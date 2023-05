–

De parte de CGT Cantabria May 31, 2023 195 puntos de vista

Se帽as de identidad

Ponentes: Carlos Ramos y Joaquim Garreta

Fecha: 1 de junio de 2023

Hora: de 10:00h a 13:00h

Modalidad: on line

IMPORTANTE: No olvid茅is completar los dos formularios de cada curso on line, el de google form y seguidamente el de zoom. Si no , no habr茅is terminado la inscripci贸n.

Enlace al curso:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2wy6GHaXtkc_o5Lx-SWzcSh18_UsEJi9jt8vGsh1Y2OaH7w/viewform?usp=share_link