De parte de In-Formacion CGT May 27, 2022 30 puntos de vista

Los da帽os morales est谩n indisolublemente unidos a la vulneraci贸n de un derecho fundamental. Confirmada la vulneraci贸n, al ser dif铆cil su cuantificaci贸n basta con solicitar la indemnizaci贸n del da帽o moral, aunque sea de una forma poco detallada, para que se deba reconocer el derecho a su percepci贸n que debe ser fijada por el 贸rgano jurisdiccional. El monto de la indemnizaci贸n puede vincularse a las sanciones administrativas de la LISOS, considerando el salario del trabajador y su antig眉edad.

En dos casos relativos a despido nulo por vulneraci贸n del derecho fundamental a la garant铆a de indemnidad, a los trabajadores se les deniega la indemnizaci贸n adicional no tasada reclamada que derivaba de los da帽os morales derivados de tal vulneraci贸n. Las sentencias de suplicaci贸n denegaron las indemnizaciones en un caso porque no hab铆a concretado motivo alguno para ello, ni cuantificado su monto, por no constar circunstancia alguna que pudiere dar lugar a la misma. En la otra sentencia que con la readmisi贸n y los salarios de tramitaci贸n el trabajador quedaba resarcido, operando as铆 una espec铆fica indemnizaci贸n de da帽os y perjuicios 鈥榚x lege鈥.

Las sentencias fueron recurridas y casadas en unificaci贸n doctrina por los trabajadores que s铆 hab铆an solicitado en su demanda una cuant铆a concreta asociada a las multas recogidas en la LISOS por semejantes infracciones administrativas. La Sala IV del TS, casa y anula las sentencias aclarando en unificaci贸n de doctrina lo siguiente:

Los da帽os morales resultan indisolublemente unidos a la vulneraci贸n del derecho fundamental. Al ser especialmente dif铆cil su estimaci贸n detallada, deben flexibilizarse las exigencias normales para la determinaci贸n de la indemnizaci贸n. Por lo que basta con solicitar la indemnizaci贸n del da帽o moral, aunque sea de una forma poco detallada, para que se deba reconocer el derecho a su percepci贸n cuando ha quedado acreditada la vulneraci贸n del derecho fundamental. No hace falta mayor concreci贸n en la exposici贸n de par谩metros objetivos para su cuantificaci贸n. La sentencia que reconozca la vulneraci贸n debe disponer la reparaci贸n de las consecuencias, incluyendo expresamente la indemnizaci贸n, y ha de pronunciarse sobre la cuant铆a del da帽o, determin谩ndolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado dif铆cil o costosa, especialmente cuando se trate del resarcimiento de da帽os morales. Es posible utilizar la LISOS como criterio orientador para fijar la indemnizaci贸n, sin se est茅 haciendo una aplicaci贸n sistem谩tica y directa de la misma, sino que se trata de cifras razonables para fijar el monto atendiendo a la gravedad de la vulneraci贸n del derecho fundamental, cumpliendo una funci贸n resarcitoria y tambi茅n preventiva.

Respecto de la cuantificaci贸n en ambos casos la Sala IV reduce las indemnizaciones solicitadas (15.525 鈧 y 25.000 鈧) considerando en ambos casos la duraci贸n reducida de la relaci贸n laboral (en torno a 2 a帽os), el salario percibido y que la declaraci贸n de nulidad del despido ya comporta la readmisi贸n del trabajador y el pago de los salarios de tramitaci贸n. En ambos casos, la Sala IV considera apropiada la cuant铆a m铆nima de 6.251 鈧 asociada a la sanci贸n contemplada en la LISOS art. 40.

Reitera doctrina, entre otras, la misma sentencia de contraste aportada en ambas sentencias.