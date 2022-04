tradiciones históricas revolucionarias, es difícil encontrar una más

del vocabulario marxista clásico) para esquivar la censura. Entre lastradiciones históricas revolucionarias, es difícil encontrar una másrepleta de tesoros que el anarquismo. Las diferentes versiones delmarxismo-leninismo (maoísmo, trotskismo), son hoy prácticamente “lenguasmuertas”, es decir, “lenguas que no son ya la lengua materna de ningúnindividuo, ni la lengua de uso en ninguna comunidad natural dehablantes”. Y si algún autor de esa corriente aún nos hace pensar hoy, como es el caso de Gramsci es por haber tenido que inventar en su día un nuevo lenguaje (en lugardel vocabulario marxista clásico) para esquivar la censura.

Por el contrario, el anarquismo resuena intensamente con los

movimientos políticos más recientes como las plazas de 2011:

autoorganización, rechazo de la delegación, disgusto hacia las intrigas

de palacio, atención sensible hacia todas las relaciones vitales,

carácter afirmativo y no sólo reactivo, lógica no frontal o simétrica

del antagonismo, etc. Y sin embargo, ese vínculo es más implícito e

inconsciente que explícito. ¿Por qué? Porque hay dragones. Dragones

guardianes que, hechizados por el brillo del tesoro, lo custodian de tal

modo que lo sofocan y esterilizan. Encierran el anarquismo en siglas,

fechas y héroes, fetichizan la memoria, construyen

identidades-fortaleza, desconfían de lo nuevo.

Se

vuelven necesarios, pues, los espíritus aventureros que se atreven a

burlar la vigilancia de los dragones para liberar y compartir los

tesoros retenidos.



y el anarquismo a la vida, activando una memoria no nostálgica, sino

inspiradora para el presente. Como por ejemplo Los “traductores” que devuelven la vida al anarquismoy el anarquismo a la vida, activando una memoria no nostálgica, sinoinspiradora para el presente. Como por ejemplo Tomás Ibañez Christian Ferrer o el filósofo e historiador francés Daniel Colson.

En esta entrevista concedida a la revista francesa Ballast, Daniel

Colson comparte algunos de los preciosos tesoros que ha encontrado en

sus incursiones: el anarquismo como ontología y no como utopía o ideal,

la visión del Estado como “resultante” de las relaciones de poder micro,

el antiautoritarismo existencial como rasgo libertario, la ética

anarquista como lógica de los comportamientos y los afectos, la

revolución social más allá de la revolución política, el sentido de la

multiplicidad, etc.

Tesoros para disfrutar y

compartir, para activar en la vida y en las luchas, una vez liberados de

los dragones guardianes de la ortodoxia.



Propones la idea de que el anarquismo no sería un modo de vivir, ni un

estado de ánimo, sino una verdadera ontología. ¿Qué quieres decir con

esto?

Hablar de

ontología es hablar de lo que es, de lo que hay, de las cosas, de los

hechos. Al contrario de lo que se piensa a menudo (algunos libertarios

también lo hacen), el anarquismo no es un ideal o una utopía, ni tampoco

una de esas ideas bellas pero irrealizables. El anarquismo es

extremadamente realista. Habla de las cosas tal y como son: el caos, los

accidentes, la vida y la muerte, la alegría, pero también la tristeza y

el sufrimiento, las relaciones de fuerza y de poder, el azar y la

necesidad, tanto de la existencia humana como del mundo y el universo

que son los nuestros. En dos palabras, la “anarquía” de lo que es. El

idealismo y la utopía no están del lado del anarquismo, sino del lado de

las “leyes”, de las “religiones”, de los “Estados” y de los sistemas

(incluso científicos) que pretenden poner orden y dar sentido al caos,

doblegarlo a su

lógica particular, a costa de muchos sufrimientos, violencias y

obligaciones. El orden se dice a sí mismo realista, pero su realidad no

es otra que la de la dominación.

¿Podrías hablarnos de esto a través de un ejemplo?



“fuerza colectiva” (Proudhon) que Sí, formo parte desde hace muchos años de una librería asociativa libertaria, La Gryffe Como todas las asociaciones -esos “seres colectivos”, que diríaProudhon-, La Gryffe ha vivido (y vive) numerosos conflictos a lo largode su dilatada historia: una multitud de pequeñas tensiones localizadasen el día a día; pero también conflictos generales (o de conjunto) más omenos dramáticos, bajo la forma de crisis periódicas en torno a laorientación y el funcionamiento de la librería o a la apropiación de la“fuerza colectiva” (Proudhon) que “resulta” de cualquier cooperación, grupo o asociación.



Esas tensiones y crisis han provocado a menudo un profundo desánimo

entre los miembros de La Gryffe y entre quienes la observan desde fuera.

¿Cómo? ¿Incluso un proyecto libertario como La Gryffe no logra evitar

las fricciones, los líderes y las luchas por el “poder”? ¿Qué pasaría

entonces en un marco más amplio? ¿Cómo puede creerse en el proyecto

anarquista si ya sus más mínimas

manifestaciones y tentativas no consiguen funcionar sin complicaciones,

divisiones, renuncias, impotencias y choques (incluso a veces

violentos, como lo demuestra la historia del anarquismo español)?



Por supuesto, hay razones evidentes en este mundo para estar

desanimado. Pero desde un punto de vista libertario, no son de este

tipo. No tienen que ver con la debilidad de una utopía o ideal que se

estrellaría contra la dura realidad de un mundo en el que actuar como un

ángel conduce muy a menudo a comportarse como una bestia. Lejos de

sorprenderse o desanimarse, los anarquistas deberían advertir que las

tensiones, los conflictos, las pasiones, las rivalidades y las

violencias que se pueden constatar por todas partes son justamente la

prueba más concluyente de la ontología que ellos defienden: la anarquía

de lo que es, la anarquía de lo que hay. Bajo la fachada de las

religiones y los Estados, de la cortesía y de las apariencias, siempre

espera una nueva crisis, una nueva explosión, una nueva demostración del

carácter anarquista e indomable de la realidad.



El desánimo de los libertarios no tiene que ver con el diagnóstico de

la realidad, sino con la dificultad para deshacerse del peso de las

representaciones idealistas, con la transformación reiterada del

realismo anarquista en unos principios abstractos e ideológicos

comparables a los de todas las demás ideologías y religiones, morales o

estatales. Una vez convertido en programa e ideal, los anarquistas se

esfuerzan, como nuevos Sísifos, en aplicar el proyecto anarquista a la

realidad, pero es en vano. Ni siquiera disponen del poder de las

instituciones autoritarias y jerárquicas que podrían darle a su

proyecto, como ocurre en los demás casos, ciertas apariencias de

realidad.

¿Dónde y cómo nace la concepción anarquista de la realidad? ¿Y en tu caso personal?

pensaba y no dejó ya nunca de pensar. tardíamente, bajo el efecto de los acontecimientos, de su encuentro sensible y concreto con los obreros relojeros del Jura en Suiza. El pensamiento de Proudhon, muy marcado al comienzo de suvida por la experiencia profesional en una imprenta, se debeprincipalmente a los acontecimientos de 1848, que transformaronprofundamente, quizá no tanto a la persona que era, pero sí lo quepensaba y no dejó ya nunca de pensar.



En mi caso (mucho más modesto, evidentemente), tampoco empecé por la

filosofía, sino también por unos acontecimientos (los de Mayo del 68 en

este caso) que cambiaron mi vida, pero también por una serie de

investigaciones históricas profundas sobre el movimiento obrero. Es

decir, yo me hice interiormente anarquista en el fuego de los

acontecimientos de Mayo, pero fue el contacto con la historia obrera lo

que me hizo entender la amplitud y la profundidad del proyecto

libertario, su manera de relacionarse con las cosas y con la vida más

inmediata y material, así como la radicalidad de la revolución que este

proyecto implica.



En el vocabulario de la filosofía contemporánea, se podría decir que el

anarquismo constituye un horizonte de pensamiento o, de manera más

amplia, un “plano de consistencia” (Deleuze). Algo “prende”, algo

“cuaja” y va asociando numerosas entidades diferentes al mismo tiempo

que las hace proliferar: prácticas, teorías, técnicas, expresiones,

temperamentos, personalidades, modos de ser, conceptos, gestos, ideas,

estéticas, etc. Proudhon propone un concepto especial para pensar este

“cuajar” de hechos y fuerzas diferentes: es el concepto de “homología”

(que por cierto usa también Spinoza cuando explica, a groso modo, que

hay más puntos comunes entre un caballo de labranza y un buey que entre

un caballo de labranza y un caballo de carreras).

Hablabas de “anarquía positiva”. ¿Tiene esta noción de Proudhon un eco

en tus libros, en tu insistencia sobre el carácter nocivo del

resentimiento y de la negatividad como motores políticos, tan presentes

sin embargo en los ámbitos contestatarios? En el fondo, ¿cómo luchar sin

odio?



No había pensando en el sentido que le das a la palabra “positiva” en

la fórmula de Proudhon. Me parece que esta palabra le servía sobre todo

para distinguir entre una especie de anarquía primera, en el sentido

tradicional y negativo de “an-anarquía”, de caos, y un segundo sentido,

la auto-organización en el seno de ese caos, la auto-organización de ese

mismo caos, mediante todo un proceso de selección de fuerzas, de

disposiciones, en oposición y en equilibrio, etc. Pero, tenga que ver o

no con Proudhon, tu pregunta sigue vigente y valida.



El anarquismo, estrechamente vinculado en su nacimiento a la violencia

de la lucha de clases de los inicios del capitalismo industrial, no se

libró de los efectos de odio, de resentimiento y de venganza que inducía

dicha violencia. Pero no es el odio y el resentimiento lo que llama más

la atención cuando se estudia la historia del anarquismo, especialmente

de ese anarquismo obrero que fue su cuna y su horizonte.

Si uno examina la organización de los “Caballeros del trabajo” o el contenido de los discursos de los líderes

de los movimientos obreros que recriminan a su público la actitud de

esclavos o de ovejas, es que el anarquismo obrero nace y se afirma, no

como un movimiento de víctimas, sino de “maîtres” [amos y señores, pero también maestros y maestros artesanos], en el sentido que Nietzsche da a esa palabra. El “amo” anarquista y el “amo”

nietzscheano comparten la característica decisiva de no tener ni

necesitar esclavos (tanto Nietzsche como Proudhon son críticos de Hegel y

de su dialéctica del amo y del esclavo).

Los “amos” de artes y oficios donde el anarquismo encuentra a muchos de sus militantes, los “amos” zapateros del Père Peinard

que echan a los patrones a golpes de cinturón, etc. Habría mucho que

decir sobre la complejidad y la ambivalencia de aquella actitud de

“amos”, tanto en el terreno profesional como dentro de las familias

obreras, a través del modelo patriarcal que defiende vigorosamente

Proudhon, donde el cinturón no sólo sirve para echar a los patrones…



Los “amos” de Nietzsche y del anarquismo son afirmativos, afirmativos

en la rebelión y en las fuerzas interiores que autorizan esa rebelión,

incluso cuando se trata de una rebelión tan desesperada como la de los Sonderkommandos

En Nietzsche y en el anarquismo encontramos la misma idea de una

afirmación emancipadora que escapa a toda negatividad; una afirmación

generosa que pretende arrastrarlo todo consigo, rehacerlo todo, como lo

demuestra la idea de huelga general insurreccional y el “separatismo”

que implica (“la comunidad en la fuga” de la que habla Gustav Landauer) y

que uno encuentra en el viejo anarquismo obrero, pero también en muchos

movimientos contemporáneos (puede leerse en este sentido de Birkenau o de Treblinka En Nietzsche y en el anarquismo encontramos la misma idea de unaafirmación emancipadora que escapa a toda negatividad; una afirmacióngenerosa que pretende arrastrarlo todo consigo, rehacerlo todo, como lodemuestra la idea de huelga general insurreccional y el “separatismo”que implica (“la comunidad en la fuga” de la que habla Gustav Landauer) yque uno encuentra en el viejo anarquismo obrero, pero también en muchosmovimientos contemporáneos (puede leerse en este sentido A nuestros amigos, el último libro del Comité Invisible).

Creo que estás de acuerdo con el análisis que hace Foucault del poder, ¿nos puedes decir algo más al respecto?



Para Foucault, el “poder” está en todas partes: es una multitud

infinita de pequeños poderes o de pequeñas relaciones de poder que se

encadenan, producen y sostienen entidades más amplias (las “resultantes” de que hablan

Proudhon, Bakunin, Reclus…): los Estados, las Iglesias, las leyes

religiosas, el capital, Dios. Todas las micro-relaciones de poder

parecen emanar de estas entidades, pero en realidad son su causa y su sostén .



Se puede lamentar que Foucault no haya tomado más en cuenta el

pensamiento libertario. Pero también es lamentable el hecho de que el

pensamiento libertario haya podido, no tanto en sus prácticas como en

las representaciones de muchas de sus organizaciones y de sus militantes

más ideológicos, hipostasiar las resultantes de las relaciones de

dominación: hipostasiar el Estado, el capital, las religiones como

grandes enemigas (reproduciendo la creencia de que ellas son la fuente y

el origen de las relaciones de poder, cuando en realidad sólo son sus

resultantes y sin ellas no son nada).



El anarquismo no nació de una teoría previa y negativa del Estado y su

conveniente destrucción. De forma mucho más concreta, el anarquismo

nació de la práctica y de las interacciones inmediatas y minúsculas de

la Primera Internacional, del modo en que Anselmo Lorenzo y Paul Robin

percibieron las relaciones de Marx con sus discípulos, por ejemplo. Son

estas pequeñas interacciones, amplificadas, las que han dado sentido a

una crítica más general del Estado, del Capital, de la Religión, de la

Política y de los Partidos. De manera muy significativa, el movimiento

libertario naciente no se definió primero como anarquista, sino como

“anti-autoritario”. El anarquismo nació de prácticas y percepciones

anti-autoritarias (la vertiente guerrera y combativa de la palabra

“libertario”) y son esas prácticas y esas percepciones las que han

continuado dándole cuerpo y sentido al anarquismo, al anarquismo obrero o

al anarquismo actual, en sus componentes más vivas y menos ideológicas.





La suerte del anarquismo es que, como movimiento práctico y nacido de

la práctica, tuvo enseguida, con Proudhon y Bakunin principalmente, una

teoría homóloga a esas prácticas. Una teoría de la “fuerza colectiva”

compuesta por otras fuerzas colectivas que producen “resultantes” que

corren siempre el riesgo de volverse contra las mismas fuerzas que las

han producido. Sé que es complicado, sobre todo para las mentes marcadas

por las representaciones del orden dominante, pero me parece que

quienes tienen las tripas (ese “otro cerebro”) o el resorte anarquista,

deberían hacer el esfuerzo de leer realmente a Bakunin, a Proudhon, a

Kropotkin y a tantos otros…

¿Qué podríamos encontrar en estos viejos autores?



Por ejemplo, Proudhon proporciona una batería de conceptos

extremadamente ricos y esclarecedores sobre la naturaleza de las

relaciones de poder. “Fuerzas”, “fuerzas colectivas”, “resultantes”,

“componentes” y “composiciones”, “absolutos”, “mónadas”, etc. La gran

originalidad de la teoría anarquista de inspiración proudhoniana se

puede resumir en tres puntos:



1. Dar cuenta, de manera concreta, de todas las potencias que nos

aplastan y dominan en el campo económico (teoría del valor), político

(nacimiento y sostenimiento del Estado), ideológico y simbólico

(Iglesia, Dios).



2. Dar sentido a las luchas e interacciones más inmediatas y

minúsculas, frente a la visibilidad cegadora de las grandes

dominaciones, como los “focos” donde se libra por doquier la guerra

entre dominación y emancipación.



3. Inscribir explícitamente lo que está en juego de manera global e

inmediata en lo que Proudhon llama una “nueva ontología” que funda la

potencia teórica, práctica y revolucionaria del anarquismo.

Criticas el “cientificismo ingenuo y cínico”

del marxismo y elogias la ética del anarquismo. ¿Cuál es esa ética?

¿Que los medios, como decía Camus, son ya fines en sí mismos? ¿Que, como

declaraba Malatesta, a quien dedicaste un libro, más vale una derrota

que la victoria sin principios?



Me parece que habría que precisar lo que entiendo por “principios”. En

el anarquismo, no se trata de ideas y leyes abstractas, codificadas y

grabadas en mármol. Se trata de una determinación y de un juicio internos a cada situación

, por minúscula que sea, un juicio o una evaluación inmediata, práctica

y muy intuitiva, intempestiva, por ejemplo la de los milicianos

españoles desertando de las columnas anarquistas en el momento mismo de

su militarización.



Camus tiene razón. Para el anarquismo, solo existen “fines” y no

“medios”, fines inmediatos e innumerables: en dos palabras, la anarquía,

la an-arkhe

, no es la ausencia de principios, sino un exceso de principios

primeros, de “absolutos” como decía Proudhon, que asociados y federados,

son capaces por selección, confrontación, imitación, lógica y dinámica

internas de reproducirse y propagarse por todas partes. El anarquismo se

opone a cualquier lógica instrumental y utilitaria, objetiva y objetivante.

Cada cosa es una fuerza singular que resulta de una composición de

fuerzas igual de singulares, ellas mismas compuestas de otras fuerzas

singulares.



Para criticar el anarquismo, hay quien habla de “deseo”, de “capricho” y

de “subjetividades deseantes”. Pero es equivocado reducir el anarquismo

a las trampas y las deformaciones del liberalismo, a la presión de

consumir cada vez más objetos o mercancías de todo tipo. Para el

anarquismo, los “deseos” no son los del consumo capitalista y sus

individuos artificiosos, esas “unidades de codicia” de las que habla

Gilles Châtelet en Vivir y pensar como puercos:

“bolas de billar patéticas que en sus esfuerzos por diferenciarse se

hunden cada vez en la mayor equivalencia”. Para el anarquismo, los

deseos son fuerzas materiales singulares que implican y movilizan cada

vez la totalidad de lo que es, bajo cierto punto de vista, según cierta

configuración, un modo de ser opresivo o emancipador. “Deseos”,

“fuerzas”, “voluntad de poder” (pero también “conatus”, “entelequias” y

otras nociones) son conceptos que afirman, cada uno a su manera, la

misma realidad, la realidad material de lo que es.



Efectivamente, al cientificismo del marxismo (a las “situaciones

objetivas” decretadas e impuestas por el Partido), el anarquismo no le

opone ninguna moral, ni unos principios morales, sino una “ética”, en el

sentido de Spinoza. Una ética que es ante todo una etiología, una

lógica de los comportamientos y de los afectos, un sentido práctico, que

proviene de las cosas, los acontecimientos y las situaciones.



Una vieja querella agita los movimientos de emancipación, en el sentido

amplio de la palabra: el individuo y el colectivo. Se acusa a menudo a

los anarquistas de despreciar el segundo término y a los comunistas de

sacrificar el primero. ¿Cómo resuelves esa cuestión?



Históricamente, el anarquismo padeció durante mucho tiempo una

corriente “individualista” muy particular y que hoy, afortunadamente,

casi ha desaparecido. Se volvió inútil en la medida que el propio

capitalismo impuso a todo el mundo la “individualización” de los “gustos

y colores” que el individualismo “anarquista” oponía a las nuevas y

viejas comunidades (Iglesias, sindicatos, oficios, naciones, familias,

grupos de afinidad, etc.). Este individualismo anarquista (que siempre

fue marginal y que todavía perdura aquí y allá, en el terreno de la

alimentación, de la procreación o de la sexualidad por ejemplo) tiene

dos características negativas.



Acabamos de ver la primera: la inscripción del individualismo

anarquista en el interior de las representaciones y las prácticas o los

“deseos” del liberalismo capitalista hoy hegemónico. La segunda

característica deriva de la primera pero va más allá. Es la creencia

exorbitante en la existencia primera y auto-fundadora de un “sujeto”

trascendental, dueño de sus elecciones y de sus decisiones; una creencia

y un postulado extremadamente poderoso en la vida práctica (educativa,

laboral, judicial…) y en el terreno de la filosofía, desde Descartes a

Sartre, pasando por Kant, Husserl y muchos más.



Para los movimientos anarquistas pasados y presentes, la relación entre

el individuo y el colectivo se plantea en unos términos y en un

horizonte de pensamiento y acción radicalmente diferentes. La afirmación

“personal”, como diría Proudhon, no tiene nada de liberal y no remite a

la ficción moderna de un individuo o un sujeto trascendente, que

existiría por fuera de las cosas, de las situaciones y de los

acontecimientos. La inmensa mayoría de los militantes revolucionarios,

orgánicamente vinculados a movimientos de masas (principalmente, el

sindicalismo), pueden calificarse seguramente como “personalidades

fuertes” o “individualistas”, pero ese individualismo y esa personalidad

sólo tienen sentido y existencia dentro de los movimientos colectivos,

dentro de las “subjetividades colectivas” de las que son a la vez el

producto y una de sus componentes.



Un último comentario: para el anarquismo, no hay diferencias de

naturaleza entre el “individuo” y el “grupo”. Como lo subraya Proudhon,

“el individuo es un grupo”, un “compuesto de potencias” ellas mismas

compuestas de otras potencias compuestas y así hasta el infinito. El

“individuo es un grupo” y todo “grupo es un individuo”, una

“individuación”, un “ser”, una “subjetividad”, un “absoluto”, cada vez

singular y sorprendente, y sólo mediante una larga experiencia colectiva

podemos captar sus fuentes y sus efectos, buenos o malos, opresivos o

emancipadores.



Críticas la pertinencia de las nociones de derecha y de izquierda como

“ilusiones” que sólo sirven para estafar a los ciudadanos-electores.

¿Piensas que habría que superar esa división ineficaz para comprender

nuestra época, como aconsejaba Castoriadis? Hay quien te diría que es lo

mismo que dice el Frente Nacional…

La distinción derecha/izquierda, así como el

“ni derecha ni izquierda”, son nociones políticas y politiqueras,

aunque se basen y actúen en un viejo fondo imaginario que desborda los

meros dispositivos políticos. El anarquismo recusa lo político como una

trampa mortal para un proyecto revolucionario que abarca la totalidad de

lo que hay, que parte de esta totalidad, de todos sus componentes. A la

“revolución política” (nuevo Estado, nuevos dirigentes, nueva

constitución), el anarquismo opone desde el principio una revolución

social y económica (“la Social”) que se distingue radicalmente de la

simple y vieja revolución política. Una revolución que parte de todas

las cosas, una revolución de largo recorrido que las implica a todas por

igual: es “la independencia universal” y “la independencia del mundo”

que cantan las viejas canciones obreras del siglo XIX. En esa lógica

emancipadora, los “revolucionarios” no preguntan jamás a sus numerosos

compañeros de pelea si son socialistas, de derechas, cristianos o

budistas. La dinámica y la lógica emancipadora valen por sí mismas, no

se exigen los compromisos ideológicos propios de los partidos, las

Iglesias o las “sectas”.



una palabra que no te gusta mucho? Hemos visto recientemente, en España, a ciertos anarquistas mostrarse extremadamente hostiles hacia un movimiento como Podemos y, en particular, hacia su portavozPablo Iglesias: ¿no hay una especie de purismo y de sectarismo en elmovimiento anarquista que le condena a predicar dentro de su capilla, ahablar sólo a las minorías, a mantenerse lejos de “las masas”, por usaruna palabra que no te gusta mucho?



Desconozco la naturaleza de esas críticas hacia Podemos y, por

experiencia, desconfío un poco de ellas. Pero en lo que venimos diciendo

creo que habría argumentos para elaborar una crítica anarquista.

Podemos presenta dos características estrechamente unidas e igualmente

inaceptables para el anarquismo:

como tales a las “bolas de billar” de Chatelet y se expresan en 2. Fundar su acción y esta victoria (de opinión) sobre la cantidad,sobre la “mayoría” de individuos-electores-ciudadanos, que se parecencomo tales a las “bolas de billar” de Chatelet y se expresan en grandes coreografías “de masa” que llegan después de (y codifican) las movilizaciones de las multitudes heterogéneas.

Para acabar, quizá la pregunta más difícil: ¿podrías dar una breve definición del anarquismo?



Es Deleuze (y Guattari) quien, de manera aparentemente enigmática, da a

mi juicio la mejor definición: la Anarquía, “una extraña unidad que

sólo se reclama de lo múltiple”. Espero que lo dicho anteriormente

contribuya a aclararla.

Traducción al castellano de Nicolas Bersihand.