nos dice que ya el nacionalsocialismo alem谩n albergaba una buena parte de ecologismo en su ideario, y no precisamente para buscar el bien com煤n, si no para apuntalar a煤n m谩s a una raza que entend铆an superior. El ecologismo sin humanismo puede convertir en fascista sin transiciones previas.

El signo mas evidente de ese atisbo de ecofascismo en la actualidad, tiene que ver con la idea extendida de que en el mundo sobra gente, algunos procesos estatales que enfrentaron la pandemia del covid-19 en los momentos m谩s duros, nos muestran en la pr谩ctica el concepto de poblaci贸n sobrante, la palabra triaje reson贸 con la pr谩ctica en centros de mayores y hospitales para decidir qui茅n pod铆a vivir y qui茅n no, la necropol铆tica cristaliz贸 en ese momento de crisis; pero no solo en los momentos de crisis se ha puesto en marcha, la pol铆tica fronteriza europea, o la pol铆tica sanitaria en EE.UU tambi茅n son ejemplos de necropol铆tica como se apunt贸 en el debate posterior.

En este posible mundo pr贸ximo donde las elites intentar谩n asegurar sus privilegios a trav茅s de estados m谩s autoritarios y militarizados, y nuevas f贸rmulas de obligatoriedad capitalista, las mujeres sufrir谩n m谩s aun la violencia, el control de sus cuerpos y las cargas de trabajo tanto formal como informal.

Hubo espacio para palabras esperanzadoras como, solidaridad, apoyo mutuo, decrecimiento鈥 Tanto en la exposici贸n del ponente como en el debate posterior, pero teniendo presente la realidad organizativa contempor谩nea, una realidad que nos dice de manera general, que no estamos en forma y n煤mero preparadxs, ni organizadxs para afrontar el horizonte que se nos presenta. Nuestras sociedades presentes siguen confiando en el estado y las democracias representativas como estructuras protectoras, obviando que son esa mismas estructuras las que nos est谩n conduciendo a este colapso sist茅mico. Ejemplos no faltan, en las intervenciones de lxs escuchantes pudimos conocer como las din谩micas del Green New Dial est谩n acaparando tierras para instalaciones fotovoltaicas y e贸licas, desposeyendo de alternativas agr铆colas a poblaciones rurales y destrozando paisajes y ecosistemas, a la vez que no disminuyen las emisiones de CO2, porque es absurdo hablar de renovables con un sistema de crecimiento exponencial.

La cuesti贸n del mundo del trabajo y la capacidad de lxs trabajadorxs para 鈥減arar el mundo鈥 tambi茅n se apunt贸 en el debate, rescatar el concepto e idea de revoluci贸n proletaria como forma suprema de cambio radical, y lo lejos que est谩bamos como sociedad de esta posibilidad fundamental tanto ideol贸gica como organizativamente, en parte por la divisi贸n y confusi贸n que ha generado hist贸ricamente el reformismo, conduciendo a las clases populares a trav茅s de programas y propagandas al callej贸n sin salida donde nos encontramos actualmente. Otras cuestiones como formas de resistencia de peque帽a escala, a trav茅s de la organizaci贸n colectiva de la alimentaci贸n, o la recuperaci贸n de saberes populares y ancestrales precapitalistas, ayudar铆an a atenuar el sufrimiento de las clases populares de cara a este m谩s que posible futuro oscuro y b谩rbaro que nos espera.

Desde la CNT-AIT, estamos convencidxs que la practica organizativa anarcosindical hoy, es la mejor forma de enfrentarse al capital actual y futuro, y a los estados que surjan de 茅l, porque de ra铆z somos Solidarixs, practicamos el Apoyo Mutuo, la Autogesti贸n y la Autocapacitaci贸n, la Acci贸n Directa nos da fuerza y raz贸n, la Asamblea diluye jerarqu铆as y autoritarismos, y sobre todo tenemos un proyecto de mundo en el coraz贸n, un mundo socialmente igualitario, humanamente diferente y realmente libre, donde el miedo no sea el motor que nos dirige, un mundo colectivo de naturaleza viva.

隆VIVA EL COMUNISMO LIBERTARIO!