De parte de CNT-AIT Albacete March 12, 2022





Desde la asamblea del Ateneo Anarquista de Albacete informamos a toda la clase trabajadora de la la presentación del libro «La policía. Un análisis crítico». La Presentación se realizará el próximo día 19 de Marzo a las 19:00 hrs., en la sede del Ateneo Anarquista de Albacete. El libro, editado y publicado recientemente por la Editorial La Neurosis o Las Barricadas, resulta un análisis muy interesante sobre una institución tan presente actualmente en la sociedad.

«La policía. Un análisis crítico». Este texto pretende contribuir a llenar un curioso vacío: el estudio de los cuerpos policiales. Es cierto que la cultura audiovisual, sobre todo a través del cine y las series de televisión, ha convertido a la policía en una institución con una presencia enorme en la cultura que consumimos. Por otro lado, resulta llamativa la escasa producción de estudios científicos sociales sobre esta institución. ¿No existe interés por el estudio de los cuerpos del orden? ¿Es su hermetismo el motivo de esta escasez de estudios? ¿O es posible que se trate de un objeto incómodo de estudio por su poder? Resulta difícil saber si estas razones u otras han sido determinantes en esta sequía académica. No obstante, el Colectivo La Plebe se ha propuesto poner un grano de arena para ofrecernos un acercamiento que combine sencillez y seriedad. Porque cuanto más poder acumula una institución más necesario es poner sobre ella la lupa de la crítica para dejar al descubierto la realidad:

Si tuviéramos que elegir un adjetivo para definir este siglo en el que nos ha tocado vivir, sería el de cínico. Y es que poca gente parece creer, con un mínimo de sinceridad, en las grandes instituciones históricas como la Iglesia, los partidos políticos, la justicia, etc. El descrédito no está restringido a esos referentes, sino que ha socavado el prestigio de muchos campos profesionales que, en otro tiempo, parece que gozaron de cierto respeto, como el periodismo, la abogacía, la docencia, etc.Por eso, todos podrían mirar con recelo a la policía, que ha conseguido una imagen que para sí quisieran otros organismos.

Pero, ¿qué ha ocurrido para que una organización que ha ejercido tanta violencia contra las capas más débiles de la sociedad a lo largo de su historia haya mejorado considerablemente su reputación?Las páginas del libro que tienes entre tus manos analizan con rigor y amenidad las herramientas culturales que han operado en las últimas décadas para producir ese cambio. Al mismo tiempo, encontrarás una descripción crítica de los rasgos propios de la realidad policial, su visión de la justicia, la percepción que tienen de sí mismos, etc. No se trata solo de entender cuál es la función social de la policía, sino de entender algunos de los mecanismos que operan en esto que llamamos democracia y que impiden avanzar hacia un mundo donde la conjunción de igualdad y libertad abra nuevos horizontes de justicia social.

La intención de nuestra asamblea no es otra que la que siempre hemos defendido: la formación y el apoyo de editoriales libertarias para difundir la cultura y el debate anarquista. Es claro que necesitamos un movimiento libertario capaz de crear su propia cultura y sus propios espacios de autonomía y emancipación. Es deber del movimiento anarquista organizado impulsar y desarrollar estos proyectos y editoriales para extender las ideas anarquistas.

POR LA CULTURA ANARQUISTA