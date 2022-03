–

Después de un tiempo donde nos ha costado seguirle la pista, volvemos a tener noticias de Daniel Sanchez. El compañero lleva tiempo mareado a base de traslados interminables, ya sea por asistencia a juicios o por pura diversión del sistema carcelario. Ahora está en Murcia II, donde parece que quizá pueda pasar una temporada un poco mas larga. Sigue en aislamiento y se queja de la atención medica. Debajo ponemos la dirección por si alguien se anima a mandarle unas letras.

23.01.2022

Fuerzas, animos y rebeldia contra el sistema!

Hola!

Muchísimas gracias por escribirme y recibir estas letras que la verdad me suben la moral. Decirte que me han dado el 91.2, segunda fase, centro de cumplimiento Murcia II – Campos del Rio. Parece que ya para quedarme aquí de momento. A base de escritos lo he conseguido, estar mas cerca de mi familia. Pero eso es lo único bueno, porque por lo demás es una puta mierda igual que todas… Aquí las consultas médicas consisten en que viene el médico con un folio para apuntar lo que quiere el mata-sanos. Nos pasan consulta en la mazmorra entre los barrotes y con los verdugos delante. Lo único que hace el medico es que viene con un folio para apuntar lo que nos pasa y luego nos trae lo que nos receta.

Y cuando vine desde Villena el día 21/12/2021 me dejaron sin la medicación crónica. Pasé unas noches de perro rabiando, y ellos me decían que no podían hacer nada, que los médicos de Villena afirmaban que me la habían dado. El único compañero que dio la cara con todo esto fue X.

Me preguntas cuanto tengo de condena. Ahora mismo hasta el 04/12/2029, y me quedan el sumario de Albocasser, el de Villena de la lejía, el del robo con fuerza y el otro sumario de la prisión de Valdemoro, de lo que me piden 1 año por el chivato ese y 1 año por resistencia a los verdugos, además de 7000 euros que los va a pagar Pedro Sanchez. Ahora estoy con el tema de la refundición de condenas. Yo la verdad no quiero buscarme mas sumarios, para poder salir a la calle y vivir la vida, y estar con mi madre y los míos. Pero estos verdugos, desde el mas pequeño hasta los que llevan todo este sistema corrupto, te hacen ser malo y hacer locuras con un odio, rencor y rabia que los colgaba a todos en la orca con las tripas de cada uno de ellos.

Aquí hay un ordenanza que solo le falta el traje de verdugo y el walky. Es el ayudante de estos cabrones, el que les trae sus cosas para apalearnos y el que después limpia la sangre que queda en el suelo. Lleva todo aislamiento entero, y se queda ropa de los presos, maldita rata de cloaca.

La verdad es que estoy paranoico y desorientado, confundido, por las malditas conducciones para aquí y para allá. Y muy rallado de que lxs presxs seguimos sin vis a vis con la familia, y los campos de futbol estaban a reventar de gente, en las fiestas de navidad toda la peña junta y nosotrxs sin poder sentir el cariño de los nuestros.

X, discúlpame si te escribo desordenadamente, porque me cuesta mucho expresarme bien, A mi me gustaria estudiar y aprender a expresarme mejor, para que me entiendan y para poder ayudar mas, y sacar las cosas bien ordenadas. Porque yo por desgracia por la maldita droga y solo robar, no he hecho nada de valor en esta vida. Solo cuando mi madre cayó enferma de cáncer y que yo estaba en la calle, estuve a su lado cuidándola en el hospital y en casa. Es la única cosa buena que pienso que he hecho. Y quitarme de la droga hace ya 4 años.

Bueno compañerx, cuando termine esta carta tengo que escribirle al David Rojas, con el que pude coincidir con mi paso por Zuera, y al que tengo en buena consideración. Con estas letras te dejo por el momento. Ye te iré contando mas, ¿vale? Y una vez mas, gracias por el apoyo y la solidaridad. Recibe un abrazo cordial y mucha fuerza.

Fuego a las cárceles del estado español.