De parte de ANRed June 7, 2022 284 puntos de vista

Cecilia Griselda Basaldúa era oriunda de Buenos Aires, había regresado de un viaje de mochilera por Latinoamérica que duró más de cuatro años. Por ese entonces estaba escribiendo un libro en Capilla del Monte, ciudad en la que residía durante la pandemia. El 5 de abril de 2020 fue vista con vida por última vez; veinte días después, su cuerpo fue hallado por un vecino del lugar, en un descampado, con signos de abuso sexual y muerte por estrangulamiento. El 2 de mayo comenzó el juicio y ahora está suspendido hasta el 10 de junio. Se trata de uno de los primeros casos de violencia y femicidio que cobró estado público en la provincia de Córdoba, durante el transcurso del aislamiento más estricto por Covid. Por Mario Hernández

-Le comentaba previamente a los oyentes que el juicio por el crimen de Cecilia ha sufrido una suerte de suspensión, ¿verdad?

-Sí. Está suspendido hasta el 10 de junio.

-Bueno, di la fecha correcta. Comentanos hasta acá que pasó.

-En realidad el juicio venía tranquilo, ya habían prácticamente terminado todos los testigos de declarar y venían alegando la sentencia, pero pasó algo inesperado y por eso es que se postergó hasta el 10… ¿Usted quiere saber qué pasó?

-Sí, por supuesto.

-Más o menos 20 días después de haber aparecido el cuerpo de Cecilia, eso fue en plena pandemia en el 2020, un vecino de Capilla del Monte había hecho una denuncia porque cuando él fue a su casa la encontró violentada. Le habían roto el candado y la puerta. Adentro de su casa había mucho desorden y un colchón con sangre y pelos, y creo que había un animal, eso no le podría decir exactamente. Él hizo la denuncia en la comisaria de Capilla del Monte, dijo dónde había sido. Fue más o menos a 600 metros de donde apareció el cuerpo de Cecilia. Él estaba muy preocupado porque enseguida lo asoció con lo de Cecilia. Fue la policía he hizo todas las pericias que tenían que hacer, supuestamente. Levantaron huellas o no sé qué habrán hecho… la cosa es que en algún momento a mí me habían dicho algo de eso, pero que había aparecido sangre de animales. Por supuesto no fue así.

Nosotros hicimos una reconstrucción, fuimos al lugar donde había aparecido Cecilia, fueron todos los jueces del juzgado a ver el terreno donde apareció. Porque había mucha diferencia entre lo que decían algunos, que habían tardado 2 o 3 horas en llegar ahí, y nosotros habíamos tardado 1 hora o menos. Cuando termina esa reconstrucción apareció el dueño de esa casa y no lo dejaron pasar. Él se contacta con nuestra abogada y le contó lo que había pasado, así que fue unos días antes. Nuestra abogada se lo presenta a los jueces, hicieron un cuarto intermedio y era verdad. Estaba hecha la denuncia, estaba hecho todo, pero la fiscal Paula Kelm lo había obviado.

-No lo había tenido en cuenta.

-No, no cotejó. Lo tendría que haber hecho porque al estar tan cerca de donde apareció el cuerpo de Cecilia tendría que haber cotejado algún ADN. En ese momento ya estaba detenido Bustos. Pero, se olvidó. Vio cómo es la justicia ahí.

-¿Eso fue lo que determina la suspensión del juicio?

-Sí. Tienen que hacer pericias a eso. Tienen que hacer el ADN. Nosotros pedimos el ADN a Mainardi y a los policías que están involucrados. Pero nos negaron eso. Solo le van a hacer ADN a Bustos y a Cecilia. Lo suspenden porque en caso de que fuera ADN de Bustos y en caso de que lo hubiesen liberado ya estaría juzgado. No pueden juzgarlo dos veces.

-Ahora, Daniel, del seguimiento que hice del juicio en distintas oportunidades, en ésta me ha sorprendido el acompañamiento que han tenido por parte de distintas organizaciones y ciudadanos de a pie, ¿no?

-Sí, estamos agradecidos con todos. Pero el primer día fue impresionante la cantidad de gente que había. Es como que caló un poquito ahí en Córdoba.

-Incluso la repercusión que tuvo en la prensa nacional que hasta este momento se había…

-Sí, pero no es tanta todavía. Yo creo que debía haber habido más repercusión. Estamos esperando ahora, como está el tema de la postergación quizás salga algo.

-Esto se retoma el día 10 me dice usted…

– El día 10, a las 9 am.

-Bien, supongo que allí estarán.

-Sí, nosotros por supuesto nos vinimos a Buenos Aires porque hacía mucho que estábamos. Estuvimos 25 días, dejamos el trabajo y todo. Estuvimos unas semanitas acá y ya miércoles o jueves partimos de vuelta para allá. Vamos a estar firmes ahí buscando la verdad por Cecilia, pero mire que es muy difícil. Cada vez tenemos más trabas y lo peor es que está sentado un inocente ahí para nosotros. Sería doble la injusticia. Ustedes saben que estamos ahí porque fuimos los primeros que nos trasladamos, entonces nos permiten estar. Los jueces preguntan, ¿ustedes conocen a Lucas Bustos? Nadie lo conoce, salvo los 2 o 3 policías que fueron los que dicen que él se quiebra en la comisaria. Nadie lo conoce. Nadie lo involucró en nada, entonces es increíble que por una declaración en una comisaría….

–Si una declaración que según su abogado, cuando él tiene la oportunidad de ser acompañado, dice que lo torturaron.

-Lo niega, dice que le pegaron.

-Así es. Bueno Daniel, vamos a seguir en contacto entonces, a partir del 10, para ver como continúa este juicio.

-Cuando quieran me llaman que yo estoy disponible para ustedes que siempre están con nosotros, así que muchas gracias.