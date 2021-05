–

May182021

Dauphins!

Mai 2021

Ce furent des moments dramatiques. Coinc茅e entre des cordages mal arrim茅s et le bastingage, la bestiole mena莽ait l鈥櫭﹒uipage avec sa lance tout en observant du coin de l鈥櫯搃l la mer d茅mont茅e o霉 s鈥櫭﹖ait embusqu茅 un Kraken, de l鈥檈sp猫ce des 芦 Kraken escarabujos 禄 鈥 habitu茅e 脿 se nourrir de scarab茅es. L鈥檌ntr茅pide passager clandestin s鈥檃rma alors de courage, lan莽a ses multiples bras vers le ciel et sa voix rugit couvrant le bruit des vagues qui s鈥櫭ヽrasaient sur la coque de La Montagne.

芦Ich bin der Stahlk盲fer, der Gr枚脽te, der Beste! Beachtung! H枚r auf meine Worte! 禄 (芦 Je suis le scarab茅e d鈥檃cier le plus grand, le meilleur. Attention ! 脡coutez mes paroles ! 禄)

Les membres de l鈥櫭﹒uipage s鈥檃rr锚t猫rent aussi sec. Non pas parce qu鈥檜n insecte schizophr猫ne les d茅fiait au moyen d鈥檜n cure-dents et d鈥檜n bouchon en plastique. Ni parce qu鈥檌l leur parlait en allemand. Parce qu鈥檈ntendre leur langue maternelle, apr猫s des ann茅es pass茅es 脿 n鈥檈ntendre que l鈥檈spagnol tropical de la c么te, les transporta sur leur terre comme par un 茅trange enchantement.

Gabriela dirait plus tard que l鈥檃llemand de la bestiole 茅tait plus proche de celui d鈥檜n migrant iranien que du Faust de Goethe. Le capitaine d茅fendit le passager clandestin, faisant valoir que son allemand 茅tait parfaitement compr茅hensible. Et, comme l脿 o霉 le capitaine commande, Gabriela ne gouverne pas [ndt: en r茅f茅rence au dicton mexicain : 芦 L脿 o霉 le capitaine commande, le marinier ne gouverne pas 禄], Ete et Karl approuv猫rent, et Edwin, bien qu鈥檌l n鈥檃it compris que le mot 芦cumbia禄, fut d鈥檃ccord. Ainsi, ce que je vous raconte est la version de la bestiole traduite de l鈥檃llemand :

-*-

芦 L鈥檋茅sitation de mes assaillants me laissa le temps de revoir ma strat茅gie d茅fensive, de r茅ajuster mon armure (parce qu鈥檜ne chose est de mourir dans un combat in茅gal et une autre bien diff茅rente est de le faire mal fagot茅), et de lancer ma contre-offensive : un r茅cit鈥

C鈥櫭﹖ait il y a quelques lunes, dans les montagnes du Sud-est mexicain. Ceux qui vivent et luttent l脿-bas s鈥櫭﹖aient lanc茅s un nouveau d茅fi. Mais 脿 ce moment-l脿, ils vivaient dans l鈥檃ngoisse et le d茅couragement car il leur manquait un moyen de transport pour leur travers茅e. Ce fut ainsi jusqu鈥櫭 ce que moi, le grand, l鈥檌neffable, l鈥檈tc茅t茅ra, Don Durito de la Lacandone A.C. de C.V. de (i)R. (i)L. je n鈥檃rrive dans leurs montagnes (le sigle comme chacun devrait le savoir signifie 芦Chevalier Errant de Monture Versatile 脿 Irresponsabilit茅 Illimit茅e禄 [ndt: En espagnol 芦A.C. de C.V. de R.L禄 = Association Civile 脿 Capital Variable et de Responsabilit茅 Limit茅e]. Aussit么t mon arriv茅e annonc茅e, une multitude de demoiselles, de cr茅atures de tous 芒ges et m锚mes de vieilles femmes, accoururent prestement pour m鈥檃cclamer. Mais je restai ferme et je ne succombai pas 脿 la vanit茅. Je me dirigeai vers les appartements de celui qui 茅tait charg茅 de l鈥檌nfortun茅e exp茅dition. Pendant un instant, je fus d茅concert茅 : le nez impertinent de celui qui faisait et refaisait les comptes improbables pour couvrir les frais de l鈥檈xp茅dition punitive contre l鈥橢urope me rappela ce capitaine qui, par la suite serait connu comme le SupMarcos, celui que j鈥檃i guid茅 pendant des ann茅es et que j鈥檃i 茅duqu茅 avec ma sagesse. Mais non, bien que ressemblant, celui qui se fait appeler Sup Gal茅ano a encore beaucoup 脿 apprendre de moi, le plus grand des chevaliers errants.

Bref, ils n鈥檃vaient pas d鈥檈mbarcation. Lorsque je mis mon navire au service de ces 锚tres, le d茅nomm茅 Sup, avec un certain sarcasme, me r茅pondit : 芦 Mais l脿-dessus, il n鈥檡 a de la place que pour un seul, et tr猫s petit qui plus est, et c鈥檈st鈥 une bo卯te 脿 sardines!禄, se r茅f茅rant de la sorte 脿 ma fr茅gate, portant le nom de 芦 Mets tes barbes 脿 tremper 禄 [ndt: en r茅f茅rence 脿 un dicton signifiant 芦 si tu vois ce qui arrive 脿 ton voisin, pr茅pare-toi 禄] inscrit 脿 b芒bord, 脿 hauteur de la proue. J鈥檌gnorai telle impertinence et marchant 脿 travers la foule qui esp茅rait un regard de ma part ou un mot tout au moins, je me dirigeai vers l鈥櫭甽e 芦N鈥檃 pas de nom禄, d茅couverte par celui qui narre tout cela en 1999. Et au sommet de sa coiffe, 脿 pr茅sent bois茅e, j鈥檃ttendis patiemment l鈥檃ube.

Je maudis alors l鈥橝verne, je convoquai les d茅esses de toutes les latitudes, puis j鈥檃ppelai la plus puissante d鈥檈ntre elles : la sorci猫re 茅carlate. Celle-l脿 m锚me m茅pris茅e des autres dieux, enclins comme ils le sont au machisme frimeur et th茅芒tral. Celle-l脿 m锚me repouss茅e par les autres d茅esses, enclines 脿 la beaut茅 fausse des onguents et cosm茅tiques. Celle-l脿 m锚me, la sorci猫re 茅carlate, la plus grande des sorci猫res: Oh, die scharlachrote Hexe! Oh, die 盲ltere Hexe! [ndt: 脭 la sorci猫re 茅carlate! 脭 la plus grande des sorci猫res!]

Sachant bien que les probabilit茅s que ces 锚tres 茅tranges, qui se nomment eux-m锚mes zapatistes, aient trouv茅 une digne embarcation 茅taient minces, je savais pertinemment que seul le plus puissant des pouvoirs magiques pourrait les tirer d鈥檃ffaire et les faire tenir leur promesse. Donc, j鈥檃ppelai la plus grande sorci猫re, celle des v锚tements pourpres, qui peut changer la possibilit茅 que quelque chose se produise. Elle fit des comptes et des contes et arriva 脿 la conclusion que, effectivement, la probabilit茅 de trouver une embarcation 茅tait proche de z茅ro. Elle parla ainsi:

芦 Mais je ne peux rien faire, s鈥檌l n y a pas de requ锚te. Et pas n鈥檌mporte quelle requ锚te. Elle doit 锚tre faite par un Titan, un 锚tre grandiose et magnanime qui, de son bon gr茅, soutiendrait ceux qui auraient besoin d鈥檜n 茅v猫nement magique. 禄

芦 Et qui mieux que moi ? 禄, criai-je d鈥檜ne voix retentissante. La dame au manteau pourpre leva la main, m鈥檌mposant le silence. 芦 Ce n鈥檈st pas tout 禄, murmura-t-elle. 芦 Il faut que ce Titan risque sa vie, sa fortune et sa r茅putation dans l鈥檕dyss茅e 脿 laquelle ces cr茅atures aspirent. Cela veut dire, qu鈥檌l les accompagne de son 茅nergie et sa bont茅 et que, avec eux, mais pas 脿 leur c么t茅, il affronte les 茅preuves et les peines. Cela veut dire qu鈥檌l sera l脿 et n鈥檡 sera pas. 禄

Je fus d鈥檃ccord car ma seule fortune, ce sont mes exploits, je risque ma vie par le seul fait d鈥檈xister et bon, ma r茅putation se situe dans les zones souterraines de ce monde.

La s艙ur sorci猫re fit donc ce que l鈥檕n fait dans ces cas-l脿 : elle alluma son ordinateur, se connecta 脿 un serveur en Allemagne, tapa je ne sais quel sortil猫ge, modifia un graphique de probabilit茅s et augmenta, de presque z茅ro 脿 99,9 % le pourcentage, tapa 脿 nouveau et un bourdonnement de son imprimante annon莽a la feuille de papier qui en sortait. Non sans avoir d鈥檃bord appr茅ci茅 la modernisation qu鈥檌l y a dans la corporation des sorci猫res 茅carlates et autres, je pris le message. Elle consistait en une seule phrase:

芦 Si le titan est d鈥檃cier, trouve son semblable, car de cela d茅pend l鈥櫭﹍茅ment manquant 禄

Que signifiait cela? O霉 pourrais-je trouver quelque chose ou quelqu鈥檜n, je ne dirai pas semblable mais disons lointainement proche de ma grandeur ? Des Titans, il n鈥 y en a pas beaucoup. En fait, selon la wikip茅dia d鈥檈n bas et 脿 gauche, je suis le seul qui perdure. Alors 芦d鈥檃cier禄. L鈥檋omme d鈥檃cier ? J鈥檈n doute ; je ne crois pas que la sorci猫re 茅carlate ait recommand茅 un homme. Alors une femme ou femelle d鈥檃cier.

Je cheminai longtemps. J鈥檃i parcouru de la Patagonie jusqu鈥櫭 la lointaine Sib茅rie. J鈥檃i crois茅 la route du digne Mapuche, j鈥檃i cri茅 avec la Colombie ensanglant茅e, j鈥檃i travers茅 la douloureuse mais persistante Palestine, je suis pass茅 par les mers teint茅es de la douleur noire des migrants, et je suis revenu sur mes pas, croyant 脿 tort, que j鈥檃vais 茅chou茅 dans ma mission.

Mais, en d茅barquant dans la g茅ographie qu鈥檌ls appellent 禄 Mexique禄, quelque chose a attir茅 mon attention. Sur des eaux turquoises, un navire subissait les r茅parations et raccommodages que lui infligeait son 茅quipage. 鈥Stahlratte鈥, lisait-on sur son flanc. Comme la sorci猫re 茅carlate, je l鈥檃vais rencontr茅e dans l鈥橝llemagne d鈥檈n bas et que ce mot signifie 芦rat d鈥檃cier禄 dans sa langue, je d茅cidai de tenter ma chance. J鈥檃ttendis avec une sage patience que la nuit et les ombres couvrent la solitude du bateau. Je grimpai habilement par la proue et longeant par le tribord, j鈥檃rrivai l脿 o霉 se trouvait le centre de commandement ou gouvernement du navire. L脿, un homme maudissait en langue germanique avec jurons et blasph猫mes qui feraient rougir l鈥橝verne lui-m锚me. Il disait quelque chose de la douleur que l鈥檕n ressent d鈥檃bandonner mers et aventures. J鈥檃i su alors que le navire avait ses jours compt茅s, et que son capitaine et 茅quipage faisaient des cauchemars 脿 l鈥檌d茅e d鈥檜ne vie sur la terre ferme.

Les sorci猫res 茅carlates du monde entier complot猫rent en ma faveur et pour ma fortune. Mais tout d茅pendait de moi, du scarab茅e d鈥檃cier inoxydable, du plus grand des chevaliers errants, du etc茅t茅ra pour trouver 芦 l鈥櫭﹍茅ment manquant 禄. J鈥檃ttendis alors que le capitaine cesse ses lamentations et mal茅dictions. Quand il se tut et que seul un sanglot 茅touffait sa gorge, je me hissai 脿 la barre et lui faisant face je dis : 芦 Moi, Don Durito ; toi, qui ? 禄 Le capitaine n鈥檋茅sita pas 脿 r茅pondre : 芦 Moi capitaine, toi passager clandestin 禄 tout en brandissant un journal ou une revue et mena莽ant d鈥櫭ヽraser ainsi ma belle et svelte figure. Ce fut alors que, d鈥檜ne voix puissante, je me pr茅sentai. Le capitaine douta et garda le silence ainsi que le journal ou la revue.

Ensuite, quelques phrases suffirent pour que tous deux nous comprenions que nous 茅tions des citoyens du monde, aventuriers par vocation et choix, des 锚tres dispos茅s 脿 affronter n鈥檌mporte quel d茅fi tout imposant et terrible soit-il.

Une fois en confiance, je lui relatai l鈥檋istoire d鈥檜ne odyss茅e en cours, quelque chose qui remplirait les annales des histoires 脿 venir, la plus dangereuse et ingrate des besognes: la lutte pour la vie.

J鈥檃bondai dans les d茅tails, je lui parlai d鈥檜ne embarcation construite au milieu des montagnes, sans autre eau que celle de la pluie pour lui donner sa vocation et raison d鈥櫭猼re. Je lui parlai de ceux qui avaient d茅cid茅 de relever un tel d茅fi, des l茅gendes sur une montagne qui refuse que ses pieds soient prisonniers dans la terre, des mythes et l茅gendes mayas de la voix de ses autochtones.

Le capitaine alluma une clope, m鈥檈n offrit une que je dus refuser en sortant ma pipe. Nous partage芒mes le feu et la fum茅e du tabac.

Le capitaine resta silencieux et apr猫s quelques bouff茅es de fum茅e, il dit quelque chose comme : 芦 Ma foi, ce serait un grand honneur de se joindre 脿 une cause si noble et insens茅e. 禄 Et il ajouta : 芦 Je n鈥檃i pas d鈥櫭﹒uipage en ce moment, car nous sommes d茅j脿 脿 la retraite, mais je suis s没r que des femmes et des hommes se pr茅senteront au seul charme de cette histoire. Va chez les tiens et dis-leur de compter avec ce que nous sommes, humains et navire. 禄

Mon histoire termin茅e, je m鈥檃dressai 脿 ceux qui mena莽aient de me jeter par dessus bord : 芦 Et c鈥檈st ainsi que, vous, simples mortels, vous vous 锚tes embarqu茅s dans cette aventure. Alors, laissez-moi tranquille et retournez 脿 vos travaux et vos occupations, car je vais surveiller que le kraken laisse tranquilles notre maison et notre chemin. Pour cela, j鈥檃i fait appel 脿 des poissons amis qui le tiendront 脿 distance.

-*-

Et paf, juste 脿 ce moment-l脿 quelqu鈥檜n sur le pont crie 芦 des dauphins! 禄 et tout.e.s sont mont茅.e.s sur le pont arm茅.e.s d鈥檃ppareils photo, de portables ou seulement de leurs yeux 茅tonn茅s.

Dans la confusion, Durito, le plus grand des Titans, l鈥檜nique h茅ros 脿 la hauteur de l鈥檃rt, le complice des mages et sorci猫res, s鈥檈st 茅clips茅 et s鈥檈st hiss茅 脿 nouveau, cette fois oui, en haut du grand m芒t et de l脿, a entonn茅 des cantiques qui, je le jure, 茅taient repris par les dauphins qui, entre vagues et sargasses dansaient pour la vie.

-*-

Plus tard, au d卯ner, le capitaine confirma l鈥檋istoire de la bestiole. Et d猫s lors la bestiole cessa d鈥櫭猼re 芦 la bestiole 禄 et fut appel茅e, depuis cet 茅v猫nement, 芦 Durito Stahlk盲fer 禄, 芦 Durito, le Scarab茅e d鈥橝cier 禄.

芦 Une rayure de plus au tigre 禄, a d没 dire le d茅funt SupMarcos, trois m猫tres sous le pont, euh, j鈥檃i voulu dire sous terre.

Maintenant avec camaraderie, Gabriela corrige la prononciation germanique de Stahlk盲fer; sur l鈥櫭﹑aule de Ete, Durito monte au plus haut du grand m芒t ; il accompagne Carl quand il prend la barre et l鈥檃muse avec des histoires terribles et merveilleuses ; sur la t锚te d鈥橢dwin, il dirige le hisser et l鈥檃ffaler des voiles ; et aux petits matins, il partage avec le capitaine Ludwig le tabac et la parole.

Et lorsque la mer se d茅cha卯ne et le vent intensifie sa parade voluptueuse, le plus grand exemplaire de la chevalerie errante, Stahlk盲fer, divertit l鈥橢scadron 421 en racontant des l茅gendes incroyables. Comme celle qui raconte l鈥檋istoire absurde d鈥檜ne montagne qui est devenue bateau pour la vie.

J鈥檈n t茅moigne.

SupGaleano.

Plan猫te Terre.

Note: La vid茅o des dauphins convoqu茅s par Stahlk盲ker a 茅t茅 film茅e par la Lupita, parce que l鈥櫭﹒uipe de soutien de la Commission Sexta, charg茅e de cette mission, 茅tait occup茅e鈥 脿 gomir. Oui, c鈥櫭﹖ait g锚nant. Maintenant, l鈥橢scadron 421 a pour mission de soutenir l鈥櫭﹒uipe de soutien. Et il nous faut encore traverser l鈥橝tlantique (soupir).



Musique: 芦La Bruja禄, son jarocho interpret茅 par Sones de M茅xico Ensamble, avec Billy Branch. Images : une partie de la travers茅e de La Montagne, l鈥檃rriv茅e et le d茅barquement 脿 Cienfuegos, Cuba ; et la r茅union de l鈥橢scadron 421 pour regarder le site d鈥橢nlace Zapatista.

