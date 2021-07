–

July 18, 2021

Memoria hist贸rica 鈥墊鈥 Vitoria | Extra铆do del cnt n潞 426

Anarquistas y confederales en Vitoria y comarcas alavesas

(1869-1976) Autores: Juan G贸mez y Miguel 脥帽iguez

Editorial: Asociaci贸n Isaac Puente

A帽o edici贸n: 2020 P谩ginas: 384

Precio: 20 鈧

Cumplir cien a帽os significa gozar de buena salud. CNT Vitoria acaba de cumplir cien a帽os. Y celebrar un centenario con una publicaci贸n nacida del arduo trabajo de hemeroteca y la reflexi贸n cr铆tica y meditada es un regalo que nos hacen Juan G贸mez y Miguel 脥帽iguez. Bajo el t铆tulo 芦Anarquistas y confederales en Vitoria y comarcas alavesas (1869-1976)禄 editada por la Asociaci贸n Isaac Puente la obra arranca con los antecedentes de la fundaci贸n de la CNT en Vitoria y recorre el siglo XX. Acompa帽an al relato de acontecimientos y al esclarecedor an谩lisis los anexos inundados de datos que rinden homenaje a muchos hombres y mujeres que nos precedieron en la lucha sindicalista anarquista.

Recorriendo las p谩ginas de la obra podemos comprobar la dura y encarnizada represi贸n que desataba cualquier acci贸n directa. Se enfrentaron tanto al resto de fuerzas sindicales como a las autoridades republicanas, que no dejaban escapar ocasi贸n de reprimirles. Se les atribuyeron infundadamente delitos y, sin embargo, no cejaron en los esfuerzos. Incansables redactaban manifiestos y debat铆an reivindicaciones para todos los trabajadores y trabajadoras. Lograban reunir a la d茅cima parte de la poblaci贸n de la ciudad 隆qu茅 tiempos aquellos!

Tiempos en los que se reclamaban derechos pisoteados por patrones, miembros del clero y poncios, cuya reivindicaci贸n podr铆amos trasladar a nuestros d铆as. Preocupados y preocupadas por el desempleo innovaron proponiendo reducciones de jornadas y se negaron a aceptar subsidios paternalistas y castrantes. 芦A consecuencia del deplorable estado en que nos encontramos y el triste porvenir que nos espera (鈥)禄 芦Y vosotras, mujeres, las m谩s desgraciadas en el siglo presente (鈥)禄. Fue otro siglo pero podr铆amos hacernos eco de sus voces y gritar las mismas proclamas por nuestras calles. De ah铆 el inter茅s de una obra como la que nos ocupa.

Entre l铆neas, y en cada cap铆tulo, late persistente la consigna libertaria para que no perdamos nunca de vista el objetivo 煤ltimo y prioritario: 芦(鈥) preparar la revoluci贸n, nuestra revoluci贸n, la del pueblo y para el pueblo, no simplemente llenar el est贸mago禄.

A menudo, es tan importante saber de d贸nde venimos como saber a d贸nde vamos. Por eso, y ahora m谩s que nunca, nuestras miradas merecen ser reconducidas hacia tiempos hostiles que llenos de sinsabores sembraron logros que nos permiten celebrar este cumplea帽os. Y en esa celebraci贸n la Historia, quienes la cuentan y nos la cuentan bien, nos permiten renovar ilusiones y airear utop铆as.

Observar las estratagemas de 芦palo y zanahoria禄 que usaba, y usa, el poder en la distancia nos dota de recursos para identificar los abundantes y disfrazados palos cotidianos contempor谩neos y las zanahorias que empiezan a neg谩rsenos. El ejercicio de la huelga como expresi贸n m谩xima e inmediata del poder y la capacidad de trabajadores y trabajadoras queda retratado minuciosamente. Entre l铆neas, y en cada cap铆tulo, late persistente la consigna libertaria para que no perdamos nunca de vista el objetivo 煤ltimo y prioritario: 芦(鈥) preparar la revoluci贸n, nuestra revoluci贸n, la del pueblo y para el pueblo, no simplemente llenar el est贸mago禄.

Pulsos permanentes contra las autoridades, contra la violencia institucional y contra la patronal no frenaron los 谩nimos del millar aproximado de militantes anarquistas cuyos nombres recoge la obra detallando noticia biogr谩fica, m谩s o menos extensa. Subrayemos la treintena de nombres propios de mujer; y, recordemos a las que no est谩n, las que permanecieron en la sombra, a la espera de hijos, hermanos y compa帽eros que sal铆an a las calles, se reun铆an, debat铆an y eran despedidos de sus puestos de trabajo o encarcelados. Todos y todas cobran vida gracias a esta publicaci贸n, para convertirse en referentes de la lucha, cuando 茅sta se nos vuelva ingrata, parezca est茅ril o no florezca tal y como esper谩bamos, tal y como deseamos.

芦(鈥) Capaces de constituir un sindicato fuerte en una ciudad dominada por el caciquismo (鈥)禄 all谩 por el a帽o 1932, los y las protagonistas de la obra nos ofrecen un legado en el que podemos adentrarnos para renovar las fuerzas, inspirarnos y tomar las calles, para pedir 芦trabajo, no subsidio禄, para 芦no entablar pol茅micas con grupos que representan a una insignificante y despreciable minor铆a de arribistas禄, para no traicionar a nuestros 芦mismos hermanos de explotaci贸n y miseria禄.