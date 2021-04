–

Cada vez es m谩s habitual que las personas se decanten por restaurar sus muebles antiguos, en lugar de comprar unos nuevos. El reciclaje y la reutilizaci贸n de materiales es una corriente ecol贸gica que est谩 ganando mucha fuerza, la cual se encuentra al margen del consumo desenfrenado. As铆 que optar por dar una segunda oportunidad a tus viejos muebles puede ser una excelente idea para aportar un granito de arena a esta causa, aparte de que tambi茅n tiene sus ventajas.

En caballerorestauracion.es son plenamente conscientes de esta tendencia del reciclaje y reacondicionamiento de muebles, realizan todo tipo de restauraciones de muebles antiguos, con estilos r煤stico y vintage. Sin importar el tipo o tama帽o del mobiliario, est谩n dispuestos a devolverles la vida, y sobre todo, la belleza que debe caracterizarlos.

Pueden mantener la imagen original del mueble o transformarlo por completo, convirti茅ndolo en uno con aspecto m谩s moderno. Cuentan con un servicio de recogida y env铆o en Madrid, as铆 que no tendr谩s que preocuparte por trasladar nada a ning煤n lado.

Caballero Restauraci贸n tiene 15 a帽os de experiencia en el sector y un portafolio amplio de proyectos ya realizados, que pueden servir de referencia para conocer de cerca la calidad de sus servicios y su trabajo.

Aunque el tema ecol贸gico est谩 muy de moda y es necesario introducirlo con m谩s fuerza en la vida cotidiana, en Caballero tambi茅n apuestan por la pasi贸n para conservar la esencia y el valor que tienen los muebles antiguos, consideran que 茅stos tienen una carga de energ铆a especial que va m谩s all谩 de un valor meramente econ贸mico.

鈥淟a historia est谩 impregnada de belleza鈥, dice la fundadora de la empresa, Yolanda Caballero. Y qu茅 mejor forma de reflejarla, que en los muebles que usaron nuestros padres, abuelos u otras generaciones. Lo cierto es que al contactar con los profesionales de la talla de Caballero, podr谩s garantizar que los resultados ser谩n fabulosos.

Por otro lado, las ventajas que representa la restauraci贸n de muebles antiguos, son dignas de resaltar, por ello, las vamos a resumir a continuaci贸n.

Ventajas de la restauraci贸n de muebles

Aunque ya hicimos menci贸n a algunas de ellas anteriormente, en adelante las vamos a se帽alar con mayor detalle.

Sin贸nimo de ahorro

El gasto es mucho menor si se compara con la compra de un mueble nuevo, incluso si es uno de segunda mano. Al ser nuestro el mueble, la inversi贸n es m铆nima.

Cuidado del medio ambiente

Lo venimos diciendo desde el inicio, restaurar muebles supone un aporte importante al cuidado del medio ambiente, ya que conlleva al hecho de contaminar menos, evitando la tala indiscriminada de 谩rboles, entre otras tantas cosas.

Personalizaci贸n

Es una de las principales ventajas, e incluso, una de las perfectas excusas para decidir restaurar muebles antiguos, porque podemos dise帽arlos de acuerdo a gustos muy particulares. Se puede elegir la tela y hacer cambios de detalles con total preferencia.

De forma contraria sucede al comprar muebles en una tienda, ya que solo se puede elegir lo que hay disponible.

Valor sentimental

Conseguir谩s conservar el recuerdo de tu familia. Si se han heredado los muebles de nuestros padres o abuelos, con una restauraci贸n profesional podr谩s conservar no solo el mueble en mejor estado y con un dise帽o actualizado, sino que tambi茅n estar谩s conservando un hermoso recuerdo.

Una esencia original

Tiene que ver en cierto modo con la personalizaci贸n, y es que un mobiliario renovado obtendr谩 una esencia original, ser谩 muy dif铆cil poder ver un mueble igual o similar, en cualquier otro lugar.

Revalorizaci贸n del mueble

Al elegir una empresa profesional como la indicada, podr谩s a帽adirle valor a tus muebles. Si tu intenci贸n es venderlos, al restaurarlos podr谩s pedir un poco m谩s de dinero por ellos.

Pide asesor铆a

Si ya has decidido restaurar tus muebles antiguos, pero no sabes qu茅 imagen quieres para ellos, puedes contar con una oportuna asesor铆a. La fundadora de esta empresa no solo es una apasionada de la restauraci贸n que puede ayudar a darle una nueva vida a tus muebles antiguos, sino que tambi茅n junto a su equipo, ofrece sugerencias muy acertadas en cuanto a la adaptaci贸n de un nuevo estilo para el mobiliario, de forma que pueda encajar con m谩s precisi贸n en cualquier tipo de ambiente en el que decidas colocarlo.