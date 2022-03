–

De parte de Males Herbes March 18, 2022 76 puntos de vista

Us comuniquem que des de la secci贸 de la CGT obrim convocat貌ria pel curs de preparaci贸 de l’Oposici贸 d’Operaris del Verd. Les caracter铆stiques del curs s贸n les seg眉ents:

– Curs presencial

– Dimarts i dijous del mes d鈥 Abril, en horari de 16:30 a 18:30h (dates per concretar)

– Un total de 8 sessions pr脿ctiques per la part te貌rica

– Per confirmar dates, a m茅s de les 8 sessions te貌riques: diverses sessions pr脿ctiques i una jornada de preparaci贸 de la part psicot猫cnica

– Lloc d’impartici贸: C/ Pare La铆nez, 18

– Preu: 20 euros per a afiliades a CGT, 50 euros per a no afiliades (per confirmar)

– Data inici: 5 Abril

Tenim aforament limitat. Les inscripcions es faran per rigor贸s ordre d’entrada de les peticions d’inscripcions. Tindran prefer猫ncia absoluta les persones afiliades a la CGT, creant una llista d’espera per a aquelles que no obtinguin pla莽a en un primer moment, per si hi haguessin baixes.

La inscripci贸 es fa per correu al mail: malesherbes.cgt@gmail.com

Indiqueu:

– Nom i cognoms

– Telefon

– Si sou afiliades a la CGT

En els dies vinents, rebreu la confirmaci贸 sobre la vostra inscripci贸 al curs.