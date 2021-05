–

De parte de ANRed

DAM es, probablemente, el primer grupo de hip-hop palestino, y uno de los primeros artistas en rapear en 谩rabe. El nombre del grupo significa 芦sangre禄 en 谩rabe (丿賲) y hebreo (讚诐), pero es tambi茅n el acr贸nimo de 芦Da Arabic MCs禄. Si bien DAM canta principalmente en 谩rabe, tambi茅n lo hace en ingl茅s, hebreo y franc茅s, con el fin de llegar a un p煤blico m谩s amplio. Un recorrido por la historia de un grupo que tambi茅n recrea la historia del drama palestino y su lucha por el porvenir. Por Ramiro Giganti (ANRed).

El rap y el Hip-Hop se dieron a conocer en los a帽os 70 en el Bronx neoyorquino, donde j贸venes afrodescendientes y caribe帽os desarrollaron un g茅nero cantando sobre pistas. Sus letras eran el reflejo de la marginalidad de esos j贸venes en los llamados 鈥済uetos urbanos鈥, donde manifiestan sus pesares, las caracter铆sticas de sus barrios, y sobre todo el racismo y la opresi贸n de clase que sufren. Tras convertirse en un fen贸meno global por el 茅xito comercial de varios exponentes norteamericanos el g茅nero se expandi贸 por el mundo y fue adoptando las particularidades de diversos territorios, cant谩ndose en diversos idiomas pero, intentando desde varios de sus exponentes mantener el elemento genuino del g茅nero frente al intento del mercado de desviar (a veces con 茅xito) el mensaje de protesta.

De esta manera, el canto de los barrios marginales norteamericanos protagonizado principalmente por afrodescendientes tiene mucho en com煤n con la realidad de los j贸venes palestinos discriminados en su propio territorio, lo que permite una ejecuci贸n genuina del g茅nero con sus particularidades, como el idioma o influencias de distintos g茅neros de m煤sica aut贸ctona.

El tr铆o se form贸 en 1998. Los miembros del grupo son oriundos de Lod, que se hoy se encuentra dentro del Estado de Israel, siendo parte del 17,5% de la poblaci贸n israel铆 formada por descendientes de palestinos que se quedaron en su tierra tras la fundaci贸n de Israel en 1948. La banda est谩 formada por los hermanos Tamer y Suhell Nafar, y su amigo Mahmoud Jreri, quienes comenzaron a trabajar juntos a fines de la d茅cada de 1990. Las letras del grupo, tienen los elementos cl谩sicos del rap, como hablar de problemas en las calles por drogas, delitos, represi贸n, pero sobre todo representan la frustraci贸n y la sensaci贸n de ser ciudadanos de segunda categor铆a en Israel.

Las primeras canciones de DAM no ten铆an como caracter铆stica principal el contenido pol铆tico pero sus propias experiencias de vida y entorno fueron politizando y radicalizando a la banda, sobretodo a partir del a帽o 2000. El 3 de septiembre del a帽o 2000, un amigo de Tamer Nafar llamado Booba (Hussam Abu Gazazae) muri贸 asesinado a tiros, un incidente que le llev贸 a grabar su primera canci贸n de protesta con referencias pol铆ticas. Esta canci贸n, una versi贸n de la canci贸n de Abd al Majeed Abdalla Ya Tayeb al Galb, se titul贸 Booba y cont贸 con la colaboraci贸n de Ibrahim Sakallah. Al mes siguiente estall贸 la segunda intifada, lo que llev贸 a la banda a escribir una canci贸n claramente pol铆tica titulada Posheem Hapim me Peshaa (Criminales Inocentes). Grabada sobre una base instrumental de Hail Mary de Tupac Shakur, una de las principales influencias de la banda. 芦Antes de juzgarme, antes de entenderme, camina con mis zapatos, y te doler谩n los pies, porque somos criminales, criminales inocentes禄, dice parte de la letra.

驴Qui茅n es el terrorista?

En el a帽o 2001, de manera independiente DAM public贸 la canci贸n Meen Ehrabi (鈥榃ho鈥檚 the Terrorist?) que se convirti贸 en un hit despu茅s de ser descargado m谩s de un mill贸n de veces del sitio web de la banda.

Mientras la banda es admirada por los palestinos de los territorios ocupados, del lado israel铆, en cambio, es uno de los blancos predilectos de la derecha radical, y en particular de la ministra de Cultura ex general de brigada israel铆, Miri Regev, quien adem谩s de atacar abiertamente a la banda gener贸 una fuerte pol茅mica al impulsar una 鈥渓ey de lealtad cultural鈥 que restringe la libertad de expresi贸n cortando los financiamientos a expresiones culturales que expresen abiertamente su devoci贸n por el Estado de Israel y su accionar, a su vez que censura cualquier producci贸n cultural vinculada a la Nakba. Esta funcionaria los acus贸 de avivar odios y trat贸 en vano de prohibir uno de sus conciertos.鈥淩egev no es m谩s que una portavoz gubernamental para propagar el veneno racista鈥, respondi贸 en declaraciones a la AFP Tamer Nafar,

en 2003 la banda, en colaboraci贸n con Abir al Zinati una cantante palestina de R&B, cre贸 la canci贸n Born Here (Nacido Aqu铆) en alusi贸n a una popular canci贸n israel铆 del D煤o Datz que dec铆a 芦Yo nac铆 aqu铆, mis ni帽os nacieron aqu铆, y aqu铆 es donde construimos nuestras casas con nuestras manos禄. DAM modific贸 la letra para cantar 芦Yo nac铆 aqu铆, mis abuelos nacieron aqu铆, y aqu铆 es donde vosotros destruisteis nuestras casas con vuestras manos禄

DAM tambi茅n tiene trabajo social en los barrios con ni帽as y ni帽os, buscando aliviar el sufrimiento diario se les somete. Creyendo que desde el Rap y el Hip Hop se puede crear un canal de expresi贸n ameno, pacifico y entretenido que ayude al desarrollo de sus infancias. La banda coordina sus actividades con diversas organizaciones sociales.

En el a帽o 2006, despu茅s de haber viajado por el mundo y haber publicado sencillos que se convirtieron en n煤meros uno en las listas 谩rabes, DAM se convirti贸 en el primer grupo de hip hop palestino que publicaba un disco con un sello importante como es EMI. El primer 谩lbum de la banda se llama Ihda鈥. Si bien la tem谩tica de las letras de este 谩lbum trata principalmente sobre el conflicto palestino-israel铆, el 谩lbum supuso una importante novedad como el primer disco de hip hop 谩rabe que abord贸 el tema de los derechos de la mujer. La canci贸n Hurriyet Unta (libertad para mis hermanas), en colaboraci贸n con Safa鈥 Hathoot -la primera rapera palestina-, critica la opresi贸n de las mujeres en paralelo a la opresi贸n del pueblo palestino. Con el transcurso de los a帽os la banda seguir谩 abordando las cuestiones de g茅nero y hasta incorporando una integrante al grupo,

La participaci贸n en el documental Slingshot Hip-Hop

En 2008, la directora de cine estadounidense Jackie Salloum estren贸 Slingshot Hip Hop, un documental sobre la historia del hip hop palestino. Slingshot Hip-Hop se centra en la experiencia subjetiva de diversos artistas y en su respuesta emocional ante el mundo. Habla sobre historias personales que podr铆an ser calificadas de poco convencionales, po茅ticas y experimentales. Como no pod铆a ser de otra manera la banda ocupa un lugar destacado.

El documental entrelaza las historias de j贸venes palestinos que viven en la Franja de Gaza, Cisjordania e Israel en su proceso de descubrimiento del hip hop y de c贸mo usarlo para superar las divisiones que les imponen la ocupaci贸n y la pobreza. Adem谩s, en el documental aparecen artistas de amplio reconocimiento internacional como Afrika Bambaataa y Chuck D de Public Enemy. Tras su debut en el Festival de Sundance, la pel铆cula recibi贸 una enorme atenci贸n y gan贸 numerosos premios.

Siguientes trabajos y la incorporaci贸n de Maysa Daw

En 2012, DAM public贸 su segundo 谩lbum oficial, Dabke en la Luna (Dabke on the Moon). El 谩lbum cont贸 con la producci贸n de Nabil Nafar, un productor dan茅s-palestino y primo de los hermanos Nafar, que viaj贸 a Lod y trabaj贸 con ellos en seis canciones. Tambi茅n cuenta con la participaci贸n del percusionista liban茅s Bachar Khalife (hijo del compositor e int茅rprete del laud Marcel Khalife).

En los 煤ltimos a帽os la banda incorpor贸 a la rapera Maysa Daw como integrante permanente de la banda. Con ella, adem谩s de incorporar una voz femenina en el grupo, tambi茅n increment贸 el abordaje de la cuesti贸n de g茅nero en sus letras. La mas reciente Jasadik-Hom (Tu Cuerpo es de Ellos) habla de los abusos sobre los cuerpos de las mujeres tanto en Palestina como en el mundo, y es cantada en su totalidad por Maysa.