–

De parte de Indymedia Argentina April 12, 2023 81 puntos de vista

Luego de una larga lucha reclamando su derecho al territorio las comunidades Mby谩 Guaran铆 de Ka鈥 aguy Poty, Kapi鈥檌 Poty, Ka鈥檃guy Mir末 Rupa, Yvy Pyt茫 e Yvyt农 Por茫 recibieron su T铆tulo de Propiedad Comunitaria. Duraci贸n: 15:43 鈥 14MB / Para descargar hace click derecho aqu铆 y eleg铆 鈥済uardar enlace como鈥

https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2023/04/Micro-Kay-Pacha-12-de-abril-de-2023-mp3.mp3

Las m谩s de 6000 hect谩reas de su territorio fueron donadas en principio por la empresa Celulosa Argentina a la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) en 1992, sin tener en cuenta que all铆 habitaban desde hace m谩s de 100 a帽os familias del Pueblo Mbya.

Y fue en el 2001 que las comunidades comenzaron su reclamo territorial. Un proceso largo, dif铆cil, lento, y donde atravesaron muchas penurias: falta de recursos, fr铆o y la decepci贸n de ver que pasaba el tiempo y solamente recib铆an promesas. Sus viajes a La Plata fueron largos y tediosos, pero afortunadamente y gracias a su perseverancia y al apoyo de organismos y personas solidarias, se consigui贸 un acuerdo donde la UNLP manifestaba su voluntad de transferirles la propiedad en forma definitiva en marzo del 2019. Desde entonces hubo que esperar para la escrituraci贸n, que ahora se lleg贸 a concretar.

Se debe reconocer que, a pesar de los contratiempos, los hermanos nunca bajaron los brazos porque hab铆a algo de lo que estaban seguros, y es que eran, son y ser谩n los verdaderos due帽os del monte desde ahora y para siempre.

En el acto de la firma del T铆tulo de Propiedad Comunitaria estuvieron presentes los caciques de las comunidades y entre otros, el presidente de la UNLP, Mart铆n L贸pez Armengol, quien expres贸: 鈥淓ste momento no me lo olvido m谩s, ha sido una lucha de muchos actores, algunos de ellos hoy ya no est谩n. Es un reconocimiento a quienes hicieron mucho por esto y para nosotros un momento de disfrutarlo, todo lo que refiere a los derechos humanos forma parte de nuestro discurso y acciones concretas鈥.

Por supuesto que despu茅s hubo reuni贸n de festejo en donde compartieron su alegr铆a, siempre con su m煤sica de fondo y reconociendo el apoyo de tanta gente, como por ejemplo, el del actual Ministro de Cultura de la provincia, Joselo Schuap, de EMIPA, de Rodolfo Cesatti, un cineasta autor de la pel铆cula 鈥淛urua, hombres de hierro鈥, entre otros.

As铆 que, en este momento de satisfacci贸n y alegr铆a, queremos compartir con ustedes el testimonio del hermano Eliseo Chamorro de la Comunidad Ka鈥檃guy Poty. El utiliza el t茅rmino juru谩, refiri茅ndose a los no ind铆genas.

Fuente: https://www.facebook.com/Pueblos-Originarios-Serpaj-1616081138655587KayKay