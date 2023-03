–

Curso on line 芦Coeficientes Reductores禄, a cargo de Silvia Garc铆a Arribas, abogada del GJC de CGT.

Fecha 12 de abril de 10 a 13.30h

Enlace al curso de Coeficientes Reductores:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfni5TmgArtik0vQG_Zv9p7cyp6ShPIvZw2QumHB49SXZvZfQ/viewform?usp=share_link

Os recordamos que para la inscripci贸n al curso on line de Coeficientes Reductores deb茅is finalizar la inscripci贸n completa, 1潞 al formulario de Google Form y seguidamente al de zoom. Si no termin谩is de rellenar la segunda parte no podr茅is acceder al curso, ni recibir茅is confirmaci贸n de inscripci贸n.