De parte de SAS Madrid March 21, 2021 50 puntos de vista

El epidemi贸logo cree que la inmunidad de reba帽o puede ir m谩s all谩 del final del verano si no se aumenta el ritmo de la vacunaci贸n tras el par贸n sufrido con AstraZeneca.

La pol茅mica generada en torno a la vacuna de AstraZeneca requerir谩 “mucha pedagog铆a”. Es la conclusi贸n de Daniel L贸pez Acu帽a que defiende la eficacia y seguridad de la profilaxis brit谩nica. Acu帽a ha recordado que, adem谩s de Espa帽a, pa铆ses como Francia, Alemania o Italia “por precauci贸n y prudencia” decidieron suprimir la vacunaci贸n la semana pasada ante episodios de trombosis, pero donde no exist铆a una relaci贸n. “Ahora la Agencia Europea del Medicamento ha corrobado la seguridad de la vacuna y no son episodios que puedan asociarse a la vacuna y adem谩s con una frecuencia que es, incluso, inferior a la poblaci贸n en general”. El epidemi贸logo ha reconocido que “hay un precio por haber sido prudente, haber disminuido el ritmo de vacunaci贸n durante una semana, casi dos. Ahora hay que retomar ese ritmo, hay que reanudar la vacunaci贸n y, sobre todo, desarrollar una pedagog铆a muy clara para que se comprenda que estamos ante una vacuna, segura, eficaz y que puede retomarse con ella el proceso de vacunaci贸n”.

Sobre las predicciones del matem谩tico Javier 脕lvarez que fijaba la inmunidad de reba帽o para Asturias en 2022 o Espa帽a en 2023, Acu帽a ha recordado que “la realidad va a ser que por la insuficiencia de vacunas y el ritmo que todav铆a no es el que quisi茅ramos para llegar a la meta del 70% a finales del verano, se retrase en alguna medida”, aunque el exdirectivo de la OMS descarta que se llegue a 2022 0 2023. Para 茅l, los verdaderos pron贸sticos se podr谩n hacer a partir de abril “con Janssen, AstraZeneca y dosis incrementadas con Pfizer y Moderna. Lo que tenemos que decir es que, a medida que tengamos suficientes vacunas, haque vacunar a un ritmo acelerado y trataremos de llegar al m谩ximo de inmunidad hacia el final del verano, pero podemos ir un poco m谩s a ll谩 si no podemos apresurar el ritmo estos meses”.

Durante su an谩lisis en La Ventana de Asturias, tambi茅n ha opinado sobre el pasaporte COVID, “un concepto que todav铆a no est谩 bien fundamentado aunque lo haya presentado la Uni贸n Europea”. Para Acu帽a, entre los problemas que presenta, “no va a poder certificar la posibilidad de no ser infectante o poder generar contagio o haber sido vacunado”. El epidemi贸logo se muestra en l铆nea con la postura del Principado y cree que “en funci贸n de su uso puede propiciar discriminaci贸n ya que no todo el mundo ha tenido acceso a la vacuna. Aplicar un concepto como un pasaporte que sea un salvoconducto no tiene mucho sentido”.

