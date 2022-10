–

Originalmente publicado en forma de panfleto por el Centre de Recherche sur la Question Sociale (Par铆s, noviembre de 1973), este texto de Daniel Denevert (1949) es uno de los primeros an谩lisis de la teor铆a situacionista como obst谩culo para el movimiento revolucionario, en primer lugar como subproducto de la sociedad existente. Para su traducci贸n fue retomada la edici贸n publicada en el sitio web de Bureau of Public Secrets (Nota de artilleriainmanente)



芦隆Es preferible deber que pagar con una moneda que no lleve nuestra efigie!禄, as铆 dice nuestra soberan铆a. Nietzsche, La gaya ciencia

1

El esfuerzo te贸rico organizado, el m谩s avanzado desde Marx, realizado por las Internacionales Situacionistas, no s贸lo ha arrojado su 煤ltima luz, sino que incluso parece querer conformarse con un lugar entre las curiosidades del museo de la historia revolucionaria. La bestia te贸rica en el suelo no parece que vaya a levantarse de nuevo; los ecos de los sustos pasados son todav铆a suficientemente perceptibles, pero permiten un alivio suficiente para que la piel del monstruo se entregue a la leyenda.

La desventura de la teor铆a de los situacionistas y la que hizo sucumbir a los movimientos comparables de intelectuales revolucionarios en el pasado acabaron por converger en la naturaleza de sus fracasos. Al igual que el pensamiento marxista y otros intentos posteriores de cr铆tica revolucionaria, todos los resultados del esfuerzo real te贸rico-pr谩ctico situacionista terminaron siendo completamente invertidos en su sentido, y se convirtieron en nada m谩s que una verborrea cultural particular en la pseudocomunicaci贸n generalizada impuesta a los hombres de las condiciones existentes, tanto en su aceptaci贸n de esas condiciones como en su revuelta.

El verdadero esp铆ritu situacionista, el mismo que estuvo claramente en el origen de la aventura situacionista para cualquiera que entienda tales empresas, no tiene ahora m谩s remedio que volverse sin piedad contra el edificio de su propia teor铆a petrificada, contra todo su pasado y sus viejos valores, o ser barrido del campo de batalla revolucionario como logomaquia in煤til y obsoleta.

A partir de ahora, no ser谩 posible ning煤n nuevo desarrollo del pensamiento revolucionario hasta que se haya aplicado el poder cr铆tico situacionista, no s贸lo a la vieja organizaci贸n de la I. S., sino a la propia teor铆a situacionista. Es el programa de una teor铆a del combate que contiene su propia cr铆tica lo que debe ser asumido desde el principio.

Para ello, es necesario dejar de juzgar la teor铆a de los situacionistas por su intenci贸n te贸rica, su validez cient铆fica, su programa, etc., es decir, por el propio terreno en el que quiere ser juzgada. Dudar en hacerlo, por ejemplo, por una preocupaci贸n equivocada por la objetividad intelectual, o respetuosamente, porque nadie lo ha hecho mejor (Rusia en 1917 no ten铆a una teor铆a mejor que la de Lenin), ser铆a, en el mejor de los casos, avalar las desventajas de una ortodoxia desencarnada a la manera de Korsch, o la ilusi贸n de un Luk谩cs. Si la teor铆a de los situacionistas sigue siendo de inter茅s directo para el movimiento revolucionario, es para aprender la lecci贸n de lo que puede haber llegado a ser: una ideolog铆a sobre la revoluci贸n entre otras, un sistema de representaciones que expresa algo distinto de lo que cree significar, y que sirve a objetivos distintos de los expl铆citos.

2

La teor铆a de los situacionistas lleg贸 a ser conocida como la teor铆a revolucionaria de la insatisfacci贸n; se encontr贸, tanto porque fue capaz de expresarlas como porque fue posible gracias a ellas, en el punto de convergencia de todas las l铆neas de fuerza que transforman las condiciones de existencia 鈥攜 por tanto de lucha鈥 en la sociedad contempor谩nea; como cr铆tica de una etapa de la sociedad mercantil que estaba lejos de haber desarrollado concretamente todas sus consecuencias materiales (entre estas consecuencias hay que contar su propia oposici贸n revolucionaria), la teor铆a de los situacionistas corr铆a el riesgo de convertirse en la expresi贸n de toda la insatisfacci贸n liberada por este proceso; es decir, no s贸lo de la insatisfacci贸n profunda ligada a la proletarizaci贸n de todos los sectores de la existencia social, que se ha convertido en verdaderamente revolucionaria, sino tambi茅n esa parte de insatisfacci贸n superficial, con mucho la m谩s espont谩neamente compartida, ligada a la frustraci贸n cada vez mayor de los viejos h谩bitos y gustos, y tambi茅n a los propios datos de la etapa actual. La teor铆a de los situacionistas no supo ver lo suficiente este peligro, contenido precisamente en la l贸gica espectacular de las condiciones contra las que luchaba, lo que la llev贸 a ser entendida y finalmente a entenderse a s铆 misma seg煤n la l贸gica de la ilusi贸n; as铆 como a ser asimilada por el orden existente como el c贸digo cultural de la insatisfacci贸n integrada.

El consumo jerarquizado de bienes econ贸micos, de pseudo-relaciones entre individuos y de pseudo-objetos de lucha, que el espect谩culo de la insatisfacci贸n moderna proporciona ahora en abundancia, tiene como contrapartida subjetiva inmediata esta forma de insatisfacci贸n superficial, que de hecho constituye la base subjetiva real sobre la que s贸lo puede funcionar el sistema social actual.

Cuando esta insatisfacci贸n superficial cree que debe traducirse al 芦lenguaje situacionista禄, las ilusiones 贸pticas y la confusi贸n que consigue crear por su cuenta tienen que ver con la propia naturaleza de los conflictos existentes. El proyecto revolucionario y la necesidad de establecer las condiciones socio-hist贸ricas de un 芦goce sin trabas禄 y la simple publicidad del goce en la era econ贸mica 鈥攓ue va desde el elogio sin reservas de las condiciones actuales hasta una posible depuraci贸n burocr谩tico-ecol贸gica de las mismas鈥 se superponen, hasta el punto de confundirse a veces, en sus expresiones; esto es as铆 porque, en realidad, se trata de un conflicto sobre la misma cuesti贸n hist贸rica, considerada sucesivamente desde un lado de la barricada y del otro. Sin embargo, aunque a veces puedan parecer muy similares, la insatisfacci贸n superficial est谩 tan alejada de la insatisfacci贸n revolucionaria, cualitativamente, como lo puede estar la propia v铆ctima resignada de las condiciones existentes. La generalizaci贸n de la insatisfacci贸n superficial, como postulado que ahora domina la percepci贸n y todas las representaciones de la vida social contempor谩nea, s贸lo refleja el hecho de que las cosas se han vuelto tales que nadie puede resignarse tranquilamente a ellas; es la propia resignaci贸n la que ha tenido que adoptar la forma y el lenguaje de la insatisfacci贸n.

No es de extra帽ar que la teor铆a revolucionaria 鈥攓ue, para situar la comprensi贸n de la cuesti贸n social sobre una base mejor, reintrodujo el m茅todo dial茅ctico de la totalidad en la lucha鈥 pudiera encontrar, sin dejar de ser fundamentalmente incomprendida, tal resonancia en aquellas condiciones sociales en las que la econom铆a reina sobre la vida humana de forma totalitaria. El aspecto moderno y familiar de la noci贸n de totalidad ya no se le escapa a nadie, aunque s贸lo sea porque todo el mundo ha sido educado en ella a trav茅s de las reglas jearquizadas de la vida social jer谩rquica y del consumo; cada grado de consumo y poder jer谩rquizados s贸lo puede codiciar el grado superior porque, fundamentalmente, es la totalidad de los beneficios econ贸micos y del poder social la que se entrega a la codicia de la organizaci贸n jer谩rquica.

La totalidad como nueva referencia de la necesidad social est谩, en efecto, presente en todas partes, pero considerada pasivamente, como totalidad externa de los bienes econ贸micos; de modo que la insatisfacci贸n superficial puede respetar todas las reglas econ贸micas, o llegar a romper algunas de ellas en nombre de lo que cree que es un programa revolucionario, los objetivos que codicia la devolver谩n siempre a las condiciones en las que se encontraba originalmente, sometida al principio mismo de una econom铆a de la vida social y, en consecuencia, de una econom铆a de su conciencia y de su pr谩ctica.

El sistema de consumo mercantil, aunque nunca hubiera existido una teor铆a situacionista constituida, como posible fuente de inspiraci贸n, contiene impl铆citamente su propio situacionismo, como utop铆a de un placer econ贸mico que se puede consumir sin l铆mites y sin contrapartida. Precisamente porque no es m谩s que un momento del proceso econ贸mico, la esfera del consumo 鈥攅s decir, el conjunto de la vida social formalmente dejado a la iniciativa de los individuos鈥 no puede emanciparse de sus l铆mites y es absolutamente dependiente de su contrapartida econ贸mica, por lo que es su situacionismo natural el que debe convertirse en verdaderamente situacionista; pero entonces es la propia concepci贸n del placer heredada de la era econ贸mica la que debe transformarse primero.

La era de la producci贸n y el consumo de la mercanc铆a moderna corresponde a un desaprendizaje masivo de las pocas aptitudes humanas que se pose铆an en forma embrionaria en el pasado y que eran localmente necesarias para la mera supervivencia. Lo que ahora se ense帽a, se desea y se practica realmente en la esfera del consumo social, resulta ser la econom铆a consumada del placer y la aptitud de vivir; lo que se impone en todas partes, sin encontrar ninguna resistencia revolucionaria real, son la subcultura, el goce, los gustos y las man铆as del hombre antihist贸rico. Y son estos mismos rasgos de mediocridad general los que envenenan e imposibilitan todo intento de lucha revolucionaria seria. El h谩bito del placer econ贸mico mantiene al individuo en la misma relaci贸n en la que ya se encontraba con el mundo en su conjunto, al venir a 茅l externamente; y es como una externalidad, excluyendo toda iniciativa fundamental en la decisi贸n y la acci贸n, que el placer econ贸mico es deseado y consumido.

3

Algunos siguen creyendo, por ejemplo, que el poder embrutecedor de la publicidad comercial reside en que hace que la gente compre m谩s bienes in煤tiles. En realidad, cuando la publicidad comercial ensalza las cualidades de tal o cual mercanc铆a, o de tal o cual pseudonecesidad que debe ser satisfecha, se encuentra necesariamente con la contradicci贸n de un producto competidor, de un sindicato de consumidores o del simple sentido com煤n de la gente. Pero m谩s all谩 del terreno comercial, lo que la publicidad impone sin conocer esta vez ninguna r茅plica, desviando la atenci贸n del espectador del hecho de que, por definici贸n, el lenguaje publicitario ya ha aprobado todo lo relativo al sistema existente y da el espect谩culo de su feliz aprobaci贸n, son todas las premisas socioecon贸micas de las que no es m谩s que una consecuencia (y no entre las m谩s graves), el modo de servidumbre ligado a 茅l, la pobreza de las necesidades que se derivan de 茅l y el absurdo fundamental de satisfacerlas mediante las reglas del consumo. Se puede apreciar como una situaci贸n l铆mite del actual embrutecimiento publicitario el hecho de que la propia publicidad consiga convertirse en un objeto de conflicto, llamando a la gente a definirse a favor o en contra de ella.

Sin embargo, si hemos de juzgar su poder embrutecedor, la publicidad comercial es mucho menos peligrosa que otras formas de publicidad que no se presentan como tales, ya sea en la esfera pol铆tica o en la llamada esfera cultural, incluido el sector puramente cient铆fico. En realidad, es el conjunto de la vida cotidiana colonizada el que contiene todo el poder embrutecedor de la publicidad de este mundo; en cierto modo, los obreros de la empresa relojera Lip acaban de ser mucho m谩s formidables publicistas del modo de vida existente que la empresa publicitaria Havas, contando todos los posibles efectos mistificadores de su especialidad desde que comenz贸 a ejercerla.

4

Como cr铆tica al trabajo alienado y como proyecto para su liquidaci贸n revolucionaria, la teor铆a de los situacionistas encuentra, como terreno objetivo favorable, el fen贸meno creciente del desclasamiento de una fracci贸n de la poblaci贸n que hasta entonces hab铆a estado integrada y sometida y que ahora era m谩s proclive a volverse contra la instituci贸n del trabajo. Sin embargo, es una crisis estructural de la econom铆a moderna que tiende a arrojar a los individuos a la ideolog铆a revolucionaria mucho antes de que sean capaces de apreciar la revoluci贸n como la 煤nica soluci贸n hist贸rica capaz de disolver pr谩cticamente la alienaci贸n de la actividad humana. Es el mundo del trabajo el que rechaza a los que desclasa a soluciones perif茅ricas de supervivencia, a expedientes, a criminalidad de miras estrechas y a sue帽os revolucionarios sospechosos; no ellos, que tratan el trabajo como el m谩s pesado impedimento para nuevas formas de lucha y de conciencia.

La transformaci贸n econ贸mica moderna modifica las condiciones del trabajo alienado, transforma la composici贸n de las clases sociales, destruye las representaciones que tradicionalmente estaban arraigadas en ellas, reconstruye el entorno de arriba abajo, cambia todos los datos del juego pol铆tico-econ贸mico global, pero en 煤ltima instancia deja al individuo desclasado en la misma penuria antihist贸rica en la que sigue empleando a los dem谩s. La parte del trabajo alienado que hoy se rechaza de forma m谩s o menos confusa en todas partes, adem谩s de ser la parte de la que el mundo del trabajo intenta deshacerse m谩s a menudo, es de hecho directamente designada como arcaica por la nueva mentalidad que se est谩 forjando como corolario subjetivo de las formas modernas del modo de producci贸n mercantil.

El hecho de que los rastros de saber-hacer antes ligados a ciertos sectores de la producci贸n material e intelectual y, por regla general, todos los rastros de sentido pr谩ctico tiendan a desaparecer radicalmente del terreno social, es una consecuencia directa de la extrema parcelarizaci贸n y el sinsentido de las tareas en la producci贸n mercantil (siendo la colonizaci贸n consumada de los gestos y la decisi贸n del trabajador dentro de su alienaci贸n econ贸mica primitiva s贸lo un aspecto de la colonizaci贸n general de toda la vida social). Son todas las aptitudes y deseos de una actividad no dictada externamente las que se destruyen en profundidad en los hombres de este tiempo. La pereza desarmada, hasta el punto de rechazar las pseudoactividades ofrecidas en la producci贸n, pero sin poder reinventar la actividad humana sobre otras bases, se impone por doquier como la actitud subjetiva normal ante el nuevo estado de cosas social.

Al mismo tiempo, otro conflicto relacionado con las condiciones modernas del trabajo alienado surge del modelo de m谩ximo goce econ贸mico, encarnado por el estrato social de los directivos, pero que la sociedad actual propone como sentido final de la existencia, no s贸lo a los directivos, sino a todos los estratos sociales serviles. Los proletarios modernos se educan ahora en la mentalidad promedio de los directivos; los campesinos, los obreros, los intelectuales, etc., tienden a perder las representaciones que ten铆an de s铆 mismos y a sustituirlas por las representaciones, gustos y deseos t铆picos de los directivos. Este proceso, que tiende a reconfigurar la alienaci贸n subjetiva en un modelo 煤nico, puede verse en el mundo del trabajo, por ejemplo, en el hecho de que la demanda de participaci贸n individual en la toma de decisiones econ贸micas (as铆 como en la toma de decisiones pol铆ticas fuera del trabajo), que al principio s贸lo formaba parte del estatus socioecon贸mico del directivo, se est谩 convirtiendo en la demanda natural de todos los trabajadores, al mismo tiempo que la cr铆tica oficial que la organizaci贸n del trabajo hace de s铆 misma.

La magnitud de los problemas a los que se enfrentar谩 el movimiento revolucionario en los a帽os venideros puede calibrarse considerando que es a partir de la p茅rdida casi completa de todos los viejos talentos, y de este estado de 谩nimo contempor谩neo que no tiene todav铆a gusto, y que no est谩 preparado para ning煤n tipo de empresa pr谩ctica libre, que debe comenzar el largo aprendizaje de una nueva forma de sentido pr谩ctico global, y el cultivo universal de los talentos proletarios.

5

Como teor铆a de la autonom铆a individual, la teor铆a de los situacionistas, una vez vaciada de su esp铆ritu negativo, se une pura y simplemente a la visi贸n 茅tica burguesa de una libertad individual desencarnada. Pero la verdadera miseria, que puede mentirse a s铆 misma sobre su destino de esta manera, ya no es tanto la libertad formal del trabajo frente al capital, sino esa libertad de la pura apariencia alimentada por las reglas del placer consumible; esa libertad de la irresponsabilidad, que s贸lo acepta comprometerse para permanecer separada, que recurre incesantemente a los procesos externos de valorizaci贸n.

La naturaleza de la libertad y la necesidad de libertad reivindicada bajo la identificaci贸n de la insatisfacci贸n superficial con el proyecto situacionista, como con todas las ideolog铆as de rechazo de las condiciones existentes, puede entenderse como un sue帽o promocional banal. El individuo de las condiciones existentes, que precisamente ha perdido todas las cualidades individuales, sue帽a con entrar en la sociedad sin clases tal como es. Como le importa poco su cumplimiento a pesar de las condiciones actuales, no puede buscar la revoluci贸n como soluci贸n socio-hist贸rica para prolongar este cumplimiento; s贸lo puede so帽ar con pasearse en su miseria con menos dificultad que en el viejo mundo. Todav铆a no siente la necesidad de hacerse due帽o de la vida social, y como consecuencia de la estrechez de sus necesidades reales, todav铆a es muy pobre en la identificaci贸n de los obst谩culos reales a una revoluci贸n; simplemente le gustar铆a que sus actuales amos se hicieran a un lado ante un milagro proletario. As铆, incluso cuando cree sinceramente que puede prescindir de una autoridad que modele su existencia por ella, ya est谩 reclamando el nuevo poder que la someta.

6

Cuando una teor铆a revolucionaria ya no es capaz de llevar a cabo su tarea pr谩ctica de transformar las condiciones de conciencia existentes, la falta de originalidad y la miseria de los que persisten en sus ruinas alcanza r谩pidamente proporciones caricaturescas; para describir al revolucionario promedio, basta con reducirlo a la alienaci贸n promedio de su 茅poca.

Si desprecia la imagen epinal del l铆der, por ejemplo, el revolucionario contempor谩neo no se libra en absoluto de la necesidad jer谩rquica. Las motivaciones que le hacen identificarse con el 芦bando revolucionario禄 ya ser铆an suficientes para demostrarlo. Al no poder figurar en la jerarqu铆a social existente, quiere consolarse so帽ando con un trono en la sociedad futura; no necesariamente porque quiera desempe帽ar un papel dominante en ella 鈥攍a mayor铆a de las veces no hay nada en 茅l que le lleve a esa ilusi贸n鈥, sino porque es en la sociedad actual donde se asegura un lugar en la jerarqu铆a pirata que constituye la comunidad revolucionaria. Entre todos los nuevos deberes que le incumben, el revolucionario contempor谩neo desprecia hoy al viejo mundo y al m谩s conspicuo de sus siervos, pero esto es igual que algunos obreros europeos mal pagados siguen despreciando al trabajador inmigrante, sin otra raz贸n que la de que 茅ste refleja con demasiada crudeza su propia imagen de esclavos.

Pero a trav茅s de los vericuetos de su sub-aventura teatral, el revolucionario promedio llega a demostrar mucho m谩s directamente su profunda necesidad de un entorno jer谩rquico: la solidez de su ideolog铆a, es decir, toda la convicci贸n que puede poner en ella, depende directamente de la absoluta seguridad ideol贸gica que encarna la personalidad del l铆der. Si se encuentra en una posici贸n de liderazgo, el revolucionario promedio siente, por el contrario, la necesidad absoluta de ser seguido, porque s贸lo la convicci贸n ciega de sus seguidores puede apoyarlo objetivamente, pero sobre todo subjetivamente, en su papel. Tanto si se le sigue como si 茅l sigue, es la misma necesidad de ilusi贸n y de puesta en escena la que subyace en su mentalidad.

Es importante ahora que los experimentos de posibles asociaciones igualitarias, que lograr谩n reconstituirse en la lucha contra las condiciones existentes, no acepten m谩s en su interior, y combatan en el exterior, el menor seguimiento te贸rico que no imponga simult谩neamente la humildad, la reserva, y finalmente la seriedad del disc铆pulo, en el sentido de la educaci贸n cl谩sica, ante la tarea emprendida.

La ideolog铆a revolucionaria no s贸lo aparece como un estado de falsa conciencia social, sino que se enuncia constantemente de forma directa como un rechazo pr谩ctico de la verdad y de sus consecuencias concretas; como aspecto de la ideolog铆a revolucionaria, el voluntarismo igualitario tiene la 煤nica funci贸n de proporcionar un tel贸n de fondo honorable a la huida de la tarea pr谩ctica.

Es bien sabido que el igualitarismo anarcosituacionista siempre se ha negado a reconocer la organizaci贸n jer谩rquica real sobre la que funcionaba; esta importante renuncia pr谩ctica acab贸 por reducir la teor铆a de los situacionistas sobre la cuesti贸n de la organizaci贸n revolucionaria a una mera contraideolog铆a opuesta a la organizaci贸n jer谩rquica dominante, prefiriendo compartir la ilusi贸n y la mentira oficial de la igualdad que sufrir la desgracia de su negaci贸n. sin embargo, de la aceptaci贸n de esta negaci贸n y de las conclusiones te贸rico-pr谩cticas que de ella se desprenden depend铆a la posibilidad, cuando a煤n se estaba a tiempo, de abordar eficazmente todos los nuevos problemas, especialmente para la antigua I. S.

7

La necesidad ideol贸gica que persiste en los individuos ce帽idos a las reglas de las relaciones sociales de la sociedad mercantil, y que se reconstituye cada vez incluso en su revuelta, es lo contrario de la intuici贸n y el sentido te贸ricos reales, de los que depende ahora el giro, y el resultado final, de cualquier rebeli贸n te贸rico-pr谩ctica real.

La ideolog铆a, por mucha seriedad cient铆fica que tenga 鈥攍a teor铆a marxista-situacionista, por ejemplo, contiene una amplia base cient铆fica que conserva incluso mucho tiempo despu茅s de haberse volcado en una ideolog铆a鈥, es un velo tendido entre el individuo y la realidad, y refleja un sistema de intereses que quieren conservar ese velo. En la contraideolog铆a revolucionaria que se opone actualmente a las condiciones existentes 鈥攆uncionando de manera an谩loga al espect谩culo social al que se adhiere鈥, el inter茅s de lo separado y la necesidad real de separaci贸n que la domina se disfrazan como la afirmaci贸n pura y dura del estado de cosas contrario. Sin embargo, los fundamentos ideol贸gicos de todo pseudopensamiento revolucionario moderno, ya sea semioficial o salvaje, son directamente descifrables en su esterilidad te贸rico-pr谩ctica.

La inteligencia ideol贸gica 鈥攓ue s贸lo en muy raras ocasiones toma la forma de una burda ignorancia鈥 es esencialmente la inteligencia del contenido, es decir, la asimilaci贸n positivista de una realidad externa, ya se trate de la comprensi贸n de un maestro de pensamiento o de la situaci贸n socio-hist贸rica o individual que la contiene. La inteligencia ideol贸gica funciona por identificaci贸n, y lo que realmente est谩 en su base es la necesidad de identificaci贸n. La inteligencia dial茅ctica, en cambio, debe derivar su fuerza antiideol贸gica al lograr la percepci贸n de la forma, es decir, sobre esta base, la inteligencia de los procesos ocultos bajo la percepci贸n inmediata del contenido. La comprensi贸n de la forma, es decir, de la parte no visible de la realidad, es la condici贸n indispensable, que precisamente en la inteligencia ideol贸gica falta, para la determinaci贸n del sentido final que se encuentra en la relaci贸n de la forma con el contenido.

Bajo la pantalla y el juego de los contenidos 鈥攅l car谩cter espectacular de la sociedad moderna puede ser captado como la organizaci贸n social sistem谩tica de esta pantalla鈥 el trabajo de lo negativo tiene lugar principalmente en el nivel de las formas antes de convertirse 茅l mismo en contenido visible. (La actividad humana puede entenderse como la forma superior que tiene el privilegio de construir sus propios contenidos, transformarlos o retirarse de ellos a su antojo).

Si la inteligencia dial茅ctica depende de la facultad de distanciarse del contenido, la huida ideol贸gica, en cambio, refleja la alteraci贸n de la facultad de distanciamiento; al no poder someterse te贸rica y pr谩cticamente a las formas existentes, el pensamiento ideol贸gico est谩 de hecho totalmente sometido a ellas.

La facultad negadora de distanciamiento puede entenderse como la facultad de replegarse sobre s铆 mismo, como la facultad de romper la propia relaci贸n inmediata con las condiciones existentes; en definitiva, como la facultad del individuo de tomar partido en el conflicto interior que resulta de esta relaci贸n.

El individuo capaz de distanciarse es el individuo reconciliado con su verdadera individualidad, es decir, capaz de verse a s铆 mismo en t茅rminos de su devenir y del conflicto hist贸rico fundamental en el que est谩 suspendido su devenir. Es a trav茅s de la facultad de distanciamiento que el individuo conserva el conocimiento de su libertad y puede realizar y verificar su construcci贸n pr谩ctica en la lucha.

La ausencia de la facultad de distanciamiento, que es la condici贸n de la huida siempre renovada hacia los elementos externos de valorizaci贸n, es el hecho del individuo subjetivamente separado, que ha terminado por interiorizar la separaci贸n social externa de la condici贸n proletaria; este individuo sigue siendo subjetivamente un extra帽o para s铆 mismo, del mismo modo que debe seguir siendo un extra帽o para la perspectiva de la teor铆a revolucionaria, incluso cuando se ha inclinado a dedicarle superficialmente su existencia.

Del mismo modo, el movimiento hist贸rico por el que la clase proletaria se libera progresivamente de la exterioridad total de su condici贸n socio-hist贸rica primitiva, no es otra cosa que el acto de distanciamiento hist贸rico al que queda suspendida la posibilidad de una conciencia de clase, entre otras posibilidades.

8

Porque sigue siendo ante todo un ser externo, el individuo sin originalidad producido por las condiciones existentes siente la necesidad, cuando los conflictos de la sociedad actual acaban por alcanzarle directamente, de que sus gestos de revuelta se encarnen, paralelamente, en h茅roes mitol贸gicos.

Cristo es la condici贸n de la mentalidad cristiana porque es la encarnaci贸n subjetiva que une la tierra con el cielo; es el ser subjetivo externo que hace posible la mentalidad cristiana, porque en realidad es la tierra, y el papel que desempe帽a en ella, lo que constituye para ella el verdadero cielo inaccesible. En la mentalidad revolucionaria com煤n 鈥攅n la que la mentalidad situacionista pura s贸lo se distingue por un voluntarismo m谩s acentuado y a menudo m谩s ciego鈥 los h茅roes revolucionarios desempe帽an literalmente la funci贸n de un Cristo. La visi贸n novelesca de los ultrate贸ricos y de muchas sublevaciones hist贸ricas selectas logra a trav茅s de la personalidad sagrada de los h茅roes la uni贸n de la trivialidad terrenal con el cielo de la historia universal. Ya Lenin (los bolcheviques fueron grandes pioneros de este culto) dec铆a que s贸lo se es verdaderamente marxista cuando uno se pregunta 芦qu茅 habr铆a pensado y hecho Marx en esta situaci贸n禄. El talento espectacular personal de la antigua I. S., as铆 como un aspecto de su talento pr谩ctico real, fue intentar el siguiente paso en esta cl谩sica puesta en escena heroica, aumentando decisivamente la concreci贸n del mito: con la IS, una comunidad de semidioses fue investida con el poder de anunciar las nuevas condiciones paradis铆acas.

Porque, en contra del m谩s simple sentido com煤n, el revolucionario contempor谩neo comienza su tarea dejando de mirarse a s铆 mismo a la cara, se identifica sucesivamente, en orden decreciente de abstracci贸n, con el 芦sentido de la historia禄, con la epopeya de un 芦proletariado禄 desencarnado, con las personalidades novelescas de sus maestros de pensamiento y, finalmente, y de forma m谩s directa, con las personitas aturdidas que la vida cotidiana pone en su camino. Como todos los religiosos, el revolucionario ha organizado su universo b铆blico en el que se recogen todos los episodios fant谩sticos, y que al mismo tiempo definen el sentido de sus ritos. Aprende, por ejemplo, que 芦la Comuna de Par铆s fue la dictadura del proletariado禄; los negros de Watts, 芦la cr铆tica en acci贸n de la vida cotidiana禄; tambi茅n se le advierte contra la 芦sociolog铆a禄 y el 芦estructuralismo禄, que sabe que son los hijos malignos de la 芦mercanc铆a禄 y el 芦espect谩culo禄.

Del mismo modo que consigue convertir toda su vida concreta en una farsa lamentable 鈥攜 en esto el revolucionario promedio es el digno hijo de las condiciones existentes鈥, su pensamiento es una p谩lida imitaci贸n de lo que otros, por haber vivido la aventura necesaria, han pensado en su lugar antes que 茅l. Seg煤n la secta a la que pertenezca, saliva ante los peores clich茅s que ocupan el lugar de los v铆nculos y las representaciones colectivas; se enorgullece de entender el trasfondo, s贸lo bromea con los chivos expiatorios que su ideolog铆a designa, porque sabe que, como 茅l, sus compa帽eros s贸lo podr谩n re铆rse de ellos. Su expresi贸n grupal 鈥攜, en definitiva, su 煤nico logro verdaderamente personal鈥 se reduce precisamente a mostrar, tan a menudo como sea posible, que es efectivamente el disc铆pulo servil de la secta y el sectarismo que lo contienen.

9

Las exigencias de ciertas tareas pr谩cticas empujan a veces a los revolucionarios a asociarse, y la mayor铆a de las veces no se puede alcanzar el menor de los objetivos que se han propuesto porque es en la propia asociaci贸n donde han empezado a cometer errores. La debilidad cualitativa del movimiento revolucionario moderno ha acentuado constantemente esta necesidad, que es primero en la forma de asociaci贸n que todo queda por aprender. Hay que tener en cuenta que la propia profundidad de los objetivos que los revolucionarios pueden plantearse en el curso de su lucha, as铆 como las posibilidades que tienen de alcanzarlos, dependen dial茅cticamente de su saber hacer sobre las cuestiones de asociaci贸n.

Sin embargo, cuando las cosas llegan a un punto en el que la asociaci贸n se convierte en una necesidad pr谩ctica, siempre es posible juzgar el valor de un individuo, es decir, la naturaleza de la relaci贸n que este individuo tiene consigo mismo, con los dem谩s y con toda la realidad, haciendo esta observaci贸n: la huida ideol贸gica, que no siempre es detectable desde el principio en el plano de las ideas solamente, dejar谩 al individuo en un estado constante de miseria e impotencia.

La ideolog铆a, que debe entenderse siempre no s贸lo como un determinado estado de falsa conciencia, sino tambi茅n como un conjunto de condiciones materiales y subjetivas que la hacen imprescindible, no admite ning煤n progreso en la aptitud para la vida y la lucha; porque es la peor escuela de la misma, y porque es siempre obra de personas que, en lo fundamental, no quieren cambiar nada, y, sobre todo, que no quieren cambiar ellas mismas. El esclavo moderno, ya sea revolucionario, o simplemente satisfecho con las condiciones actuales, o un compromiso entre las dos posiciones, es el hombre antidial茅ctico por excelencia; el hombre de una 茅poca en la que todo el progreso, todo el gusto por el progreso, y todo el conocimiento del progreso, han sido reprimidos. Cuando las circunstancias demasiado apremiantes le se帽alan expl铆citamente su condici贸n de esclavo, ignorando el tiempo y 芦la progresi贸n org谩nica de la actividad禄, quiere ser perfecto en cuanto recupere la ilusi贸n de ser libre. Es el hombre de la puesta en escena y la simulaci贸n, porque es el 煤nico modo de autoafirmaci贸n que puede ignorar indefinidamente el tiempo.

10

Cualquier contraataque a la teor铆a revolucionaria, que bien podr铆a corresponder a la actualizaci贸n de un nuevo estilo de lucha situacionista, se enfrenta ahora a la necesidad de hacer imposible en sus nuevos desarrollos y en todos los puntos de aplicaci贸n de su cr铆tica la aprobaci贸n superficial que ha triunfado, sin encontrar oposici贸n efectiva, en los 煤ltimos a帽os.

Ahora debemos partir del hecho de que la actual vanguardia de la teor铆a revolucionaria no s贸lo no sigue el ritmo de la realidad, sino que va cien leguas por detr谩s de ella. La crisis actual de la teor铆a revolucionaria puede resumirse esquem谩ticamente en el hecho de que se ha encontrado m谩s r谩pidamente de lo que pensaba en la situaci贸n de tener que superar te贸ricamente, no s贸lo la sociedad contra la que lucha, sino sus propios problemas internos que han llegado con la propia lucha; en el centro de estos problemas est谩 el r谩pido deterioro de sus viejas ideas, su flagrante insuficiencia a la hora de comprender la fase alcanzada hoy por el movimiento revolucionario real, y de actuar sobre 茅l, m谩s all谩 del simple asombro de su existencia.

La gran cantidad de nuevas preguntas a las que los revolucionarios no han podido encontrar respuesta hasta ahora corre el riesgo de traducirse en una p茅rdida de tiempo y de terreno para la propia revoluci贸n. A estas alturas, el contraste entre la riqueza de este periodo hist贸rico y la escandalosa estulticia de la cr铆tica revolucionaria se ha hecho lo suficientemente patente como para que la nueva generaci贸n de revolucionarios salga de las sombras y ponga fin a esta situaci贸n.

Adem谩s de las formas cl谩sicas, y generalmente conocidas, de alienaci贸n, corresponde a las pr贸ximas empresas que continuar谩n la lucha por la teor铆a-pr谩ctica detectar y combatir las nuevas formas de alienaci贸n que vienen con el retorno de las luchas de clase; en particular, las formas de alienaci贸n que se reconstituyen dentro de las luchas te贸ricas y pr谩cticas.

Un conocimiento, por muy refinado que sea, del viejo movimiento revolucionario y de los obst谩culos a los que se enfrent贸, resulta muy insuficiente cuando se trata de dominar los problemas y las tareas del movimiento revolucionario moderno. La revoluci贸n que ahora se rehace no puede reducirse en modo alguno a las situaciones vividas en el pasado. Partiendo de los logros de la teor铆a cl谩sica marxista-situacionista, los revolucionarios de hoy se encuentran ante la necesidad de entender su revoluci贸n sobre la marcha, reinventando la teor铆a que ahora exige. Ya no se trata tanto de demostrar que el viejo mundo debe ser, y ser谩, destruido, como de comprender el curso de esta destrucci贸n; en esta perspectiva, el poder cr铆tico de la teor铆a debe centrarse principalmente en el propio movimiento revolucionario; pues con 茅l, a pesar de toda su confusi贸n y debilidad, es la puesta en marcha del nuevo mundo lo que ya ha comenzado. La pr贸xima etapa de la teor铆a revolucionaria se caracterizar谩, en todo el sentido de la palabra, como una teor铆a de la guerra social; perdiendo en particular el gusto por las escaramuzas y los juegos intrascendentes, sabr谩 que en cada batalla es la apuesta total de esta guerra la que se pone siempre en cuesti贸n.

En contra de todos los prejuicios existentes al respecto, el movimiento revolucionario actual no tiene ciertamente a mano la victoria de una revoluci贸n situacionista. Una nueva clase de dirigentes, cuyos miembros pudieran ser reclutados en el primer asalto revolucionario de todas las esferas actuales de la vida social, tanto de las clases dominantes como de los revolucionarios m谩s extremistas, tendr铆a sin duda mejores razones para el optimismo que la minor铆a informe de revolucionarios que hoy en todo el mundo pretenden vivir hasta el final el programa marxista-situacionista. No hay ninguna oposici贸n seria a la semirrevoluci贸n que se est谩 produciendo confusamente ante nuestros ojos y que s贸lo pretende, pac铆fica o violentamente, la simple depuraci贸n de la actual irracionalidad social que se ha convertido en flagrante. En cuanto a la revoluci贸n verdaderamente situacionista, s贸lo est谩 en el horizonte de los conflictos actuales, donde por el momento el programa situacionista s贸lo vale como fuente de inspiraci贸n para un nuevo statu quo del orden existente; al igual que en otra 茅poca el programa comunista sirvi贸 de justificaci贸n para los poderes afines de los socialdem贸cratas y los bolcheviques.

