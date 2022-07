–

De parte de A Las Barricadas July 5, 2022

Siempre que me pide Amalia, directora eterna de alasbarricadas.org, que escriba algo de actualidad, dudo entre arreglar las macetas, cambiarle la tierra al gato de la vecina, masturbarme imaginándome cosas, o escribir en torno a lo visto estos días… Evidentemente me retraso. Por la masturbación. Eso es. Uno es viejo ahí queda.

Yo quisiera proponer una reflexión sobre la actitud de los políticos que sostienen al gobierno de progreso. Que se piense en lo que eran hace unos años en la oposición, y lo que son ahora haciendo política de lo real. Pongo por caso: la masacre de inmigrantes en Nador/Melilla. ¿Qué es lo que hacen los socios del Gobierno? Pedir que se investigue, o sea, echarle tierra encima a los muertos. El Sáhara y el Kurdistán, traicionados. La OTAN, pues ahí estamos. Y el mundo de bloques, resucitado, con China convertida en «el enemigo». Por parte de la disidencia, la respuesta es repetición de los eslóganes de 1970. Menudo panorama.

En 1909 Ricardo Mella, tras pasarse por un mitin electoral manifestaba que: «Estoy maravillado. No pasan días por las gentes. No hay experiencia bastante fuerte para abrirles los ojos. No hay razón que los aparte de la rutina».

Han pasado 12 años desde el 15-M y habéis podido asistir a la transmutación política, la metamorfosis kafkiana de una serie de personajes que prometieron tomar el castillo y repartir a los pobres tras quitárselo a los ricos. Y lo cierto es que la reacción campa y avanza. Cada día todo parece más liado.

Os invito a ir a las páginas del Congreso, del Senado y de los diversos Parlamentos Autonómicos. Tomad a vuestro diputado o diputada favorito/a, y echadle un vistazo a su actividad del último año. Todo es diáfano y está publicado. Y a continuación comparad lo que prometen y declaran, y lo que en realidad hacen, por si se parece en algo.

¿No sería una buena idea, manifestar con contundencia que todo ese rollo electoral, para lo único que sirve es para corromper a un buen número de militantes, que se ven metidos en fregados que luego tienen que andar dando unas explicaciones absurdas de por qué han votado cosas realmente… Reaccionarias? Yo sé que en las elucubraciones calenturientas de muchos militantes siguen planteándose el juego electoral, para con el nuevo partido auténtico, sacar un diputado a ver si cae… ¿Pa qué? Repito: mirad la actividad del diputado favorito. No seáis más votantes pasivos. Enteraos de una vez qué cuernos hacen: básicamente reunirse, hablar por móvil, leer informes que les hacen los asesores puestos a deo y hablar cinco minutos ante sus señorías.

Ricardo Mella preguntaba el: ¿cuándo? Y yo tengo claro que la respuesta es: nunca. Los y las anarquistas siempre seremos una minoría aplastante. Lo que pasa es que yo sigo esperando que nos venga una oportunidad, en la que la razón aparte al público de la rutina.

Y ahora voy a seguir con la masturbación, que el menos me deja en las manos algo más que al que va a votar y sigue con lo suyo.