De parte de Antagonistas May 27, 2021 52 puntos de vista

Marciano C谩rdaba

Antes de hacer algunos comentarios sobre la biograf铆a de Layret publicada por Vidal Aragon茅s, conste mi desconocimiento, anterior y posterior a la lectura del libro, de la vida y obra del insigne personaje. Conste tambi茅n mi repudio de su asesinato a manos del estado, que, al un铆sono con el terrorismo de la patronal, sembr贸 Barcelona de cad谩veres durante los primeros a帽os de la d茅cada de los veinte, ahora hace un siglo. Los anarquistas tambi茅n ayudaron a incrementar el n煤mero de asesinatos y no siempre lo hicieron en defensa propia.

Beldado el grano, vamos con la paja. Por mi edad, soy de colegio de frailes, donde corr铆an las estampitas y las vidas y milagros de barbudos y doncellas. Leyendo la hagiograf铆a de Layret, publicada por un diputado de la CUP, he vuelto a aquella tierna infancia de cuentos, misa diaria y hostias a mansalva. No obstante, ha sido m谩s divertido que lidiar con el padre prefecto de anta帽o. Que lindos gorgoritos los de nuestra inocente CUPerucita cantando aquello de que la lucha social y la nacional siempre van de la mano, cual chorizos en ristra. Qu茅 persistentes y lindas correr铆as por el bosque intentando encontrar una cara izquierdosa al lindo nacionalismo, como aquel ni帽o que quer铆a meter el mar en un hoyo de la playa. Ya nos explicaba el padre Irigoyen que las verdades eternas se adquieren, no por raciocinio, sino por un proceso de iluminaci贸n, y que nuestro patrono, san Agust铆n, lo corroboraba con aquello de 鈥渃reo para entender鈥, que ya no recuerdo c贸mo lo dec铆amos en lat铆n.

Lo cierto es que leyendo esta redacci贸n de vida de santo he aprendido un mont贸n sobre hitos o mitos 藯tampoco he profundizado mucho藯 hist贸ricos de la Catalu帽a catalana. El de Solidaridad Catalana, por ejemplo, que el autor vende como uno de los m谩s determinantes para la historia de Catalu帽a y tambi茅n como ejemplar precedente del Frente Popular catal谩n. En mi ignorancia, pensaba que hab铆a sido un simple recurso de Salmer贸n, el expresidente de la I rep煤blica, para integrar a la burgues铆a catalana en las estructuras del estado, metiendo en el mismo saco a carlistas, federalistas, regionalistas, nacionalistas y hasta un teniente coronel mon谩rquico llamado Francisco Maci谩 en representaci贸n del estamento militar, para llenar de razones un pacto electoral contra la Ley de Jurisdicciones. Aunque no hab铆a ning煤n obrero en la lista, la cuadrilla de lobos buenos gan贸 las elecciones por goleada en abril de 1907. El lobo malo, Lerroux, sali贸 huyendo con el rabo entre las patas. Al proletariado, que no recibi贸 ni las migajas del banquete de la victoria, nos lo encontramos seis meses despu茅s en la portada del primer n煤mero de Solidaridad Obrera, durmiendo bajo los efluvios de un frasco de opio del que emerge un baile en torno a una se帽ora tetuda y a una bandera catalana agitada por un h茅roe. La contraposici贸n entre la Solidaridad Catalana de la enso帽aci贸n y la Solidaridad Obrera que toca la cabeza del obrero para despertarlo dir铆a que es una alegor铆a de las clases sociales. Entonces, 驴por qu茅 un revolucionario como Aragon茅s, aunque sea de sal贸n, se posiciona al lado de los burgueses?

Yo, la verdad, a este escribidor con rebuscado aspecto de desali帽ado, no acabo de entenderlo, porque habla de 鈥渓a desfeta鈥 del lerrouxismo en la p谩gina 172 y algunas l铆neas despu茅s explica que en las siguientes elecciones Lerroux y su reba帽o de lobos malos derrotaron a Layret y a los dem谩s lobos solidarios buenos. Tampoco parece congruente que el diputado, conocido sobre todo por ponerse una camiseta contra Iceta, se ensa帽e con Lerroux, cuando deber铆a elogiarlo por afinidad con los presos pol铆ticos y los exiliados, ya que el republicano radical hab铆a huido de Espa帽a para ahorrarse una condena de dos a帽os y cuatro meses por haber reproducido en El Pa铆s, un peri贸dico republicano de ideas avanzadas, un art铆culo de otro peri贸dico portugu茅s en el que se defend铆a a Nakens, el director de El Mot铆n acusado de encubrir a Mateo Morral tras el atentado contra Alfonso XIII y su mujer en mayo de 1906. Que los chupatintas de La Veu de Catalunya, La Publicidad o Lo Poble Catal谩 atizaran por tierra, mar y aire a Lerroux durante la campa帽a electoral, lo entiende cualquiera: defend铆an las cotas de poder y el dinero de sus amos, los lobos buenos regionalistas o nacionalistas. Pero que lo haga un revolucionario con un defensor de quien quer铆a convertirse en el detonante de la revoluci贸n social, se me antoja un pel铆n incoherente. Tambi茅n es posible que yo vaya errado, con hache y sin ella, y necesite atisbar tv3 un par de veces por semestre para asentarme las neuronas y acabar de entender que las revoluciones de verdad no son las sociales, sino las pol铆ticas.

No obstante, soy reticente a sacrificar mi tiempo en aras de quimeras, porque en la p谩gina 86, con motivo de la unificaci贸n electoral de las manadas de Lerroux y Layret para aumentar la sangr铆a de corderos en las municipales de Barna de 1917, la CUPerucita ya hab铆a dejado constancia de una alerta sem谩ntica a prop贸sito de la confabulaci贸n de los buenos lobos republicanos nacionalistas con los mal铆simos lobos republicanos espa帽olistas. La disculpa oficial para el compincheo, que no s茅 si el narrador conoce, es que quer铆an hacer alcalde a Companys, aunque en realidad s贸lo pretend铆an entrar en el consistorio, cuya vara de alcalde acab贸 en manos de un lobo de la manada de Lerroux. Esto, una d茅cada despu茅s de 鈥渓a desfeta鈥. Lo parad贸jico es que unos a帽os antes Layret hab铆a abandonado la UFNR por el pacto de los lobos nacionalistas con Lerroux. No hay quien los entienda. 驴Para qu茅 insistir? Son pol铆ticos y en su d铆a, tras abandonar el colegio de frailes, ya le铆mos la ley del reflejo condicional de P谩vlov, entretenidos con sus experimentos sobre la salivaci贸n de los perros. L贸gico. No iba a poner en peligro su vida experimentando con lobos.

En la p谩gina 204 CUPerucita nos ilumina con una idea genial, que atribuye a Layret: desaprovechar el poder pol铆tico del proletariado es pecado, pero no venial, no. Es pecado mortal, de los de ir al infierno, por ignorantes, por burros. 隆Lo bien que estar铆amos votando al lobo bueno de turno! Raz贸n sobrada para combatir la tara ps铆quica del abstencionismo electoral: un 46,5% en las 煤ltimas. En la Figueres federal y republicana con un 56% tendr铆amos que empezar a pensar en montar un frenop谩tico. Las CUPerucitas, como no quieren o铆r que el absentismo se alimenta del desprecio a la clase pol铆tica, donde ellos se han instalado, te muestran en la caja tonta como mejoran su estatus quit谩ndole el polvo de la espalda al lobo de turno con unas palmaditas de compadreo. Las disculpas que propalan para justificar los lametones son de comulgar con ruedas de molino, como con los frailes. Ya nos advert铆an los viejos: quien con lobos anda a aullar se ense帽a. M谩s pronto que tarde les serviremos de aperitivo. Sin problemas. Les sobran corderos.