–

De parte de SAS Madrid August 27, 2021 53 puntos de vista

“Estamos a la espera“, ha respondido la ministra de Sanidad, Carolina Darias, preguntada sobre la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus durante la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud con las comunidades. Aunque ha dejado claro que tanto el Ministerio como las autonom铆as esperan la decisi贸n de la EMA y de los ensayos cl铆nicos de Pfizer y Moderna, ha matizado que “nosotros ya nos hemos puesto a trabajar” y que la resoluci贸n depender谩 de las autoridades de salud p煤blica. “Esperaremos a la pr贸xima semana a que la ponencia de vacunas se re煤na para conocer la propuesta“, ha reiterado en varias ocasiones durante su comparecencia.

Seg煤n ha explicado Darias, la ponencia de vacunas empez贸 a trabajar en junio sobre este tema y la pr贸xima semana “nos volveremos a reunir con una posible propuesta para saber cu谩ndo y en cualquier caso a qu茅 colectivo”. La ministra ha matizado que puede haber “ya un cierto consenso, por ejemplo pacientes con inmunodepresi贸n”, pero “hay que esperar a que sea la ponencia la que se pronuncie”. No obstante, ha reconocido que Espa帽a “est谩 preparada para inocular si as铆 se decidiera de esta tercera dosis, pero falta decidir cu谩ndo, a qui茅n, o si se hace coincidir con la vacuna de la gripe. Cuando tengamos toda esta informaci贸n lo comunicaremos”.

Preguntada si con esta decisi贸n el Gobierno se desmarca de las recomendaciones de la OMS de retrasar esta dosis de refuerzo para ayudar a terceros pa铆ses, Darias ha insistido en que no: “Nosotros siempre vamos de la manos de la ponencia de vacunas. No podemos adelantarnos, pueden decir que no hace falta. Hay que esperar a la ponencia de vacunas”. Asimismo, la titular de Sanidad ha reiterado que “quedan muchas cuestiones por deslucidar, pero nosotros estamos en marcha. Estamos en el camino. Y lo estamos haciendo de manera rigurosa”.

Darias tambi茅n ha aprovechado la rueda de prensa para adelantar que est谩 previsto que la pr贸xima semana Espa帽a alcance el hito del 70% de la poblaci贸n con pauta completa. La titular de Sanidad ha detallado que durante el mes de agosto “se ha incrementado en cuatro millones el n煤mero de personas entre 12 y 39 a帽os que tienen la pauta completa”. Asimismo, ha detallado que dos de cada tres personas de 30 a 39 a帽os y casi el 50% de 20 a 29 a帽os ya est谩n completamente vacunados.

“El programa de vacunaci贸n sigue avanzando muy bien. La buena evoluci贸n de la vacunaci贸n est谩 haciendo que se reduzca la aparici贸n de brotes en las franjas m谩s jovenes”, ha reconocido la ministra que tambi茅n ha apuntado que el siguiente objetivo es tener la m谩xima cobertura de poblaci贸n en el inicio del curso escolar. No obstante, ha recordado que los menores de 12 a帽os no son poblaci贸n diana y en el Ministerio no cuentan con tener noticias sobre los estudios en estas franjas de edad hasta “finales de este a帽o”.

Con respecto a la donaci贸n de vacunas, Darias ha apuntado que Espa帽a est谩 siendo “un referente en la donaci贸n de pa铆ses a terceros pa铆ses. Hemos donado ya 6 millones de dosis, la mayor铆a a trav茅s de Covax”. “No estaremos seguros, hasta que todos estemos seguros”, ha asegurado la ministra.

La incidencia baja de los 300 casos

Darias tambi茅n ha analizado los 煤ltimos datos que las comunidades han notificado al Ministerio de Sanidad y ha destacado que la incidencia acumulada a 14 d铆as se sit煤a en los 291,28 casos, que supone “un descenso del 23% con respecto a la semana pasada”. “La tendencia descendente se observa en todas las franjas de edad y en todo el pa铆s”, ha asegurado la ministra que ha recordado que su m谩xima se alcanz贸 en la 煤ltima semana de julio.

Sanidad ha registrado adem谩s 10.781 nuevos casos de covid-19, 5.580 de ellos diagnosticados en las 煤ltimas 24 horas, y ha a帽adido 163 fallecimientos. Actualmente, hay 7.657 pacientes ingresados por coronavirus en toda Espa帽a (7.959 el martes) y 1.760 en UCI (1.769 el martes). En las 煤ltimas 24 horas, se han producido 773 ingresos (799 el martes) y 1.041 altas (1.141 el martes). La tasa de ocupaci贸n de camas ocupadas por coronavirus se sit煤a en el 6,53% (6,79% el martes) y en las UCI en el 19,22% (19,28% el martes).

“Las cifras de ocupaci贸n hospitalaria siguen siendo elevadas, pero muestran un panorama favorable. Los porcentajes de hospitalizaci贸n y de fallecidos han sido menores en esta quita ola”, ha destacado Darias. La ministra tambi茅n ha se帽alado que la edad media de esta quinta ola ha sido de 27 a帽os, mientras que en la anterior, la de enero a febrero, fue de 42 a帽os.

Estudios sobre el covid persistente y la inmunidad en residencias

Darias ha estado acompa帽ada en esta rueda de prensa por el el director del Instituto de Salud Carlos III, Crist贸bal Belda que ha anunciado la puesta en marcha de dos estudios: uno sobre el covid-19 persistente y otro sobre la inmunidad en las residencias de mayores.

“Queremos explicar qu茅 es el covid persistente, conocer a qu茅 llamamos covid persistente, c贸mo diagnosticarlo y cu谩l es su mecanismo y los tratamientos de rehabilitaci贸n”, ha explicado Belda. El estudio se pondr谩 en marcha a trav茅s de los Centro de Investigaci贸n Biom茅dica en Red (CIBER) que coordina el Instituto de Salud Carlos III y se pondr谩 en marcha “a lo largo de las pr贸ximas semanas”.

“Tenemos otro estudio que buscar identificar la situaci贸n inmunol贸gica de un grupo de riesgo muy concreto, las personas mayores que muchas de ellas viven en residencias. Es posible que la inmunidad pueda durar menos tiempo y es posible que la calidad de los anticuerpos pueda ser ligeramente diferente a la que se genera en personas de menor edad”, ha explicado el director de Instituto de Salud Carlos III. “Tendr铆amos que ser capaces de analizar ese perfil inmunol贸gico ahora y a lo largo del tiempo, para que la aparici贸n de otras variantes en estas cohortes seamos capaces de analizar la m谩xima informaci贸n disponible”, ha admitido Belda.

Enlace relacionado InfoLibre.es (26/08/2021).