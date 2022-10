–

脷ltimamente se nota cierto grado de desasosiego entre la opini贸n p煤blica contraria a la OTAN por causa de la marcha de la guerra. Y no es para menos, las noticias que nos llegan de los frentes de batalla no parecen muy prometedoras, como la retirada masiva de la provincia de Jarkov o de la ciudad de Lyman en Donetsk. Sin embargo, no todo es tan simple. Hay que tener en cuenta que una cosa es una batalla y otra bien distinta una guerra y la mayor铆a de los que escriben del tema lo hacen desde un punto de vista partidario, propagand铆stico y sin la m谩s remota idea de estrategia militar. Habitualmente repiten los teletipos emitidos por las grandes agencias internacionales de Occidente sin que se pase por el m谩s m铆nimo filtro de la pura l贸gica o la profesionalidad period铆stica. Se pierden as铆 el 80% de las informaciones del campo de batalla.

Estos d铆as atr谩s Rusia y sus aliados han tomado nuevos territorios en Kherson y en Donetsk que nunca alcanzar谩n los medios de masas. Hoy mismo se han hecho cargo de 5 pueblos y avanzado varias decenas de kil贸metros sin que la informaci贸n salga en ning煤n medio. Sin embargo, una p茅rdida de una aldea se magnifica hasta predecir la derrota total de Rusia y la destituci贸n de Putin. Lo mismo sucede con las protestas contra la guerra: si acontecen en Mosc煤 acaparan los titulares de todos los informativos, si se hacen en Europa se ocultan, se desprecian o se deslegitiman. Obviamente, estudios europeos y norteamericanos que demuestran que Putin es el l铆der mundial m谩s respetado por su pueblo, jam谩s se publicar谩n porque desmontan el relato creado por la falsimedia. As铆 las cosas, es mejor no preocuparse demasiado por lo que nos cuenten, porque la realidad suele ser casi siempre al rev茅s de lo que se publica. Pero, a pesar de todo, entremos al an谩lisis detallado.

Es evidente que ambas retiradas han sucedido, as铆 lo reconoci贸 en su momento la portavoc铆a del ej茅rcito ruso, pero pocos comentan las noticias completas o las razones que puede haber detr谩s de un movimiento as铆. Cuando Rusia se enfrenta militarmente en desventaja num茅rica, con una proporci贸n de cuatro a uno o incluso m谩s, cuando los mandos ucranianos act煤an con su propio ej茅rcito como verdaderos kamikazes, lo m谩s sensato es retirarse y usar la artiller铆a para cubrir los movimientos de las tropas con la aviaci贸n y la artiller铆a. Las p茅rdidas en vidas humanas y equipo del lado de Kiev fueron brutales, de bastantes miles de personas. Las de Rusia y los aliados, m铆nimas. Lo mismo pas贸 recientemente en las zonas del sur con algunas tomas temporales aireadas hasta la extenuaci贸n. Literalmente se enviaban soldados al matadero sin ning煤n tipo de miramientos. En no pocos casos se les permit铆a avanzar entre las l铆neas rusas como un calcet铆n y luego se las atacaba por los flancos. Apenas les llegaba para colocar una bandera para la foto y salir huyendo para salvar sus vidas.

La supuesta lentitud en el avance, que choca de plano con los momentos iniciales de la ofensiva, hace pensar en que la guerra est谩 estancada, ese es el mensaje que han tratado de transmitir en los 煤ltimos meses. Sin embargo, esa visi贸n responde a la decisi贸n del mando ruso de un cambio de estrategia para minimizar las bajas propias, asegurando el avance sobre terrenos enormemente fortificados, con centenares de kil贸metros de trincheras reforzadas con hormig贸n y con b煤nkeres intercalados cada pocos metros para refugiarse en caso de ataque. La ofensiva rusa de 2022 estaba m谩s que descontada por Ucrania y EEUU (fue deliberadamente provocada) como m铆nimo desde 2019 y los territorios en el objetivo estaban perfectamente preparados para resistir avances de infanter铆a y de blindados. Por si fuera poco, han llegado armas antitanque al pa铆s como si fueran caramelos y es una locura enviar tanques all铆 a pecho descubierto. As铆 pues, los asaltos se producen s贸lo cuando las defensas han sido 鈥渁blandadas鈥 lo suficientemente como para evitar las bajas. Y eso lleva tiempo, cosa que parece sobrarle al ej茅rcito ruso una vez cubierto el frente econ贸mico con bastante solvencia.

Asimismo, habr铆a que considerar que el apoyo anglosaj贸n es cada vez mayor. Buena parte de los operadores de las armas m谩s modernas enviadas por la OTAN mercenarios y oficiales occidentales encubiertos. Las coordenadas de los lanzacohetes m煤ltiples las proporcionan los sat茅lites del Pent谩gono y de empresas privadas norteamericanas, no es ning煤n secreto. Esta guerra siempre fue de la Alianza Atl谩ntica contra Rusia usando a los ucranianos como proxies y carne de ca帽贸n, aunque muchos no quisieron verlo as铆 al principio. Todo ello suma para ralentizar la marcha de las fuerzas de Mosc煤 y sus aliados; pero si, adem谩s, no se informa de los avances diarios, que los hay y muchos, sobre el terreno, se puede caer en la sensaci贸n de que la guerra va, como poco, empatada.

Por otro lado, es innegable que en algunas zonas del frente, la iniciativa corre a cargo del ej茅rcito ucraniano y de la OTAN, pero los pocos 茅xitos que cosechan lo hacen a unos costes alt铆simos en vidas y equipo y las fuerzas rusas saben que el tiempo juega a su favor. Y no me refiero al tiempo atmosf茅rico, que tambi茅n, sino al devenir de los d铆as y las horas. Al margen de que pasar d铆as en una trinchera cubierta de nieve no debe ser un plato de gusto para nadie, los arsenales europeos est谩n vaci谩ndose a una velocidad enorme, las armas m谩s potentes enviadas por EEUU, como los HIMARS, est谩n muy cerca de ser eliminadas en su totalidad y los remplazos llegar谩n dentro de muchos meses o quiz谩 en un a帽o. El ej茅rcito ucraniano ha perdido much铆simos de sus efectivos y pr谩cticamente lo mejor de sus filas. Ahora llaman a reclutar a gente sin ninguna experiencia, solo con unos pocos d铆as de entrenamiento compatible con el armamento de la OTAN y los lanzan al frente de batalla sin m谩s miramientos.

La crisis econ贸mica est谩 haciendo mella en Europa y los gastos de la guerra y del mantenimiento del estado ucraniano no van a poder ser asumidos por una ciudadan铆a cada vez m谩s reacia a jugar a las guerras norteamericanas si ello los empobrece a煤n m谩s como est谩 sucediendo. Occidente est谩 cada vez m谩s aislado y lo que anta帽o era una flamante 鈥淐omunidad Internacional鈥 hoy se ha visto reducida a poco m谩s que la OTAN. Dentro de poco, a los BRICS les van a faltar letras del abecedario, la OCS cada d铆a se refuerza m谩s. La OPEP+ dej贸 de hacer seguidismo de Estados Unidos. El mundo entero se les escurre de las manos, el d贸lar ya quema en muchos pa铆ses y mercados.

Los atentados terroristas norteamericanos contra los Nord Stream 1 y 2 han sido la gota que ha colmado el vaso, han ido a cargarse la seguridad energ茅tica europea en general y alemana en particular para tener una posici贸n ventajosa para sus propios y caros hidrocarburos. Washington tambi茅n libra esta guerra contra Europa. El silencio de la UE, la falta de reproches a Biden, indica que nuestros dirigentes nos est谩n traicionando. No defienden nuestros intereses, sino los de Estados Unidos, cada d铆a es m谩s evidente que s贸lo somos una pieza en su tablero global y que nos est谩n sacrificando para mayor gloria de un imperio decadente, en declive acelerado, que quiere acabar con sus competidores al precio que sea para lograr mantenerse unos a帽os m谩s en el trono.

Y no, no se trata de defender la democracia. De hecho el r茅gimen de Ucrania es producto de un golpe de estado fascista, controlado por oligarcas que compran milicias neonazis e incluso ponen y quitan presidentes cuando ellos mismos no ostentan directamente ese cargo. Zelensky es un mal c贸mico, corrupto hasta las cejas, con grandes sumas de dinero evadido en para铆sos fiscales al que la prensa trata de elevar a los altares como el Mois茅s b铆blico de nuestro tiempo, como defend铆a un hagi贸grafo suyo en la prensa de referencia espa帽ola. Sus reportajes en falsos escenarios b茅licos para el Vogue denotan que su figura solo es pura tramoya al servicio de intereses ajenos a la propia Ucrania. Pero sabe que va a correr un destino parecido al de Napole贸n, no puede ser de otra manera. Rusia est谩 a煤n en fase de 鈥渙peraci贸n especial鈥, la guerra a煤n no ha comenzado de verdad.

El reciente reclutamiento va a posibilitar a Mosc煤 dar un salto cualitativo en la guerra, dejando bien resguardadas sus fronteras por si se generaliza el conflicto y los directores y actores secundarios de la guerra deciden salir a escena desde bambalinas. Adem谩s en el 谩mbito disuasorio, los sistemas hipers贸nicos Sarmat-Avangarde est谩n listos igual que los submarinos Belgorod con los torpedos Poseid贸n, el 鈥渁rma del apocalipsis鈥, creadores de tsunamis nucleares. Con la retaguardia protegida y tropas experimentadas de refresco, es muy probable que, en cuanto lleguen a los frentes de batalla, se inicie una gran ofensiva y una nueva fase de la contienda que ya se podr谩 denominar guerra abiertamente al culminarse la adhesi贸n de las 4 rep煤blicas a la Federaci贸n y ser consideradas, al menos a efectos internos, como partes integrantes de Rusia. De hecho, todo indica que ya ha comenzado.

En definitiva, a煤n hay muchas cartas que jugar por ambas partes en los pr贸ximos meses. La mirada a largo plazo, la paciencia estrat茅gica son virtudes en estas lides b茅licas. A veces es necesario sacrificar una reina para ganar la partida. Lo 煤nico cierto es que, en este momento, Rusia ha situado de facto territorios del tama帽o de Portugal dentro de sus fronteras y, conforme pase el tiempo, estar谩n acorazados de manera que har谩n falta muchos m谩s efectivos y medios para asaltarlos. Por eso l铆deres militares ucranianos defend铆an que ten铆an que recuperarlos como fuera antes del invierno, porque luego ser铆a poco menos que imposible hacerlo. Tic, tac, tic, tac.

Sin embargo, todav铆a hay tiempo para jugar la carta de la Paz. Una paz basada en el derecho de autodeterminaci贸n de los pueblos a los que el r茅gimen de Kiev les neg贸 el pan y la sal y a los que bombardea a diario indiscriminadamente. Ese escenario ya se prepar贸 en Turqu铆a, pero los verdaderos amos de Ucrania (EEUU y UK) no les permitieron seguir adelante con las negociaciones. No en vano llevan apostando por la guerra desde 2014 y, si me apuran, desde 1991.

Juanlu Gonz谩lez