«Dark Nights» (Noches oscuras) porque nos encontramos en estos tiempos oscuros, no los tememos, en cambio nosotrxs como anarquistas vemos el momento entre el atardecer y el amanecer como el momento de atacar, de golpear a lxs poderosxs en sus corazones, de hacer que el miedo cambie de bando.

Somos un proyecto anárquico, antiinformático, de crítica incendiaria y acción directa. Contra el Estado, el capitalismo y el sistema tecno-industrial que asoma su cabeza con más fuerza que antes. Nuestra red se aferra a los principios del bricolaje, que no esperamos que nadie luche la guerra social por nosotrxs. Tampoco formamos ningún sentido jerárquico tradicional ni ninguna organización a la que adherirnos o emitir membresías para nada, nos reunimos y actuamos juntxs, iniciando una red informal, que va más allá de un círculo de amigxs o contactos. Nuestro medio es una alternativa destructiva al espectáculo y a la desinformación que son los medios de comunicación dominantes, que son las armas del estado y del sistema capitalista al que nos oponemos. Publicamos informes de acciones directas de grupos revolucionarios/insurreccionales/anarquistas, no con el interés de reproducir interminables flujos de palabras y teoría vacías, sino para apoyar a dichos grupos y difundir la «propaganda por el hecho», para evitar los intentos descarados del sistema de eliminarlxs y cualquier recuerdo de la lucha anarquista y revolucionaria.

La solidaridad para nosotrxs no se basa en el dogma ideológico, lo que nos importa más es el ataque directo a lo que percibimos como el enemigo. NO apoyamos a la policía, no son nuestrxs amigxs, ni nuestros protectores, son nuestro enemigo tanto como cualquiera que se chiva, proporciona información sobre compañerxs, aliadxs o coacusadxs.

Apoyamos pero NO estamos vinculados a ningún grupo de acción directa del que veas un informe de este proyecto. Nos reímos de la etiqueta de «terroristas», una palabra que se utiliza para denunciar a menudo a individuxs y grupos que atacan al capitalismo, al estado, por la liberación de la tierra, de los animales y del ser humano. Si algo es terrorismo es la muerte, la destrucción, la tortura y el genocidio que el sistema estatal, capitalista e industrial-tecnológico inflige, junto con otros elementos fascistas, a toda la tierra y sus habitantes desde hace siglos. Dark Nights apoya la lucha revolucionaria multiplataforma, contra toda forma de explotación y autoridad.

Dark Nights NO sigue el dictado de culpabilidad o inocencia, ni el concepto de «crimen» en cuanto a su apoyo a lxs presxs. La única excepción es cuando un preso asume claramente la responsabilidad de una acción o ataque. Apoyamos a lxs presxs basándonos más en el hecho de ser acusadxs y/o imputadxs por una acción anarquista, revolucionaria, de liberación de la tierra o de los animales, que en el hecho de ser falsxs o verdaderxs y ser acusadxs de formar parte de algún movimiento o actividad clandestina.

Alentamos cualquier comunicación de individuxs y grupos con ideas afines que estén de forma similar por la acción directa, la insurrección, la revolución y la construcción de una red informal internacional de contrainformación. Más que nunca es importante difundir la coordinación a nivel internacional contra el avance acelerado del complejo tecnológico-industrial-militar, que está infligiendo represión no sólo contra lxs que luchan sino también contra lxs que apoyan dichas acciones. En el pasado, el Estado y lxs capitalistas atacaron los periódicos, revistas y publicaciones producidas por anarquistas y revolucionarixs. Igual que entonces, como ahora en el presente, fracasarán, la historia lo ha demostrado.

Tenemos ante nosotrxs una coyuntura crítica, con el surgimiento de una inteligencia más inteligente que la humana que gobernará la sociedad y el Estado. De la inteligencia artificial al reconocimiento facial, de la impresión 3D, a la sociedad sin dinero en efectivo, de la biotecnología a la nanotecnología, de los drones a los vehículos automatizados, de la cuarta a la quinta revolución industrial, de la reproducción artificial al transhumanismo, del 5G al Internet de las cosas, de los teléfonos inteligentes a las ciudades inteligentes, de la realidad aumentada a la realidad artificial, incluso a la singularidad tecnológica en la que nosotrxs, como humanxs, estamos incluso amenazadxs, junto con el planeta moribundo. Cuando se acepte ampliamente que la tecnología ha entrado en cada célula y átomo, ya será demasiado tarde para resistir.

A no ser que actuemos ahora, que mapeemos a las nuevas y viejas élites, ya que el cambio comienza incluso fuera del mundo. La Bandera Negra de la Anarquía debe volver y meter miedo a las élites una vez más.

Envíanos información sobre presxs, comunicados de acción directa, eventos de solidaridad, nuevas ocupaciones, publicaciones, propuestas de todo el mundo. utiliza el Navegador Tor (Blindaje de IP) &; GPG (Correo electrónico encriptado). Además, consulta esta guía de seguridad informática y este texto. Nuestra clave pgp pública está aquí por si quieres contactar con nosotros con correo electrónico encriptado.

Por la lucha contra todas las formas de dominación y la Sociedad Tecnológica

y la Sociedad Carcelaria. ¡Por una nueva Internacional Negra!

– Colectivo Dark Nights

